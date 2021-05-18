Три сложности при релокации бизнеса на Кипр

Однако, по словам Ирины Дельгадо, партнера Venture Crew (одно из направлений ― релокейт бизнеса), Кипр оказался не готов к программам, которые создал. Разбираемся, какие сложности ждут при релокации бизнеса на остров.

В 2017 году правительство Кипра запустило программу по выдаче стартап-виз и программы создания международных компаний, чтобы привлечь на остров IT-специалистов, предпринимателей, фрилансеров. Условия ведения бизнеса здесь кажутся привлекательными: например, налог на прибыль составляет 12,5% (его можно снизить до 2,5%), налог на дивиденды и вовсе — 0%.

Мы стали одними из первых, кто начал осваивать стартап-визу и программы создания международных компаний и за два года перевезли больше ста сотрудников компаний вместе с их семьями. Так мы увидели, насколько Кипр не готов к программам, которые сам создал. Большое количество желающих переехать стало челленджем для острова. Но дорогу осилит идущий, и если оценить преимущества Кипра для бизнеса — в первую очередь налогообложение — то сложности не страшны.

«Дырки» в законах

Законодательная база Кипра устарела, а постановления и декреты не согласуются между собой. В старых источниках пишут одно, в новых ― другое. Учреждения могут быть не осведомлены о законах, которые были приняты несколько месяцев назад. Мы осознали это с самого первого случая, когда взялись за релокейт по стартап-визе.

Пример. Известно, что сумма в размере €200 тыс. на счету необходима, чтобы компания была зарегистрирована как международная и могла нанимать сотрудников третьих стран. Но на самом деле сейчас эта сумма составляет €220 тыс.: постановление было принято после нового года, и узнать о нем не так просто.

Сложности с банками

Для регистрации и ведения бизнеса на Кипре компаниям необходимо иметь локальный счет, а значит, с местной банковской системой нужно научиться взаимодействовать.

С 2013 года с Кипра ушли все международные банки. Всему виной экономический кризис, который практически парализовал банковскую сферу. На острове остались только местные и несколько греческих банков, всего около 13. Самые популярные — Bank of Cyprus Plc; Hellenic Bank, RCB BANK LTD, Astra Bank, Eurobank Cyprus, Alpha Bank Cyprus.

Сейчас экономическая ситуация улучшилась, а вот сложности в общении с банками остались. На любого иностранца, желающего открыть счет на острове, они реагируют очень остро. Кажется, будто они делают все, чтобы не дать этому случиться.

Полезная справка

Для открытия счета необходимы:

паспорт/удостоверение личности учредителя компании;

учредительные документы;

подтверждающий место проживания документ (можно отправить квитанцию об оплате за коммунальные услуги, давность документа не должна превышать три месяца);

рекомендации из банка;

финансовая отчетность компании (активы, затраты и платежи компании) и описание бизнеса (планируемые обороты, данные по контрагентам и т.д.);

заявка на открытие счета (пишется по форме банка Кипра);

подтверждение благосостояния/платежеспособности;

другая информация, которую банк может запросить в процессе дью-дилла.

Занимаясь релокейтом бизнеса, несколько наших сотрудников тратят свое время только на взаимодействие с банками. Нужно постоянно быть начеку и оперативно вести переписку, предоставлять необходимые документы. Однажды у нас был клиент, который ждал подтверждения открытия счета почти полтора года. В банке менялись люди, мы отвечали на одни и те же вопросы. Хотелось принципиально победить в этом бою, ведь в других банках счета мы уже смогли открыть.

Однако, альтернатива банкам есть: платежные системы, например, Unlimint (Cardpay) и ECOMMBANX. Открыть счет в платежной системе будет быстрее и легче, чем в банке. Открывая счет в этих EMI, компания выигрывает время и получает доступ к современным банковским продуктам, ориентированным на IT-компании и работающих на глобальных рынках.

Миграционные хлопоты

«Дырки» в законах будут сопровождать вас и в миграционных службах Кипра. Во-первых, там не сразу узнали про существование стартап-визы. Нам приходилось доказывать, что мы хотим перевезти компанию не по какой-то надуманной программе, а по вполне реальной.

Мы разрывались между инстанциями, объясняя им созданные их же коллегами правила. За несколько лет ситуация стала лучше, но все еще встречаются случаи, когда учреждение считает одно, а в законах написано уже другое. О некоторых изменениях можно узнать только на месте, придя в нужный кабинет.

Пример. По закону 2017 года для получения вида на жительство достаточно находиться на Кипре всего 60 дней в году вместо прежних 183. Условие выглядит очень привлекательно и особенно манит представителей ИТ-индустрии.

Однако опытным путем мы выяснили: если вы отсутствуете на острове более 90 дней, то вида на жительство вас могут лишить. Дело в том, что в миграционных правилах прописано: «Иностранный гражданин не может отсутствовать на Кипре более чем 90 дней» — а это старая законодательная основа.

Такие несостыковки подталкивают нас действовать проактивно, а также объяснять различным инстанциям законы и правила их коллег. Например, если мы ожидаем, что сотрудник компании выедет с острова более чем на 90 дней, то заранее связываемся с миграционной службой, чтобы уведомить о веских на то причинах. Постоянная бдительность позволяет сохранить вид на жительство.

И наконец, живая очередь в миграционную службу в общем порядке вне зависимости от вашего статуса и отсутствие записи окончательно может испортить настроение. После подачи документов время ожидания вида на жительство может составить три-шесть месяцев.

Окончательно изнанка релокейта открывается, когда переехавшие смотрят на остров глазами местных. В этот момент 15 градусов тепла становятся не такими уж теплыми, а почти полное отсутствие общественного транспорта заставляет задуматься об автомобилях для всей семьи.

Но низкие налоги перекрывают все трудности. Налог на прибыль здесь составляет всего 12,5%. Его можно снизить еще сильнее — до 2,5% в части разработки и продажи интеллектуальной собственности. Налог на дивиденды и вовсе составляет 0%. На Кипре нет пробок и размеренный темп жизни. Освободившееся свободное время точно приведет к новым идеям. Или новому бизнесу, как это случилось со мной.

Таким образом, что нужно знать об изнанке релокейта на Кипр:

местные законы имеют несостыковки;

миграционные службы могут не знать о новых (и даже старых) правилах;

открытие банковского счета компании может занять от трех месяцев до года, персонального — от месяца до трех. Выиграть время помогут платежные системы;

действуйте проактивно, не удивляйтесь местным особенностям, учитесь смотреть на новый дом глазами киприота ― и вскоре увидите лучшие стороны острова.

Фото на обложке: Authentic travel/shutterstock.com