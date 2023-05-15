«Заказчик все отклонил» — как проджекту отрабатывать возражения клиента

Любой IT-проект во многом опирается на стрессоустойчивость и soft skills своего менеджера — без них переживать моменты, когда заказчик звонит в ночи и требует разъяснений по проекту, будет нелегко. Может быть, действительно обнаружилась критическая ситуация, а может, он просто попал под «горячую руку», потому что у клиента личные проблемы?
Ситуацию можно воспринять по-разному, и во многом это повлияет на стратегию поведения команды. Андрей Сабитов, менеджер проектов IT-агентства Future, поделился кейсами, где проблему удалось решить за счет грамотных приемов коммуникации.
Анализируем ситуацию, коммуницируем с командой, делаем заказчика довольным снова
У нас был большой амбициозный проект для известного бренда. Ответственный менеджер со стороны заказчика оказался настойчивым:
- много писал на почту,
- звонил несколько раз в день проверить, как двигается работа,
- беспокоился, если созвоны продолжались менее двух часов.
Скорее всего, обусловлено это тем, что вышестоящее руководство было требовательным к нему, и сам менеджер испытывал стресс. В атмосфере легкого давления при этом находились я и разработчики, так как техническое задание постоянно трансформировалось и расширялось, что мы едва поспевали выдавать результат к следующей встрече.
И хотя излишнее внимание может иногда выводить из себя, встретить такого заказчика — подарок.
По крайней мере, советую воспринимать ситуацию таким образом:
- Постоянная коммуникация требует от менеджера все время держать себя в тонусе и работать быстро.
- Получая дополнительные пожелания по проекту, вы увеличиваете смету, что не может не радовать компанию. В нашем случае сложность была лишь в том, что, придумывая новые детали, заказчик пытался решить свои бизнес-задачи, техническая реализация которых была едва возможна.
- Вы получили клиента, которому не все равно. Пока человек готов коммуницировать, он заинтересован в вас.
Когда мы имеем дело с подобным, прежде всего стоит пообщаться с сотрудниками на проекте, чтобы убедиться, что каждый член команды понимает свою роль и имеет ясное представление о собственных обязанностях. Важно обсудить возможные препятствия в работе и еще раз пройтись по деталям проекта, выстроить регулярную коммуникацию со всеми участниками процесса.
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Далее необходимо синхронизировать понимание проекта заказчиком и исполнителями — иначе могут возникнуть разногласия и несоответствия, которые точно скажутся на продуктивности и результате проекта. Но сделать это, как и в нашем кейсе, бывает непросто.
В той ситуации нам приходилось микроскопически детализировать и разбирать до болтов требования, согласовывать каждое — и лишь после этого получать апрув клиента.
В этом случае третий шаг — разработка плана управления рисками, чтобы снизить вероятность возникновения проблем в проекте, в том числе фиксировать каждый новый шаг его исполнения.
Поддерживать открытую и честную коммуникацию с заказчиком, чтобы сохранять прозрачность отношений — уже 50% успеха.
Не менее важно вовлекать сторону клиента в принятие решений, которые могут повлиять на результат, предлагать альтернативные варианты развития событий — тогда повысится лояльность, а ситуации с «переделыванием» сойдут к минимуму .
С этим заказчиком я научится выстраивать встречи таким образом:
- Мы отдаем тестовую версию продукта;
- Получаем обратную связь;
- Дорабатываем функционал до желаемого результата;
- Только потом выходим на демонстрацию.
Такой подход позволил сократить время встречи с трех часов до сорока минут. Важно контролировать и вести встречу в едином ключе, не давая растекаться мыслью по древу, иначе это переходит в полемику и сплошной хаос.
Подводя итог этого кейса, хочется отметить — не так часто коннект между заказчиком и исполнителем возникает сразу, необходимо настроить коммуникацию так, чтобы все понимали друг друга и были единой командой.
