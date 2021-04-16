4 совета, которые помогут выбрать дизайн-студию

Никита Корыстин, основатель маркетплейса медицинского оборудования «Медэк Старз» , поделился опытом поиска дизайн-студии. Он изучил множество предложений, прежде чем остановиться на одном. Выводы, которые он сделал, будут полезны компаниям, которые планируют провести ребрендинг и нуждаются в надежных подрядчиках.

Развивайте насмотренность

Чтобы понимать, что сделано хорошо, а что — плохо, важна насмотренность. Для развития своего художественного вкуса я посещал картинные галереи разных стран мира, говорил с искусствоведами, слушал подкасты об искусстве. Для понимания архитектуры съездил в Париж, Барселону. Моду познавал по журналам: GQ, Vogue.

Почему же одна картина не находит своего зрителя и висит на малозначительных выставках, а то и вовсе в подземном переходе, а другая продается в старейшем аукционном доме Sotheby's за $150 млн? Когда глаз привыкает к выдающимся произведениям искусства и вы знаете новые веяния и тренды, то автоматически начнете понимать, какая картина, образ, исполнение являются образцом хорошего вкуса, а какая — синонимом вульгарности, цыганщины.

Именно насмотренность помогла мне найти хорошего дизайнера. Анализируя работы разных людей, я начал понимать, кто из специалистов обладает собственным стилем и готов совершать прорывы, а кто делает штампованные логотипы и для кого дизайн — это просто бизнес.

Не обладая должным опытом и насмотренностью, можно увидеть логотип в стиле минимализм и подумать, что он является пустым и неинтересным — ведь в нем нет ярких смысловых акцентов. На самом деле в век интернета, когда на нас постоянно льется поток информации из разных источников, стиль минимализм создает комфортное пространство, где от этого потока можно укрыться. Это своего рода убежище, где ничто не отвлекает внимание, но, не имея насмотренности, вы никогда этого не поймете.

Изучайте портфолио

Поняв модные веяния нашего времени, выбрав, какой визуальный стиль мне нравится больше, я присмотрелся к логотипам других компаний. Выбирая эмблему для своего предприятия, я обратил внимание на приложение для знакомств Pure — это аналог Tinder. У приложения минималистичный дизайн, который привлекает своей простой и правильно расставленными акцентами. Позже я узнал, что оформление для него создавало агентство «Щука».

Выбрав понравившееся дизайнерское бюро, внимательно изучите его портфолио. Например, «Щука» проводила ребрендинг для таких компаний, как Lamoda, Nike, делала дизайн для чемпионата мира по шахматам 2016 года. Просмотрев эти работы, я сделал вывод об уровне работы агентства.

Смотрите на примеры работ, а не размер и имя компании

Многие потребители исходят из того, что если они выберут большое и известное дизайнерское бюро, то работа по их заказу без сомнения будет сделана хорошо. К сожалению, это не всегда так. Большие агентства меньше заточены на создание индивидуального продукта.

Они уже имеют крупных заказчиков из мэрии, или к ним приходят большие государственные компании — в общем, у них уже есть свое место под солнцем. Это снижает мотивацию: таким агентствам не нужно выкладываться на 100% при работе с каждым проектом, полностью погружаться в творчество, чтобы изобрести что-то совершенно новое.

Иногда желание обратиться к большой дизайнерской студии также является способом ухода от ответственности. Например, вы даете директору по маркетингу задание найти агентство, которое обновит дизайн сайта вашей компании. Если вдруг изменения будут не в лучшую сторону, посещаемость сайта упадет и продажи снизятся, маркетолог всегда может сказать: «Мы обратились к лучшему дизайн-бюро, у них огромный пул клиентов, и они известны на всю страну, других вариантов просто быть не могло».

Нужно иметь смелость и брать на себя ответственность, чтобы обратиться к небольшому агентству. Но именно такая компания чаще всего будет действительно бороться за ваш продукт.

Если бюджеты позволяют, можно также обратиться к зарубежному дизайнерскому бюро. Для себя мы рассматривали работу агентства Wolff Olins, которое делало новый логотип для таких компаний, как Uber и TikTok.

Однако, если вам нужен не просто брендбук, а комплексный подход, когда дизайнеры самостоятельно осуществляют надзор за вашим сайтом, делают презентации и мерч, такие услуги у зарубежных исполнителей могут стоит миллионы, а иногда десятки миллионов долларов. Я, увидев их прайс, понял, что не готов к ним обращаться.

К фрилансерам можно обратиться, если вам нужна простая услуга, например, только логотип, и если вас устраивает, что над проектом будет работать один человек. Например, на старте работы нашей компании мы заказали логотип у фрилансера, получился прекрасный дизайн стоимостью всего 5 тыс. рублей.

Но мой опыт показал, что фрилансер не даст новых идей. Он просто будет вашими руками, то есть я и моя команда сами все придумывали, а он лишь воплощал наши идеи в жизнь. Если вам нужны полноценный ребрендинг и работа профессиональной команды, лучше обратиться к агентству. Когда над проектом работают сразу несколько человек во главе с арт-директором, они разрабатывают для вас новую философию, полностью погружаясь в творчество.

Лично общайтесь с исполнителями

Если вы развиваете свой бизнес, скорее всего, у вашего бренда есть определенные ценности. Вы можете быть провокационной компанией, каждый день бросая вызов рынку, или тихим, спокойным брендом, ориентированным на семейных людей. Важно, чтобы ценности выбранного вами дизайнерского агентства были схожи с вашими.

Чтобы это понять, я не только посмотрел все кейсы в его портфолио, но и лично посетил офис, пообщался с сотрудниками, руководителями. Обращал внимание на то, как оформлено их рабочее пространство, насколько стильно выглядят люди. Такой визит помог понять, с кем из выбранных дизайнеров мы на одной волне.

Например, наша компания и выбранное нами дизайнерское бюро схожи тем, что мы любим совершать нестандартные шаги, даже провокационные, создавать инновации, но при этом оставаться стильными и следовать этическим принципам.

Чек-лист при выборе дизайн-студии