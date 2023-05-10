Решить четыре важных проблемы в найме — одним способом

Саше Грановскому, заместителю CTO рекламы в «Яндексе», не раз приходилось становиться свидетелем, а иногда и участником «взрывного» роста команды. Он знает, как руководителю справиться с быстрым масштабированием правильно и не потерять команду, и поделился этим опытом.
Каждый менеджер рано или поздно сталкивается с задачей масштабирования команды. Кто-то нанимает одного-двух человек в проект, а кому-то нужно быстро нанять 10-20-40 новых сотрудников. Уверен, что независимо от масштабов найма менеджеры сталкиваются с проблемами одного характера.
Можно выделить четыре основных проблемы:
- Поиск. Тут даже и говорить нечего: каждый, кто нанимал специалистов в IT, знает, как трудно их найти.
- Онбординг. Новых сотрудников нужно быстро и правильно вводить в курс дела — для этого нужен системный онбординг.
- Размытие культуры и экспертизы. Культура и экспертиза команды складывается из культуры и навыков нанятых людей. Это значит, что если в команде есть две «звезды», а расти надо — то доля «звездности» в работе и общении будет снижаться.
- Падение эффективности. Эффективность команды — это не линейная функция.
Наверное, в командах есть даже какая-нибудь «точка насыщения», при которой дальнейший рост команды уже не приводит ни к какому росту производительности, но не будем о грустном.
Расскажу об этом немного подробнее.
Поиск
Эту часть отмечу только вскользь. Помните, что поиск хороших кандидатов — это долго. Полезно сразу понять, кто и когда вам нужен, и сразу начинать искать всех. Может оказаться, что лучше вы наймете кандидата чуть раньше, чем будете готовы его полноценно саппортить.
В моей практике один из лучших инструментов найма — рекомендации от знакомых. В «первом кругу» вы вряд ли найдете свободных специалистов (хотя бывает разное), но вот второй круг значительно больше размерами, и качество рекомендаций в нем очень высокое.
Но заходить во второй круг нужно правильно.
|Просто, но неэффективно
|Сложно, но эффективно
|— Привет! Слушай, а у тебя нет знакомых рубистов? Нет? Ну ладно… Если что появится — свистни?
|— Привет. Слушай, я тут ищу пару рубистов себе в проект. Пожалуйста, помоги в поисках. У тебя есть репутация и большой нетворкинг. Смотри, я вот тут описание вакансии приготовил. Пожалуйста, опубликуй у себя в соцсетях? Отметь еще там пожалуйста, что мы с тобой знакомы. Сможешь сегодня сделать, напомнить тебе?
Для наглядности пользы второго круга хочу поделиться недавним примером из личного опыта.
На одном из проектов мы столкнулись с тем, что нам было необходимо переехать с внутренней инфраструктуры в коммерческое облако. При этом экспертизы в использовании облачных решений в команде практически не было (к сожалению, это частая проблема в BigTech). Поэтому мы искали человека, который бы нам здесь помог.
Кто бы мог подумать, что подходящего кандидата мне подскажет мой знакомый из отдела продаж?
Как оказалось, до этого он работал в Microsoft и был знаком с сотрудниками разных департаментов, а они как раз недавно сократили свое присутствие на рынке Восточной Европы — и мы смогли «урвать» очень крутого Solutions Architect!
Онбординг
Каждому новичку в вашей команде нужен онбординг. Полезные советы о том, как не утонуть в нем:
- Делегируйте менторство над новичками
Сотрудники, начиная с мидл-уровня, вполне в состоянии этим заниматься. Если у вас есть такие, но они не хотят этим заниматься, объясните, как это поможет им самим. Скажите, что большие проекты не делаются в одиночку, соответственно, хочешь расти — учись менторить.
В общем это важный шаг к должности сеньора, а может, даже руководителя в будущем. Можно прямо так и сказать: «Мы учтем менторство, когда будем выбирать сеньоров».
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- Вики, видео, обучающие задачи и прочие цифровые следы — ваши лучшие друзья
Это очень важно как для перформанса команды, так и для мотивации людей (далеко не всем нравится делать одно и тоже постоянно).
Вести вики, снимать обучающие видео и скринкасты — это тоже большой рабочий проект, у которого должен быть ответственный. Он не хуже, чем другие проекты в зоне генерации прибыли вашей команды.
И если все сотрудники одной ногой не встанут в зону генерации расходов — они будут стабильно терять в эффективности.
- Комбо: создать обучающие материалы — это прекрасная первая задача для нового сотрудника
Его взгляд не замылен, а сам он дотошен. Лучше, если это будет делать кандидат сеньорного уровня. Также новых сотрудников можно «использовать» для актуализации всех гайдов.
Хорошо работает хэндбук — документ, в котором собрана вся важная информация для начинающего сотрудника.
- Что делать во время больничного?
- У кого просить доступ к почте, если он слетел?
- Как правильно поступить, если надо уехать на несколько дней?
- Кому писать, если пропал рабочий ноутбук?
- Как правильно увольняться?
Хороший хэндбук экономит новичкам десятки часов и помогает не дергать коллег по пустякам.
