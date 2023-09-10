Как выбрать площадку для торговли на маркетплейсах: 7 критериев

При этом важно грамотно подойти к выбору онлайн-площадки. О том, как это сделать и на какие критерии обратить внимание, рассказал CEO сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец.

Выход на маркетплейсы — это отличная возможность для продавцов самых разных товаров расширить аудиторию и географию продаж.

Степень легкости выхода на площадку

Для создания кабинета селлера на Ozon, «Яндекс.Маркете» и «МегаМаркете» потребуется статус ИП или самозанятого, а для регистрации на Wildberries нужно ИП и 10 тысяч рублей в качестве взноса за открытие магазина.

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Самые продаваемые товары на площадках

Самыми популярными площадками с широким ассортиментом сейчас являются: Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «МегаМаркет». Несмотря на кажущееся сходство, у площадок есть свои особенности и сложившаяся репутация не только у продавцов, но и покупателей.

Wildberries

Самый крупный маркетплейс в РФ. Каждый день покупатели оформляют на платформе от 1,5 до 2 млн заказов. 70% аудитории Wildberries составляют женщины 25-35 лет.

Самые продаваемые товары на Wildberries (по данным 2022 года):

Товары для дома и дачи (бытовая химия, садовые инструменты, посуда, текстиль);

Одежда и обувь;

Товары для детей (коляски, игрушки, детская одежда и питание);

Косметика и парфюмерия;

Канцелярские товары.

Ozon

Второй по популярности маркетплейс в России. Большая часть покупателей — россияне 25-35 лет. Примерная пропорция мужчин и женщин — 50 на 50.

С большим отрывом по количеству продаж на площадке лидируют продукты ежедневного спроса. Кроме того, на Ozon активно покупают электронику и аксессуары.

«Яндекс.Маркет»

По последним данным (за начало 2023 года), с «Яндекс.Маркет» сотрудничают около 30 тысяч продавцов. В год около 11,4 млн покупателей получают заказы с «Яндекс.Маркета».

Активнее всего на площадке покупают детские игрушки, одежду и детские товары, одежду и обувь, товары для личной гигиены, продукты, смартфоны, товары для дома.

«МегаМаркет»

60 % покупателей на МегаМаркете — мужчины. В среднем за месяц маркетплейс посещают около 7 млн пользователей. На «МегаМаркете» активнее всего покупают электронику, технику для кухни, товары для авто.

Спрос на товар

Начинающий селлер может использовать эффективный инструмент для определения спроса на товар — выставлять маленькие партии на Avito. Это бесплатная площадка, на которой не нужно создавать юрлицо, но можно найти хороший поток клиентов.

Здесь можно просто упаковать товар без бюрократических сложностей и проверить, есть ли на него высокий спрос у аудитории. И по результатам эксперимента принимать решение о выходе на другие маркетплейсы.

Средний чек

Размер среднего чека сможет дать первое представление о том, насколько востребован ваш товар будет на площадке и конкурентен по цене. По последним данным, средний чек на Wildberries составил 1080 рублей, на Ozon — 1760 рублей, на «Яндекс.Маркете» — 4820 рублей, а на «МегаМаркете» — 4180 рублей.

Более точную информацию о конкурентности ниши на каждом из маркетплейсов вы можете получить из сервисов внешней аналитики — их довольно много на рынке и почти у каждого есть бесплатный период, который позволит без затрат узнать ситуацию в нише.

Важно понимать, что большинство этих сервисов базируется на данных Wildberries, так как платформа отдает эти данные по API в свободный доступ. Остальные маркетплейсы не настолько щедрые. На Ozon эту информацию можно получить только по премиум-подписке или в первые 30 дней регистрации кабинета.

Комиссии и дополнительные траты

Следующий весьма весомый фактор — комиссии маркетплейсов за продажу, логистику, вывод денег и доступ к собственной статистике внутри кабинета.

Wildberries и Ozon устанавливают свои комиссии на продажи исходя из категорий товара. Цифры варьируются от 5% до 15% и зависят от популярности товаров и их количества продаж. При этом у Ozon есть премиум-подписка, которая ограничивает доступ к части данных, а в Wildberries предусмотрена жесткая система штрафов.

Стоит учитывать, что все дополнительные комиссии влияют на конечную стоимость товара. Важно рассчитать маржинальность и стоимость для каждой площадки отдельно.

Удобство отгрузки товаров, количество пунктов выдачи и складов

Чем удобнее доставлять товар до покупателя, тем лучше. Скорость доставки — важное конкурентное преимущество. При этом каждый маркетплейс выставляет свои требования при поставке товаров. Соблюдать их обязательно, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Дополнительные бонусы площадок

Маркетплейсы помогают селлерам различными бонусами. Например:

«Яндекс.Маркет» дает 10 тысяч рублей на продвижение для новых селлеров

и позволяет покупателям разбить оплату на части, что увеличивает чек и конверсию в покупку.

На Wildberries предусмотрена скидка постоянного покупателя — площадка дарит скидку активным пользователям в зависимости от того, на какую сумму товары они уже выкупили на WB. Эту разницу между реальной ценой и скидочной маркетплейс возмещает продавцу самостоятельно.

На Wildberries нет ограничения по росту стоимости товара. Раньше был установлен максимум повышения цен (+10%), но маркетплейc отменил это правило.

Деньги на Ozon можно получать еще до того, как совершились продажи — так их быстрее вернуть в оборот бизнеса. При этом селлер может выводить все заработанные деньги в любой момент.

На «Яндекс.Маркете» для селлеров предусмотрено бесплатное хранение, если оборачиваемость не превышает 120 дней.

В первый квартал 2023 года продавцы все чаще выбирают для старта Ozon, так как он не требует платы за создание кабинета и накопил достаточную аудиторию покупателей.

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Итог

За последний год количество селлеров на онлайн-площадках выросло на 51%. Об этом говорят результаты анализа специалистов сервиса «Точка Маркетплейсы», которые сравнили базу продавцов за январь-май 2023 года с показателями января-мая 2022 года.

Причем для большинства продавцов маркетплейсы — первый опыт в бизнесе. Многие начинающие селлеры полагают, что найти своего покупателя в онлайне очень просто.

На самом деле, правильный старт на маркетплейсах требует кропотливой работы. Чтобы понять, с каким товаром начинать бизнес и для какой площадки этот товар будет более подходящим, вам лучше изучить все особенности работы с популярными маркетплейсами.

Выходя на площадку, селлер не устанавливает свои правила, а, наоборот, подстраивается под правила маркетплейса — поэтому стоит подсчитать издержки, разобраться в условиях и понять, подходят ли они конкретно вашему бизнесу.

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