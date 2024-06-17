Финансовые операции между физическими лицами могут осуществляться достаточно просто — зачастую достаточно указать номер телефона или банковской карты. Однако в случае расчетов между юридическими лицами ситуация несколько усложняется. Банк требует указать уникальные цифры, из которых состоят расчетный счет и корреспондентский счет. Разница между ними в том, что они используются разными компаниями и для разных целей и задач.
Анна Большунова, директор по рискам и compliance компании Avosend, рассказала, что такое корреспондентский счет и расчетный счет, чем отличается расчетный счет от корреспондентского счета и зачем они нужны бизнесу.
Содержание
- Что такое расчетный счет?
- Что такое корреспондентский счет?
- Кто и какой счет может открыть
- Зачем нужны разные счета
- Как расшифровать номер счета
- Итог
Что такое расчетный счет?
Это специальный банковский счет, который открывается юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Счета нужны, чтобы проводить расчеты, которые связаны с профессиональной или коммерческой деятельностью. Р/с состоит из 20 уникальных цифр.
Чтобы ответить на вопрос, что такое расчетный счет, нужно рассмотреть его основные цели использования. Среди основных целей:
- Перечисление денег контрагентам в оплату полученных товаров, работ или услуг.
- Прием платежей от покупателей и заказчиков.
- Уплата налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.
- Выдача заработной платы работникам предприятия.
- Оплата участия в тендерах, торгах и других процедурах.
Открытие расчетного счета — это не право, а обязанность каждого официально зарегистрированного хозяйствующего субъекта, будь то организация или индивидуальный предприниматель. Без наличия р/с легально вести бизнес фактически невозможно.
Открыть р/с можно в любом коммерческом банке на территории России. При выборе банка предприятию или ИП следует учитывать несколько важных факторов:
- Направление и масштаб бизнеса. Некоторые банки специализируются на обслуживании определенных сфер — торговли, производства или услуг;
- Тарифы и комиссии за ведение счета и проведение операций. Предложения банков могут существенно различаться;
- Лимиты на снятие и внесение наличных, переводы и платежи. Они должны соответствовать потребностям бизнеса;
- Наличие дополнительных услуг — онлайн-банкинга, эквайринга, зарплатного проекта, корпоративных карт и кредитования.
Количество расчетных счетов, которые может открыть одна организация или ИП, законодательно не ограничено. Некоторые предприниматели и компании открывают несколько р/с в разных банках. Это нужно для диверсификации рисков, оптимизации расходов на обслуживание, работы с разными группами клиентов и партнеров.
Что такое корреспондентский счет?
Это счет, который открывается одним банком в другом банке или напрямую в Центральном Банке России для того, чтобы проводить межбанковские расчеты и платежи. По своей структуре к/с — цифровой код, содержащий информацию о номере счета и реквизитах банка.
Корреспондентские счета нужны, чтобы:
- Рассчитываться между кредитными учреждениями и ускорять прохождение платежей клиентов разных банков.
- Размещать и хранить обязательные резервы кредитной организации для ее финансовой устойчивости и ликвидности.
- Зачислять средства на счета клиентов банка.
- Осуществлять операции на финансовых рынках — покупки, продажи ценных бумаг и валюты, межбанковского кредитования.
- Перечислять налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Каждый коммерческий банк, который ведет деятельность на территории России, знает, что такое корреспондентский счет, и для чего он нужен. Банки должны открыть к/с в банке России. Именно через этот счет кредитные организации взаимодействуют с регулятором и друг с другом. Кроме того, банки могут открывать корреспондентские счета в других банках-партнерах для оптимизации расчетов и снижения издержек. Количество к/с, которые может иметь один банк, зависит от масштаба его деятельности, структуры бизнеса и потребностей клиентской базы.
В зависимости от роли банка в системе корреспондентских отношений выделяют три основных типа к/c:
- Ностро (от итал. «наш») — счет, открытый банком в другом банке и используемый им для осуществления операций;
- Лоро (от итал. «их») — счет другого банка, который открыт в этом банке. Это парный счет по отношению к ностро;
- Востро (от итал. «ваш») — корреспондентский счет, который открыт банком в кредитном учреждении другой страны в местной или иностранной валюте. В российской практике этот термин применяется редко, обычно записывается как «ностро».
Кто и какой счет может открыть
Для этого нужно подать в банк заявление по установленной форме и предоставить определенный пакет документов:
- Учредительные документы предприятия — устав и/или учредительный договор;
- Свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет;
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя и право подписи на банковских документах;
- Карточку с образцами подписей и оттиска печати;
- Лицензии и разрешения на осуществление лицензируемых видов деятельности (если применимо).
Точный список документов и порядок их предоставления следует уточнять в конкретном банке. Некоторые кредитные организации разрешают подавать документы в онлайн-формате.
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Корреспондентский счет может открыть только банк или небанковская кредитная организация (НКО), которые получили соответствующую лицензию от Центрального Банка России. Процедура происходит при регистрации нового банка или в процессе его операционной деятельности — по согласованию с регулятором и банками-партнерами.
