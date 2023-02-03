Искусство распродаж: как подготовить eCommerce к 8 Марта и почему провалилась «Черная пятница» 2022?

Сезонные распродажи — это хорошая точка сбыта, но выкрасить ценники в красный недостаточно. Любое промо должно быть продуманно и обоснованно. Впереди множество поводов, ближайшие — 23 Февраля и 8 Марта. Можно ли подготовиться загодя? Посмотрим на примере главной распродажи года у российского eCommerce в ноябре 2022 — заглянем в данные «Черной пятницы».
Команда Dataforce провела анализ по спросу и видимости в разных бизнес-нишах, а также по лидерам рынка на основе их данных. CEO компании Стас Поломарь рассказал, что интересовало интернет-пользователей в период Black Friday и порассуждал, как использовать эти данные для грядущих распродаж.
Общая картина
Цифры прошедшей «Черной пятницы» в сравнении с 2020-2021 годами упали на 43%. Это можно было предугадать. На фоне событий, принесенных 2022 годом, большинство компаний не устраивали распродажи. Многие переживают нестабильность выручки параллельно с перераспределением бюджетов: поднятие цен, изменение издержек и другие возможные последствия от внешнего влияния.
Далеко не весь бизнес готов присоединиться к сейлу — сейчас им это невыгодно. Однозначно эта тенденция будет прослеживаться и на гендерные праздники, но в целом есть некоторые направления, которые просели меньше.
Углубимся в товарные группы. Самый большой минус держит бытовая техника — пользователи не готовы тратить столько же, сколько в более стабильное время. Дорогие покупки вроде мебели и матрасов тоже сильно отстают от показателей прежних двух лет.
Смартфоны несколько просели в том числе. Многие гаджеты перестали официально поставлять на российский рынок — отсюда и резкое снижение. Кроме того, спад может быть связан с общим повышением цен на технику. Необходимость мобильного телефона в 21 веке неоспорима, но при этом покупка новой модели взамен старой — уже не такая острая потребность.
Читайте по теме:
5 трендов в сфере продаж и маркетинга в 2023 году
Уникальное предложение: зачем продавцам Wildberries участвовать в распродажах
Минус коснулся и других основных категорий: косметики, электроники в целом, обуви и одежды.
Перед тем как планировать скидки в 2023 году, мы советуем оценивать актуальные тренды. Анализируйте, какие категории товаров активно пользуются спросом — туда следует вкладывать деньги, время сотрудников и другие ресурсы.
Предположим, падает интерес покупателей к вашим смартфонам, хотя прежде эта категория приносила хороший доход. Продумайте хорошее промо, акции и конвертируйте желание интернет-пользователей в покупку.
Если нет возможности сделать качественную рекламу «проседающих» товаров, обратите внимание на направления, на которые не влияют внешние факторы. Вложите часть бюджета в средние позиции ассортимента и «добейте» их до лучших.
На фоне просадок по типам площадок есть абсолютный лидер — маркетплейсы. Агрегаторы 3 года подряд активно растут и лишь увеличивают свои показатели. Это связано с высокими позициями в выдаче и выбором пользователей в пользу маркетплейсов. Это не означает, что люди именно там совершают финальную покупку.
Часто покупатели обращаются к «Яндекс.Маркету», Ozon, «Сбермегамаркету» и другим сервисам из-за качественных видео и фото в карточках товаров, отзывов и т. д. Человек знакомится с нужной вещью на маркетплейсе, а за покупкой может обратиться уже на другой сайт. Отсюда и стабильно растущий спрос.
Множество крупных и локальных брендов давно работают как с другими магазинами, так и с маркетплейсами. Проведите анализ площадок: какие товары и где популярны, где больший спрос, какой можно ожидать трафик? Оцените условия, преимущества сотрудничества и протестируйте торговые возможности интернет-площадок.
Параллельно с этим просели продуктовые и строительные магазины, еще выше минус у спортивных товаров. Магазины игр сильно упали в связи с блокировками на территории РФ.
На рынке электроники мы выделили 4 лидирующих в eCommerce: DNS, «Эльдорадо», «Ситилинк» и «М.Видео». Техника в целом потеряла в спросе, который был прежде. Однако несмотря на сложности, которые предстали перед бизнесом в 2022 году, лучше всех отработала стратегия продвижения в рамках «Черной пятницы» у DNS. На фоне остальных игроков магазин потерял наименьший процент спроса.
«М.Видео» же меньше других брендов занимался промо своей акции. Или же здесь аналитика от обратного — показатели в 2020 году в разы выше последующих годов. Возможно, магазин лучше рекламировал «Черную пятницу» два года назад.
Будет ли распределяться спрос так же на 8 Марта? Скорее всего, нет, ведь многое зависит от рекламной активности в офлайне, стоит оценить динамику ближе к праздничной дате, а также активность ключевых брендов на рынке.
