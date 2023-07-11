Как использовать ИИ при создании образовательных курсов?

Как технологии повлияют на качество обучения, каким образом их используют уже сегодня разработчики EdTech-решений и какие есть препятствия для повсеместного внедрения ИИ в образование, рассказывает Татьяна Галкина, директор академии iSpring.

В различных отраслевых сообществах сейчас идет активная дискуссия — стоит ли применять технологии ИИ и машинного обучения в сфере образования. Есть мнение, что скоро нейросети полностью заменят разработчиков курсов и других образовательных продуктов. Но это не так. ИИ — инструмент, который помогает и работает только в опытных руках, без «проводника» от него мало пользы.

Можно выделить два важных момента, которые нейросети помогут улучшить в процессе обучения.

Во-первых, нейросети избавят сферу от излишнего консерватизма и неповоротливости — ИИ становится хорошим стимулом для изучения и использования новых технологий.

Во-вторых, ИИ может ускорить слишком долгий процесс создания образовательных продуктов. Нередко курсы устаревают еще в процессе разработки, поэтому скорость имеет большое значение. Сокращение сроков подготовки контента сделает обучение актуальнее и своевременнее.

Мы ожидаем, что в самое ближайшее время нейросети позволят корпоративным университетам, онлайн-школам и вузам ускорить разработку курсов — возьмут на себя функцию упаковки контента. Уже сейчас им можно поручить часть подготовительных задач.

Задача номер один — генерация изображений и текстов

Разрабатывая курсы, мы используем ИИ для поиска интересных идей, упаковки контента, генерации продающих, вовлекающих названий для курса, изображений. С нейросетями работают эксперты, опытные дизайнеры, методисты.

Обычно достаточно сложно найти на стоках готовое изображение, соответствующее всем запросам. Например, разработчик ищет иллюстрацию для обложки курса про компетенции лидера. Ему нужен образ сильного, волевого пилота за штурвалом самолета.

ИИ может предложить свои варианты или скорректировать готовую картинку: поменять ракурс, цвета, какие-то детали, и таким образом сгенерировать уникальную иллюстрацию, которую можно дальше использовать в работе.

Главное — не забывать, что искусственный интеллект — это все-таки не эксперт, и достоверность создаваемого им контента всегда нуждается в проверке. Ведь нейросеть, как художник, может изобразить все, что угодно, хоть джунгли на Марсе, по-своему интерпретировать элементы одежды того же пилота самолета, рисовать несуществующие в реальности детали.

Поэтому, разрабатывая учебные курсы с помощью нейросетей нужно быть предельно внимательными.

С изображениями работают:

Искусственный интеллект способен помочь с генерацией идеи, темы, структуры, метафоры курса, может написать диалог менеджера с клиентом или придумать тестовый вопрос с вариантами ответа. Можно сравнить это с мозговым штурмом целой команды, только на него уйдет в разы меньше времени и сил.

Но в этом случае работа эксперта должна быть еще более кропотливой и вдумчивой, чем с изображениями. Нейросетям нельзя верить беспрекословно — они вполне могут придумать несуществующие факты.

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Например, нам требовалось создать курс для сотрудников сферы ритейла о правилах мерчандайзинга. Для разработчика эта тема была новая. Идя стандартным путем, он бы потратил несколько часов, а то и дней, чтобы найти источники информации, погрузиться, вникнуть и составить структуру курса, либо отнял время эксперта, чтобы узнать, что нужно включить в курс.

ИИ помог за 5 минут сгенерить структуру, ещё 15 минут понадобилось на проверку ее адекватности и корректировку под задачу курса и отправку на утверждение эксперту. Далее уже под каждый пункт структуры разработчик подбирал материалы, в том числе с помощью коллег. В этой части работы над курсом мы на ИИ уже не опираемся.

Помимо ChatGPT генарцию текстов можно поручить:

CopyMonkey (аналоги: ruGPT-3, Smodin) — доступно 10 форматов текста.

TurboText (аналоги: Webcanape, WebX) — придумает заголовок для лонгрида, курса или текста.

Задача номер два — работа со звуком и видео

Виртуальные помощники помогают создавать необычные видеоэффекты для вовлечения в процесс обучения. Кроме того, есть инструменты для создания говорящих персонажей. Нейросети умеют улучшать качество и разрешение видеороликов, обрабатывать звуковые дорожки и генерировать уникальную фоновую музыку, подходящую под курс.

Один из частых кейсов применения нейросети в обучающих курсах — озвучка роботом. Не нужно тратить время на поиск диктора, запись в студии. Можно просто написать текст, а нейросеть его озвучит. Причем сделает это вполне естественным голосом. ИИ вполне хорошо понимает русский текст, ударения, нюансы произношения. В нашем конструкторе курсов уже есть такая функциональность, и мы сами активно ее используем.

В этом сегменте будут полезны:

Кроме того, нейросети используют для:

поиска новых идей по продвижению образовательных продуктов;

оптимизации и автоматизации процесса обучения;

обработки и ранжирования отзывов;

написания макросов для перевода PDF-файлов в картинки;

разработки типовых ТЗ.

Например, разработчик направляет анкету обратной связи в Google Forms тем, кто завершил онлайн-курс, чтобы получить обратную связь. Респонденты пишут, что им понравилось или не понравилось, результаты собираются в таблицу. Как их обработать?

Можно выгрузить все готовые развёрнутые ответы и попросить нейросеть их проранжировать от самого негативного к самому позитивному. Или же проанализировать и выписать 5 самых положительных моментов.

Задача номер три — конкретизация вопросов и языковая практика

Помимо генерации и обработки контента, ИИ как ассистент может уточнять вопросы пользователей по обучению и направлять их экспертам. Такая механика сейчас прослеживается в различных чат-ботах — по стандартным алгоритмам они помогают правильно формулировать запросы. Это применимо и в обучении.

Второй сценарий — самостоятельная языковая практика. С тем же ChatGPT можно поговорить на любом иностранном языке — проверить себя после уроков эксперта, закрепить полученные знания. Говорить с помощью чат-ботов научиться пока нереально, но попрактиковаться они вполне позволяют.

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Что поручать ИИ точно не стоит

Особенно аккуратно нужно подходить к автоматизации оценок и проверке домашних заданий. Искусственный интеллект может выдумать любой ответ и опираться потом на него. Поэтому система контроля за ним должна быть очень четко продумана.

Формировать учебную траекторию и индивидуальные программы обучения тоже лучше лично, ведь нейросеть не берет на себя ответственность за результат обучения.

Не рекомендуется доверять ИИ составление списков литературы, так как в них могут появиться несуществующие книги, сайты и другие источники.

Не стоит также поручать нейросети писать сценарий по работе с каким-то уникальным оборудованием или программным обеспечением, так как она может взять информацию не только из доступной документации, но и придумать ее.

Сложности на пути внедрения

Массовому внедрению нейросетей в образовательные процессы препятствует ряд серьезных факторов:

отсутствие контроля и верификации создаваемого контента;

риск утечки персональных данных и информации, составляющей коммерческую тайну.

Кроме того, использование ИИ в образовании ожидаемо породит большое количество непроверенных курсов. В погоне за прибылью их будут генерировать все подряд, а вот следить за достоверностью — только серьезные провайдеры и крупные площадки. И это может плохо сказаться на качестве самого обучения.

Участникам рынка нужен вдумчивый и осознанный подход, понимание, какие задачи нужно решить с помощью ИИ и верификация контента с экспертом. А потребителям — необходимо проверять вендоров и выбирать надежные площадки, готовые отвечать за созданный контент.

Важна обратная связь от кураторов, экспертов, преподавателей, организация процесса. Готовый курс — это все-таки только одна из частей образовательного опыта, который получает пользователь в ходе обучения.

У EdTech больше шансов правильно использовать ИИ, чем у других сфер, так как разработчики понимают ценность обучения и владеют большим опытом правильной подачи информации и ее проверки. Поэтому нейросети для них станут именно помощником и другом, а не врагом и конкурентом.

Фото на обложке: Shutterstock / Stock-Asso