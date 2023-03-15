Оформить поставку товаров из-за рубежа для продажи на маркетплейсе: список документов и стоимость такой операции

На эти и другие вопросы отвечает Тина Анистен, владелец группы компаний SinoImport , которая занимается организацией полного цикла импортных поставок от поиска поставщика за рубежом до доставки товаров на склад клиента.

Маркетплейсы продолжают торговать зарубежными товарами — меняется лишь география поставок. Но как ввезти товар законным образом? Какие документы оформить и какие риски при этом возможны?

Содержание:

Маркетплейс — электронная торговая площадка, и от любой другой ее отличает только формат реализации товаров. Все они должны соответствовать установленным правилам торговли и их обращения на внутреннем рынке страны.

А еще все товары независимо от того, где их будут продавать, подчиняются законам ввоза и реализации.

Зачастую продавцы на маркетплейсах пренебрегают законом и продают продукцию, не прошедшую испытаний на безопасность и соответствие необходимым требованиям.

Эти товары были ввезены посредством карго-перевозки без должного декларирования и соблюдения правил ввоза — необязательно, что все они некачественные, вопрос в законности пересечения границы.

Что необходимо сделать для законного ввоза товаров из-за рубежа?

Шаг 1. Определите поставщика, с которым будете выстраивать долгосрочные отношения. Это важно, потому что если на товар нужен дорогостоящий сертификат или декларация соответствия, менять поставщиков как перчатки будет невыгодно.

Шаг 2. Подберите код ТН ВЭД. От него зависит, нужна ли сертификация на товар, сколько пошлин и налогов придется уплатить государству при пересечении границы.

Шаг 3. Уточните, нужно ли подтверждение соответствия продукции техническим регламентам. Если нужно, переходим к шагу 4, если нет — к шагу 8.

Шаг 4. Заключите договор с лабораторией на проведение испытаний образцов продукции.

Шаг 5. Организуйте доставку и официальную таможенную очистку образцов для проведения испытаний.

Шаг 6. Получите протокол испытаний. Если испытания прошли успешно, товар можно ввозить на территорию страны коммерческими партиями. Если нет — товар небезопасен и вводить его в оборот запрещено.

Шаг 7. На сайте Росаккредитации зарегистрируйте декларацию или сертификат соответствия.

Шаг 8. Заключите с производителем контракт и тщательную спецификацию.

Шаг 9. Откройте валютный счет и осуществите оплату.

Шаг 10. Организуйте транспорт.

Шаг 11. Организуйте таможенное оформление товаров и получите отметку «выпуск для внутреннего потребления разрешен».

Пройдя этот путь, вы можете беспрепятственно продавать товар на территории России и всего ЕАЭС, в том числе и на маркетплейсах.

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Перечень документов для оформления поставки

Чтобы при ввозе товара в Россию получить заветную отметку «выпуск разрешен» со стороны таможенных органов, необходимо оформить таможенную декларацию.

Она заполняется на основании этих документов по сделке:

Внешнеэкономический контракт

Его может не быть, если сумма импортной сделки менее 3 млн рублей. Тогда необходимости в регистрации контракта и постановки его на учет в банке нет. Но безопаснее заключать контракт на все поставки, даже если они всего на 300 тыс. руб.

Инвойс на поставку

В нем содержится информация о продавце, покупателе, условиях поставки по Инкотермс, наименование товара, количество товара, цена товара и его конечная стоимость в валюте.

Упаковочный лист на партию или транспортное средство

В нем указываются весовые и объемные характеристики товара.

Транспортные документы

При морской перевозке это коносамент, при железнодорожной — СМГС, при автоперевозке — CMR, при авиаперевозке — AWB.

Все это — формы транспортных накладных, используемые в зависимости от вида транспорта, на котором товар прибывает на территорию страны.

Сертификат или декларация соответствия

Они оформляются, если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Видов подтверждения соответствия достаточно много, например:

Сертификат соответствия Техническому регламенту ЕАЭС; Декларация соответствия Техническому регламенту РФ; Свидетельство о государственной регистрации.

Это минимальный список документов, которые импортер обязан предоставить при прохождении таможни, так как в них в основном содержится вся необходимая информация для подачи таможенной декларации.

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В частных случаях могут понадобиться дополнительные сведения — их полный список можно найти в статье 106 Таможенного кодекса ЕАЭС, а полный список документов — в статье 108 Таможенного кодекса ЕАЭС.

Какие дополнительные документы могут понадобиться

Для проверки информации, заявленной в таможенной декларации импортером или его представителем, таможенному инспектору могут понадобиться:

Прайс-листы на товар от поставщика; Экспортная декларация страны отправления с переводом на русский язык; Сертификат о происхождении товара; Документы об оплате товара; Документы об оплате перевозки до границы и после границы РФ; Документы о страховании или его отсутствии; Техническое описание товаров: Протоколы испытаний товара на соответствие безопасности (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия).

