Удерживаем ценные кадры в компании: о системе грейдов, онбординге и поддержке

О том, что предпринять, чтобы удержать ценные кадры, рассказывает Виктория Вирта, руководитель портала профессионального развития «Лица».

Два актуальных сейчас вопроса на рынке труда: стало ли меньше вакансий и стало ли больше кандидатов? Работодателям, особенно в IT, чьи сотрудники решили покинуть страну или даже компанию по веским для себя причинам, сейчас довольно непросто.

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По одним данным, в феврале-марте российские компании покинуло более 150 тыс. работников, по другим — менее 100 тыс. К примеру, в «Яндексе» релоцировалось около 10% штата, то есть около 2 тыс. человек.

Но часть уехавших в первую волну сотрудников уже вернулась. Много это или мало, чтобы оказать существенное влияние на рынок труда?

Во-первых, далеко не все, кто сменил место жительства, ушли из компаний. Хотя некоторых вынуждают уволиться — например, банки не могут обеспечить доступ из соображений безопасности к внутренним системам тем же тестировщиками, которые решили работать из-за границы. Приходится выбирать — или новая страна, или новая работа.

Во-вторых, уезжают в основном люди из маркетинга и IT: первые, по причине того, что многие привычные инструменты стали недоступны (тот же Facebook Ads* и Google Ads, а также часть аналитических сервисов), вторые — потому что кодить можно везде.

Но в масштабе трудоспособного российского населения это значительно меньше даже полпроцента. Просто многие в Москве и Петербурге не понимают, что в России почти у 70% жителей вообще нет загранпаспорта. Вот и кажется, что бегут все.

Итак, бегут далеко не все. Но легче ли от этого работодателям, сотрудники которых решили покинуть страну или даже компанию по веским для себя причинам или просто воспользовавшись случаем? Конечно, нет.

Что можно сделать в такой ситуации c теми, кто хочет релоцироваться, и что уже делают работодатели?

Введение системы грейдов

Полная неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне породили не только стресс у огромного количества людей, но и, казалось бы, беспричинные увольнения по собственному желанию.

Беспричинные — это когда работника никто увольнять не собирался, компания не закрывалась, по политическим мотивам не притесняли, а человек все равно решил уйти.

Когда сотрудникам кажется, что все вышло из-под контроля, им хочется взять в свои руки хотя бы что-то в своей жизни, например, работу. Совершать действия, которые будут точно зависеть только от самого себя. Главное — найти причину: давно появилось желание эмигрировать, работать в стабильной компании или что-то еще.

Возможно, звучит не совсем логично, но, по нашим наблюдениям, это не редкость — как минимум один работодатель из пяти обратился к нам за подбором кадров в апреле именно по этой причине. А разработчики в свою очередь стали соглашаться на работу без удаленки в государственные компании.

Чтобы замотивировать работников остаться в компании и не уезжать в другую страну, лучше предугадать такую ситуацию и предоставить им возможность управлять своей жизнью там, где они уже находятся.

Для этого необходимо всего лишь показать, что у вас, а значит, и у них есть план, которого можно придерживаться. Это заземляет, дает хоть какую-то точку опоры.

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Система грейдов как раз про это: когда точно известно, что именно нужно сделать и к какому моменту, чтобы получить повышение в зарплате и/или позиции. Это стали вводить компании для удержания сотрудников: предложили им инструменты контроля над своей карьерой.

Сеансы психотерапии

Это может показаться необязательным, но даже ряд небольших стартапов, которые смогли удержаться на плаву, ввели абонементы для сотрудников на работу с психотерапевтами.

Сейчас много онлайн-сервисов, где стоимость сеанса не так высока (около 3 тыс. рублей), и при небольшом количестве людей в штате, что как раз свойственно для стартапов, это в любом случае дешевле, чем индексировать зарплаты.

А сотрудники чувствуют, что о них заботятся, и больше привязываются к работодателю, даже если находятся далеко от головного офиса.

