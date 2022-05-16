Кризисное управление. Какой эффект для бизнеса принесет внедрение цифровых HR-инструментов

Вместе с директором по развитию компании ForPeople (резидент «Сколково») Иосифом Панасюком и экспертом консалтинговой компании «Культура Инноваций» Анной Прудовиковой разбираемся, что поможет выстроить HR-процессы в нынешней ситуации и как цифровые решения позволят сделать это быстрее.

HR — это не только люди и коммуникации, но также инструменты и система выстраивания кросс-функциональных процессов. Текущие обстоятельства отличаются от прошлых кризисов. Поэтому управление HR-процессами в новых условиях должно отличаться скоростью и гибкостью.

Внешняя конъюнктура сейчас очень быстро меняется. Бизнес стоит перед непростой задачей — найти наиболее эффективные пути реализации различных сценариев развития событий. Поэтому компаниям нужны инструменты, которые будут помогать разобраться в том, как настроить HR-процессы управления организацией в период кризиса.

Комплексное внедрение цифровых HR-инструментов позволяет гораздо шире посмотреть на общую картину бизнеса. Когда внедряется только один модуль, понять всю цепочку решений становится сложнее.

К примеру, полноценный комплекс HR-инструментов позволит компании осознанно формировать позитивный опыт сотрудников: начиная от подбора, управления талантами, структурой оплаты труда и заканчивая оффбордингом.

Управление опытом сотрудника помогает компании быстрее достигать поставленных стратегических целей, увеличивая при этом лояльность в команде. Без широкого взгляда не получится быстро переориентировать бизнес и найти правильные подходы к HR-процессам. Такую возможность дает комплексный подход.

С какого процесса стоит начинать оптимизацию в условиях кризиса

Чтобы понять преимущества цифровых систем, правильнее будет внедрять несколько HR-инструментов. Для каждой компании это решение вырабатывается индивидуально. Оно должно соответствовать бизнесу и его целям.

Например, если компании с широкой региональной сетью необходимо дальнейшее расширение и развитие бизнеса, ей стоит обратить внимание на процессы подбора и развития талантов. Будет полезно также поработать над управлением процессами C&B (компенсации и льготы).

В случае, если компания только начинает развивать региональную сеть, для нее на первый план выйдет внедрение комплекса автоматизации подбора персонала. Другим полезным шагом станет запуск электронного кадрового делопроизводства. Это неотъемлемая часть digital трансформации.

Если говорить о компаниях, которые почувствовали негативные последствия кризиса и вынуждены оптимизировать свою сеть, то такому бизнесу стоит начать с управления C&B. Стоит в том числе пересмотреть систему работы с онбордингом.

Как изменяется процесс управления ФОТ

Процесс работы с ФОТ становится более управляемым после внедрения digital HR-инструментов. Изменения касаются прогнозирования последствий изменений. Причем прогноз можно получить достаточно быстро и без больших трудозатрат.

Цифровое управление ФОТ позволяет быстро просчитывать необходимые цифры, не задействуя большое количество людей в HR. Руководитель может это сделать самостоятельно, буквально за 15 минут.

Цифровые инструменты работы с ФОТ помогут объединить или убрать необходимые функции в подразделениях, настроить мультизадачность сотрудников или вывести некоторые компетенции за штат. Это возможность принятия быстрых и продуманных решений на основе данных.

Как формировать проектные команды

Обычно бизнес принимает такие решения интуитивно, опираясь не на данные и реальные показатели, а на предыдущий опыт и личные отношения в коллективе. Однако человеческий фактор при таком подходе создает высокую вероятность ошибок в формировании проектных команд.

В цифровом управлении персоналом есть определенная методология для создания проектных команд. Она учитывает роли и функции людей. Цифровые решения помогают избежать вероятность ошибки и способны находить людей, которые не очевидны для руководителя.

Эти сотрудники могут быть незаметны в личной коммуникации или обладают скрытыми талантами. Но цифровой инструмент формирования команды способен найти такого сотрудника.

Конечно, чтобы цифровой инструмент заработал и начал приносить эффект, необходимо провести тесты. Однако уже обкатанный софт для создания команд будет подбирать людей под проекты с большей точностью, чем живой человек.

Как правильно ставить KPI в условиях кризиса

Сейчас мы оказались в ситуации нетипичного кризиса. Инструменты для определения KPI, которые хорошо зарекомендовали себя раньше, сейчас не всегда работают. В таких условиях для формирования справедливых и эффективных показателей KPI или OKR (Objectives and Key Results, цели и ключевые результаты) нужно пробовать сразу несколько вариантов. Лучше всего находить новые и нестандартные подходы.

Автоматизированные системы как раз позволяют комбинировать решения по KPI и OKR. Например, цифровое управление поможет выстроить иерархию показателей, которые работают на достижение целей разными подразделениями, а после оценит их результаты. Это наиболее эффективный способ для многих компаний.

Роль цифровых HR-инструментов в сохранении бизнеса

Цифровая трансформация помогает не потратить деньги компании зря. Самый важный эффект от digital-инструментов управления персоналом в том, что они дают возможность предпринимателю оценить вклад HR в развитие компании.

Сейчас все компании, от производственных до сервисных, учатся принимать решения быстро. Для бизнеса время принятия решения — это деньги, вложенные в проекты. То есть скорость принятия решений увеличивается за счет автоматизации.

Отследить это можно на примере сегмента HoReCa и, в частности, ресторанного бизнеса. Это отрасль, в которой успех напрямую зависит от скорости управления.

Для FoodTech и ресторанов важно пробовать, экспериментировать, рисковать, но главное — не останавливаться. В этой отрасли автоматизация блока C&B позволяет сокращать скорость принятия решений по бюджетированию на 35%. Для крупной компании с разветвленной региональной сетью этот эффект будет выражаться в миллионах рублей.

Мы находимся в ситуации, когда без цифровых решений многим компаниям будет трудно двигаться дальше. Чтобы внедрение digital HR-инструментов прошло быстро и принесло ощутимый эффект вашему бизнесу, будет правильно обратить внимание на следующие моменты:

1. Безопасность системы

В текущих условиях безопасность системы выходит на первый план. В частности, выбирать отечественное ПО теперь стало более безопасно.

2. Комплексность

Системы, отвечающие только за один блок уже не актуальны. Сейчас компании, которые выбирали разные системы для разных функций, страдают от того, что они не синхронизированы между собой и не дают общей картины.

Цель общей автоматизации в том, чтобы принимать комплексные системные решения. Причем, внедряя сразу несколько модулей, можно быстрее получить общую картину.

3. Интерактивность для пользователя

Система должна быть интуитивно понятна не только для HR, но и для менеджера среднего звена.

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