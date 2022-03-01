Релокация бизнеса на Кипр, в Португалию и Латвию — какое направление выбрать?

Какие направления для релокации бизнеса остаются доступными на сегодняшний день для российских предпринимателей? О возможных вариантах и о том, какие сложности могут возникнуть и как их решить, рассказал Константин Синюшин, сооснователь фонда the Untitled Ventures.

Дисклеймер: указанная в материале информация актуальна на момент публикации.

Осенью редакция редакция RB.RU опубликовала мою программную статью, объясняющую стартапам разницу между юрисдикцией и локацией международного бизнеса.

И я боюсь, что тогда она могла показаться читателям слишком теоретической.

Поэтому я решил попробовать продолжить дискуссию уже в практическом применении сегодняшней напряженной для всех российских стартапов политической ситуации, как на родине, так и за границей.

Давайте мы с вами для начала представим себе, что вы не можете ограничить себя внутренним рынком, и что вы не можете более работать на внешнем рынке, в том числе с инвесторами, имея свой бэк-офис внутри страны.

Признав два этих неприятных факта и констатируя, что вы все еще не успели не только с момента прошлого материала подготовить план релокации бэк-офиса, но зачастую даже и план релокации фронт-офиса, вы невольно задумываетесь, что с этим всем делать.

Именно для таких читателей я расскажу, как сейчас уже в спешке можно составить и начать осуществлять план непрерывности для вашего бизнеса.

Проблема 1. Обострение ситуации с транспортной и финансовой логистикой

Вам необходимо срочно покинуть страны, но самолеты почти уже не летают, заграничных банковских счетов у вас нет и юридическое лицо иностранное еще не зарегистрировано.

Но главное — у вас может даже не быть шенгенской визы. Да и справку о несудимости вы тоже не успели получить.

Рассмотрим именно этот самый сложный случай по пунктам.

Во-первых, справку о несудимости можно получить за деньги сразу с апостилем в срок до трех дней в специальных агентствах (личное мнение эксперта. Редакция RB.ru рекомендует убедиться в легальности любых методов перед их применением. — Прим. ред.).

Во-вторых, теоретически можно выехать без этой справки, которая понадобится только на этапе подачи полного комплекта документов на ВНЖ в новой стране, а заказать ее можно через российское посольство уже на месте, но, правда, делаться она будет явно в течение уже месяца-трех.

Выезжать без шенгенской визы вы можете в безвизовые страны из числа тех, куда пока продолжаются прямые полеты.

Это на сейчас это Стамбул, Эмираты, Астана/Алматы, а также Ереван и Белград. Ситуация меняется каждую минуту, поэтому нужно следить за новостями.

Из этих стран есть прямые рейсы в Европу и стыковочные рейсы в Америку. Проблема может заключаться в том, что из-за нахождения в третьей стране вам не обязательно смогут выдать шенгенскую или американскую визу в местном посольстве страны итогового назначения.

В частности, американские визы после закрытия визового сервиса в России обязаны выдавать только в Варшаве, в остальных консульствах могут выдать по усмотрению консула, но могут и отказать.

Это несомненный риск, но если задержаться дольше в промежуточной локации и оформить там статус легального пребывания, то местные посольства будут иметь с вами дела.

Отсюда главный вывод — возможно, вам придется задерживаться в промежуточной локации подольше.

А это означает, что лучше выбрать локацию дешевле и понятнее из тех, где просто получить легальный статус любой от визы фрилансера до ВНЖ.

Надо будет также открыть расчетный счет в местном банке и постараться перевести на него все свои накопления из России.

Это означает, что лучше всего выбирать страну СНГ как локацию промежуточную, где перевод из России вызовет меньше всего вопросов. Или ждать новостей от Сербии — они тоже приятно вас удивят.

Проблема 2. Формальный статус команды

Итак, на следующем этапе вам необходимо выбрать формальный статус своей команды, которую вы перевозите, в итоговой локации и саму постоянную локацию, где вы и должны будете открывать юридическое лицо для продолжения работы с клиентами или/и инвесторами.

Сразу хочу подчеркнуть — любые схемы сэндвичей, так любимые юристами, вам не подойдут, поскольку будут вызывать лишние подозрения у государственных органов и банков.

Общий принцип современного комплаенса: где живешь, там бизнес и расчетный счет, никто не отменял. Соответственно, в выборе итоговой локации вам надо остановиться на неком компромиссе между возможностью быстро получить легальный статус, удобством жизни и удобством ведения бизнеса.

