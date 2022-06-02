Запускаем бренд одежды — что нужно знать, чтобы занять место ушедших ритейлеров

О том, как начать и развить свой бизнес с нуля, рассказывает Роман Уралович, сооснователь российского бренда модной одежды a quick buck.

Именно сейчас у российских производителей появился шанс занять свое место под солнцем.

Несколько месяцев назад российский рынок покинули крупнейшие зарубежные ритейлеры одежды. С одной стороны, ушли любимые многими бренды, но с другой — освободилась целая ниша для отечественных компаний.

Содержание:

Организация производства и наем сотрудников

Первое, что беспокоит любого российского предпринимателя — это плавающий курс рубля.

Однако вместо того чтобы переживать, лучше вкладываться в отечественное производство. Таким образом сбережения в рублях можно не только сохранить, но при грамотном подходе еще и приумножить.

Помещение

Площадки освобождаются, и собственники ищут новых арендаторов. Масштабы производства будут зависеть от ваших финансовых возможностей. Хотя дело не только в денежных средствах, но и в понимании потребностей клиентов.

Кто-то может вложить 100 тыс. рублей, как мы на старте, и масштабироваться, а кто-то — 100 млн. рублей, как чулочно-носочная фабрика в Казани, которая закрылась через год.

Сейчас мы сняли помещение в столице Татарстана площадью 1 тыс. кв. м. за 650 тыс. рублей. Оборудование добираем на 300 тыс. рублей. Мы можем позволить себе аренду в центре города, где кв. м. стоит около 800 рублей, но изначально это была площадка в технической зоне стоимостью 200 рублей за кв. м.

При выборе места стоит учитывать возможность масштабирования: лучше, чтобы это было пространство, где можно будет потом добрать помещения, когда бизнес начнет расти.

Гораздо удобнее под пошив выбирать первый этаж, в крайнем случае — второй. Это важный фактор при доставке тканей, потому что рулоны достаточно тяжелые, и за подъем наверх придется доплачивать наемным работникам.

Помимо этого, нужно обратить внимание на освещение, возможно, придется проводить дополнительный свет.

Другой немаловажный фактор — доступность общественного транспорта вблизи помещения, чтобы швеи могли спокойно добираться до рабочего места.

Сотрудники

С подбором персонала в кризис тоже не должно возникнуть проблем, потому что сейчас освободилась рабочая сила, которая была занята в иностранных компаниях. Это люди с опытом работы, мастера своего дела — начиная от швей и заканчивая управленческим персоналом.

В настоящий момент мы, например, готовы к найму дополнительных сотрудников. Это позволит быстрее выполнять заказы и поднять продажи.

Если говорить по поводу швей, то разброс их зарплат достаточно большой: все зависит от квалификации и планируемой занятости. В среднем зарплаты начинаются от 20-35 тыс. рублей.

Искать можно как на общеизвестных ресурсах (к примеру, hh.ru), так и в профессиональных сообществах (например, технопарк ERD, который работает на базе шоурума).

Здесь проходят встречи с разными представителями отрасли, можно также найти дизайнеров, конструкторов, швей, специалистов по сертификации товара и т. д.

Где брать ткани?

В России по-прежнему доступен восточный текстильный рынок: Китай, Турция, Индия, Узбекистан. Авиасообщение с этими странами сохранилось, можно поехать на закупки самостоятельно или воспользоваться услугами байеров, у которых уже налажены контакты с поставщиками.

Кроме того, к нашим услугам остаются сайты, например, Aliexpress или Wildberries, где в среднем стоимость отреза 70*180 см, 95% хлопок начинается от 700 рублей.

Для закупки материалов можно использовать как кредитные, так и собственные средства — реинвестирование из бизнеса в бизнес. Мы стараемся пропагандировать разумный подход к использованию материалов, поэтому у нас отсутствуют складские остатки тканей — все заказывается под потребность.

Предположим, выпустили толстовки, за выходные продали на 2 млн. рублей по предоплате с учетом ожидания. На эти средства покупаем ткань и принты для реализации.

Создание сайта и реклама в соцсетях

Для создания сайта на первом этапе можно использовать шаблон eCommerce. Например, их предоставляет «Битрикс 1С», но необходимо купить лицензию и сам шаблон. Есть и бесплатные шаблоны, а стоимость платных колеблется от 28 тыс. рублей.

