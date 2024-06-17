Финансовые операции между физическими лицами могут осуществляться достаточно просто — зачастую достаточно указать номер телефона или банковской карты. Однако в случае расчетов между юридическими лицами ситуация несколько усложняется. Банк требует указать уникальные цифры, из которых состоят расчетный счет и корреспондентский счет. Разница между ними в том, что они используются разными компаниями и для разных целей и задач. Анна Большунова, директор по рискам и compliance компании Avosend, рассказала, что такое корреспондентский счет и расчетный счет, чем отличается расчетный счет от корреспондентского счета и зачем они нужны бизнесу.

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Что такое расчетный счет?

Это специальный банковский счет, который открывается юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Счета нужны, чтобы проводить расчеты, которые связаны с профессиональной или коммерческой деятельностью. Р/с состоит из 20 уникальных цифр.

Чтобы ответить на вопрос, что такое расчетный счет, нужно рассмотреть его основные цели использования. Среди основных целей:

Перечисление денег контрагентам в оплату полученных товаров, работ или услуг. Прием платежей от покупателей и заказчиков. Уплата налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. Выдача заработной платы работникам предприятия. Оплата участия в тендерах, торгах и других процедурах.

Открытие расчетного счета — это не право, а обязанность каждого официально зарегистрированного хозяйствующего субъекта, будь то организация или индивидуальный предприниматель. Без наличия р/с легально вести бизнес фактически невозможно.

Открыть р/с можно в любом коммерческом банке на территории России. При выборе банка предприятию или ИП следует учитывать несколько важных факторов:

Направление и масштаб бизнеса . Некоторые банки специализируются на обслуживании определенных сфер — торговли, производства или услуг;

. Некоторые банки специализируются на обслуживании определенных сфер — торговли, производства или услуг; Тарифы и комиссии за ведение счета и проведение операций . Предложения банков могут существенно различаться;

. Предложения банков могут существенно различаться; Лимиты на снятие и внесение наличных, переводы и платежи . Они должны соответствовать потребностям бизнеса;

. Они должны соответствовать потребностям бизнеса; Наличие дополнительных услуг — онлайн-банкинга, эквайринга, зарплатного проекта, корпоративных карт и кредитования.

Количество расчетных счетов, которые может открыть одна организация или ИП, законодательно не ограничено. Некоторые предприниматели и компании открывают несколько р/с в разных банках. Это нужно для диверсификации рисков, оптимизации расходов на обслуживание, работы с разными группами клиентов и партнеров.

Что такое корреспондентский счет?

Это счет, который открывается одним банком в другом банке или напрямую в Центральном Банке России для того, чтобы проводить межбанковские расчеты и платежи. По своей структуре к/с — цифровой код, содержащий информацию о номере счета и реквизитах банка.

Корреспондентские счета нужны, чтобы:

Рассчитываться между кредитными учреждениями и ускорять прохождение платежей клиентов разных банков. Размещать и хранить обязательные резервы кредитной организации для ее финансовой устойчивости и ликвидности. Зачислять средства на счета клиентов банка. Осуществлять операции на финансовых рынках — покупки, продажи ценных бумаг и валюты, межбанковского кредитования. Перечислять налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Каждый коммерческий банк, который ведет деятельность на территории России, знает, что такое корреспондентский счет, и для чего он нужен. Банки должны открыть к/с в банке России. Именно через этот счет кредитные организации взаимодействуют с регулятором и друг с другом. Кроме того, банки могут открывать корреспондентские счета в других банках-партнерах для оптимизации расчетов и снижения издержек. Количество к/с, которые может иметь один банк, зависит от масштаба его деятельности, структуры бизнеса и потребностей клиентской базы.

В зависимости от роли банка в системе корреспондентских отношений выделяют три основных типа к/c:

Ностро (от итал. «наш») — счет, открытый банком в другом банке и используемый им для осуществления операций; Лоро (от итал. «их») — счет другого банка, который открыт в этом банке. Это парный счет по отношению к ностро; Востро (от итал. «ваш») — корреспондентский счет, который открыт банком в кредитном учреждении другой страны в местной или иностранной валюте. В российской практике этот термин применяется редко, обычно записывается как «ностро».

Кто и какой счет может открыть

Для этого нужно подать в банк заявление по установленной форме и предоставить определенный пакет документов:

Учредительные документы предприятия — устав и/или учредительный договор;

Свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет;

Документы, подтверждающие полномочия руководителя и право подписи на банковских документах;

Карточку с образцами подписей и оттиска печати;

Лицензии и разрешения на осуществление лицензируемых видов деятельности (если применимо).

Точный список документов и порядок их предоставления следует уточнять в конкретном банке. Некоторые кредитные организации разрешают подавать документы в онлайн-формате.

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Корреспондентский счет может открыть только банк или небанковская кредитная организация (НКО), которые получили соответствующую лицензию от Центрального Банка России. Процедура происходит при регистрации нового банка или в процессе его операционной деятельности — по согласованию с регулятором и банками-партнерами.

