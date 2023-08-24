Как найти спонсора для проекта?

Владимир Иванов, основатель и руководитель A&A Sports, более 15 лет помогает организаторам мероприятий и компаниям находить партнеров. Владимир считает, для любой задачи найдется свой спонсор, который на самом деле может дать намного больше, чем просто деньги. Он рассказал, как и где искать людей, которые помогут рассказать о проекте лучше.

Представьте, что вы внезапно захотели повторить опыт «Вкусвилла» и «Ситидрайва» и организовать «кабачкошеринг» — и теперь вам нужен спонсор. Как и где вы бы стали его искать?

Кто такой спонсор?

Спонсором можно назвать любую организацию, компанию и даже частное лицо, которые финансируют или поддерживают определенное мероприятие, предоставляя финансовые или другие ресурсы:

оборудование,

услуги,

продукт,

экспертизу.

Обычно спонсоры получают взамен рекламу или PR-продвижение брендов и продуктов на мероприятии, которое могут использовать для установления бизнес-контактов и укрепления партнерских отношений.

Как найти партнера-спонсора?

Для начала подготовьте информацию о проекте:

цели и задачи,

история,

маркетинговые возможности.

Важно показать, что может дать мероприятие, например, размещение логотипов на значимых позициях, b2c-коммуникацию, упоминание в пресс-релизе.

Затем определите круг потенциальных спонсоров, распределите их на типы и подготовьте для каждого предложение. Ниже мы подробнее рассмотрим некоторых спонсоров.

Есть мероприятия, в которых участвуют лишь узконаправленные партнеры: благотворительные, культурные.

А у государственных спонсоров жесткие требования, и важно им соответствовать без исключения.

Третий этап — установить контакты с потенциальным спонсором и презентовать свои идеи. Лучше договориться о личной встрече, чтобы рассказать о проекте и его возможностях и обсудить вопросы.

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Презентацию для ознакомления можно выслать заранее, тогда у ответственного лица будет возможность изучить предложение и вести диалог предметно.

И последнее — обсудите детали сотрудничества и подпишите договор.

Где искать потенциальных спонсоров?

На смежных мероприятиях

Собирайте информацию об организаторах и партнерах похожих событий. Изучите сайт или посетите само мероприятие, чтобы понять, кто спонсирует кампании в вашей сфере. Сайты, буклеты, пресс-релизы — организаторы всегда указывают спонсоров в официальных документах.

Профессиональные форумы и конференции

В целом это могут быть любые мероприятия, которые устраиваются в вашей профессиональной сфере. Возьмите на заметку: спонсоров, участников, спикеров, обратите внимание на СМИ, их можно пригласить в качестве информационной поддержки.

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Ведущие предприятия города

Крупные или мелкие — неважно. Любая компания интересуется локальными новостями и стремится участвовать в жизни своего региона, значит, они — ваши потенциальные партнеры.

Когда начинать поиск спонсора

В идеале начинать поиск спонсора не менее чем за шесть месяцев до мероприятия. Это даст достаточно времени на все манипуляции. Если готов план мероприятия, можно начать и раньше: за год и более.

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Так будет больше времени на:

разработку индивидуальной стратегии,

проведение маркетинговых исследований,

выявление ключевых игроков.

В любом случае, ранняя подготовка и поиск помогут избежать срочности и давления времени и увеличат шансы на привлечение лучших и наиболее подходящих спонсоров.

Как выстроить работу со спонсором

В целом работа со спонсорами строится примерно одинаково: их нужно заинтересовать и показать выгоды от участия.

Но не стоит обобщать всех партнеров и предлагать им одинаковые условия:

некоторые спонсоры нацелены на благотворительную поддержку,

другие — могут помочь в медиапространстве,

третьи — участвуют только в культурных мероприятиях.

Можно выделить некоторые особенности работы с отдельными спонсорами.

Партнер, предлагающий продукт в качестве поддержки

Такой продукт затем можно использовать в качестве подарка участникам мероприятия, спонсорам или волонтерам. А можно рассмотреть возможность продажи продукта партнера во время мероприятия — это позволит спонсору продвигать свой бренд и получить дополнительную прибыль.

В любом случае, важно обсудить детали и оценить объем продукта, который должен соответствовать стоимости спонсорского пакета в эквиваленте.

Благотворительный партнер

К ним стоит обращаться, если мероприятие имеет благотворительный статус или социальнозначимую окраску.

Работа с ними имеет свою специфику:

Лучше выбирать того, кто имеет связь с мероприятием

Если вы организуете благотворительную акцию для помощи больным детям, можете обратиться к благотворительным организациям, которые занимаются подобными вопросами.

В презентации покажите ценность события и как спонсор может помочь мероприятию

Сами участвуйте в благотворительных программах

Такое участие поможет поддержать важные социальные и гуманитарные инициативы в стране.

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Их множество, например:

Дети в трудной жизненной ситуации: сироты, дети из многодетных семей, с инвалидностью и другие. Рассмотрите такие организации, как Российский красный крест, «Фонд Детям».

сироты, дети из многодетных семей, с инвалидностью и другие. Рассмотрите такие организации, как Российский красный крест, «Фонд Детям». Помощь больным детям: организации, как «Подари Жизнь» и «Дети-Ангелы», работают над сбором средств для лечения детей с тяжелыми заболеваниями и обеспечения им доступа к медицинской помощи.