По местоположению падение практически одинаковое, спад происходит равномерно. «Черная пятница» в столице, Санкт-Петербурге и регионах двигается по наклонной вниз уже третий год подряд. Однако в Москве минус в разы выше остальных.
Оценивайте региональные особенности. Казалось бы, столица России, должен быть рост продаж, но нет. Анализа категорий будет мало, если вы работаете на 2+ региона. Нужно изучать специфику по географии, точки роста могут сильно отличаться.
Углубимся: посмотрим в разрезе категорий.
|Ноябрь 2020
|Ноябрь 2021
|Ноябрь 2022
|Сравнение 22/20
|черная пятница путешествия
|9993
|20026
|27280
|173%
Путешествия, в основном авиабилеты, выросли. Это направление растет за счет низкой базы 20-го коронавирусного года и, скорее всего, сказывается эмиграция.
|Ноябрь 2020
|Ноябрь 2021
|Ноябрь 2022
|Сравнение 22/20
|черная пятница электроника
|58396
|56230
|34333
|-41%
Рынок электроники в целом терпит многочисленные просадки в 2022 году. У зарубежных брендов возник новый имиджевый тренд — уйти из России любой ценой. Samsung, Apple, HP, Panasonic и другие либо приостановили деятельность, либо полностью прекратили свою работу на территории РФ.
Первая волна подобных объявлений весной заставила пользователей обратиться в интернет-магазины за покупкой товаров уходящих компаний. К осени спрос стабилизировался, хотя и сильно уменьшился.
|Ноябрь 2020
|Ноябрь 2021
|Ноябрь 2022
|Сравнение 22/20
|черная пятница бытовая техника
|21198
|14488
|8822
|-58%
С одной стороны, объяснить падение можно через уход многочисленных брендов с российского рынка. С другой же стороны — в связи с объявлением мобилизации осенью упал спрос на покупку квартир, а вместе с ним и на бытовую технику.
|Ноябрь 2020
|Ноябрь 2021
|Ноябрь 2022
|Сравнение 22/20
|черная пятница косметика
|72310
|43187
|42057
|-42%
В целом спрос на косметические средства уменьшается. Но здесь любопытно — интерес пользователей практически не упал с прошлого года даже в кризис.
|Ноябрь 2020
|Ноябрь 2021
|Ноябрь 2022
|Сравнение 22/20
|черная пятница обувь
|7916
|7406
|4994
|-37%
В 2020 и 2021 годах обувь была интереснее покупателям где-то на треть.
|Ноябрь 2020
|Ноябрь 2021
|Ноябрь 2022
|Сравнение 22/20
|черная пятница одежда
|27753
|23387
|19246
|-31%
С одеждой схожая история. Спрос ежегодно падает, просадка очевидна. В 2022 году это можно связать с общим повышением цен.
|Ноябрь 2020
|Ноябрь 2021
|Ноябрь 2022
|Сравнение 22/20
|черная пятница продуктовые магазины
|24365
|33794
|15522
|-36%
Даже в продуктовых магазинах не все гладко. Нестабильные показатели из года в год, «Черная пятница» не принесла каких-то аномалий.
Читайте также: 5 ошибок в оформлении карточки товара, которые приводят к потерям прибыли
Как быть и что делать?
3 важных рекомендации для eCommerce при планировании таких глобальных активностей:
- В первую очередь анализировать данные спроса прошлых лет и оценивать динамику за ближайший короткий период по своей нише, географии и прямым конкурентам. Принимайте решения только на основе реальных данных: как видите, они сильно разнятся.
- Плотнее взаимодействовать с маркетплейсами. Перераспределение рынка на их стороне — используйте мощности гигантов, чтобы получить свою долю пользователей.
- На смену ушедшим брендам придут другие — возьмите за правило проводить регулярный ассортиментный анализ, который позволит вовремя выявить недостаток ассортимента в различных категориях либо подсветит новые пришедшие на рынок бренды.
Наблюдая за нишей изнутри, можно вовремя скорректировать стратегию, которая увеличит прибыль в несколько раз.
Фото на обложке: Shutterstock / Master1305
Иллюстрации предоставлены автором.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Заинтересованные сотрудники = прибыльный бизнес: какой должна быть система мотивации, чтобы получить такой эффект?
- 2 7 советов для sales-менеджера. Какое резюме точно заметят крупные компании
- 3 5 проблем в аналитике, снижающих эффективность маркетинга и продаж
- 4 Превращаем холодные продажи в «горячие»: 5 лайфхаков
- 5 Поднять цены и не потерять клиентов: 10 шагов для бизнеса
ВОЗМОЖНОСТИ
03 февраля 2023
05 февраля 2023
06 февраля 2023