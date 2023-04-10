Регистрация компании в ОАЭ — что нужно знать? Личный опыт

REVERA law group прошла весь путь регистрации компании для одного из клиентов в Дубае: от выбора фризоны до получения сертификата об инкорпорации. О том, какие шаги необходимо сделать и с какими трудностями придется столкуться, рассказала Анастасия Акулич, старший юрист компании.
Среди IT-клиентов нашей юридической компании в последнее времянабирают популярность юрисдикции Ближнего Востока, в особенности Объединенных Арабских Эмиратов.
Причин несколько:
- friendly позиция к учредителям из любых регионов,
- льготный налоговый режим,
- привлекательность Эмиратов как развитого финансового центра для инвесторов.
Однако несмотря на все эти плюсы, есть и подводные камни, которые необходимо учитывать, если вы выбрали ОАЭ для set up своего бизнеса.
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Определяемся с учредителем: физическое или юридическое лицо
От того, кто будет учредителем, зависит, какие дополнительные действия придется предпринимать для регистрации и последующего ведения бизнеса.
- Если учредителем является физическое лицо
Тогда для регистрации компании первоначально необходимо будет предоставить минимум документов — скан-копию паспорта и выписку с банковского счета с необходимом остатком средств.
Для ведения бизнеса после инкорпорации компании нужно будет получить визу резидента ОАЭ:
- для обеспечения substance;
- без нее не удастся открыть банковский счет компании в местном банке ОАЭ.
- Если же учредитель — юридическое лицо
В этом случае необходимо предоставить пакет учредительных документов, прошедших процедуру консульской легализации.
ОАЭ не присоединилась к Гаагской конвенции, отменяющей требование по легализации иностранных официальных документов и предусматривающей упрощенный порядок предоставления апостиля.
Консульская легализация документов достаточно сложная, длительная и дорогостоящая процедура. И потом еще нужно будет получить визу резидента ОАЭ для представителя юридического лица.
Поэтому имейте в виду, что если для вас срок открытия компании в ОАЭ имеет значение, быстрее и проще стартовать регистрацию компанию с одним учредителем — физическим лицом.
Выбор типа компании
Нерезиденты ОАЭ могут зарегистрировать в Эмиратах как офшорную, так и оншорную компанию.
1. Регистрация офшорной компании
Офшорная компания в ОАЭ — это компания, которая не имеет права вести свою деятельность внутри ОАЭ, равно как и работать с юридическими лицами из Эмиратов. По этой причине офшорной компании выдается только свидетельство о регистрации и не выдается лицензия на осуществление деятельности в ОАЭ.
Поэтому офшор в ОАЭ стоит регистрировать, если вы не планируете работать на местном рынке.
Стоимость регистрации офшора в ОАЭ стартует от $3 тыс. Зарегистрировать такую компанию легче, чем оншорную.
2. Регистрация оншорной компании
Регистрировать оншорную (локальную) компанию необходимо, если вы собираетесь работать как за пределами ОАЭ, так и непосредственно внутри страны.
Оншорная компания в ОАЭ регистрируется в одной из фризон — это деловые районы на территории эмиратов ОАЭ, которые позволяют иностранцам инкорпорировать и вести бизнес в стране без участия местного партнёра.
Всего на территории ОАЭ существует 50+ фризон, более 20 из которых локализуются в эмирате Дубай. В каждой фризоне действует собственное законодательство.
Ведение деятельности внутри ОАЭ допускается только с территории фризоны, в которой зарегистрирована ваша компания.
Выбор фризоны
Выбор конкретной фризоны зависит от ряда факторов.
- Вид и потребности вашего бизнеса
Необходимо обратить внимание, какие лицензии выдает фризона.
В ОАЭ есть много фризон, ориентированных на IT-сферу. Наиболее привлекательными считаются:
- Dubai Multi Commodities Centre (DMCC),
- International Free Zone Authority (IFZA),
- Dubai International Financial Centre (DIFC),
- Ajman Media City (AMC).
Вот что еще может повлиять на выбор фризоны:
- Размер регистрационного сбора — так, в эмирате Дубай инкорпорироваться дороже всего. Еще на цену влияет репутация конкретной фризоны;
- Требования к минимальному размеру уставного капитала и сдаче ежегодной аудиторской отчетности;
- Действующее на территории фризоны право.
Процедура регистрации компании во фризоне
Мы помогали клиенту регистрировать компанию в DIFC, Дубай.
Наш выбор остановился на этой фризоне, поскольку у нее была хорошая репутация и на ее территории работало английское право.
Но на территории большинства фризон действует местное право ОАЭ.
В нашем кейсе учредителем выступало физическое лицо Личное присутствие учредителя для регистрации компании не требовалось, поэтому весь процесс был проведен удаленно и состоял из двух этапов.
1. Получение Initial Approval от администрации фризоны
Этап схож с процедурой KYC. На этом этапе фризона проверяет предоставленные ей документы от учредителя:
- скан-копию паспорта,
- выписку с банковского счета учредителя,
- сведения о бизнесе, который будет вестись регистрируемой компанией.
Завершается этап выдачей Certificate of status, который подтверждает, что фризона одобрила вашу заявку, и вы можете предпринимать следующие шаги для регистрации.
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Мы столкнулись с тем, что процедура KYC выбранной клиентом фризоны усложнилась. Поэтому прохождение Initial Approval сопровождалось тремя-четырьмя раундами дополнительных вопросов от фризоны, в основном связанных:
- с планируемым бизнесом,
- источником доходов,
- бэкграундом учредителя.
Эта процедура длилась около двух месяцев.
2. Создание юридического лица в DIFC
Этап стартует сразу после прохождения Initial Approval. Во фризону подается заявление на регистрацию компании, и в затем от учредителя требуется прохождение верификаций на онлайн-портале фризоны.
Этап завершается выдачей уставных документов компании:
- лицензии на осуществление деятельности,
- устава,
- сертификата о регистрации.
Здесь тоже стоит ожидать дополнительных вопросов от администрации фризоны и приготовиться к тому, что сроки могут затянуться. Этот этап в нашем случае длился чуть меньше месяца.
Лицензия выдается компании сроком на один год, поэтому в дальнейшем ее необходимо продлевать на платной основе — стоимость будет варьироваться в зависимости от фризоны.
Итоговая стоимость регистрации компании (без учета виз и открытия счета) составила около $15 тыс.
Реальный срок регистрации по факту оказался около трех месяцев (изначально ожидали уложиться в один месяц).
Кратко
- Стартовать компанию в ОАЭ быстрее всего с учредителем — физическим лицом (гражданство не влияет).
- Если деятельность вашей компании будет направлена преимущественно за пределы Эмиратов, но вам не все равно на репутацию, регистрируйте оншорную компанию в одной из фризон ОАЭ.
- В любом случае потребуется уделить время и внимание выбору фризоны. Их много, они отличаются — в одном только эмирате Дубай более 20 фризон.
- Регистрация оншорной компании в ОАЭ процедура не из дешевых. Ориентируйтесь на затраты около $15-20 тыс.
- Ориентируйтесь на реальный срок регистрации компании — от одного месяца. Если получится быстрее, это будет приятным бонусом.
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
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