Открытие к/с в зарубежных банках в настоящее время существенно ограничено и затруднено из-за действующих в отношении России и ее финансовой системы международных экономических санкций. Тем не менее, российские кредитные организации сохраняют и развивают свои корреспондентские сети за рубежом.

Зачем нужны разные счета

Расчетный и корреспондентский счет — инструменты для перевода безналичных платежей. Однако сферы и цели их применения различны.

Основная функция расчетного счета — обеспечение предпринимательской деятельности организаций и ИП. Через р/с компании и коммерсанты получают оплату от клиентов за товары и услуги, перечисляют средства своим поставщикам и подрядчикам, переводят платежи в бюджет и внебюджетные фонды, выплачивают заработную плату персоналу, оплачивают аренду, коммунальные услуги и прочие текущие расходы.

Фактически почти все финансовые операции современного бизнеса, за исключением розничной торговли и некоторых других сфер, проходят через расчетные счета. При этом допускается использовать для этих целей только р/с, но никак не личные счета предпринимателей или сотрудников компаний.

Корреспондентский счет — неотъемлемая часть межбанковских отношений и представляет собой «мостик» для перевода средств между клиентами разных кредитных учреждений. Когда физическое или юридическое лицо переводит деньги со своего счета в банке А на счет в банке Б, по факту осуществляется серия проводок и транзакций между к/с этих двух банков. Кроме того, на корреспондентских счетах банки хранят свои обязательные резервы и осуществляют собственные финансовые операции на рынках — с ценными бумагами, валютой, межбанковскими кредитами и депозитами.

При проведении международных расчетов и трансграничных платежей нужно указывать данные корреспондентского счета банка бенефициара. В случае если в цепочке перевода участвуют несколько банков-посредников, потребуются реквизиты их корреспондентских счетов.

Следует учитывать, что в разных странах существуют свои особенности и стандарты в отношении структуры и содержания банковских реквизитов. Это связано с различиями в законодательстве, финансовых системах и практиках ведения бизнеса.

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Рассмотрим специфику открытия и использования расчетных счетов в Китайской Народной Республике. Согласно китайскому законодательству, компания или предприниматель могут открыть основной расчетный счет только после того, как пройдут процедуру государственной регистрации бизнеса и получат соответствующее разрешение от регулирующих органов.

Основной расчетный счет в Китае используется для получения выручки, оплаты поставщикам и подрядчикам, выплаты заработной платы, уплаты налогов и сборов. Кроме того, с основного счета могут быть переводы на другие счета компании и инкассация наличных средств.

Помимо основного, китайские компании могут открывать дополнительные расчетные счета, это нужно для аккумулирования целевых средств, ведения расчетов по отдельным проектам или контрактам и осуществления социальных выплат. Количество и назначение таких счетов определяется потребностями конкретного бизнеса и согласовывается с обслуживающим банком.

При переводе денег китайскому контрагенту важно учитывать, что в КНР действует система банковских идентификационных кодов CNAPS, аналогичная международной SWIFT. Для зачисления средств на счет получателя в Китае нужно указать корректный CNAPS-код его банка, а также полные реквизиты расчетного счета на английском и китайском языках.

Таким образом, трансграничные платежи и расчеты с иностранными партнерами требуют учета спектра нюансов и особенностей, которые касаются банковских реквизитов, законодательства и деловых практик страны-контрагента. Наличие достоверной информации и квалифицированных консультаций в этой сфере позволяет уменьшить риски и издержки при ведении внешнеэкономической деятельности.

Как расшифровать номер счета

Номера расчетного и корреспондентского счетов являются обязательными реквизитами при заполнении любых банковских документов — платежных поручений, чеков, объявлений на взнос наличными и т.д. Получить актуальные номера р/с и к/с можно из договора банковского счета, в отделении банка или через дистанционные каналы обслуживания — онлайн-банк, мобильное приложение, выписку по счету.

Следует понимать, что номер расчетного счета всегда уникален и присваивается конкретному клиенту банка, в то время как корреспондентский счет является счетом самого банка и потому может быть общим для всех клиентов данной кредитной организации. При осуществлении внутрибанковских переводов, то есть когда счета отправителя и получателя открыты в одном банке, указывать к/с не требуется.

Каждая цифра в 20-значных номерах банковских счетов несет определенную смысловую нагрузку:

Цифры 1-3 — код типа счета (301 — корсчет в Банке России, 407 — расчетный счет юрлица, 408 — расчетный счет физлица).

Цифры 4-5 — код вида деятельности или отрасли владельца счета.

Цифры 6-8 — код валюты счета по Общероссийскому классификатору (810 — российские рубли, 840 — доллары США, 978 — евро).

Цифра 9 — контрольная, используется для проверки корректности номера счета по специальному алгоритму.

