Шесть рабочих стратегий продвижения в TikTok

Представители поколения Z составляют примерно 40% аудитории TikTok. Их совокупная покупательная способность оценивается в $143 млн и продолжает расти. При этом эти потребители отличаются от остальных и хотят по-новому взаимодействовать с брендами.
TikTok позволяет интегрировать продукты в развлекательный контент, не отвлекая зрителей от просмотра видео. Рассказываем о выигрышных стратегиях ведущих брендов, на которые стоит обратить внимание.
Содержание:
- Публикуйте обзоры
- Сотрудничайте с блогерами
- Привлекайте к продвижению основателей
- Демонстрируйте экспертные знания
- Используйте ASMR
- Делайте качественный контент
Публикуйте обзоры
Обзоры — это эффективный способ продемонстрировать простоту использования продукта и рассказать историю бренда.
Видеораспаковки очень популярны на YouTube, но короткий формат TikTok позволяет создавать более энергичный и творческий контент, который привлекает внимание зрителей без агрессивного маркетинга.
Примеры:
- Morphe (косметика и уход за кожей),
- 23AndMe (генетическое тестирование),
- Barkbox (корм для домашних животных).
@xoalimae
Omg it’s true!!! 🤩🤩#fyp #barkboxtoys #barkbox♬ original sound - BARK
Почему это работает
Такой подход прежде всего развлекает зрителей, попутно продвигая продукт. Пользователи за этим и приходят на подобные площадки: чтобы получать удовольствие, а не покупать.
Наблюдая, как другой человек пробует и делится впечатлениями о продукте, зритель испытывает такой психологический феномен, как социальное доказательство (мнения или оценки других людей, которые влияют на решение клиента), а это мощный стимул для покупки. Видео, раскрывающие и плюсы, и минусы продукта, выглядят более искренними и с большей вероятностью находят отклик у зрителей.
Сотрудничайте с блогерами
Действия всегда громче слов. Когда популярные блогеры тестируют продукт, бренды получают доступ к более широкой аудитории.
Примеры:
@realdockery
Day 1 of Trying to get a PS5 😭 @nikkafit cheated.. @gymshark #gymshark #fyp #foryou #TimeforTENET #football♬ Hood Baby - Kbfr
Почему это работает
Инфлюенсеры-миллионники — это эффективное социальное доказательство. Личное одобрение продукта побуждает аудиторию следовать его примеру, так как она доверяет своим кумирам. Такой подход более естественен, чем традиционные методы рекламы.
Привлекайте к продвижению основателей
Согласно данным TikTok, более трети самых эффективных рекламных объявлений на платформе основаны на том, что кто-то напрямую обращается к подписчикам. Это связано с тем, что нативная реклама у инфлюенсеров имеет самый высокий коэффициент просмотров.
Примеры:
- Kylie Skin (косметика и уход за кожей),
- Kylie Cosmetics (косметика и уход за кожей).
@kylieskin
why we love our Face Moisturizer 🧴 #kylieskin♬ original sound - Kylie Skin
Почему это работает
Рассказ основателя бренда о том, почему и как он создал продукт, очень привлекает зрителей. Это позволяет познакомиться с историей компании из первых уст. Такой способ может быть особенно эффективным в преддверии запуска новых товаров.
Эта стратегия также помогает основателям построить более доверительные отношения со зрителями и клиентами.
Демонстрируйте экспертные знания
Глубокое знание предметной области — действенный способ завоевать доверие потребителя. Для этого публикуйте ролики с технической информацией и экспертными комментариями.
Примеры:
- We’re Not Really Strangers (карточные игры),
- Homesick (свечи).
@homesick
#DidYouKnow that candles have memory?🕯 #candles #memory #tunnel #wicktok #facts #homesickcandles #tips #fyp #learnontiktok #cool #project #athome #4u♬ CONFETTI INSTRUMENTAL - Utkarsh Uppal/Aymen Mohamedali/Shalee Gherbaz
Почему это работает
Когда зрители связывают ваш бренд с экспертными знаниями в определенной области, они с большей вероятностью будут доверять продуктам и рассматривать возможность покупки.
Используйте ASMR
Это довольно необычный, но рабочий способ продвижения. ASMR, или автономная сенсорная меридиональная реакция, подразумевает использование в видео успокаивающих звуков, низких тонов и шепота для того, чтобы расслабить слушателя.
Примеры:
- Glossier (косметика / уход за кожей),
- Florence By Mills (косметика / уход за кожей).
@darceyangell
Skincare ASMR 🧼 ib: @youngcouture xx #ASMR #skincare #skincareasmr #facemask #skincareroutine #farsali #florencebymills♬ original sound - Bliss
Почему это работает
Различные звуки и тона используются для того, чтобы вызвать определенные эмоции у слушателя, который затем свяжет это ощущение с брендом или продуктом.
Исследования показали, что звук обладает «способностью влиять на потребителей либо подсознательно, либо сознательно, в конечном итоге влияя на их решения о покупке».
Помимо этого, звук может укреплять уникальность бренда в сознании потребителей.
Согласно нескольким исследованиям, «музыка и голос, ассоциирующиеся с брендом, повышают его запоминаемость и положительно влияют на отзывы потребителей».
Делайте качественный контент
Видео с более качественным контентом — еще один мощный способ привлечь внимание зрителей.
Примеры:
- Black Rifle Coffee (напитки).
@blackriflecoffee
“If Vets Were In Horror Movies 3” is up! @heatherlynnoh @jtarticle15 #foryou #fyp #blackriflecoffee #halloween #spookyseason #militaryhumor♬ original sound - Black Rifle Coffee
Почему это работает
Высококачественные видеоролики эффективнее воздействуют на зрителя, чем короткие клипы низкого качества. Такой подход позволяет брендам рассказывать свои истории через соцсети. В некоторых случаях продукт может даже не присутствовать на видео физически.
В этом примере видео не демонстрирует товар, а представляет собой исключительно развлекательный контент.
Косвенные продажи через развлекательный контент — эффективная стратегия для TikTok-маркетинга. А качественные и высокобюджетные видео позволят бренду выделиться и запомниться пользователям.
Фото на обложке: Pemika Chedpiroon /
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