Про размытие культуры и экспертизы
Самым первым делом — признайте, что это будет происходить. Вы не сможете сохранить дух команды неизменным при найме, можно только постараться уменьшить последствия.
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Особое внимание обратите на критичные вещи
Например, если вы все собачники, и это часть ДНК вашей компании — убедитесь, что во время интервью у кандидатов спрашивают: «А вы кошатник, скажите честно?». Я, конечно, утрирую, но смысл понятен.
Вот что еще помогает сохранить культуру и экспертизу:
- Гайды, тренинги, тимбилдинги, вики.
- Стандартизация процессов интервью и онбординга. Если в каждой команде они свои, то энтропия будет расти невероятными темпами.
Держите руку на пульсе в широком смысле
Точно полезно смотреть на разные метрики (как непосредственно влияющие на бизнес, так и косвенно).
Например, можно смотреть на количество релизов — если оно падает, возможно, стоит тормозить наем и сперва решать проблемы. Последний пример не гипотетический — мы столкнулись с такой проблемой, когда я работал в VK. Тогда для нас это послужило важным триггером к изменению внутренних процессов и прокачке инфраструктуры разработки.
Падение эффективности
Каждый новый сотрудник до момента окончания онбординга будет отрицательно влиять на перформанс команды. Чем «сеньорней» сотрудник, тем короче этот период. Более того, начиная с мидл-уровня, сотрудники сами смогут онбордить.
И чем выше уровень, тем большее количество людей они могут взять под свою опеку. Отсюда следуют важные выводы.
1. Ищите сеньоров
Нанимать джунов сильно проще, но вы очень скоро утонете в их менторстве. У вас даже не будет времени на поиск новых членов команды.
Совсем недавно я столкнулся с командой, которая очень быстро росла в своей зоне ответственности и, как следствие, в количестве сотрудников.
Но руководитель этой команды допустил существенную ошибку: ему настолько сильно хотелось побыстрее найти сотрудников на свои задачи, что при размере команды в 16 человек только трое в ней (включая его самого) были middle уровня или выше!
Конечно же, это превратило рабочую жизнь этого руководителя в сущий кошмар. Не так давно он покинул компанию, а его команду пришлось разделить между несколькими другими — просто не нашлось другого лида, который мог бы справиться с такой командой.
2. Делегируйте онбординг
Это значительно ускорит рост перформанса команды.
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3. Стройте структурный план
Важно иметь картинку будущей оргструктуры вашей команды. Если вы планируете нанять много людей, вам явно понадобится выстраивать иерархическое дерево, потребуются лиды.
Да, в самом начале они не нужны. Но поиск лида (или выращивание его из текущих сотрудников) — долгое мероприятие. Если вы сразу об этом не подумаете и не начнете принимать шаги в эту сторону, то в какой-то момент не сможете дальше масштабировать команду.
Если видите хорошего лида, понимаете, что он пригодится, но пока в нем остро не нуждаетесь — берите!
Например, вы сразу можете переложить на него часть задач по масштабированию команды и очень поможете себе. И ему, вероятно, будет интересно решать такую задачу.
4. Нанимайте внутри
Старайтесь искать людей внутри команды. Если вы работаете в достаточно крупной компании, то в ней явно есть люди, которые собираются уходить или ротироваться.
Чем «ближе» этот человек к вашей зоне ответственности, тем меньше ему нужно будет уделять внимания и тем быстрее он заонбордится. Даже если этот человек был в совершенно другом отделе, он все равно уже знаком с культурой компании, ее процессами и инструментами.
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Однажды мне очень повезло: я искал руководителя команды фронтендеров, и как раз у «соседей» был лид, который устал от текущих задач и хотел уйти из компании. Вы даже не представляете, сколько часов для сна он мне сэкономил!
5. Ищите поддержку
Попросите соседние команды помочь вам. Часто бывает, что в целом заонбордить человека может и другая команда (тем самым беря на себя удар в потере перформанса). Как об этом договориться — вопрос творческий.
В качестве примера могу привести два возможных сценария:
- Соседние команды много не нанимают, а у сотрудников есть потребность в менторстве людей (для личного или даже карьерного развития).
- Дайте соседям возможность получить лучи славы (и прочие бенефиты) от успеха вашего проекта. Тогда для них это будет потенциальный выигрыш при небольших затратах.
Я лично часто пользуюсь этим инструментом. Например, в конце прошлого года мне нужно было вырастить новую команду бэкенда кабинетов. К счастью, я быстро нашел лида на рынке — но ресурса на его онбординг у меня не хватало. Как вы можете догадаться, нам нетрудно найти команду, которая решает аналогичные задачи. И мне удалось договориться с одной из них на помощь в онбординге.
В заключение
Принципиальное отличие «быстрого» от «спокойного» найма заключается в том, что вы создаете огромную перегрузку на вашу команду или компанию.
И если не быть готовым к этим перегрузкам, многое может пойти не так:
- Недостаточно быстрый рост;
- Нет роста эффективности команды, хотя количество (и ФОТ) растет;
- Необходимость приостановки масштабирования из-за негативных тенденций в жизненно важных метриках компании;
- Потеря сотрудников (как новых, так и старых);
- Утрата системно значимых для компании ориентиров.
Фото на обложке: Shutterstock / Tetiana Yurchenko
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