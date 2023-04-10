Регистрация компании в ОАЭ — что нужно знать? Личный опыт

REVERA law group прошла весь путь регистрации компании для одного из клиентов в Дубае: от выбора фризоны до получения сертификата об инкорпорации. О том, какие шаги необходимо сделать и с какими трудностями придется столкуться, рассказала Анастасия Акулич, старший юрист компании.

Среди IT-клиентов нашей юридической компании в последнее времянабирают популярность юрисдикции Ближнего Востока, в особенности Объединенных Арабских Эмиратов.

Причин несколько:

friendly позиция к учредителям из любых регионов,

льготный налоговый режим,

привлекательность Эмиратов как развитого финансового центра для инвесторов.

Однако несмотря на все эти плюсы, есть и подводные камни, которые необходимо учитывать, если вы выбрали ОАЭ для set up своего бизнеса.

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Определяемся с учредителем: физическое или юридическое лицо

От того, кто будет учредителем, зависит, какие дополнительные действия придется предпринимать для регистрации и последующего ведения бизнеса.

Если учредителем является физическое лицо

Тогда для регистрации компании первоначально необходимо будет предоставить минимум документов — скан-копию паспорта и выписку с банковского счета с необходимом остатком средств.

Для ведения бизнеса после инкорпорации компании нужно будет получить визу резидента ОАЭ:

для обеспечения substance экономического присутствия ; без нее не удастся открыть банковский счет компании в местном банке ОАЭ.

Если же учредитель — юридическое лицо

В этом случае необходимо предоставить пакет учредительных документов, прошедших процедуру консульской легализации.

ОАЭ не присоединилась к Гаагской конвенции, отменяющей требование по легализации иностранных официальных документов и предусматривающей упрощенный порядок предоставления апостиля.

Консульская легализация документов достаточно сложная, длительная и дорогостоящая процедура. И потом еще нужно будет получить визу резидента ОАЭ для представителя юридического лица.

Поэтому имейте в виду, что если для вас срок открытия компании в ОАЭ имеет значение, быстрее и проще стартовать регистрацию компанию с одним учредителем — физическим лицом.

Выбор типа компании

Нерезиденты ОАЭ могут зарегистрировать в Эмиратах как офшорную, так и оншорную компанию.

1. Регистрация офшорной компании

Офшорная компания в ОАЭ — это компания, которая не имеет права вести свою деятельность внутри ОАЭ, равно как и работать с юридическими лицами из Эмиратов. По этой причине офшорной компании выдается только свидетельство о регистрации и не выдается лицензия на осуществление деятельности в ОАЭ.

Поэтому офшор в ОАЭ стоит регистрировать, если вы не планируете работать на местном рынке.

Стоимость регистрации офшора в ОАЭ стартует от $3 тыс. Зарегистрировать такую компанию легче, чем оншорную.

2. Регистрация оншорной компании

Регистрировать оншорную (локальную) компанию необходимо, если вы собираетесь работать как за пределами ОАЭ, так и непосредственно внутри страны.

Оншорная компания в ОАЭ регистрируется в одной из фризон freezone, свободная экономическая зона — это деловые районы на территории эмиратов ОАЭ, которые позволяют иностранцам инкорпорировать и вести бизнес в стране без участия местного партнёра.

Всего на территории ОАЭ существует 50+ фризон, более 20 из которых локализуются в эмирате Дубай. В каждой фризоне действует собственное законодательство.

Ведение деятельности внутри ОАЭ допускается только с территории фризоны, в которой зарегистрирована ваша компания.

Выбор фризоны

Выбор конкретной фризоны зависит от ряда факторов.

Вид и потребности вашего бизнеса

Необходимо обратить внимание, какие лицензии выдает фризона.

В ОАЭ есть много фризон, ориентированных на IT-сферу. Наиболее привлекательными считаются:

Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), International Free Zone Authority (IFZA), Dubai International Financial Centre (DIFC), Ajman Media City (AMC).

Вот что еще может повлиять на выбор фризоны:

Размер регистрационного сбора — так, в эмирате Дубай инкорпорироваться дороже всего. Еще на цену влияет репутация конкретной фризоны;

Требования к минимальному размеру уставного капитала и сдаче ежегодной аудиторской отчетности;

Действующее на территории фризоны право.

Процедура регистрации компании во фризоне

Мы помогали клиенту регистрировать компанию в DIFC, Дубай.

Наш выбор остановился на этой фризоне, поскольку у нее была хорошая репутация и на ее территории работало английское право.

Но на территории большинства фризон действует местное право ОАЭ.

В нашем кейсе учредителем выступало физическое лицо Личное присутствие учредителя для регистрации компании не требовалось, поэтому весь процесс был проведен удаленно и состоял из двух этапов.

1. Получение Initial Approval от администрации фризоны

Этап схож с процедурой KYC. На этом этапе фризона проверяет предоставленные ей документы от учредителя:

скан-копию паспорта,

выписку с банковского счета учредителя,

сведения о бизнесе, который будет вестись регистрируемой компанией.

Завершается этап выдачей Certificate of status, который подтверждает, что фризона одобрила вашу заявку, и вы можете предпринимать следующие шаги для регистрации.

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Мы столкнулись с тем, что процедура KYC выбранной клиентом фризоны усложнилась. Поэтому прохождение Initial Approval сопровождалось тремя-четырьмя раундами дополнительных вопросов от фризоны, в основном связанных:

с планируемым бизнесом, источником доходов, бэкграундом учредителя.

Эта процедура длилась около двух месяцев.

2. Создание юридического лица в DIFC

Этап стартует сразу после прохождения Initial Approval. Во фризону подается заявление на регистрацию компании, и в затем от учредителя требуется прохождение верификаций на онлайн-портале фризоны.

Этап завершается выдачей уставных документов компании:

лицензии на осуществление деятельности,

устава,

сертификата о регистрации.

Здесь тоже стоит ожидать дополнительных вопросов от администрации фризоны и приготовиться к тому, что сроки могут затянуться. Этот этап в нашем случае длился чуть меньше месяца.

Лицензия выдается компании сроком на один год, поэтому в дальнейшем ее необходимо продлевать на платной основе — стоимость будет варьироваться в зависимости от фризоны.

Итоговая стоимость регистрации компании (без учета виз и открытия счета) составила около $15 тыс.

Реальный срок регистрации по факту оказался около трех месяцев (изначально ожидали уложиться в один месяц).

Кратко

Стартовать компанию в ОАЭ быстрее всего с учредителем — физическим лицом (гражданство не влияет). Если деятельность вашей компании будет направлена преимущественно за пределы Эмиратов, но вам не все равно на репутацию, регистрируйте оншорную компанию в одной из фризон ОАЭ. В любом случае потребуется уделить время и внимание выбору фризоны. Их много, они отличаются — в одном только эмирате Дубай более 20 фризон. Регистрация оншорной компании в ОАЭ процедура не из дешевых. Ориентируйтесь на затраты около $15-20 тыс. Ориентируйтесь на реальный срок регистрации компании — от одного месяца. Если получится быстрее, это будет приятным бонусом.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney