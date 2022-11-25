Модель взаимоотношений бизнеса и ИТ-разработчиков: старые ошибки и новые рецепты

Сегодня спайка бизнеса и ИТ стала максимально прочной: все большее число бизнесов даже не могут запуститься, если в их модель изначально не вшита ИТ-составляющая. Как изменилась механика взаимоотношений заказчика и сервисного бизнеса за последние двадцать лет, что сегодня бизнес требует от ИТ и как это получает, рассказывает Василий Колосов, директор проектного офиса Smartex.

Подправить в консерватории

Цифровизация бизнеса в наше время превратилась в необходимое условие для его функционирование. Каждый магазин или торговая сеть пытается предложить клиенту свое приложение, с помощью которого тот делает заказ, оплачивает товар, оставляет обратную связь. Таким образом, бизнес ищет и создает оперативные каналы связи со своими потребителями с помощью ИТ.

Трендом последних лет в деле информатизации бизнеса стала разработка и установка приложений. Это огромный рынок. Сегодня мобильные приложения являются основным каналом связи между бизнесом и потребителем. Мировой рынок мобильных приложений, согласно прогнозам Sensor Tower Store Intelligence, будет расти до 2028 года на 13,7% в год, и его объем к этому времени составит $25 млрд.

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И этот рынок мобильных приложений можно условно разделить на два крупных сегмента: B2C и B2B. Первые нацелены на максимальное удобство для внешнего заказчика (покупателя), вторые — на максимальное удобство для внутреннего заказчика, то есть эффективность бизнеса.

Рынок мобильных приложений для бизнеса развивается по экспоненте в силу диджитализации всего населения: по оценке агентства We are Social, количество пользователей мобильных телефонов в мире — 67,1% от общего числа людей, которое, в свою очередь, составляет 7,9 млрд. человек.

Как и почему бизнес приходит к необходимости внедрения ИТ-решений (в частности, приложений) для более успешного функционирования своей бизнес-модели? Чем отличаются ИТ-потребности бизнеса сегодняшнего дня от ИТ-потребностей бизнеса двадцати- и десятилетней давности? Что нужно знать, чтобы не наделать типичных ошибок при работе с ИТ-подрядчиком?

Как было раньше и что изменилось сейчас

Двадцать лет назад внедрение ИТ в различные сферы и на различные вертикальные рынки было движением сверху вниз.

Крупные компании и целые отрасли, начитавшись отчетов аудиторов «большой четверки» и прозрев, с ужасом и азартом решили снижать издержки и бросились увольнять и переучивать менеджмент — пока, наконец, не поняли, что лучший способ справиться с тем, что принято на всех уровнях именовать человеческим фактором, это минимизировать его влияние, автоматизировав все, что только можно автоматизировать.

И тут на помощь отраслям и корпорациям пришли системные интеграторы, вооруженные западными, хорошо себя зарекомендовавшими ИТ-решениями и продуктами, которые, обладая потенциалом масштабирования, были вполне способны решать достаточно широкий спектр проблем автоматизации.

Так основными вендорами на российском рынке стали SAP и Oracle, уступая место отечественным разработкам лишь в тех отраслях, где локальная специфика не позволяла использовать иностранные разработки. К примеру, в сфере ЖКХ или в юриспруденции.

Все внедрения тех лет опирались на мировой опыт, и поэтому большинство заказчиков не задумывались о цифрах: в ситуации, когда есть позитивный мировой опыт, нет смысла проводить замеры. Это постепенно породило иллюзию, что лекарство хуже болезни.

Именно поэтому спустя еще примерно десять лет эра системных интеграторов начала сходить на нет. Многим стало казаться, что дорогостоящие вендорские решения, которые еще и требуют постоянных платежей за лицензию и трат на обслуживание, — слишком большая роскошь.

В моду вошла практика собственного ИТ-обслуживания. ИТ-отделы компаний сами налаживали отношения с вендорами, сами занимались техподдержкой и т. д. Крупные игроки даже обзавелись собственными ИТ-компаниями (например, «Сбертех»).