Нужно ли отстаивать свою точку зрения или «кто платит, тот и заказывает музыку»?
Приведу вторую иллюстрацию: один из самых сложных случаев в заказной разработке — это работа с клиентом, у которого мы оказались на субподряде.
Так, однажды нам досталось мобильное приложение с готовым дизайном, а менеджер проекта:
- с первого дня обозначил максимально недружественную позицию,
- порой вел себя неэтично в общении (позволял хамство и грубости),
- пренебрегал временем,
- ставил нереальные сроки.
Взаимодействие в таком режиме было выматывающим и стрессовым, меня буквально вынуждали разрабатывать описание функционала исходя из картинок и словесного описания. Нужно было передать документ техническому директору, который курировал непосредственно процесс разработки.
Моя мотивация держалась лишь на том, что я не могу подвести агентство и команду.
Поэтому я закрывал глаза на токсичное отношение и старался уложится в сроки, закрыв задачу качественно, чтобы коллега без проблем разобрался в документе.
Чтобы достичь мирного взаимодействия, научитесь слушать и понимать интересы всех участников проекта — уметь убеждать и доводить свои идеи и планы до конца, лавируя от принятия чужого мнения до жесткого отстаивания границ.
В начале работы с клиентом дайте ему понять, что обе стороны равны. Вести коммуникацию на «вы» уже некий атавизм, лучше перейти на «ты» еще на этапе первого созвона, не затягивая с этим — чем дальше вы уйдете от точки знакомства, тем сильнее будет разрыв «заказчик-подрядчик».
- Избегайте словесных маячков вроде «успокойтесь», «спокойнее», «не кричите» — они лишь сильнее разозлят человека
Лучшим решением будет напомнить, что мы все на одной стороне, а плохой проект не нужен никому. Разработчики здесь не для того, чтобы «содрать побольше денег», а чтобы получить отличный проект в свой портфель и клиентов навсегда.
- Во время созвонов тезисно выписывайте важные моменты на лист, формируя план
Очевидный совет, однако практика показывает, что менеджеры часто забывают выписывать. Пусть бумага и ручка станет обязательным атрибутом ваших видеоколлов.
Поэтому подход «кто платит, тот и заказывает музыку» менеджеру стоит считать пораженческим. Вы как будто заранее вывешиваете белый флаг и снимаете с себя ответственность.
Да и можно ли называть себя менеджером, если жить по этому принципу?
Если чувствуете невозможность противостоять заказчику — это сигнал, что пора поработать со своей философией. Обдумайте последнюю стрессовую ситуацию и ответьте на вопросы:
- Что там произошло?
- Когда заказчик перехватил рычаги воздействия?
- Как я поступил?
- А как мог бы в параллельной вселенной?
Например, у нас есть четыре альтернативных варианта, пропишем к ним карту рисков и выберем наименее опасный путь. Вы обязательно запомните лучший сценарий на будущее, а еще будете яснее видеть варианты собственного поведения с агрессором.
Как и в первом варианте, заказчик с жалобами — это подарок, а не противник. Используйте это.
Коммуникация с клиентом, что нужно знать для отработки возражений
- Постарайтесь понять их точку зрения вместо того, чтобы включать конфронтацию.
- Внимательно слушайте, что говорит клиент, и задавайте уточняющие вопросы. Иногда отсутствие вопросов в конце воспринимается собеседником, как не слишком большая заинтересованность.
- Будьте эмпатичны. Возьмите на себя ответственность и покажите, что вы на его стороне и хотите помочь ему в реализации проекта.
- Дайте клиенту возможность высказаться в полной мере. Это может помочь ему обработать свои чувства и прийти к более конструктивному разговору. Применяйте методику активного слушания.
- Объясните свою точку зрения и предложите решение конкретно. Пока клиент высказывает свои возражения, вы должны подготовиться к тому, чтобы дать ему понимание вашей точки зрения и предложить решение.
