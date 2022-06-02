Запускаем бренд одежды — что нужно знать, чтобы занять место ушедших ритейлеров

Несколько месяцев назад российский рынок покинули крупнейшие зарубежные ритейлеры одежды. С одной стороны, ушли любимые многими бренды, но с другой — освободилась целая ниша для отечественных компаний.
Именно сейчас у российских производителей появился шанс занять свое место под солнцем.
О том, как начать и развить свой бизнес с нуля, рассказывает Роман Уралович, сооснователь российского бренда модной одежды a quick buck.
Содержание:
- Организация производства и наем сотрудников
- Где брать ткани?
- Создание сайта и реклама в соцсетях
- Клиентский сервис
- Другие варианты бизнеса
- Как успешно стартовать с брендом одежды?
Организация производства и наем сотрудников
Первое, что беспокоит любого российского предпринимателя — это плавающий курс рубля.
Однако вместо того чтобы переживать, лучше вкладываться в отечественное производство. Таким образом сбережения в рублях можно не только сохранить, но при грамотном подходе еще и приумножить.
Помещение
Площадки освобождаются, и собственники ищут новых арендаторов. Масштабы производства будут зависеть от ваших финансовых возможностей. Хотя дело не только в денежных средствах, но и в понимании потребностей клиентов.
Кто-то может вложить 100 тыс. рублей, как мы на старте, и масштабироваться, а кто-то — 100 млн. рублей, как чулочно-носочная фабрика в Казани, которая закрылась через год.
Сейчас мы сняли помещение в столице Татарстана площадью 1 тыс. кв. м. за 650 тыс. рублей. Оборудование добираем на 300 тыс. рублей. Мы можем позволить себе аренду в центре города, где кв. м. стоит около 800 рублей, но изначально это была площадка в технической зоне стоимостью 200 рублей за кв. м.
При выборе места стоит учитывать возможность масштабирования: лучше, чтобы это было пространство, где можно будет потом добрать помещения, когда бизнес начнет расти.
Гораздо удобнее под пошив выбирать первый этаж, в крайнем случае — второй. Это важный фактор при доставке тканей, потому что рулоны достаточно тяжелые, и за подъем наверх придется доплачивать наемным работникам.
Помимо этого, нужно обратить внимание на освещение, возможно, придется проводить дополнительный свет.
Другой немаловажный фактор — доступность общественного транспорта вблизи помещения, чтобы швеи могли спокойно добираться до рабочего места.
Сотрудники
С подбором персонала в кризис тоже не должно возникнуть проблем, потому что сейчас освободилась рабочая сила, которая была занята в иностранных компаниях. Это люди с опытом работы, мастера своего дела — начиная от швей и заканчивая управленческим персоналом.
В настоящий момент мы, например, готовы к найму дополнительных сотрудников. Это позволит быстрее выполнять заказы и поднять продажи.
Если говорить по поводу швей, то разброс их зарплат достаточно большой: все зависит от квалификации и планируемой занятости. В среднем зарплаты начинаются от 20-35 тыс. рублей.
Искать можно как на общеизвестных ресурсах (к примеру, hh.ru), так и в профессиональных сообществах (например, технопарк ERD, который работает на базе шоурума).
Здесь проходят встречи с разными представителями отрасли, можно также найти дизайнеров, конструкторов, швей, специалистов по сертификации товара и т. д.
Где брать ткани?
В России по-прежнему доступен восточный текстильный рынок: Китай, Турция, Индия, Узбекистан. Авиасообщение с этими странами сохранилось, можно поехать на закупки самостоятельно или воспользоваться услугами байеров, у которых уже налажены контакты с поставщиками.
Кроме того, к нашим услугам остаются сайты, например, Aliexpress или Wildberries, где в среднем стоимость отреза 70*180 см, 95% хлопок начинается от 700 рублей.
Для закупки материалов можно использовать как кредитные, так и собственные средства — реинвестирование из бизнеса в бизнес. Мы стараемся пропагандировать разумный подход к использованию материалов, поэтому у нас отсутствуют складские остатки тканей — все заказывается под потребность.
Предположим, выпустили толстовки, за выходные продали на 2 млн. рублей по предоплате с учетом ожидания. На эти средства покупаем ткань и принты для реализации.
Создание сайта и реклама в соцсетях
Для создания сайта на первом этапе можно использовать шаблон eCommerce. Например, их предоставляет «Битрикс 1С», но необходимо купить лицензию и сам шаблон. Есть и бесплатные шаблоны, а стоимость платных колеблется от 28 тыс. рублей.
