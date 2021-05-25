Три тренда EdTech из Азии, которые стоит подхватить российским компаниям

Азиатский рынок EdTech развит лучше всего в мире: в рейтинге мировых стартапов-«единорогов» от HolonIQ на первых позициях находятся именно китайские и индийские, и даже в первой двадцатке их ровно половина — столько же, сколько от США и Канады.

Learning Experience Platforms

Новый тренд в мире — Learning Experience Platforms (LXP), платформы образовательного опыта. Они предназначены для быстрого получения опыта и управления именно им, а не самим обучением. Платформа с помощью искусственного интеллекта подстраивается под конкретного пользователя и помогает выучить именно то, что нужно ему, а не проходить весь курс.

Технологии отслеживают, что человек изучал, что ему понравилось, а что нет, с чем он справился хорошо, а где есть пробелы, что он планирует исследовать дальше. В некотором смысле LXP формирует электронный паспорт ученика и может прийти на замену стандартным LMS-платформам, потому что преследует те же цели, но имеет более широкий функционал за счет персонализации.

История началась с американских стартапов Degreed, Pathgather, EdCast, которые первыми предложили платформы для поиска корпоративного образовательного контента. Хотя сами алгоритмы ИИ внедряли в обучение еще Knewton и Dreambox.

Сегодня они малоизвестны, потому что на первый план выходят другие игроки: в частности, китайский Squirrel AI, который максимально развил идею адаптивного обучения на базе ИИ для учащихся средней школы. Система строит рекомендации на основании 400 тыс. видеокурсов и более чем 10 млн вопросов.

В России направление LXP тоже развивается, хотя находится пока в зачаточном состоянии: проектом планирует заняться «Университет 20.35» — идею выдвинули в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» осенью 2020.

Проект называется STEPS и содержит персональных ИИ-ассистентов, банк контента (агрегатор, собирающий разные курсы), банк подборок (ссылки на видео, статьи, книги по теме), который может пополнять каждый пользователь и task-менеджер для проектной деятельности.

Большой плюс LXP как направления в том, что в сравнении с обычными образовательными платформами здесь выше процент пользователей, которые доходят до конца курса. Потому что алгоритм дает им задания не по порядку, а исходя из пробелов конкретного человека в знаниях. Так учиться интереснее и быстрее. И это ключевая причина популярности и перспективности LXP.

Образовательные экосистемы

Экосистемность — один из главных трендов, развития которого стоит ждать во всех странах в перспективе ближайших лет. Выстраивание образовательных экосистем стало главным направлением развития EdTech в Китае.

Сначала человек пользуется школьной платформой, потом здесь же находит себе репетитора, здесь же проходит дополнительные курсы по интересующему предмету, а также находит сервис для решения домашних работ, экзаменационные тесты вплоть до специфических — вроде тестирования ПДД.

В идеале экосистема предлагает не просто набор продуктов для обучения «в одном окне», а решения для разных категорий пользователей в одном приложении. То есть можно и школьную программу пройти, и к экзаменам в институт подготовиться, и найти репетиторов для условного первого курса на разных специальностях, и сдать экзамен на знание ПДД.

Экосистема удобна для пользователя тем, что нет необходимости скачивать пять отдельных приложений или регистрироваться на разных порталах, а потом искать ссылки. Кроме того, если сервис предлагает решения для разных категорий людей (школьник начальных и выпускных классов, абитуриент, студент), он, во-первых, строит долгосрочные отношения с потребителем, во-вторых, получает более широкий круг аудитории.

Очевидна и финансовая выгода: стоимость привлечения новых пользователей для компании снижается, потому что есть большая база, которая просто переходит с одного продукта на другой. Благодаря обычной рассылке по уже имеющемуся набору клиентов мы получаем новых бесплатных клиентов на продукт компании, с которым они еще не взаимодействовали.

Кроме того, в экосистеме есть шансы сделать более популярными те приложения, которые ранее по отдельности не представляли большого интереса для аудитории или не были конкурентоспособными.

Экосистемность сейчас развивается исключительно на крупных рынках, поэтому в первую очередь такие решения появляются в Азии. Российский рынок EdTech еще не настолько крупный, поэтому здесь подобные супер-аппы только готовятся. Отечественным компаниям нужно совершенствоваться и развиваться, чтобы включиться в общую историю с экосистемами.

Главный китайский EdTech-стартап в этой нише — платформа Yuanfudao, самый крупный «единорог» в мире, который оценивается в $15,5 млрд. Сервис предлагает подбор репетиторов для школьников, тесты, решение домашних заданий (по фотографии, при помощи алгоритмов ИИ), площадку для изучения английского языка, индивидуальные и групповые занятия. По состоянию на 2020 год Yuanfudao пользовались 400 млн человек.