Тренд изменился. Рынок от модели «универсальное решение для всех, но не для каждого» сместился к модели кастомизации. Рынок ИТ-разработки стал более таргетированным, но все еще оставался рынком избранных — тех, кто может себе позволить либо платить за готовую разработку, либо содержать собственного мини-интегратора.

Сейчас мы наблюдаем третью тенденцию, которая превращает, наконец, рынок разработки в наиболее массовый за все годы. Связано это не столько с большим количеством ИТ-разработчиков в целом, сколько с тем, что эволюционировали сами ИТ-продукты. Они буквально стали товаром для всех и для каждого.

Занимаются их разработкой, как правило, небольшие ИТ-компании, она относительно недорога, процесс внедрения относительно прост и понятен. Бизнес-приложения используются для управления контентом, планирования ресурсов предприятия, управления рисками и обратной связью.

Широкое распространение бизнес-приложений поддерживает развернувшийся благодаря ситуации с COVID-19 после 2020 года общемировой тренд на удаленную работу. Яркий пример — Zoom, выстреливший как раз в пандемию, хоть и был разработан в далеком 2011 году.

К сегодняшнему дню в России насчитывается с десяток крупнейших разработчиков ИТ-приложений для бизнеса и госсектора. Совокупный объем рынка составляет более десяти млрд. рублей в год. Но при этом зачастую процесс взаимодействия заказчика и подрядчика даже сегодня сводится к модели «сделайте нам как всем остальным», а ответ на вопросы: «Почему?» и «Зачем?» в этой конструкции не предусмотрены.

Как лучше работать бизнесу с ИТ-разработчиком?

Отсутствие четких «почему» и «зачем» приводит к тому, что при информатизации решаются либо не те задачи, либо те, но не так.

Итак, что следует делать заказчику, когда он уже выбрал поставщика ИТ-решений — к примеру, разработчика приложений, — чтобы получить от него искомый результат? Перво-наперво нужно знать самому, зачем нужно то или иное решение. То есть четко представлять себе бизнес-проблемы и задачи, которые необходимо решить с помощью ИТ. И следовать нескольким простым правилам.

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1. Требуйте вовлеченности разработчика в бизнес-процессы с первого дня

Квалифицированный разработчик должен представлять бизнес-процессы вашей компании, которые ему предстоит автоматизирвать/проанализировать/усовершенствовать с помощью ИТ максимально подробно и досконально.

Поэтому, если вы хотите увидеть результат, а не большое число промежуточных результатов, требующих доработки, вам придется выделить нужное количество человеческих и временных ресурсов на то, чтобы погрузить разработчика в те процессы и проблемы, которые предполагается решить с помощью ИТ-разработки.

2. Вовлекайтесь сами

Любой ИТ-проект, а особенно разработка приложения, требует коммуникации с end-юзером. Поэтому на этапе подготовки концепции решения разработчику важно знать, что предложенная им концепция удобна и понятна заказчику и отвечает его задачам.

Специфика разработки бизнес-приложений — в том, что после первых итераций уже начинается процесс внедрения, который идет параллельно с процессом доработки продукта. Вовлеченность заказчика на каждом этапе этого процесса крайне важна.

3. Ликвидируйте внутреннее сопротивление

Все новое — это, вопреки поговорке, не хорошо забытое старое, а то, что воспринимается в штыки той частью коллектива, которая уверена, что и без этого все хорошо работало. Эти люди — будь то локальные айтишники или просто сотрудники — будут до последнего сопротивляться любому новому продукту, который осложняет их жизнь или делает их деятельность более прозрачной.

Известен случай, как одна компания, которая решила минимизировать производственные риски с помощью создания группового чата, куда сотрудники отправляли свои замечания и наблюдения обо всяких тут и там возникающих проблемах, немедленно столкнулась с круговой порукой: решив облегчить себе жизнь, сотрудники просто игнорировали риски или помечали их как решенные. В результате попытка минимизировать влияние человеческого фактора привела его максимизации.

Победить сопротивление ретроградов — задача заказчика.

Таким образом, мало сделать правильный выбор и найти подходящего разработчика. Нужно этот выбор еще уметь отстоять.

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