Мы не тратимся на таргетированную рекламу, а делаем ставку на бренд, качество, работу с блогерами и пиар. Новым проектам на старте, скорее всего, придется потратить около 100 тыс. рублей на таргет. Контекстной рекламой мы тоже не пользуемся, поскольку зачастую это просто слив бюджета.
Если говорить о соцсетях, то имеет смысл вкладываться в рекламу через такие источники продвижения, как «ВКонтакте», «Одноклассники» (для более взрослой аудитории), Telegram и «Яндекс Дзен».
Социальные сети следует выбирать в зависимости от продукта, который продается. «Яндекс Дзен» и Telegram больше подойдут для экспертного контента, а для продвижения товаров лучше использовать «Одноклассники» и «ВКонтакте».
У «ВКонтакте» очень продуманная инфраструктура: там сразу можно добавлять товары, то есть не нужно открывать магазин, и можно даже обойтись без сайта. Тем более, в интернет-магазинах сейчас тоже проблемы с проведением оплат.
Соответственно, мы заводим личное общение с клиентами и совместно с ними решаем, как им будет удобнее оплатить покупку.
Надо использовать максимальное количество социальных сетей и мессенджеров для того, чтобы быть на связи с клиентом там, где он увидел и захотел сделать заказ. Это могут быть WhatsApp, Viber, IMessage, смс-рассылка.
Клиентский сервис
Когда у людей много вопросов, проблем, сложностей и сомнений, необходимо уделить внимание клиентскому сервису. Таким образом мы можем работать с возражениями и страхами покупателей, убедить их в том, что все будет хорошо и наш продукт сыграет в этом не последнюю роль.
Общение напрямую с клиентом позволяет не только наладить контакт, но и увеличить продажи: 70% наших клиентов совершают покупки не на сайте, а в социальных сетях и мессенджерах.
Именно знание их предпочтений, обсуждение, предложение вариантов и приятное общение поднимают чек на единовременную покупку на 20-30%.
За последнее время люди стали покупать через соцсети на более крупные суммы. В последние дни у нас были заказы на 150 тыс. рублей от одного клиента при среднем чеке 5 тыс. рублей.
Люди хотят одеваться, при этом они готовы ждать, потому что у них нет альтернативы, а мы не можем им дать результат здесь и сейчас. Они платят 150 тыс. рублей, чтобы в течение двух недель мы им отправили весь товар.
Клиентский сервис очень выручил нас в тот период, когда санкции только вступили в силу, а у банков еще не было решений для юридических лиц. Тогда мы общались с каждым клиентом лично, чтобы провести платеж, объясняли, какие карты принимаем, а какие не подходят, искали варианты.
В настоящий момент система отлажена, заминка есть только с оплатой из-за рубежа. Но и в этом случае можно найти решение: есть сервисы, например, CloudPayments, у которых имеются филиалы в России и за рубежом, они принимают оплату от клиента там и выдают соответствующую сумму в рублях здесь.
Другие варианты бизнеса
Естественно, не каждый сейчас может открыть собственное производство брендовой одежды. Но есть более простые и доступные варианты, как занять освободившуюся нишу.
К примеру, можно заняться спецодеждой, которая всегда востребована: униформа, одежда для активного отдыха (охоты, рыбалки, спорта). Другая ниша, которая пока не занята на российском рынке — одежда для животных.
Есть варианты бизнеса, при которых вообще не надо ничего производить: продажа одежды из Китая в соцсетях или через известные площадки (Wildberries, Ozon, Kazanexpress), печать на одежде (например, сувенирная и рекламная продукция для компаний с их лого), а для творческих личностей — кастомизация, авторская роспись одежды и обуви.
Нужно быть гибким, адаптивным, использовать новые площадки и инструменты оплаты, при этом соответствовать законодательству. А оно сейчас дает послабления: например, до 2024 года не будут проводиться проверки.
Есть отсрочки кредитных и налоговых платежей, очень много поблажек, которые сейчас благоволят работе с брендами. Поэтому любой кризис — это время действовать.
Как успешно стартовать с брендом одежды?
- Изучите потребности целевой аудитории;
- Наладьте контакты с поставщиками материалов;
- Найдите подходящее помещение и кропотливых сотрудников;
- Запустите рекламу в соцсетях;
- Создайте сайт;
- Общайтесь с каждым клиентом лично;
- Помните, что новая реальность открывает новые возможности.
Фото на обложке: Shutterstock / BAZA Production
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