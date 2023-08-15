8 цифровых инструментов для ресторанного бизнеса

Директор по маркетингу лаундж-пространства и ресторана авторской кухни Munterra Всеволод Черемных рассказывает о современных методах использования технологий, которые помогут создать неповторимый опыт для клиентов HoReCa.

Возможности диджитализации открывают широкий спектр новых идей и решений: от необычных веб-сайтов, которые погружают гостей в атмосферу заведения, до применения искусственного интеллекта для генерации уникального контента в социальных сетях — возможностей выделиться среди конкурентов сейчас немало.

Диджитализация способна повысить узнаваемость заведения, обеспечить лояльность у постоянных клиентов, принести новых — все будет зависеть от поставленных целей. Для разных задач подойдут разные шаги и рекомендации: одни больше направлены на средний чек, другие — на частоту посещения, что-то обеспечит приток новых клиентов, а что-то улучшит виральность бренда.

Вот 8 лайфхаков, которыми мы пользуемся сами.

Технологии AR/VR, NFT и другой интерактив

Помимо вкусной еды и приятной атмосферы как ресторанам, так и лаундж-проектам, важно произвести на гостей яркие эмоциональные впечатления — удивить так, чтобы запомниться. Digital-инструменты могут играть ключевую роль в этом процессе, создавая wow-эффект и оставляя особенные воспоминания от соприкосновения с брендом.

Использование дополненной реальности при подаче блюд и напитков — все еще непривычный опыт и вызывает эмоции у потребителя. Путем сканирования QR-кода на столе или блюде гости могут активировать digital-эффекты, дополняющие его визуал.

Такая инновационная подача может стать отличным инструментом для привлечения и удержания посетителей, а также для поощрения повторных визитов — каждый раз посетители будут ожидать новых digital-эффектов и интересных подходов к оформлению блюда.

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Можно также обратить внимание на нестандартные подходы, такие как NFT-коллекции и инструменты дополненной реальности. Согласно исследованию Statista, ожидается, что к 2024 году количество активных пользователей инструментов дополненной реальности достигнет 1,7 млрд людей по всему миру. Однако в ресторанной индустрии пока мало впечатляющих примеров использования этой технологии.

Еще один интересный пример — интерактивные столы. Столешница может использоваться как меню для оформления и передачи заказов на кухню, показывать новостную ленту, позволять просматривать видео и даже использоваться для настольных игр. Такой подход гарантирует, что клиент не будет скучать, ожидая своего заказа.

Чат-боты и мессенджеры

Digital-инструменты значительно упрощают клиентский опыт и позволяют взаимодействовать непосредственно с рестораном или его службами. Среди таких инструментов можно выделить приложения и веб-сайты, которые позволяют клиентам оформить заказ в один клик. Кроме того, через эти инструменты клиенты могут узнать о времени ожидания заказа, прогнозируемом времени доставки, калорийности блюд и других деталях.

еще одним эффективным инструментом, способствующим повышению конверсии, являются чат-боты и мессенджеры. Они позволяют клиентам получать оперативную и нужную информацию без лишних затрат времени и усилий.

Мы в Munterra запустили telegram-бот, в котором наши гости могут, например, посмотреть меню, забронировать столик, ознакомиться с актуальной афишей мероприятий, познакомиться с интерьером ресторана или задать любой интересующий вопрос.

Аналитика и учет данных

Ресторанная индустрия активно использует разнообразные инструменты, которые позволяют собирать и хранить информацию о каждом клиенте, а также предлагать им персонализированные предложения. Среди этих инструментов можно выделить системы бронирования, онлайн-заказы, системы управления взаимоотношениями с клиентами (СRМ), системы аналитики и учета.

Digital-инструменты помогают построить эффективные воронки продаж, сегментировать аудиторию, создавать базы данных и, в конечном итоге, улучшать ассортимент, качество обслуживания и бизнес-показатели. Они позволяют определить средний чек, частоту посещений и другие важные параметры, которые помогают в развитии ресторанного бизнеса.

Запоминающийся сайт

Для привлечения посетителей и пробуждения интереса к ресторану можно создать сайт с необычным контентом, отличным от стандартных страниц с меню, возможностью бронирования столика, адресом и информацией о заведении. Содержание сайта зависит от концепции ресторана и фантазии команды. Сайт может быть настоящим арт-объектом.

Мы стараемся придерживаться именно такого подхода. В заведении мы сосредоточились на создании уникальной атмосферы, окружающей наших гостей, использовав тактильно приятные текстуры, загадочные переливы цветного неона и тропические растения, сочетающиеся с элементами дизайна (например, бетоном и латунью).

Наш сайт также представляет собой иммерсивный квест, где посетителю доступны четыре комнаты. В каждой комнате он может прочувствовать атмосферу различных сервисов, предлагаемых в заведении.

