Готовы ли люди рекомендовать бренд в соцсетях — исследование

Команда сервиса Absolutiv провела исследование: готовы ли пользователи соцсетей делать публикации с рекомендацией бренда, товара или услуги. Александр Егоров, сооснователь сервиса превращения покупателей в инфлюенсеров и серийный предприниматель, поделился несколькими неожиданными результатами.

Половина россиян не доверяет рекламе — таковы результаты исследования , проведенного Nielsen. По этому же исследованию, 86% опрошенных доверяют рекомендациям знакомых, и 73% — отзывам потребителей в интернете.

Содержание:

Вопросы исследования:

Выборка и метод опроса

Опрос проводили среди жителей Российской Федерации, являющихся активными пользователями интернета. Возраст опрашиваемых — только совершеннолетние. В выборку попали женщины и мужчины в равных пропорциях — всего 700 респондентов.

В качестве технологического решения для опроса использовали популярную платформу от компании «Яндекс» — «Яндекс.Взгляд». Вот несколько вопросов, которые задавались респондентам.

1. Являетесь ли вы пользователем соцсети?

Для начала было бы логично выяснить, являются ли опрашиваемые пользователями соцсетей — подавляющее большинство (86,3%) имеют странички в социальных сетях:

13,7% опрошенных не пользуются никакими соцсетями.

86,3% пользуются соцсетями.

2. Какие социальные сети вы используете?

Этот вопрос задавали, чтобы оценить, какие соцсети наиболее популярны среди опрошенных. На графике ниже видно, что «ВКонтакте» лидирует с большим отрывом; в два раза меньшую популярность имеют «Одноклассники» и на третьем месте одна из запрещенных соцсетей:

Топ-3 популярных сети в России

Надо учитывать, что опрос проводился в августе 2022 года — спустя полгода после блокировки площадки в России и запрета на публикации в TikTok. Это, разумеется, сказалось на результате опроса.

3. Размещали ли вы ранее рекламные публикации в своем аккаунте в соцсети?

Здесь сделан акцент именно на прошлом опыте респондентов. Интересно, делали ли опрошенные на своих страничках посты с рекомендацией каких-либо брендов или товаров.

Опрос показал, что:

47,7% опрошенных вообще не делают никаких публикаций в соцсетях;

опрошенных вообще не делают никаких публикаций в соцсетях; 25% публикуют личные посты, но никогда не делали их с упоминанием брендов;

публикуют личные посты, но никогда не делали их с упоминанием брендов; 11,4% делали рекламные публикации за вознаграждение;

делали рекламные публикации за вознаграждение; 15,9% по личной инициативе безвозмездно делали посты с рекламой брендов у себя в соцсетях.

Результат ответа на вопрос, размещали ли ранее рекламные публикации

На последнем пункте хочется остановиться подробнее. Это интересный результат, ведь почти 16% опрошенных готовы рассказать про любимый бренд на личной странице без каких-либо вознаграждений.

То есть люди и так готовы рекомендовать любимые бренды.

4. Разместите ли вы рекламную публикацию с упоминанием бренда, если останетесь всем довольны и получите вознаграждение от компании?

Этим вопросом «прощупываем» готовность аудитории в будущем рекомендовать бренд. Результат впечатляет:

Лишь 17% опрошенных точно не готовы выполнять такие просьбы.

опрошенных точно не готовы выполнять такие просьбы. 10,2% не уверены, что выполнят такую просьбу.

не уверены, что выполнят такую просьбу. 34,1% заверили, что, скорее всего, сделают пост о бренде, если их об этом попросят и предложат что-то взамен — например, какой-то подарок.

заверили, что, скорее всего, сделают пост о бренде, если их об этом попросят и предложат что-то взамен — например, какой-то подарок. И 38,6% точно сделают такой пост.

Результат ответа на вопрос, готовы ли разместить рекламную публикацию за вознаграждение

Мне этот результат кажется очень интересным. Получилось, что два сегмента с положительным ответом в сумме составляют более 70%! То есть ⅔ опрошенных пользователей соцсетей готовы рассказать про свой любимый бренд или любимый товар на своей личной страничке.

Да, скорее всего, этот результат нельзя прямо проецировать на всех пользователей соцсетей.

Ведь опрос проводился в сервисе «Яндекс.Взгляд», который с большой вероятностью работает на базе сервиса «Яндекс.Толока». А значит, участие в опросе могли принять люди, которые привыкли делать некоторые задания за вознаграждение. Этим можно объяснить столь большой процент тех, кто готов сделать публикацию с рекомендацией.

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Но даже если разделить полученный результат на 10, более 7% пользователей соцсетей готовы рассказать на своей страничке о бренде, любимом товаре или качестве оказанной услуги. И даже 7% — это очень высокий показатель.

И еще один вопрос, который вызывает интерес.

5. Какое вознаграждение за размещение публикации кажется вам наиболее подходящим или привлекательным?

Возможно, для кого-то станет неожиданностью, но большинство людей отдали предпочтение не скидке или продукции бренда, а… пополнению счета мобильного.

Возможно, благодаря этому результату у бизнеса или маркетологов появятся креативные идеи

Итоги

Подводя итоги опроса, можно смело утверждать, что пользователи соцсетей готовы рекомендовать бренды, товары и услуги.

И бизнес может использовать это для продвижения в социальных сетях. Работать над получением отзывов, тем самым выращивая позитивный индекс упоминания в соцмедиа. Но как это делать?

Механики получения рекомендаций в соцсетях

Есть много разных способов получить отзывы клиентов, в том числе и всевозможные накрутки, пользоваться которыми я не советую. Перечислю несколько «белых» способов, как получить рекомендации от своих реальных пользователей и лояльных клиентов в соцсетях.

Самый простой — попросить

Это элементарно, но работает лучше всего. Если у вас выстроена воронка продаж, не забудьте внедрить в нее письмо, в котором попросите поделиться впечатлением о товаре/услуге и о взаимодействии с вашей компанией в соцсети. А чтобы повысить конверсию, позаботьтесь о людях: добавьте ссылку на страницу, где собираете обратную связь, и пообещайте какой-то бонус в ответ.

Ретаргет по купившим с напоминанием, что можно получить бонус за отзыв

Способ для продвинутых и предусмотрительных, кто не забыл поставить пиксель на сайт и регулярно пополняет базы в рекламном кабинете.

Виджет, который «проводит за ручку» тех, кто хочет поделиться впечатлениями

Упаковывая сообщество в соцсетях, не забудьте настроить такой инструмент — он не только покажет отзывы не только тем, кто зашел в сообщество.

Пользовательский контент

Одна из лучших, но и самых непростых механик.

Первая сложность — в необходимости придумать креативную идею, из-за чего пользователи будут делать публикации с рекомендацией вашей компании. Вторая — необходимость отслеживать такие публикации по упоминаниям или специальному хештегу.

Зато отзывы получатся более искренними, нативными и разнообразными — это вызывет больше доверия. Это могут быть фотохвасты, распаковка, демонстрация продукта, описание впечатлений от товара/услуги и от сотрудничества с вами.

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Пользовательский контент с личных страниц можно и нужно использовать в контенте сообщества, увеличивая глубину просмотра и охват. А если устроить конкурс отзывов и разыграть один или несколько призов и скидку в качестве утешительного приза всем участникам, то вы и отзывы получите, и LTV увеличите.

Для лучшего результата рекомендую совмещать все механики получения отзывов в соцсетях.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash / LinkedIn Sales Solutions