Помощь с получением бизнес-визы и обустройством на рабочем месте

Если не можешь удержать, то надо отпустить так, чтобы не было причин уходить насовсем.

У некоторых российских компаний либо уже есть офисы за пределами РФ, либо они сейчас задумались об их открытии. Например, в странах СНГ или восточной Европе, где довольно лояльно относятся к ведению бизнеса иностранцами.

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В такой ситуации если помочь сотруднику с релокацией, дать возможность уехать легально и спокойно, а не как беженцу, и создать пусть даже временное рабочее пространство в местном коворкинге за рубежом, можно удержать ценные кадры.

Поэтому все больше новых вакансий содержат в блоке «Условия» пункт про помощь с релокацией, и этот прием используется как для удержания существующих, так и для привлечения новых сотрудников.

Ускоренный онбординг

Об онбординге задумались даже те компании, которые считали, что для этого нет времени, денег и наставников. А кандидаты стали прямо спрашивать на собеседовании, есть ли онбординг и как он будет проходить. Какой в этом смысл?

Для многих, кто решил сменить работу не по собственной воле, а, например, из-за закрытия их компании, сама ситуация не просто неожиданная, а еще и неприятная.

Некоторые работали в одной компании несколько лет и не собирались в ближайшее время увольняться. Им крайне важно знать, что их ждет на новом месте, справятся ли они и не придется ли снова искать вакансии через месяц после принятия оффера.

Другие именно сейчас решили наконец-то опробовать новую сферу деятельности, раз все равно приходится что-то менять. И если новый работодатель готов на это, то без онбординга в принципе не обойтись.

Вводить в должность можно и без специальной LMS-системы или корпоративного портала, которые не всем по карману. Например, с помощью заданий в чат-боте в Telegram. Сделать его достаточно быстро и недорого.

А наставниками назначать тех, кто остался в компании, и выделить им небольшую надбавку за сверхобязанности.

Парадоксально, но пандемия сыграла многим на руку, потому что если бы не удаленный формат работы, сейчас было бы гораздо сложнее. А так компании уже перестроились, научились организовывать и поддерживать корпоративный дух в распределенной команде.

В нынешней ситуации приходится только искать замену заблокированным в России сервисам для командной работы.

Что с количеством вакансий?

Процент прироста количества кандидатов превышает процент уменьшения открытий новых вакансий в несколько раз. По данным различных рекрутинговых ресурсов, в апреле в IT свободных мест стало меньше на 20-60%, а кандидатов — больше на 5-10%.

Но этот прирост неравномерен по сферам деятельности — в основном увеличилось число соискателей из медиа и маркетинга, а также руководителей среднего и высшего звена, а количество разработчиков, тестировщиков и аналитиков, например, уменьшилось, даже несмотря на закрытие Gett и других tech-компаний.

И «поймать» достойных кандидатов по-прежнему непросто — многие сразу перешли в компании клиентов и партнеров, а в свободном плавании остались те, кто либо менее востребован, либо захотел узнать свою стоимость на свободном рынке.

В итоге «рынок кандидата» так и не стал «рынком работодателя», и вопрос удержания сотрудников и налаживания с ними коммуникации на новом уровне по-прежнему актуален.

Советы для тех, кто хочет сохранить команду

Поддержите сотрудников

Невозможно заставить остаться с вами тех, кто хочет уйти. Но можно дать почувствовать себя с вами настолько комфортно, что дальше смены IP-адреса и в некоторых случаях часового пояса дело не дойдет. Психотерапия в помощь.

Разделите с работниками новые возможности

«Свой человек» в другой стране может подтолкнуть к развитию бизнеса и новым горизонтам. Так почему бы этим не воспользоваться?

Введите систему грейдов

Разработайте онбординг для новичков

Предоставьте возможность сотрудникам контролировать внутри вашей компании свой карьерный путь.

Все, что началось спокойно и уверенно с самого первого дня, имеет больше шансов на длительное продолжение.

Фото на обложке: Shutterstock / LeonidKos