Мы постарались создать гипнотическое оформление, добавили звуковые эффекты и анимацию, создавая медитативное впечатление. Сейчас среднее количество посетителей на сайте — около 12 тыс. человек в месяц.

Эффективные соцсети

Страницы ресторана в социальных сетях должны быть привлекательными и вызывать интерес у потенциальной аудитории. Сегодня с использованием искусственного интеллекта возможно создавать необычные визуальные материалы и тексты для постов.

Мы активно взаимодействуем с нашими клиентами в различных социальных сетях, особенно в популярных мессенджерах, таких как Telegram.

Одной из амбициозных задач нашей SMM-команды было создание уникального визуального опыта для наших подписчиков, превращение ленты соцсетей в удивительную книгу, где каждый пост — глава, плавно переходящей в следующую. Мы придерживаемся концепции «миров» — Munterra как портал, который открывает двери в разные вселенные.

Обращаясь к различным темам, таким как мир воды, джунглей, космоса, кино и литературе, при каждой смене концепции мы меняем весь визуальный стиль: фон ленты, дизайн профиля и тексты.

Мы заметили, что эта практика очень эффективна, поскольку клиенты не успевают привыкнуть и заскучать.

Кроме того, мы аккуратно внедряем ChatGPT и Midjourney для генерации изображений и смыслов, чтобы создавать еще более привлекательный контент.

Визуальные решения и концепции приводят новых посетителей, которые заинтересовались нами благодаря контенту.

Digital-меню

Digital-меню — эффективный инструмент, который можно предложить для развития заведения. В основном для этой цели многие используют планшеты, реже — мобильные приложения или специальные экраны.

Такой формат позволяет обогатить блюдо или напиток фотографией или 3D-изображением, а также добавить информацию о его составе (в меню часто печатают не всю информацию).

Посетители получают максимум информации о предлагаемых позициях, в то время как бизнес экономит на печати бумажных меню, может легко вносить в них изменения, адаптировать под любое устройство, а также позволяет понять поведение гостя и проанализировать предпочтения разных сегментов.

А еще digital-меню может стать дополнительной площадкой для промотирования банкетов, барной карты, коллабораций и много другого.

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Наш опыт показывает, что использование digital-меню способствует повышению среднего чека на 15-20%. Мы включили в него подробное описание каждой позиции, а также эксклюзивные рекомендации шефов о гармоничных сочетаниях позиций в меню и баре.

Digital-меню предоставляет посетителям необходимую информацию, а это работает на их удовлетворенность и рост интереса к предложениям заведения. В итоге повышается чек и частота посещения ресторана.

Мы также считаем, что удовлетворение от удобства digital-меню способствует желанию гостей рекомендовать нас своим друзьям.

Мобильное приложение

Свое приложение в ресторанной индустрии становится все более ценным и полезным инструментом. Посетители могут использовать его для разных целей, например бронирования столов, ознакомления с меню, прямой связи с администрацией, просмотра количества бонусов в программе лояльности и многого другого.

Бизнес, анализируя поведение пользователей в приложении, получает ценные данные об их предпочтениях, а также использует его в качестве канала для маркетинговых кампаний, например, отправляя персонализированные предложения, напоминания о заведении и приглашая на мероприятия.

Так, в нашем приложении есть не только традиционные функции, но и возможность пройти виртуальный 3D-тур по заведению. Приложение помогает оптимизировать работу команды, так как сотрудники могут получить дополнительную информацию о госте, включая его имя, историю посещений, средние чеки, предпочтения, любимые столы и предыдущие заказы.

В среднем наше приложение скачивают около 600 человек ежемесячно, а количество активных пользователей на момент написания текста — 14 тыс. человек.

Цифровой сомелье

Цифровой сомелье — это личный digital-помощник, который, учитывая предпочтения клиента, порекомендует напитки и даст советы по сочетаниям. Этот инструмент, как показывает наша практика, поможет избежать необходимости лишних коммуникаций для клиента, который хочет расслабиться и насладиться временем с друзьями, не отвлекаясь

Гости нашего ресторана могут познакомиться с винной картой через QR-код на специальных карточках, которые предлагают официанты.

Пользовательский путь начинается с сайта, где можно обозначить любимые вкусовые направления. У всех вин указан вкусоароматический портрет, размещены качественные фотографии бутылок и емкие описания вкуса. Это помогает и ценителям вина сделать верный выбор, и визуалам, которые ориентируются на красивое описание и фотографии, не прогадать.

Кроме того, на странице предлагаются рекомендации по гармоничным сочетаниям блюд и напитков.

Будущее уже наступило, и ресторанному бизнесу в нем тоже есть место. Современные технологии сделают ваше заведение более узнаваемым на фоне конкурентов, упростят ряд рабочих процессов, привлекут новых гостей и сохранят уже имеющихся.

Фото на обложке предоставлено автором.