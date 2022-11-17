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Тренды для корпоративных подарков и пять ситуаций, где ими можно воспользоваться

Колонки
Екатерина Лисейчева
Екатерина Лисейчева

Основательница event-агентства «Мандариновая лиса»

Анастасия Удальцова

Корпоративные подарки сейчас — бизнес-инструмент, который помогает мотивировать команду или повышать лояльность клиентов. 

Екатерина Лисейчева, CEO event-агентства «Мандариновая лиса», рассказывает, как изменилось восприятие корпоративных подарков в 2022 году, и делится универсальным чек-листом по их подготовке.

Тренды для корпоративных подарков и пять ситуаций, где ими можно воспользоваться

Корпоративные подарки различаются по форматам в зависимости от цели. Их можно условно разделить на пять групп:

 

К празднику

Пожалуй, самый и понятный и распространенный формат. Обычно поводами для такого подарка становятся Новый год, День рождения компании или гендерные праздники, если компания их отмечает; часто сюда же относятся детские подарки — на Новый год или День защиты детей.

Сейчас компании больше стремятся к тому, чтобы подарки были полезными. Стандартный набор — кружка, блокнот, календарь и ручка, мерч компании — теперь не вызывает восхищенных эмоций у сотрудников. Уделите внимание предметам, которые могут быть использованы в работе, или же необходимым вещам, до покупки которых часто не доходят руки. 

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Прежде чем разрабатывать новый мерч, компании стремятся опрашивать сотрудников, что бы они хотели получить в качестве подарка и какие примеры корпоративных подарков других компаний им запомнились — крупные и заметные бренды задают тренды на уникальный, особенный и запоминающийся мерч, который не стыдно даже подарить друзьям.

Например, VK дарил своим сотрудникам на Новый год умную колонку с уникальным дизайном, который не найти в магазине, и подписку VK Combo на различные сервисы.

Фото: vc.ru


Как часть мотивационной программы/игры

Такой подарок может быть связан с геймифицированной программой мотивации внутри компании, которая осуществляется с помощью внутренних корпоративных сетей. 

Зачастую принцип заключается в следующем: сотрудники набирают баллы за рабочие достижения и получают подарки разного номинала. Это эффективно, потому что визуализация подарков помогает мотивировать сотрудников не только вертикально, но и горизонтально, а также стимулировать здоровую конкуренцию, поскольку подарки могут быть доступны всем желающим. 

Есть тренд на брендированные велком-паки для облегчения онбординга, чтобы новым сотрудникам было легче влиться в коллектив и стать «своим». 

Так, в Ozon Tech съемный корпоративный мерч, изготовленный компанией StickPeek, стал элементом внутренней игры — коллеги активно менялись патчами на одежду друг с другом и даже создали для этого общий чат. 

Фото: vc.ru

 

Мерч-магазин с эксклюзивными опциями

Подарком может стать уникальный предмет — и это повысит не только его ценность, но и лояльность к компании как к единственному производителю. 

Например, в Dataline есть внутренняя мотивационная программа успешности сотрудников в закрытии задач и внутренний мерч-магазин, где представлены лимитированные товары: 

  • одежда,
  • предметы быта вроде рюкзака,
  • коврики для йоги. 

А в «Альфа-Банке» разработали эксклюзивные товары для своих сотрудников, которые смогут приобрести все желающие. Такой шаг позволяет заинтриговать эксклюзивностью мерча, демонстрируя его на самых настоящих амбассадорах бренда — сотрудниках компании. 

Фото: Telegram-канал «Альфа-Банка»


Как игровой элемент или часть гибридной/онлайн-программы

Во время проведения гибридных или онлайн-мероприятий подарок может стать одним из элементов события. 

Например, наборы для приготовления коктейлей, если это совпадает с темой корпоратива, или создания арт-объекта на мероприятии. 

Подарок может стать неотъемлемой частью виртуального мероприятия: пазл с QR-кодом, при наведении на который возникает дополненная реальность или открывается доступ в чат.

 

Как благотворительная активность

Подарок может быть частью благотворительной активности, например, если он сделан подопечными фонда. Компания таким образом помогает фонду материально, а взамен получает ценный опыт взаимодействия. 

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Новогодний корпоратив — как правильно организовать праздник на работе

Например, однажды мы делали подарки сотрудникам клиента на Новый год, это были деревянные елочные игрушки, произведенные людьми с ограниченными возможностями. Сотрудники затем самостоятельно расписывали эти сувениры. Таким образом, подарок стал результатом сотворчества. 

 

Тренды на подарки в корпоративном мире

Сейчас такие глобальные тренды, как экологичность и апсайклинг (вторичное использование предметов с новой функцией — таким образом это повышает их ценность за счет творческого подхода) перебираются в корпоративный мир. 

Последствия чрезмерного потребления заставили общество пересмотреть подход к приобретению новых вещей. Разумеется, это затрагивает и вопрос подарков. 

Хорошей идеей может стать творчество в стиле «пэчворк» или лоскутного шитья из старых предметов гардероба — так можно не только подарить вещам «вторую жизнь», и поддержать тренд на осознанное потребление, но и сделать уникальный подарок своими руками. 

Популярность набирает шеринг подарков, обмен равноценными предметами. Например, можно организовать буккроссинг внутри команды. 

 

Корпоративные подарки для клиентов: на что обратить внимание, чтобы запомниться клиентам

Уместность

Например, в некоторых компаниях дорогой подарок может быть расценен как элемент «нечестных», корыстных взаимоотношений, как бы обязывая его получателя к чему-то. 

Здесь нужно быть очень аккуратными, понимать, что важна не цена подарка, а именно его формат, эксклюзивность и креативность. Цель подарка — запомниться, послужить средством заботы. 

 

Вручение подарка

Если клиент находится в другом городе, нужно просчитать логистически, как будет выгоднее всего доставить подарок в срок. Особенно это касается подарков как части события для распределенной команды: если кто-то из команды получит подарок вовремя, а кто-то не получит вовсе, впечатление испортится у всех. 

Иногда стоит отдать предпочтение цифровой версии подарка, если есть подозрения, что скорость доставки не оправдает ожиданий. Например, если получатель живет очень далеко.

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Понятная история или легенда подарка

Мы обычно не дарим клиентам подарки тогда, когда дарят их все. Например, мы готовим для клиентов подарки к началу сезона, а не к Новому году, как остальные. 

Так мы выделяемся среди партнеров, а наши клиенты ждут от нас сюрприза, зная, что он будет оригинальным и будет биться с нашей линией взаимодействия.

 

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock / SeventyFour

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