Цифры 10-13 — код подразделения расчетной сети Банка России для к/с, для р/с номер подразделения банка, где открыт счет клиенту согласно внутренней структуре самого банка.

Цифры 14-17 (для к/с) — номер филиала или структурного подразделения банка.

Цифры 18-20 (для к/с) — совпадают с последними тремя цифрами банковского идентификационного кода (БИК) кредитной организации.

Цифры 14-20 (для р/с) — внутренний номер лицевого счета клиента в операционной системе банка.

Таким образом, внимательно изучив структуру номера счета, можно получить определенную информацию о его владельце, типе, валюте и банке-эмитенте. Впрочем, на практике данное умение требуется скорее банковским работникам, чем рядовым клиентам.

Характеристика Расчетный счет Корреспондентский счет Владелец счета Юридические лица, ИП, лица, занимающиеся частной практикой Банки и небанковские кредитные организации Где открывается В коммерческом банке В Центральном банке РФ или другом банке Основная цель использования Проведение безналичных расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью Осуществление межбанковских платежей, хранение обязательных резервов и собственных средств банка Необходимость открытия Обязательно для ведения бизнеса Обязательно для осуществления банковской деятельности и получения лицензии ЦБ РФ Количество счетов Может быть несколько у одного владельца Может быть несколько у одного банка Виды счетов Нет специальных названий Ностро, лоро Уникальность номера Номер р/с всегда уникален и присваивается конкретному клиенту Номер к/с уникален для банка может быть общим для всех клиентов данного банка Необходимость указания при переводах Всегда указывается Указывается только при межбанковских переводах, при внутрибанковских переводах не требуется Порядок открытия По заявлению клиента и предоставлении пакета документов При регистрации банка или в процессе его деятельности по согласованию с ЦБ РФ и банками-партнерами

В международных расчетах и трансграничных платежах важную роль играет правильное указание банковских реквизитов контрагента. Особое внимание следует уделить номеру банковского счета, формат которого может существенно различаться в зависимости от страны и используемых стандартов.

Одним из наиболее распространенных форматов считается IBAN (аббр. International Bank Account Number) — международный номер банковского счета. Этот стандарт широко используется в европейских странах. IBAN позволяет однозначно идентифицировать счет получателя средств и минимизировать риски ошибок при вводе реквизитов.

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Структура номера IBAN регламентируется международным стандартом ISO 13616. Она включает в себя буквенный код страны, контрольное число, код банка и номер счета внутри страны. Общая длина IBAN составляет от 34 символов, причем в некоторых государствах она может быть и больше.

Рассмотрим несколько конкретных примеров использования IBAN в разных странах:

Республика Беларусь. Белорусский IBAN состоит из 28 разрядов и имеет следующую структуру:

AA — международный код Республики Беларусь;

BB — контрольное цифровое значение («ключ счета»);

CCCC — первые четыре символа БИК банка;

DDDD — балансовый счет согласно планам счетов бухгалтерского учета в банках;

EEEE EEEE EEEE EEEE — номер индивидуального счета.

Турция. Турецкий вариант IBAN короче белорусского и содержит 26 символов в следующем формате:

двухбуквенный код страны;

2 контрольные цифры IBAN;

5 цифр кода банка;

1 контрольная цифра;

16 символов номера индивидуального счета.

Однако не во всех странах используется IBAN. Во многих государствах номера банковских счетов по-прежнему состоят исключительно из цифр и имеют различную длину и внутреннюю структуру. Так, например:

Кыргызстан. Кыргызский номер банковского счета представляет собой последовательность из 16 цифр, где:

первые три знака — это БИК банка-участника платежной системы;

следующие 11 знаков — внутрибанковский номер счета;

последние два знака — контрольный разряд счета.

Таким образом, при осуществлении трансграничных платежей и заполнении реквизитов иностранного контрагента важно учитывать особенности формата номера счета, принятого в конкретной стране. В случае европейских государств высока вероятность использования номера IBAN, структура которого подчиняется единому международному стандарту. Для остальных стран мира характерно многообразие национальных форматов банковских счетов, отличающихся по длине и составу данных. Внимательное и корректное указание номера счета получателя - залог своевременного и успешного проведения международного платежа.

Итог

Отметим главные различия между расчетным и корреспондентским счетом:

Расчетный счет открывается банком для клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в то время как корреспондентский счет открывается одним банком в другом или в Центральном банке;

Основная цель р/с — безналичные расчеты, которые связаны с деятельностью организации или ИП, в том числе получение выручки, оплата поставщикам, выплата зарплаты. Назначение к/с — осуществление межбанковских платежей, хранение обязательных резервов и собственных средств банка;

Расчетные счета могут открывать только коммерческие организации и коммерсанты, а корреспондентские — только банки и небанковские кредитные организации, у которых есть лицензия ЦБ РФ;

Номер р/с всегда уникален и присваивается конкретному клиенту.

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