Открытие к/с в зарубежных банках в настоящее время существенно ограничено и затруднено из-за действующих в отношении России и ее финансовой системы международных экономических санкций. Тем не менее, российские кредитные организации сохраняют и развивают свои корреспондентские сети за рубежом.
Зачем нужны разные счета
Расчетный и корреспондентский счет — инструменты для перевода безналичных платежей. Однако сферы и цели их применения различны.
Основная функция расчетного счета — обеспечение предпринимательской деятельности организаций и ИП. Через р/с компании и коммерсанты получают оплату от клиентов за товары и услуги, перечисляют средства своим поставщикам и подрядчикам, переводят платежи в бюджет и внебюджетные фонды, выплачивают заработную плату персоналу, оплачивают аренду, коммунальные услуги и прочие текущие расходы.
Фактически почти все финансовые операции современного бизнеса, за исключением розничной торговли и некоторых других сфер, проходят через расчетные счета. При этом допускается использовать для этих целей только р/с, но никак не личные счета предпринимателей или сотрудников компаний.
Корреспондентский счет — неотъемлемая часть межбанковских отношений и представляет собой «мостик» для перевода средств между клиентами разных кредитных учреждений. Когда физическое или юридическое лицо переводит деньги со своего счета в банке А на счет в банке Б, по факту осуществляется серия проводок и транзакций между к/с этих двух банков. Кроме того, на корреспондентских счетах банки хранят свои обязательные резервы и осуществляют собственные финансовые операции на рынках — с ценными бумагами, валютой, межбанковскими кредитами и депозитами.
При проведении международных расчетов и трансграничных платежей нужно указывать данные корреспондентского счета банка бенефициара. В случае если в цепочке перевода участвуют несколько банков-посредников, потребуются реквизиты их корреспондентских счетов.
Следует учитывать, что в разных странах существуют свои особенности и стандарты в отношении структуры и содержания банковских реквизитов. Это связано с различиями в законодательстве, финансовых системах и практиках ведения бизнеса.
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Рассмотрим специфику открытия и использования расчетных счетов в Китайской Народной Республике. Согласно китайскому законодательству, компания или предприниматель могут открыть основной расчетный счет только после того, как пройдут процедуру государственной регистрации бизнеса и получат соответствующее разрешение от регулирующих органов.
Основной расчетный счет в Китае используется для получения выручки, оплаты поставщикам и подрядчикам, выплаты заработной платы, уплаты налогов и сборов. Кроме того, с основного счета могут быть переводы на другие счета компании и инкассация наличных средств.
Помимо основного, китайские компании могут открывать дополнительные расчетные счета, это нужно для аккумулирования целевых средств, ведения расчетов по отдельным проектам или контрактам и осуществления социальных выплат. Количество и назначение таких счетов определяется потребностями конкретного бизнеса и согласовывается с обслуживающим банком.
При переводе денег китайскому контрагенту важно учитывать, что в КНР действует система банковских идентификационных кодов CNAPS, аналогичная международной SWIFT. Для зачисления средств на счет получателя в Китае нужно указать корректный CNAPS-код его банка, а также полные реквизиты расчетного счета на английском и китайском языках.
Таким образом, трансграничные платежи и расчеты с иностранными партнерами требуют учета спектра нюансов и особенностей, которые касаются банковских реквизитов, законодательства и деловых практик страны-контрагента. Наличие достоверной информации и квалифицированных консультаций в этой сфере позволяет уменьшить риски и издержки при ведении внешнеэкономической деятельности.
Как расшифровать номер счета
Номера расчетного и корреспондентского счетов являются обязательными реквизитами при заполнении любых банковских документов — платежных поручений, чеков, объявлений на взнос наличными и т.д. Получить актуальные номера р/с и к/с можно из договора банковского счета, в отделении банка или через дистанционные каналы обслуживания — онлайн-банк, мобильное приложение, выписку по счету.
Следует понимать, что номер расчетного счета всегда уникален и присваивается конкретному клиенту банка, в то время как корреспондентский счет является счетом самого банка и потому может быть общим для всех клиентов данной кредитной организации. При осуществлении внутрибанковских переводов, то есть когда счета отправителя и получателя открыты в одном банке, указывать к/с не требуется.
Каждая цифра в 20-значных номерах банковских счетов несет определенную смысловую нагрузку:
Цифры 1-3 — код типа счета (301 — корсчет в Банке России, 407 — расчетный счет юрлица, 408 — расчетный счет физлица).
Цифры 4-5 — код вида деятельности или отрасли владельца счета.
Цифры 6-8 — код валюты счета по Общероссийскому классификатору (810 — российские рубли, 840 — доллары США, 978 — евро).
Цифра 9 — контрольная, используется для проверки корректности номера счета по специальному алгоритму.
Цифры 10-13 — код подразделения расчетной сети Банка России для к/с, для р/с номер подразделения банка, где открыт счет клиенту согласно внутренней структуре самого банка.
