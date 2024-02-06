Как открыть франшизу за рубежом. Инструкция

В 2023 году доля российских франшиз на внутреннем рынке увеличилась . Если в родной стране ситуация для предпринимателей складывается благоприятно, то на международном рынке открывать и развивать российский бизнес стало сложнее. О том, как открыть франшизу за рубежом в 2024 году, рассказал Рамиль Бейдуллаев, руководитель практики сопровождения франчайзинга юридической группы «Совет».

Оцените перспективы бизнеса в новом регионе

Здесь франчайзер должен проанализировать три аспекта: адаптивность бизнес-модели, количество потенциальных партнеров и расходы на реализацию проекта в новой стране. Рассмотрим каждый аспект подробно.

Бизнес-модель

Когда бизнес работает в России, он нацелен на российскую аудиторию. Маркетинг, концепция и продуктовая линейка выстраиваются с учётом местного менталитета, покупательского поведения, потребностей и прочего. Некоторые франчайзеры копируют успешную российскую бизнес-модель и пытаются выйти с ней на новые страны. Чаще всего из-за этого франшиза не выживает на новом рынке.

Для работы за рубежом нужно адаптировать российскую бизнес-концепцию под новую аудиторию и особенности рынка.

Хороший пример адаптации франшизы — бренд «Додо Пицца». Он работает как в странах СНГ, так и в странах Азии, Африки и Европы. В каждом регионе у меню свои особенности: в Германии продают Тирольские яблочные пончики, а во Вьетнаме пиццу с крабовыми палочками.

Количество потенциальных партнёров

Прежде чем бросать все силы на новый рынок, важно оценить количество потенциальных партнёров. Здесь всё зависит от ёмкости рынка и специфики бизнес-модели. Например, если вы планируете открыть сеть алкомаркетов в мусульманской стране, мало кто из местных заинтересуется компанией. Но если концепция уникальна и успех бизнес-модели подкреплён анализом рынка, вы сможете выбирать будущих партнеров сами.

Расходы на реализацию

Как и в случае с масштабированием франшизы на родном рынке, для этого необходимы свободные время и деньги. Но для выхода на международный уровень их нужно ещё больше. Это объясняется дополнительными расходами на:

анализ нового рынка;

адаптацию базы знаний;

регистрацию объектов интеллектуальной собственности;

юристов-консультантов;

логистику и таможню;

двойное налогообложение, если между РФ и страной Х нет действующего соглашения о его избежании.

Если по итогам анализа рынка и собственных ресурсов всё складывается хорошо, то дальше франчайзеру необходимо выбрать способ масштабирования компании.

Определите подходящий способ масштабирования

Франчайзерам из России доступно три способа развития бизнеса за рубежом.

Соглашение с партнёром по российскому законодательству

Для запуска международной франшизы и работы с зарубежными партнёрами предприниматель может использовать такую юридическую модель отношений, как соглашение по российскому законодательству. В этом случае он может не тратить много времени и денег на регистрацию местной организации, подготовку комплекта документов в соответствии с локальными требованиями и соблюдение других формальностей.

При этом несмотря на использование такого соглашения, мы рекомендуем зарегистрировать товарный знак в той стране, где планируется продажа франшизы. Это позволит оформить монопольные права на ваш бренд и обеспечить юридическую безопасность бизнеса ваших партнёров в другом государстве.

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Регистрация компании в выбранной стране

Эта модель потребует больше времени и затрат, так как выбрав этот путь, необходимо зарегистрировать и объекты интеллектуальной собственности, и новое юрлицо. А ещё удовлетворить требования местного законодательства — это самый сложный пункт, так как в каждом регионе свои условия. Приведём примеры.

Для работы в США все объекты интеллектуальных прав, предоставляемые по франшизе, должны быть зарегистрированы перед первоначальной продажей франшизы. Правовая охрана предоставляется не только товарным знакам, но и секретам производства (ноу-хау). Во Франции франчайзер обязан раскрыть информацию о франшизе до подписания основного соглашения или осуществления любых платежей по договору. Предоставить сведения о причинах расторжения договоров с бывшими контрагентами и подтвердить двухгодичный срок ведения прибыльного бизнеса правообладателем. В Китае у вас должны быть минимум две дочерние или аффилированные компании (допускается акционерное участие), а также минимум год опыта ведения предпринимательской деятельности по франшизе (требование «два плюс один»).

Создание мастер-франшизы на регион

Мастер-франшиза — это форма сотрудничества, при которой правообладатель даёт право заключать договоры на открытие новых точек под своим брендом в других странах партнёрам, которые зовутся «мастер-франчайзи». Такой партнёр формирует собственную управляющую компанию, которая наделяется всеми полномочиями по отношению к конечным франчайзи.

Преимущество такой модели для масштабирования за рубежом в том, что партнёр знает региональный менталитет и у него есть оперативный доступ к локальным ресурсам (поставщикам и подрядчикам), которые нужны для полноценного сопровождения деятельности франчайзи.

Когда есть общий план по развитию бизнеса в новой стране, важно проанализировать риски такого решения.

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Подготовьтесь к сложностям

В нынешних условиях риски для предпринимателей из России стали более весомыми и не всегда очевидными. Вот некоторые из них:

Привлекательность франшиз из России. До сих пор нет никаких ограничений на открытие и ведение российского франчайзингового бизнеса за пределами РФ. Однако введённые государственные и частные санкции влияют на инвестиционную привлекательность российских компаний.

Санкционные ограничения. Это касается больше платёжных систем. Из-за санкций многие российские банки были отключены от SWIFT, что ограничило возможность переводов в валюте. А некоторые платёжные системы запретили пользоваться их сервисами резидентам России. Решить эту проблему можно, если завести иностранный счёт, что тоже не просто, если у вас российский паспорт.

Влияние политики на бизнес. Многие зарубежные системы и сервисы отказываются сотрудничать с представителями российского бизнеса и без официально введённых запретов со стороны властей — по личным или идейным соображениям. Также некоторые компании самостоятельно ввели ограничения ради подстраховки, чтобы избежать потенциальных нарушений закона. Найти пути решения этой проблемы можно, но это снова дополнительные расходы и время.

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Выводить франшизу за пределы России или нет

Развитие российских франшиз на международном рынке возможно, но с масштабной экспансией лучше повременить. Причины: внешнеполитический кризис и пошатнувшееся отношение к бизнесу из России. Однако если в РФ компании расти уже некуда и есть ресурсы для выхода на другие рынки, то можно рассмотреть некоторые дружественные страны, например, СНГ. Но даже в этом случае стоит постепенно прощупывать рынки и на старте совершать немногочисленные сделки. Это поможет проверить жизнеспособность проекта в конкретной стране и оценить влияние существующих ограничений на возможности роста.

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