В Индии также развивают экосистемы, и в первую очередь этим занимается стартап Byju’s, основанный в 2015 году и к 2020 ставший лидером местного рынка онлайн-образования. На весну 2021 он оценивается в чуть более чем $13 млрд и за пять лет привлек более $2,3 млрд инвестиций.

Сервисом пользуются свыше 80 млн человек. Изначально Byju’s предлагал загруженные уроки и приложения по домашним заданиям в основном для школьников 6-12 классов. После чего стартап приобрел пять компаний (TutorVista в 2017, Osmo в 2019, WhiteHat Jr. и LabInApp в 2020, Scholar в 2021), а также сеть офлайн-центров Aakash Educational Services в апреле этого года, благодаря которым теперь готовит детей обычным школьным предметам и обучает программированию, помогает студентам бакалавриата и магистратуры и внедряет формат blended learning, объединяющий очное и дистанционное обучение.

В 2021 году Byju's планирует выйти на рынки США, Соединенного Королевства, Бразилии и Индонезии, объединив все международные направления под брендом Byju's Future School.

Live education

Всплеск обучения в формате стриминга (через онлайн-трансляцию) стал результатом пандемии, как и в целом рост интереса к стримам. Несмотря на то, что все еще их проводят в первую очередь геймеры и блогеры, желающие пообщаться с аудиторией, образовательное направление развивается семимильными шагами.

В Китае индустрия стриминга в целом находится впереди планеты всей, и ожидаемо, что главные EdTech-стартапы в этой нише тоже китайские. Например, live education предлагает платформа Douyu, которая обеспечивала дистанционное образование почти одному млн китайских студентов ежедневно.

Помимо нее также известны Huya, Bilibili, CCTalk. Причем развитие live education в Азии идет уже больше пяти лет — в 2016 году на CCTalk проводилось свыше 10 тыс. занятий, при этом в роли педагога мог выступать кто угодно.

Образовательный компонент сейчас появляется даже в TikTok (владелец — китайский стартап-единорог Bytedance) — приложении, которое долгое время ассоциировалось исключительно с развлечением, легкими роликами для разгрузки мозга и школьниками в качестве основной аудитории.

И если последнее все еще остается правдой, то развлекательный контент постепенно смешивается с познавательным: хэштег #LearnOnTikTok, под которым выкладываются соответствующие ролики, уже набрал свыше семи млрд просмотров.

Социальная сеть расширяет возможности учителей. Например, @Iamthatenglishteacher публикует короткие видео, объясняющие особенности английской грамматики для учеников средней школы, и уже имеет 1,5 млн подписчиков. При этом процесс обучения становится максимально простым и увлекательным, а короткая длительность роликов делает его еще удобнее, не зря еще одним образовательным трендом, набирающим обороты, является микролернинг.

В России идея образовательных стримов тоже популярна и реализуется в виде онлайн-марафонов. Например, они проводятся на платформе GetCourse. И пока это самый известный сервис для live education.

Чаще онлайн-марафоны запускают в закрытых группах и чатах социальных сетей и мессенджеров или просто в сториз Instagram. Но с учетом роста интереса к подобному формату обучения и времяпровождения в пандемию (в марте-апреле число запросов «онлайн-марафон» в «Яндексе» превышало 200 тыс., а на стримы «ЯКласс» еженедельно приходят тысячи школьников), стоит ожидать появления новых платформ или интеграции самой идеи live education в имеющиеся EdTech-сервисы.

Но в первую очередь Россию все же ждет активный приход экосистемного подхода, который уже видел в других сегментах рынка. Mail.Ru Group скупает компании для создания супераппа, «Яндекс» разрабатывает множество собственных сервисов («Практикум», «Лицей», «Учебник», «Корпоративный университет» и прочие), которые тоже могут собраться под знаком одного приложения, как уже объединились некоторые из них в «ЯндексGo».

SkyEng также занимается созданием экосистемы, например, SkySmart, SkyPro, поэтому появление аналогов Byju’s и ему подобных продуктов на российском рынке — лишь вопрос времени.

Какие технологии, популярные в Азии, стоит перенять российским EdTech-компаниям:

образовательные супер-аппы, включающие в себя продукты для разных возрастов — это максимально расширит базу пользователей. Это тот случай, когда можно и нужно ориентироваться на большую ЦА;

платформы с персональным подходом к образованию, где ИИ и ML (машинное обучение) помогают выстраивать пользователю индивидуальный курс развития, учитывают его планы, желания и возможности;

сервисы для «живого» обучения — стриминг-платформы, которые ориентированы непосредственно на образование, чтобы можно было найти весь нужный контент в одном месте, а не распыляться на условные YouTube, Instagram и TikTok.

Фото на обложке: Zuhairi Ahmad/shutterstock.com