- Воспользуйтесь соответствующими техниками убеждения, если столкнулись с жесткими или упрямыми возражениями. Для этого вы можете использовать аргументы, факты и примеры.
- Не бойтесь признать свою ошибку или сказать, что вы не знаете ответа на вопрос клиента. Подчеркните, что сделаете все возможное, чтобы выяснить это. Выбрав такую тактику, вы покажете уважение к собеседнику и сможете сохранить доверие.
- Определитесь с конкретными действиями и обязательно выполните их вовремя, чтобы дальнейшее общение и работа прошли без проблем.
Что если на стороне заказчика не один человек — как выявить «серого кардинала»?
Как в B2C, так и в B2B есть клиенты-тихони, которые скудно отвечают, пропадают из переписки или не дают развернутой обратной связи. После завершения проекта они уходят и больше не дают о себе знать, не рекомендуют партнерам.
Могут оставить плохой отзыв о компании анонимно или совсем не оставить. Кто-то готов принять это, но можно побороться за его лояльность.
Анализ лояльности
Спросите у каждого из контактных лиц на стороне заказчика, кто принимает ключевые решения и кто оказывает наибольшее влияние на проект. Анализируйте обратную связь и оцените коммуникацию каждого из сотрудников по самовыдуманной шкале.
Постарайтесь понять, кто из них может быть «серым кардиналом».
Анализ общения
Отслеживайте, какую роль каждый из сотрудников на стороне заказчика играет в общении с вами:
- кто отвечает на ваши письма и звонки быстрее,
- кто отвечает более детально,
- кто инициирует изменения в проекте.
Обычно «серый кардинал» проявляет себя на этом этапе.
Анализ смещения приоритетов
Отслеживайте приоритеты каждого из контактных лиц. Если кто-то, кто раньше был неактивен в проекте, начинает проявлять активность, это может быть признаком того, что он становится «серым кардиналом». Особенно внимательно отнеситесь к лицу, который резко изменил мнение по какому-то из вопросов.
Передумал ли он сам или кто-то убедил его?
Предположим, что мы выявили «тихоню». Теперь поработаем над тем, чтобы вывести недовольства на поверхность:
- Поговорите с ним один на один;
- Узнайте, произошло ли в проекте что-то, о чем нам стоит знать;
- Акцентируйте разговор на отрицательных сторонах вашей работы, пусть заказчик поделится мнением.
Если предполагаете, что это не сработает, лучше сразу под каким-то предлогом предложите личную деловую встречу в офисе или за чашкой кофе, чтобы уже там оценить поведение.
Добавит очков лояльности небольшой теплый комплимент от компании — мерч или что-то, что будет достаточно памятным.
Стоит ли специалисту воспринимать возражения клиента, как провал? Как взять себя в руки и продолжить верить в то, что делаешь?
Воспринимать возражения клиента как провал — не самый правильный подход. Возражения — это возможность узнать больше о потребностях и ожиданиях другой стороны и понять, что может не нравится в вашей работе. Это дает вам стимул улучшить свою работу и отношения с заказчиком. Поэтому лучше рассматривать возражения как полезный опыт, челлендж и стараться отбросить переживания.
Ретроспектива — это важный инструмент для анализа прошлых проектов и получения уроков из них. Она позволяет понять, что сработало хорошо, а что можно улучшить в будущих проектах. Это помогает постоянно находиться в поиске совершенства и развиваться как специалист.
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Помочь с ретроспективным анализом может методика выписывания и ответов на вопросы, описанная выше.
Важно принять, что вы не сможете угодить всем клиентам. Некоторым ваш стиль работы может не подходить, а у других возникнуть конфликт интересов. Не фокусируйтесь на факапах, почаще вспоминайте свои лучшие проекты, дружите со своей командой, хвалите ее и берите курс делать еще лучше.
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
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15 мая 2023
15 мая 2023