Цифры 14-17 (для к/с) — номер филиала или структурного подразделения банка.
Цифры 18-20 (для к/с) — совпадают с последними тремя цифрами банковского идентификационного кода (БИК) кредитной организации.
Цифры 14-20 (для р/с) — внутренний номер лицевого счета клиента в операционной системе банка.
Таким образом, внимательно изучив структуру номера счета, можно получить определенную информацию о его владельце, типе, валюте и банке-эмитенте. Впрочем, на практике данное умение требуется скорее банковским работникам, чем рядовым клиентам.
|Характеристика
|Расчетный счет
|Корреспондентский счет
|Владелец счета
|Юридические лица, ИП, лица, занимающиеся частной практикой
|Банки и небанковские кредитные организации
|Где открывается
|В коммерческом банке
|В Центральном банке РФ или другом банке
|Основная цель использования
|Проведение безналичных расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью
|Осуществление межбанковских платежей, хранение обязательных резервов и собственных средств банка
|Необходимость открытия
|Обязательно для ведения бизнеса
|Обязательно для осуществления банковской деятельности и получения лицензии ЦБ РФ
|Количество счетов
|Может быть несколько у одного владельца
|Может быть несколько у одного банка
|Виды счетов
|Нет специальных названий
|Ностро, лоро
|Уникальность номера
|Номер р/с всегда уникален и присваивается конкретному клиенту
|Номер к/с уникален для банка может быть общим для всех клиентов данного банка
|Необходимость указания при переводах
|Всегда указывается
|Указывается только при межбанковских переводах, при внутрибанковских переводах не требуется
|Порядок открытия
|По заявлению клиента и предоставлении пакета документов
|При регистрации банка или в процессе его деятельности по согласованию с ЦБ РФ и банками-партнерами
В международных расчетах и трансграничных платежах важную роль играет правильное указание банковских реквизитов контрагента. Особое внимание следует уделить номеру банковского счета, формат которого может существенно различаться в зависимости от страны и используемых стандартов.
Одним из наиболее распространенных форматов считается IBAN (аббр. International Bank Account Number) — международный номер банковского счета. Этот стандарт широко используется в европейских странах. IBAN позволяет однозначно идентифицировать счет получателя средств и минимизировать риски ошибок при вводе реквизитов.
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Структура номера IBAN регламентируется международным стандартом ISO 13616. Она включает в себя буквенный код страны, контрольное число, код банка и номер счета внутри страны. Общая длина IBAN составляет от 34 символов, причем в некоторых государствах она может быть и больше.
Рассмотрим несколько конкретных примеров использования IBAN в разных странах:
Республика Беларусь. Белорусский IBAN состоит из 28 разрядов и имеет следующую структуру:
- AA — международный код Республики Беларусь;
- BB — контрольное цифровое значение («ключ счета»);
- CCCC — первые четыре символа БИК банка;
- DDDD — балансовый счет согласно планам счетов бухгалтерского учета в банках;
- EEEE EEEE EEEE EEEE — номер индивидуального счета.
Турция. Турецкий вариант IBAN короче белорусского и содержит 26 символов в следующем формате:
- двухбуквенный код страны;
- 2 контрольные цифры IBAN;
- 5 цифр кода банка;
- 1 контрольная цифра;
- 16 символов номера индивидуального счета.
Однако не во всех странах используется IBAN. Во многих государствах номера банковских счетов по-прежнему состоят исключительно из цифр и имеют различную длину и внутреннюю структуру. Так, например:
Кыргызстан. Кыргызский номер банковского счета представляет собой последовательность из 16 цифр, где:
- первые три знака — это БИК банка-участника платежной системы;
- следующие 11 знаков — внутрибанковский номер счета;
- последние два знака — контрольный разряд счета.
Таким образом, при осуществлении трансграничных платежей и заполнении реквизитов иностранного контрагента важно учитывать особенности формата номера счета, принятого в конкретной стране. В случае европейских государств высока вероятность использования номера IBAN, структура которого подчиняется единому международному стандарту. Для остальных стран мира характерно многообразие национальных форматов банковских счетов, отличающихся по длине и составу данных. Внимательное и корректное указание номера счета получателя - залог своевременного и успешного проведения международного платежа.
Итог
Отметим главные различия между расчетным и корреспондентским счетом:
- Расчетный счет открывается банком для клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в то время как корреспондентский счет открывается одним банком в другом или в Центральном банке;
- Основная цель р/с — безналичные расчеты, которые связаны с деятельностью организации или ИП, в том числе получение выручки, оплата поставщикам, выплата зарплаты. Назначение к/с — осуществление межбанковских платежей, хранение обязательных резервов и собственных средств банка;
- Расчетные счета могут открывать только коммерческие организации и коммерсанты, а корреспондентские — только банки и небанковские кредитные организации, у которых есть лицензия ЦБ РФ;
- Номер р/с всегда уникален и присваивается конкретному клиенту.
Фото на обложке: Freepik
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