Мы не тратимся на таргетированную рекламу, а делаем ставку на бренд, качество, работу с блогерами и пиар. Новым проектам на старте, скорее всего, придется потратить около 100 тыс. рублей на таргет. Контекстной рекламой мы тоже не пользуемся, поскольку зачастую это просто слив бюджета.

Если говорить о соцсетях, то имеет смысл вкладываться в рекламу через такие источники продвижения, как «ВКонтакте», «Одноклассники» (для более взрослой аудитории), Telegram и «Яндекс Дзен».

Социальные сети следует выбирать в зависимости от продукта, который продается. «Яндекс Дзен» и Telegram больше подойдут для экспертного контента, а для продвижения товаров лучше использовать «Одноклассники» и «ВКонтакте».

У «ВКонтакте» очень продуманная инфраструктура: там сразу можно добавлять товары, то есть не нужно открывать магазин, и можно даже обойтись без сайта. Тем более, в интернет-магазинах сейчас тоже проблемы с проведением оплат.

Соответственно, мы заводим личное общение с клиентами и совместно с ними решаем, как им будет удобнее оплатить покупку.

Надо использовать максимальное количество социальных сетей и мессенджеров для того, чтобы быть на связи с клиентом там, где он увидел и захотел сделать заказ. Это могут быть WhatsApp, Viber, IMessage, смс-рассылка.

Клиентский сервис

Когда у людей много вопросов, проблем, сложностей и сомнений, необходимо уделить внимание клиентскому сервису. Таким образом мы можем работать с возражениями и страхами покупателей, убедить их в том, что все будет хорошо и наш продукт сыграет в этом не последнюю роль.

Общение напрямую с клиентом позволяет не только наладить контакт, но и увеличить продажи: 70% наших клиентов совершают покупки не на сайте, а в социальных сетях и мессенджерах.

Именно знание их предпочтений, обсуждение, предложение вариантов и приятное общение поднимают чек на единовременную покупку на 20-30%.

За последнее время люди стали покупать через соцсети на более крупные суммы. В последние дни у нас были заказы на 150 тыс. рублей от одного клиента при среднем чеке 5 тыс. рублей.

Люди хотят одеваться, при этом они готовы ждать, потому что у них нет альтернативы, а мы не можем им дать результат здесь и сейчас. Они платят 150 тыс. рублей, чтобы в течение двух недель мы им отправили весь товар.

Клиентский сервис очень выручил нас в тот период, когда санкции только вступили в силу, а у банков еще не было решений для юридических лиц. Тогда мы общались с каждым клиентом лично, чтобы провести платеж, объясняли, какие карты принимаем, а какие не подходят, искали варианты.

В настоящий момент система отлажена, заминка есть только с оплатой из-за рубежа. Но и в этом случае можно найти решение: есть сервисы, например, CloudPayments, у которых имеются филиалы в России и за рубежом, они принимают оплату от клиента там и выдают соответствующую сумму в рублях здесь.

Другие варианты бизнеса

Естественно, не каждый сейчас может открыть собственное производство брендовой одежды. Но есть более простые и доступные варианты, как занять освободившуюся нишу.

К примеру, можно заняться спецодеждой, которая всегда востребована: униформа, одежда для активного отдыха (охоты, рыбалки, спорта). Другая ниша, которая пока не занята на российском рынке — одежда для животных.

Есть варианты бизнеса, при которых вообще не надо ничего производить: продажа одежды из Китая в соцсетях или через известные площадки (Wildberries, Ozon, Kazanexpress), печать на одежде (например, сувенирная и рекламная продукция для компаний с их лого), а для творческих личностей — кастомизация, авторская роспись одежды и обуви.

Нужно быть гибким, адаптивным, использовать новые площадки и инструменты оплаты, при этом соответствовать законодательству. А оно сейчас дает послабления: например, до 2024 года не будут проводиться проверки.

Есть отсрочки кредитных и налоговых платежей, очень много поблажек, которые сейчас благоволят работе с брендами. Поэтому любой кризис — это время действовать.

Как успешно стартовать с брендом одежды?

Изучите потребности целевой аудитории;

Наладьте контакты с поставщиками материалов;

Найдите подходящее помещение и кропотливых сотрудников;

Запустите рекламу в соцсетях;

Создайте сайт;

Общайтесь с каждым клиентом лично;

Помните, что новая реальность открывает новые возможности.

Фото на обложке: Shutterstock / BAZA Production