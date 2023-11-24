QR-платежи: что такое куаринг?

Куаринг, а в частности технология оплаты по QR-коду, получает все большую популярность в России. Эмиль Азизов, основатель и CEO Kleek — финтех-стартапа, предоставляющего облачный сервис для оплаты счета и чаевых по QR-коду — рассказывает, как работает куаринг и почему этот метод интересен для бизнеса и конечных пользователей.

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Что такое QR и куаринг

Куаринг — это технология, позволяющая быстро и бесконтактно осуществлять проведение платежей. Кроме того, определение слова «куаринг» может включать в себя и другие понятия, например, получение доступа к информации с помощью сканирования QR-кода.

QR-код — это ссылка в виде картинки, в которой заложена определенная информация. Это могут быть URL-адреса сайтов, номера телефонов или текст.

QR-коды также могут использоваться для загрузки данных, аутентификации и др. Однако чаще всего термин «куаринг» используется именно для описания оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) или банковскую карту.

Для проведения платежа пользователю достаточно отсканировать QR-код с помощью камеры смартфона или, в более редких случаях, посредством специального приложения.

После сканирования пользователь переходит в окно браузера или приложение для завершения операции. Благодаря использованию СБП переведенные средства моментально или в течение суток поступают на счет продавца.

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Почему QR так хорошо работает с платежами?

Технология оплаты по QR-коду начала активно развиваться после блокировки в России зарубежных платежных систем и стала удобной и эффективной альтернативой привычным методам — как для конечных пользователей, так и для бизнеса.

Оплату через QR-код можно произвести двумя методами: СБП и (реже) по банковской карте. Большинство платежей проходят именно по СБП, так как это быстрее и удобнее для пользователя, а для бизнеса — значительно дешевле.

Наряду с удобством и экономической эффективностью безопасность также является важной причиной того, почему куаринг хорошо подходит для проведения платежей.

Любые данные, передаваемые с помощью QR-кодов, шифруются, что делает платеж защищенным от мошеннических действий. Кроме того, так как оплата по СБП проходит через банк пользователя, то и данные никуда не выходят за пределы самого банка.

И наконец, QR-коды привлекательны своей доступностью для использования как физическими лицами и самозанятыми, так и юридическими лицами из любых отраслей.

Какие платежные QR-коды бывают?

QR-коды бывают двух основных типов: статические и динамические. При этом выбор QR-кода зависит от потребностей бизнеса.

Важно понимать, что под эти определения попадает не сама страница, на которую можно перейти по ссылке, указанной в QR-коде, а именно сам QR-код, его картинка.

В случае, если для продажи услуг или продукции компании нужно использование QR-кода под персонализированную сделку — выбирают динамический QR-код.

Он генерируются специально для продажи определенного товара, услуги или для отдельного покупателя. В него можно добавить индивидуальный дизайн, сумму платежа и другую информацию.

Статический QR-код предполагает стандартные данные и чаще всего содержит только реквизиты продавца, потому что они всегда неизменны — вне зависимости от того, какой продукт или услуга были проданы.

Такой QR-код можно распечатать и поставить на стол один раз и на долгое время, поэтому его и называют статическим.

При этом здесь возможна дополнительная модификация, которую иногда называют промежуточным QR-кодом. Хороший пример такого варианта — использование QR-кода в ресторанном бизнесе.

В ресторанах и кафе каждому гостю нужен доступ/оплата счета по конкретному столу, за которым он сидит, поэтому в таком случае QR-код должен неизменно выдавать информацию именно по этому столу и заведению.

Однако сумма заказа и описание самого заказа всегда разные. В итоге часто формируются статические QR-коды (неизменные картинки), которые привязываются к отдельному столу заведения, а сама информация, зашитая в картинку кода, каждый раз редактируется в соответствии с заказом.

Такой вариант также иногда называют комбинацией динамического и статического кодов. Однако, как уже отмечалось выше, когда мы говорим «статический» или «динамический» QR-код, мы говорим не про информацию, зашитую в код, а про сам QR-код.

Поэтому ошибочно давать определение коду в зависимости от наполнения страницы и возможности ее редактирования.

Корректно различать коды по тому, на какое количество сделок они рассчитаны: если каждый раз генерируются новые QR-коды под отдельную сделку, то они динамические, если же продавец генерирует один код для всех своих сделок и клиентов, то это статический код.

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Где больше всего используют куаринг?

В России куаринг в большей степени распространен в индустрии HoReCa. Изначально рестораны использовали QR-коды для электронного меню, далее предлагали такой метод посетителям для оплаты чаевых.

Сегодня все чаще можно проводить по QR и оплату счетов, и тренд движется в целом в сторону создания экосистемы, которой можно пользоваться внутри одного QR-кода.

То есть с помощью единого QR-кода можно будет совершать разные действия — заказы, просмотр информации, управление бонусами систем лояльности, оплату счета и чаевых и т. д.

По мере развития частоты использования в ресторанах куаринг распространится и на другие индустрии, в том числе ритейл, для оплаты госуслуг или медицинских услуг, оплаты поездок на транспорте и услуг доставки товаров, перевода денег между компаниями и др.

В большинстве стран Юго-Восточной Азии такой метод оплаты уже используется повсеместно, еще в 2018 году 83% от общего числа платежей в Китае были проведены с помощью QR-кодов.

В 2020 году 1,5 млрд человек по всему миру использовали QR-коды для совершения платежей: их популярность резко возросла во время пандемии.

При этом рост продолжается и по сей день — например, по прогнозам аналитиков, ожидается, что объем платежей с использованием QR-кодов в Юго-Восточной Азии к 2028 году вырастет на 590%, до 90 млрд — от 13 млрд в 2023 году.

Что касается России, то использовать технологию здесь начали примерно 10 лет назад, но широкое распространение она начала получать только в 2022 году, после блокировок зарубежных платежных систем.

Преимущества оплаты через QR

Какая же польза от оплаты по QR-коду? Куаринг обладает рядом преимуществ — как для представителей бизнеса, так и для конечных потребителей.

Для пользователей: куаринг не требует наличия при себе банковских карт. У каждого из нас всегда при себе мобильный телефон, в крайних случаях мы можем его забыть, чего не скажешь про банковские карты. Оплата по QR-коду требует только наличия смартфона и интернета. Кроме того, оплата по QR-коду производится быстро, в пару кликов.

С точки зрения бизнеса: прежде всего — экономия средств. Например, рестораны, по моему опыту, за счет использования куаринга могут сократить расходы на эквайринг до пяти раз, а объем чаевых персоналу увеличить до 30%. Кроме того, такой метод оплаты удобен для пользователей, а значит, повышает уровень клиентского опыта, что в итоге положительно сказывается на бизнесе. Еще одно преимущество (если сравнивать, например, с оплатой по торговому эквайрингу) — простая печать и воспроизведение самих QR-кодов не требуют дорогих и долгих настроек.

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Недостатки

Если говорить о недостатках куаринга, то они минимальны. Иначе в разных странах технология не стала бы так популярна. Тем не менее один из недостатков — необходимость доступа в интернет для совершения транзакции.

Еще один, если его можно назвать недостатком — неопытность пользователей и определенное недоверие, как бывает в случае появления любых новшеств. Однако такое отношение постепенно сходит на нет и в скором времени люди привыкнут к куарингу.

В заключение следует отметить, что платежи с использованием QR-кодов уже стали отличной заменой заблокированным платежным системам для многих россиян и представителей индустрии HoReCa.

Учитывая очевидные преимущества и универсальность куаринга, а также оглядываясь на опыт других стран, можно предположить, что в ближайшем будущем куаринг станет наиболее распространенным методом проведения платежей и в России.

Фото на обложке: freepik/Freepik