Это пакет стандартных документов, которые чаще всего запрашиваются. Однако в случае сомнения инспектора в заявленной таможенной стоимости пакет может вырасти до 500 и более страниц разных подтверждающих документов.

Особенности оформления документов на товары из Китая

Если говорить об официальных поставках, то условия оформления документов для всех стран практически одинаковые.

Особенность для товаров из Китая может заключаться в том, что некоторые из них могут облагаться:

Преференциальными пошлинами в размере 25% скидки на установленную ставку

Для получения скидки здесь необходимо предоставить сертификат о происхождении товара формы А — документа, удостоверяющего страну происхождения данной партии товара.

Антидемпинговыми пошлинами — дополнительными начислениями к основной пошлине

Здесь предоставлять сертификат необязательно. Однако если вы везете из Китая товар, произведенный в другой стране, и он подпадает под антидемпинг — сертификат происхождения нужен.

Он докажет, что товар не китайский, и дополнительных начислений к пошлине можно будет избежать.

Цена оформления и штрафы за работу без необходимых документов

Стать импортером — это не только закупить товар за рубежом. Это большая ответственность перед таможенными органами, валютным контролем, Росаккредитацией и Роспотребнадзором. Последний еще и регулирует деятельность импортеров по уплате экологического сбора.

Штрафы за все недоработки достаточно высокие, но и ввоз товара «карго» незаконно влечет за собой большую ответственность и риск.

Разберемся, сколько будет стоить официальный ввоз товара и каким способом выгодно и с минимальными рисками можно импортировать товар, на примере Китая.

Оплата товара

При официальной поставке конвертация валюты составит от 0,1 до 0.35% от суммы платежа. Прибавьте к этому комиссию за перевод — в среднем $40 и комиссию за валютный контроль 0,1%, которая в некоторых банках вообще отсутствует.

При этом все платежные документы у вас на руках, есть подтверждение банка о переводе. Деньги идут официальным путем и вопросов к импортеру не возникает.

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В случае с карго-поставкой за платеж наличными перевозчики берут 3-5% от суммы поставки полностью, включая стоимость транспорта. При этом покупателю нужно эти наличные получить, оплатив минимум 1% своему банку. А потом доказывать, куда и на какие цели эта наличка ушла.

Итог

При официальном переводе денежных средств покупатель очевидно экономит и не несет риски потери своих денег и будущего налогового преследования.

Транспортировка

Здесь все зависит от компании-экспедитора. Ставки у всех примерно одинаковые. На них влияет вид перевозки и маршрута следования, поэтому разницы в карго и официальной поставке нет.

Таможенное оформление

При официальной поставке необходимо оплатить таможенный сбор, который в зависимости от стоимости контракта и суммы таможенной стоимости варьируется от 775 руб. до 30 тыс. Точную сумму можно определить здесь.

Таможенная пошлина и НДС рассчитываются согласно ставкам по коду ТН ВЭД. На некоторые товары ставка таможенной пошлины вообще отсутствует, а НДС, уплачиваемый на таможне, покупатель ставит себе как входящий и затем зачитывает на свой баланс.

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Все документы по поставке будут у вас на руках, все затраты тоже. Вы сможете оприходовать их и тем самым снизить налоговую базу.

При карго-поставке стоимость за доставку товара фиксированная. В нее входят номинальные таможенные платежи, потому что товары ввозятся через границу нелегально, с использованием подложных документов. Никаких документов по поставке покупателю не предоставляются, он не может поставить товар себе на учет и вычесть расходы на покупку товара из налогооблагаемой базы.

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Когда продавцы на маркетплейсах закупают товар, например, в Китае посредством карго и сравнивают с затратами на официальную поставку, то видят только конечную цену, которая, кстати, отличается незначительно, порядка 50-100 тыс. руб. экономии.

Но при детальном рассмотрении получится, что завозить товары «в белую» гораздо выгоднее и при этом безопаснее.

Прибегая к услугам карго-перевозчиков, вы экономите:

на ввозных пошлинах,

таможенном сборе,

НДС,

стоимости оформления разрешительных документов на товар, если они необходимы.

При этом вы переплачиваете комиссии за перевод денег за рубеж. И это неофициальные переводы, обычно наличными средствами.

Итог

Можете просчитать риск и стоимость всего этого мероприятия:

Обналичка; Оплата незнакомому лицу; Ожидание, что товар вообще придет, не говоря уже о том, придет ли он в целости и будет ли соответствовать тому, что вы заказали.

Но из-за того, что официальный ввоз кажется очень сложным и трудозатратным, используется схема «карго».

Но если вы хотите выстраивать действительно серьезный бизнес на маркетплейсе и работать в долгую, то без официальных процедур ввоза товаров не обойтись. Если сложно сделать это самостоятельно, можно обратиться к профессионалам, которые занимаются организацией таких поставок.

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney