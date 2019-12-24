10 заблуждений об авторском праве на YouTube

В этой статье Рудольф Медведев, руководитель отдела политик медиасети Yoola , развеет 10 главных заблуждений об авторском праве на одном из крупнейших видеохостингов.

Быстрая популярность и хороший доход — вот к чему стремятся некоторые YouTube-блогеры. Игнорируя правила и закон размещения своих роликов, можно не только лишиться монетизации, но и попасть в бан. Для авторов каналов такие решения со стороны YouTube кажутся полнейшей неожиданностью. А происходит это потому, что изначально представления блогеров об авторском праве были неверными и основывались на мифах.

Миф 1. Если я укажу в видео имя правообладателя, можно использовать чужой материал

Использовать чужой контент при упоминании имени правообладателя – незаконно. Даже если вы добавите свой контент в уже существующие чужие материалы, вряд ли это признают добросовестным использованием. Поэтому обязательно перед загрузкой роликов на свой YouTube-канал проверяйте их на нарушение авторских прав. Также внимательно изучите главные критерии добросовестного использования:

Как и для чего используется контент – в целях просвещения или для получения прибыли.

В чем заключается суть работы, защищенной авторским правом.

Размер и значимость использованной части в рамках всего материала, защищенного авторским правом.

Результат и эффект использования защищенного контента на потенциальный рынок или доход правообладателя.

Пример правомерного использования — недавно нашумевший случай с BadComedian, российским видеоблогером и обозревателем кинофильмов, который создает критические обзоры, в основном, на российские фильмы, реже — на зарубежные.

Автор использовал несколько фрагментов из фильма для критического анализа. Правообладатели решили заблокировать неприятную им критику и обратились в суд. Но автор не побоялся суда, обратился за юридической помощью и воспользовался понятием добросовестного использования. В итоге отстоял свое право даже без судебного разбирательства – иск был отозван.

Миф 2. Если я публикую контент не для получения прибыли, авторское право не нарушается

Хотите вы монетизировать видео или нет, соблюдать пункты законодательства об авторском праве обязательно всегда. Даже если вы заявляете, что создали ролик исключительно в развлекательных целях или для некоммерческого использования, это не оправдание при проверке. Такое использование контента никогда не считают добросовестным.

Если суд докажет, что материал был использован недобросовестно, правообладатель сможет привлечь к ответственности за нарушение авторских прав с выплатой компенсации.

Миф 3. Если все выкладывают чужой контент, мне тоже можно

Да, на YouTube можно увидеть много похожих друг на друга материалов, принадлежащих разным пользователям. Но это не основание считать, что выкладывать такие ролики правильно и законно. Это верно в том случае, когда правообладатели сами дают разрешение на размещение своего контента.

Еще один интересный момент – права на видео могут принадлежать разным лицам. Один правообладатель не против переработки своего материала, а другой – наоборот. Лучше не пренебрегайте проверкой информации, которую вы хотите выпустить под своим именем.

Некоторые зарубежные блогеры разрешают переводить свой контент на другие языки. К примеру, студия Frontways получила разрешение на перевод канала Charlie Houpert, который помогает развивать харизму, уверенность в себе и другие внутренние установки, и создала отдельный канал «Искусство Харизмы» (официальный перевод популярного американского YouTube). Но это не означает, что любой может делать перевод контента и просто указывать ссылку на оригинал или на автора.

Некоторые партнеры нашей медиасети переводили ролики зарубежных авторов и выкладывали к себе на канал, однако у большинства из них есть прямое разрешение на перевод от правообладателей контента.

Миф 4. Не будет проблем с тем материалом, который я записал в кино или на концерте

Если вы хотите выложить на YouTube материал, записанный на камеру или диктофон, заручитесь согласием автора. Это правило работает и в случае с музыкой, которую вы ставите на фон вашего ролика. Всегда помните: если вы хотите добавить чужое произведение в свое видео, сначала нужно разрешение правообладателя.

Так, один наш партнер снял ролик, в котором маленькая девочка смотрела в телефоне другой ролик с рыбками, и это отображалось несколько секунд. Обладатель того видео заявил права на этот фрагмент, но медиасеть посоветовала автору эту ситуацию оспорить по добросовестному использованию. В результате заявка была отозвана, а партнер не потерял доход с 1,5 млн просмотров.

Миф 5. Если я использую несколько секунд чужого материала, то не нарушу авторское право

Закон об авторском праве действует и на полный материал, и на его отрывки. Две секунды трека, полминуты фильма или одно предложение авторского текста – на все нужно разрешение правообладателя, иначе это будет считаться незаконным использованием авторского материала.

Заявка через автоматическую систему поиска контента (Content ID) или жалобу правообладателя поступает вне зависимости от хронометража совпадения. Вы можете подать апелляцию и попробовать оспорить этот момент – возможно, даже удастся. Но вероятность этого очень мала. Помните, что апелляция может довести до судебного процесса. Поэтому выучите критерии и принципы добросовестного использования и не рискуйте их нарушать.

Миф 6. Разрешено использовать чужие произведения в ознакомительных целях

В законе не существует понятия «ознакомительная цель». Получили вы деньги за материал или нет — все равно правообладатель в силах потребовать с вас выплату компенсации за нарушение авторских прав.

Вернемся к ранее обсуждаемому формату «Реакции». Бывает, что авторы бeз разрешения правообладателя записывают, например, как они смотрят чужой ролик, и потом выдают его за свой контент. В описании к ролику они ссылаются на статью 1274 ГК РФ с припиской, что видео использовано в ознакомительных целях. В действительности же это банальное нарушение авторских прав.

Миф 7. Можно написать кавер на музыкальное произведение и получать с него доход

Действительно, aвтором кавера или ремикса считается его создатель — тот, кто его записал. Несмотря на это использовать получившийся материал даже на собственном сайте для бесплатного скачивания нельзя. На это обязательно нужно разрешение обладателя оригинала.

Также правообладатель вправе заблокировать любой кавер, ремикс или караоке-версию. Поэтому при создании таких произведений важно иметь разрешение автора оригинала. Правообладатель может разрешить публикацию и забрать монетизацию с видеоролика себе либо разрешить полное коммерческое использование.

Например, кавер на песню KAZKA «Плакала» в оригинальном исполнении Клавы Коки монетизируется самой исполнительницей, и она получается с него доход.

Дуэт Double Blast опубликовали оригинальное инструментальное исполнение этого же хита. Но в данном случае монетизация трека принадлежит не им, а лицензиарам — группе правообладателей, имеющим права на трек в разных регионах.

Миф 8. У меня есть идея для видео — ее можно запатентовать

Одна и та же идея может прийти нескольким людям сразу. Вопрос заключается в ее воплощении — как тот или иной автор ее обыграет и какой в итоге получится продукт. Саму идею запатентовать нельзя. Иначе не существовало бы такого понятия, как здоровая конкуренция.

Однако существует патентное право. Оно работает, если представить идею в виде технического решения или способа ее воплощения и реализации. Только тогда, когда идея обретет форму и станет изобретением, его можно запатентовать и рассчитывать на охрану.

Одно время был популярен формат Long Story Short или «Короче говоря». В русскоязычном сегменте он стал известен благодаря каналу Room Factory (3,7 млн подписчиков). Но вскоре этот формат подхватили и другие. И это допустимо, ведь идею не запатентуешь. Для примера можно взять Night Show — форматов такого шоу на американском телевидении невероятное количество.

Похожих форматов на видеорынке очень много, вопрос в их воплощении и интерпретации. Поэтому важно самому создавать тренды и первому выпускать уникальные форматы. Некоторые умудряются даже какие-то старые идеи переделывать на совершенно новый лад и удивлять аудиторию интересным контентом.

Миф 9. Авторские права надо регистрировать

Некоторые авторы уверены, что нужно регистрировать авторские права, чтобы точно обезопасить себя от недобросовестного использования материалов. Но это глубокое заблуждение. Действующим законодательством регистрация авторских прав не предусмотрена – такой процедуры просто не существует.

Когда начинает работать защита авторского права? Ответ прост – с момента его зарождения. Когда автор выпустил свой уникальный продукт, песню или видео, все это уже автоматически имеет авторство. Ничего регистрировать для этого не нужно.

В п.4. ст.1259 ГК РФ говорится о том, что для возникновения авторского права не нужно соблюдать никаких формальностей или регистрировать произведение.

Миф 10. Если удалить ролик, то правообладатель не сможет взыскать компенсацию

Если вы получили страйк за какой-либо ролик, то, вероятнее всего, вы нарушили авторское право. Но помните, что в этом случае удалять материал бесполезно. Самого факта фиксации правонарушения будет вполне достаточно. И если правообладатель заранее зафиксировал нарушение, то автору, который опубликовал такой материал, уже не отвертеться от последствий.

Удалять ролики со страйками не стоит еще по одной причине: страйк может быть неправомерный и его можно попробовать оспорить. Поэтому не спешите удалять ролик, лучше сначала проконсультируйтесь со специалистами.

Выйти из ситуации можно по-другому — с правообладателем можно договориться о небольшой компенсации и покупке разрешения на публикацию его материала после страйка. В этом случае будет достаточно нажатия одной кнопки, чтобы ролик сразу был восстановлен. Если же ролик изначально удалить, то восстановить или вернуть его будет невозможно.

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