Шесть рабочих стратегий продвижения в TikTok

TikTok позволяет интегрировать продукты в развлекательный контент, не отвлекая зрителей от просмотра видео. Рассказываем о выигрышных стратегиях ведущих брендов, на которые стоит обратить внимание.

Представители поколения Z составляют примерно 40% аудитории TikTok. Их совокупная покупательная способность оценивается в $143 млн и продолжает расти. При этом эти потребители отличаются от остальных и хотят по-новому взаимодействовать с брендами.

Содержание:

Публикуйте обзоры

Обзоры — это эффективный способ продемонстрировать простоту использования продукта и рассказать историю бренда.

Видеораспаковки очень популярны на YouTube, но короткий формат TikTok позволяет создавать более энергичный и творческий контент, который привлекает внимание зрителей без агрессивного маркетинга.

Примеры:

Morphe (косметика и уход за кожей),

23AndMe (генетическое тестирование),

Barkbox (корм для домашних животных).

Почему это работает

Такой подход прежде всего развлекает зрителей, попутно продвигая продукт. Пользователи за этим и приходят на подобные площадки: чтобы получать удовольствие, а не покупать.

Наблюдая, как другой человек пробует и делится впечатлениями о продукте, зритель испытывает такой психологический феномен, как социальное доказательство (мнения или оценки других людей, которые влияют на решение клиента), а это мощный стимул для покупки. Видео, раскрывающие и плюсы, и минусы продукта, выглядят более искренними и с большей вероятностью находят отклик у зрителей.

Сотрудничайте с блогерами

Действия всегда громче слов. Когда популярные блогеры тестируют продукт, бренды получают доступ к более широкой аудитории.

Примеры:

Gymshark (одежда для фитнеса),

Boxycharm (косметика),

Manscaped (мужской уход).

Почему это работает

Инфлюенсеры-миллионники — это эффективное социальное доказательство. Личное одобрение продукта побуждает аудиторию следовать его примеру, так как она доверяет своим кумирам. Такой подход более естественен, чем традиционные методы рекламы.

Привлекайте к продвижению основателей

Согласно данным TikTok, более трети самых эффективных рекламных объявлений на платформе основаны на том, что кто-то напрямую обращается к подписчикам. Это связано с тем, что нативная реклама у инфлюенсеров имеет самый высокий коэффициент просмотров.

Примеры:

Kylie Skin (косметика и уход за кожей),

Kylie Cosmetics (косметика и уход за кожей).

Почему это работает

Рассказ основателя бренда о том, почему и как он создал продукт, очень привлекает зрителей. Это позволяет познакомиться с историей компании из первых уст. Такой способ может быть особенно эффективным в преддверии запуска новых товаров.

Эта стратегия также помогает основателям построить более доверительные отношения со зрителями и клиентами.

Демонстрируйте экспертные знания

Глубокое знание предметной области — действенный способ завоевать доверие потребителя. Для этого публикуйте ролики с технической информацией и экспертными комментариями.

Примеры:

Почему это работает

Когда зрители связывают ваш бренд с экспертными знаниями в определенной области, они с большей вероятностью будут доверять продуктам и рассматривать возможность покупки.

Используйте ASMR

Это довольно необычный, но рабочий способ продвижения. ASMR, или автономная сенсорная меридиональная реакция, подразумевает использование в видео успокаивающих звуков, низких тонов и шепота для того, чтобы расслабить слушателя.

Примеры:

Glossier (косметика / уход за кожей),

Florence By Mills (косметика / уход за кожей).

Почему это работает

Различные звуки и тона используются для того, чтобы вызвать определенные эмоции у слушателя, который затем свяжет это ощущение с брендом или продуктом.

Исследования показали, что звук обладает «способностью влиять на потребителей либо подсознательно, либо сознательно, в конечном итоге влияя на их решения о покупке».

Помимо этого, звук может укреплять уникальность бренда в сознании потребителей.

Согласно нескольким исследованиям, «музыка и голос, ассоциирующиеся с брендом, повышают его запоминаемость и положительно влияют на отзывы потребителей».

Делайте качественный контент

Видео с более качественным контентом — еще один мощный способ привлечь внимание зрителей.

Примеры:

Почему это работает

Высококачественные видеоролики эффективнее воздействуют на зрителя, чем короткие клипы низкого качества. Такой подход позволяет брендам рассказывать свои истории через соцсети. В некоторых случаях продукт может даже не присутствовать на видео физически.

В этом примере видео не демонстрирует товар, а представляет собой исключительно развлекательный контент.

Косвенные продажи через развлекательный контент — эффективная стратегия для TikTok-маркетинга. А качественные и высокобюджетные видео позволят бренду выделиться и запомниться пользователям.

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