Усни с проблемой, запиши ее в скетчбук и найдешь решение — и другие практики для активации креативности

Полина Бавшина, influence marketing менеджер коммуникационного агентства «Лампа», поделилась несколькими практиками, которые помогут «перезапустить» части мозга, отвечающие за генерацию идей, и создать все условия для активации креативности. К каждому совету в статье есть также альтернативные методы.

Креативность — это в том числе маркер нашего умиротворения. Когда мы спокойны, мозг подкидывает порой гениальные мысли. Однако способность генерировать идеи работает только при определенном внутреннем состоянии.

Зачем помогать правому полушарию

Правое полушарие несет ответственность за обработку информации, выраженной не в словах, а в образах, и дает человеку возможность фантазировать и быть креативным.

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Зачастую кажется, что это качество больше относится к вундеркиндам и гениям, но все намного проще: креативность — это способность находить новые, неочевидные пути решения тривиальных и не очень задач и проблем.

Грубо говоря, креативный человек — тот, кто может придумать нестандартное решение, которое улучшит качество жизни или, например, показатели бизнес-эффективности, если мы говорим в контексте бизнеса.

Да, креативность — двигатель прогресса.

Практики сохранения и поддержания креативности

Известно, что чем больше у мозга свободы от временных рамок, ограничений и переживаний, тем больше шанс, что гениальная креативная идея придет в голову.

В стрессовые периоды, в данном случае не важен контекст переживаний человека, наш мозг скорее «закроется», и шансы на рождение идеи приблизятся к нулю.

Эти простые практики (и их альтернативы) помогут перезапустить части мозга, отвечающие за генерацию идей.

Практика 1. Заснуть с проблемой

Часто бывает, что в течение дня человек буквально не дает своему мозгу расслабиться. Толку от чрезмерной нагрузки мало, потому что он достаточно быстро устает и перестает генерировать новые идеи. Для креативности это крайне плохо, потому что уставший мозг не способен придумать что-то новое.

Поделюсь своим опытом. Большинство креативных идей или решений ко мне приходили буквально перед сном или уже во сне, когда организм начинает расслабляться, и проблема, которая беспокоила какое-то время, начинает растворяться в полудреме.

В этот промежуток, когда ты практически провалился в сон, и приходят идеи и решения.

В 1993 году психолог и писательница Дейдра Барретт провела эксперимент со своими студентами — она попросила их подумать о проблеме, которую они пытаются решить, перед сном.

Половина участников призналась, что сны были связаны с проблемами, о которых они думали.

Четверть рассказала, что они нашли решение проблемы во сне.

В этом случае нельзя гарантировать, что решение придет в ту же ночь, но попробовать точно стоит!

Альтернатива, если практика не сработает

Посидеть в тишине. Без отвлекающих факторов вроде смартфона, телевизора, яркого света.

Практика 2. Игра в ассоциации

Обычно эту практику используют при работе с детьми, чтобы помочь им в игровой форме развить образное мышление, память, внимание и «разогнать» мозг — но почему бы и взрослому человеку не вспомнить «детские забавы» и не потренировать свой мозг?

Важен сам смысл игры, поэтому формат, который вы выберете, будет одинаково полезен — это может быть и устный, и письменный вариант, или специальные настольные игры или карточки.

«Ассоциации» — достаточно простое упражнение, которое, во-первых, не требует серьезных умственных нагрузок, а, во-вторых, может быть веселым времяпрепровождением.

Например, слово «солнце» у меня ассоциируется с «летом», а «лето» — с морем, «море» — с отдыхом. Такие цепочки могут привести к решению креативной проблемы, а еще, подсказать, как рассмотреть идею с неожиданной стороны.

Главное правило: не задумываться, а озвучивать или записывать то, что первым пришло в голову.

Альтернатива, если практика не сработает

Попробовать кроссворд или сыграть в «слова» с самим собой. Это поможет немного разогнать мозг.

Практика 3. Записывай и бери скетчбук

Фрирайтинг как процесс зародился еще в XX веке с выходом нескольких книг на эту тему.

По большей части фрирайтинг используется в двух случаях:

разгрузить голову и избавиться от лишних мыслей с помощью записей, для практики креативности.

Обе ситуации схожи в том, что благодаря фрирайтингу голова «опустошается» и появляется место для идей, а в процессе «хаотичного письма» можно поймать ту самую идею.

Если писательство кажется вам не очень привлекательным для решения проблемы креативности, можно использовать скетчинг. Если идею невозможно описать словами (например, пост-карточку для социальных сетей), ее можно набросать на бумаге и объяснить дизайнеру таким способом.

Если идей нет совсем, можно попробовать порисовать что-то близкое к тому, что хотелось бы получить в результате.

Скетчи возможных решений помогут развить креативные механизмы и быстрее находить удачные идеи.

Можно выстраивать цепочки, например, в ежедневнике, на меловой или маркерной доске. Это частый прием, когда за основу берется какая-то проблема и от нее идет несколько вариантов решения. И каждое это решение разбирается отдельно.

Исследование Университета Дрекселя показало, что этот художественный подход затрагивает системы вознаграждения мозга и позволяет нам чувствовать себя более деятельными и мотивированными.

Альтернатива, если практика не сработает

Вести mind map или использовать онлайн-доски вроде FreeForm.

Практика 4. Приятное и полезное

Креативные идеи буквально окружают нас:

в метро есть экраны, которые транслируют городские новости,

в магазинах нас встречают яркие упаковки,

любимые фильмы и сериалы мы разбираем на цитаты и мемы.

Уже готовые идеи можно позаимствовать из того, что уже существует. И это не будет означать, что вы украли идею, а даже наоборот.

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Увидеть решение в сериалах и фильмах вполне реально, и так появится первый кусочек пазла для создания собственного креатива.

Например, мы придумали рубрику для нашей странички в соцсети на волне прослушивания музыкальных подборок в офисе. Мы взяли цитаты из песен разных исполнителей и вырезки из клипов, а потом переложили смысл на жизнь PR-менеджера.

Альтернатива, если практика не сработает

здесь подходит все, что вам по душе — сериалы, музыка, литература, прогулки. Важно, чтобы вам это нравилось.

Фото на обложке: Shutterstock / Master1305