организации, как «Подари Жизнь» и «Дети-Ангелы», работают над сбором средств для лечения детей с тяжелыми заболеваниями и обеспечения им доступа к медицинской помощи. Помощь бездомным и малоимущим: «Социальная дружина», «Волонтеры движения», «Поиск». Предоставляют помощь бездомным людям, малоимущим семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Социальная дружина», «Волонтеры движения», «Поиск». Предоставляют помощь бездомным людям, малоимущим семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Защита прав животных: в России несколько благотворительных организаций, которые занимаются защитой прав животных, включая «Всероссийскую организацию защиты животных» и «Лайка Фонд». Они проводят программы по спасению и восстановлению здоровья животных, пропаганде ответственного обращения с животными и борьбе с жестокостью по отношению к животным.

Чтобы найти подробную информацию о благотворительных программах, используйте следующие ресурсы:

Официальные сайты благотворительных организаций, ищите информацию о программах и возможностях участия. Российские благотворительные платформы, такие как «Добро.ру» или «Милосердие». Контакты государственных учреждений и местных офисов правительства могут дать информацию о местных благотворительных программах и организациях.

Поддерживайте отношения с благотворительными организациями и после мероприятия

Это могут быть уведомления о результатах кампании, приглашение на другие события.

Культурный партнер

Обычно заинтересован в продвижении и поддержке искусства, культуры и образования.

Изучите, что интересует потенциального партнера: зачастую это «культурные» мероприятия, которые соответствуют их ценностям и миссии. Предоставьте детальную информацию, особенно план мероприятия, цели и задачи, ЦА и возможных партнеров. Важно соответствовать ценностям и целям партнера, ему важно не просто спонсировать мероприятие, но быть с ним «на одной культурной волне». Предложите взаимную выгоду. Культурные спонсоры заинтересованы в продвижении своей миссии и ценностей, предложите им возможность получить дополнительную экспозицию и позиционирование бренда в контексте мероприятия.

Государственные спонсоры

Запомните: у них жесткие требования и процедуры и большая конкуренция на получение финансирования.

Алгоритм будет такой:

Скрупулезно изучите требования и процедуры перед подачей заявки на госфинансирование. Подготовьте подробное предложение по требованиям гранта. Часто это детальное описание проекта, программы, бюджета и даже вариантов размещения участников из других регионов. Соблюдайте сроки. Они всегда строгие и указаны на сайте. Следите за отчетностью: в указанный срок отчитайтесь, как использовались полученные средства. Используйте все свои связи. В зависимости от программы финансирования, государственные спонсоры могут требовать рекомендации и гарантии от сторонних организаций.

Информационный партнер

Предоставляет информационную поддержку мероприятию, например, публикации на своем сайте, в социальных сетях или в рассылке электронных писем.

Определите свои потребности в информационной поддержке. Это может быть распространение информации о мероприятии в социальных сетях, написание пресс-релизов, размещение баннеров на сайтах или рассылка электронных писем. Ищите потенциальных партнеров. Это будут либо компании работающие с вами в одном профессиональном поле, либо имеющие смежную аудиторию с вашей ЦА. Обеспечение состоявшемуся спонсору доступа к информации о мероприятии и необходимым материалам для создания контента. Регулярно общайтесь с информационным партнером и оповещайте его о новостях и изменениях.

Медиаспонсоры

Как правило, это издания, телеканалы, радиостанции, интернет-порталы и другие медиакомпании, которые требуют своего подхода:

Выберите правильных медиапартнеров: тех, кто имеет тематическую связь с мероприятием, чтобы получить максимальный охват ЦА. Предложите выгоду. Например, эксклюзивное интервью с главными участниками мероприятия. Составьте план сотрудничества: сроки и площадки для размещения, частоту публикации материалов, как будете измерять эффективность сотрудничества. Поддерживайте отношения: обеспечивайте их регулярной информацией о ходе подготовки мероприятия, предоставляйте интересный контент для использования в СМИ, новости мероприятия.

Многие СМИ могут выступать как медиаспонсорами, так и информационными партнерами. Не путайте медиа- и информационных партнеров. Медиапартнер предоставляет рекламные площади в СМИ и получает эксклюзивные права на использование логотипа мероприятия или другой рекламной информации.

Информационный партнер предоставляет информационную поддержку мероприятию, но не рекламную площадь. Он может опубликовать статью о мероприятии на своем сайте или в электронной рассылке, предоставить медиаконтакты.

Красные флаги для спонсора

Целевая аудитория не соответствует бренду

Например, производитель алкогольных напитков и спортивное мероприятие.

Финансовые запросы несоразмерны возможностям

Не стоит просить огромные деньги, предлагая только разместить логотип на баннерах, предлагайте комплексные решения, адаптированные под конкретного партнера.

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Отсутствие пакетных предложений

Если у вас только одно ценовое решение для партнеров, они скорее всего откажутся. Возможности у спонсоров разные, может быть уже спланирован бюджет. Если есть выбор, спонсору проще лавировать.

Отдача от инвестиций

Если вы не можете продемонстрировать выгоды своего мероприятия, какие результаты для маркетинга партнера оно принесет, у вас мало шансов на получение спонсорской помощи.

С кем не стоит иметь дело?

Компании, не связанные с вашей тематикой. Такое сотрудничество может показаться странным для вашей ЦА и не принести желаемого результата. Компании с плохой репутацией. Если компания имеет отрицательный общественный имидж, то сотрудничество с ней может нанести вред вашему мероприятию. Компании, не заинтересованные в вашем успехе, — не лучший спонсор для вас. Компании с противоположными взглядами. Если ваше мероприятие имеет ярко выраженную политическую или социальную направленность, стоит быть осторожными при работе с компаниями, которые не поддерживают ваши взгляды или не согласны с вашей политикой. Компании, не готовые подписывать договор. Вероятно, это ненадежный партнер.

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