Это резко сужает возможный выбор юрисдикций. Оставим за скобками Нидерланды, Люксембург и Швейцарию, поскольку они дорогие и долгие, и мы увидим, что, вероятно, в Европе остается три страны: Кипр, Португалия и Латвия.

Во всех трех есть или в ближайшие месяцы будет программа и рабочих виз для фрилансеров, и виз для предпринимателей и квалифицированных сотрудников.

И здесь настало время вам рассказать, что такое формальный статус команды, а также чем отличается фронт-офис от бэк-офиса.

Вам так или иначе будет необходимо юридическое лицо, куда вы планируете принимать международную выручку и инвестиции. Если у вас получится совместить его юрисдикцию с локацией основной команды и вы можете позволить себе платить налоги на труд в этой юрисдикции, просто оформите всем сотрудникам рабочие визы и зачислите их в штат.

Если совместить юрисдикции по каким-то причинам не получится, то сотрудников вы должны вывезти в основном числе в одну страну, а свою компанию регистрировать в другой стране.

В последней понадобится оформить необходимый минимум ключевых сотрудников, открытых для внешних коммуникаций, и разделить доли между всеми фаундерами.

Что касается бэк-офиса, он может быть как реальным, как дочерняя компания в другой юрисдикции, так и виртуальным, то есть состоящим из людей с формальным статусом фрилансеров как в одной, так и в другой юрисдикции с компанией фронт-офиса. В этом случае вы экономите там на трудовых налогах, но сотрудникам необходимо оформлять другой тип визы.

Проблема 3. Выбор постоянной локации

Какие в итоге выбрать локации? У каждой из трех массовых локаций есть свои плюсы и свои минусы.

Например, на Кипр безвизовый въезд, и там можно раньше начать регистрационные процедуры, если у вас нет шенгенской визы. Но надо иметь в виду, что Кипр не находится в Шенгенской зоне, и дальнейший выезд будет требовать наличия иной визы, основания для которой тоже получить непросто.

Сама по себе процедура получения ВНЖ и иных любых документов о легальном статусе, скажем, в Португалии, длительная и сложная. Зато там лучше климат, не такое жаркое и сухое лето и лучше еще и транспортная логистика.

Но есть хотя гораздо меньший, чем в других странах Европы, языковой барьер, глубокое проникновение английского там сильно преувеличено теми, кто редко выезжал за пределы Лиссабона и Алгарве, а также не пробовал решать бытовые вопросы. То есть так или иначе португальский надо будет подтянуть.

Из минусов Португалии — там пока значительно меньшее айти-коммьюнити, чем на Кипре. Но главная беда — это высокие налоги, зато главный плюс — более низкие цены. Поэтому как локация эта страна значительно лучше, чем Кипр. Который, очевидно, лучше как юрисдикция.

С точки зрения позиции правительства, думаю, отношение на Кипре к российским любым гражданам лучше португальского, но сами португальцы вообще милейшие люди и ничем не проигрывают киприотам.

В стороне рассуждений осталась Латвия, так как ее вообще сложно сравнивать с Кипром и Португалией. Дело в том, что сейчас там идет процесс изменения миграционной политики в лучшую сторону для экспортных бизнесов и талантов, но подробностей пока нет.

Фактически местное правительство хочет закрыть все прочие поводы для миграции, кроме этих двух. Привлечение талантов будет построено на основе как обычных трудовых виз, так и виз для фрилансеров.

Необходимо следить за объявлениями ближайших недель. У самой Латвии есть несколько особых прелестей: здесь в пределах Риги повсеместно используют устный русский язык, максимально проста и быстра процедура получения трудовых виз, электронных подписей и ВНЖ. Дополнительный плюс — отсутствие налога на нераспределенную прибыль компании и налога на дивиденды.

Все в той же Португалии налоговое освобождение дается непросто и на десять лет, в Латвии это постоянная особенность налоговой системы.

Цены на недвижимость в Латвии ниже португальских, но гораздо выше коммунальные услуги из-за климата и повышения цен на газ и электричество.

Кроме того, стартапы, одобренные местным агентством, могут еще и получить налоговый грант в размере 200 тыс. евро, который в течение трех лет можно использовать для снижения трудовых налогов с компании и подоходного налога сотрудников.

Фото на обложке: Shutterstock / Olena Yakobchuk