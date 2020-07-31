Пять способов привлечь внимание работодателя к вашему портфолио: советы для дизайнеров

Его примеру последовали многие. Гэррон Эндстром, который до этого уже анализировал успешные портфолио, решил узнать, как их оценивают HR-специалисты.

Пандемия COVID-19 затронула все сектора, включая технологии. Первыми эффект ощутили стартапы и небольшие компании, затем подключились единороги. Lyft уволил 17% сотрудников, Airbnb и TripAdvisor — 25%. В этой ситуации Остин Найт начал бесплатно консультировать дизайнеров по поводу их карьеры и портфолио, чтобы помочь коллегам найти новую работу.

1. Используйте LinkedIn

66% специалистов по подбору персонала сообщили, что ищут информацию о кандидатах на LinkedIn, и только 11% упомянули Google. Дизайнеру, который хочет найти работу, нужно регулярно обновлять профиль на LinkedIn — страница в этой соцсети может оказаться эффективнее, чем классическое резюме. Держите ссылку на портфолио на видном месте, рассказывайте о выполненных проектах и обновляйте список предпочтительных вакансий, чтобы показать рекрутерам, что вы готовы к новым предложениям. Также стоит оптимизировать онлайн-страницу с точки зрения SEO. Вот несколько простых приемов: добавляйте мета-теги и ключевые слова в заголовки и альтернативный текст к изображениям, а также используйте ссылки. Узнать больше о SEO-продвижении поможет подробный урок от Остина Оллреда.

2. Размещайте лучшие работы на самом видном месте

80% рекрутеров сообщили, что просмотр одного портфолио занимает у них менее 3 минут. Специалисты проматывают 90% картинок, останавливаясь на нескольких ярких моментах, поэтому наиболее удачные работы лучше размещать там, где их точно увидят — например, в верхней части документа.

Также можно выложить видео, которое показывает задачу, ее решение и конечный результат — это поможет рекрутеру составить представление о вашем понимании продукта и профессиональных навыках.

3. Демонстрируйте мастерство

Дизайн-менеджеры смотрят портфолио немного дольше: у 54% уходит 5–10 минут на одного кандидата, а еще 11% тратят более 10 минут. Они стремятся понять ход мыслей предполагаемого сотрудника, особенности его восприятия и подход к решению задач.

Среди характеристик сильного портфолио руководители проектов выделяют четкое понимание проблемы, наличие нескольких попыток ее решения, а также подробный и понятный обзор получившегося пользовательского интерфейса или прототипа. Зная это, можно оформить резюме так, чтобы верхняя его часть привлекла внимание рекрутера, а остальной документ заинтересовал дизайн-менеджера.

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4. Превратите портфолио в историю

Коммуникация и сторителлинг — важные умения, которые привлекают и руководителей проектов, и рекрутеров. Список трех ключевых навыков сотрудника с точки зрения этих специалистов выглядит так.

Для дизайн-менеджеров:

Коммуникация/сторителлинг Понимание продукта Способность к рациональному обоснованию

Для рекрутеров:

Навыки графического дизайна Коммуникация/сторителлинг Организация рабочего процесса

Большинство портфолио по форме напоминают альбом с набросками: множество не связанных друг с другом картинок под короткими заголовками. Чтобы привлечь внимание зрителя, альбом должен напоминать историю, у которой есть начало, середина и конец, и эта история должна быть интересной.

5. Покажите рабочий процесс

Есть мнение, что процесс создания продукта мало кого интересует, но данные не подтверждают эту мысль. Специалисты по подбору персонала и дизайн-менеджеры ценят тех, кто умеет рассказывать о работе над проектом. Почти половина рекрутеров и менеджеров оценила важность демонстрации рабочего процесса на 8 баллов по шкале от 0 до 10, а HR-специалисты даже поставили этот навык на третье место по степени важности.

Воспринимайте портфолио как продукт. Задача дизайнера — понять, как именно пользователи с ним взаимодействуют. Если у вас мало времени, чтобы произвести впечатление на зрителя — позаботьтесь о том, чтобы он успел увидеть главное. Зная, что специалисты ценят навыки коммуникации, расскажите историю. Умение использовать информацию для того, чтобы сделать дизайн более понятным для предполагаемого пользователя, пригодится как при создании портфолио, так и в дальнейшей работе.

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