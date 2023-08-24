Как найти спонсора для проекта?

Представьте, что вы внезапно захотели повторить опыт «Вкусвилла» и «Ситидрайва» и организовать «кабачкошеринг» — и теперь вам нужен спонсор. Как и где вы бы стали его искать?
Владимир Иванов, основатель и руководитель A&A Sports, более 15 лет помогает организаторам мероприятий и компаниям находить партнеров. Владимир считает, для любой задачи найдется свой спонсор, который на самом деле может дать намного больше, чем просто деньги. Он рассказал, как и где искать людей, которые помогут рассказать о проекте лучше.
Кто такой спонсор?
Спонсором можно назвать любую организацию, компанию и даже частное лицо, которые финансируют или поддерживают определенное мероприятие, предоставляя финансовые или другие ресурсы:
- оборудование,
- услуги,
- продукт,
- экспертизу.
Обычно спонсоры получают взамен рекламу или PR-продвижение брендов и продуктов на мероприятии, которое могут использовать для установления бизнес-контактов и укрепления партнерских отношений.
Как найти партнера-спонсора?
Для начала подготовьте информацию о проекте:
- цели и задачи,
- история,
- маркетинговые возможности.
Важно показать, что может дать мероприятие, например, размещение логотипов на значимых позициях, b2c-коммуникацию, упоминание в пресс-релизе.
Затем определите круг потенциальных спонсоров, распределите их на типы и подготовьте для каждого предложение. Ниже мы подробнее рассмотрим некоторых спонсоров.
- Есть мероприятия, в которых участвуют лишь узконаправленные партнеры: благотворительные, культурные.
- А у государственных спонсоров жесткие требования, и важно им соответствовать без исключения.
Третий этап — установить контакты с потенциальным спонсором и презентовать свои идеи. Лучше договориться о личной встрече, чтобы рассказать о проекте и его возможностях и обсудить вопросы.
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Презентацию для ознакомления можно выслать заранее, тогда у ответственного лица будет возможность изучить предложение и вести диалог предметно.
И последнее — обсудите детали сотрудничества и подпишите договор.
Где искать потенциальных спонсоров?
На смежных мероприятиях
Собирайте информацию об организаторах и партнерах похожих событий. Изучите сайт или посетите само мероприятие, чтобы понять, кто спонсирует кампании в вашей сфере. Сайты, буклеты, пресс-релизы — организаторы всегда указывают спонсоров в официальных документах.
Профессиональные форумы и конференции
В целом это могут быть любые мероприятия, которые устраиваются в вашей профессиональной сфере. Возьмите на заметку: спонсоров, участников, спикеров, обратите внимание на СМИ, их можно пригласить в качестве информационной поддержки.
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Ведущие предприятия города
Крупные или мелкие — неважно. Любая компания интересуется локальными новостями и стремится участвовать в жизни своего региона, значит, они — ваши потенциальные партнеры.
Когда начинать поиск спонсора
В идеале начинать поиск спонсора не менее чем за шесть месяцев до мероприятия. Это даст достаточно времени на все манипуляции. Если готов план мероприятия, можно начать и раньше: за год и более.
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Так будет больше времени на:
- разработку индивидуальной стратегии,
- проведение маркетинговых исследований,
- выявление ключевых игроков.
В любом случае, ранняя подготовка и поиск помогут избежать срочности и давления времени и увеличат шансы на привлечение лучших и наиболее подходящих спонсоров.
Как выстроить работу со спонсором
В целом работа со спонсорами строится примерно одинаково: их нужно заинтересовать и показать выгоды от участия.
Но не стоит обобщать всех партнеров и предлагать им одинаковые условия:
- некоторые спонсоры нацелены на благотворительную поддержку,
- другие — могут помочь в медиапространстве,
- третьи — участвуют только в культурных мероприятиях.
Можно выделить некоторые особенности работы с отдельными спонсорами.
Партнер, предлагающий продукт в качестве поддержки
Такой продукт затем можно использовать в качестве подарка участникам мероприятия, спонсорам или волонтерам. А можно рассмотреть возможность продажи продукта партнера во время мероприятия — это позволит спонсору продвигать свой бренд и получить дополнительную прибыль.
В любом случае, важно обсудить детали и оценить объем продукта, который должен соответствовать стоимости спонсорского пакета в эквиваленте.
Благотворительный партнер
К ним стоит обращаться, если мероприятие имеет благотворительный статус или социальнозначимую окраску.
Работа с ними имеет свою специфику:
- Лучше выбирать того, кто имеет связь с мероприятием
Если вы организуете благотворительную акцию для помощи больным детям, можете обратиться к благотворительным организациям, которые занимаются подобными вопросами.
- В презентации покажите ценность события и как спонсор может помочь мероприятию
- Сами участвуйте в благотворительных программах
Такое участие поможет поддержать важные социальные и гуманитарные инициативы в стране.
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Их множество, например:
- Дети в трудной жизненной ситуации: сироты, дети из многодетных семей, с инвалидностью и другие. Рассмотрите такие организации, как Российский красный крест, «Фонд Детям».
- Помощь больным детям: организации, как «Подари Жизнь» и «Дети-Ангелы», работают над сбором средств для лечения детей с тяжелыми заболеваниями и обеспечения им доступа к медицинской помощи.
- Помощь бездомным и малоимущим: «Социальная дружина», «Волонтеры движения», «Поиск». Предоставляют помощь бездомным людям, малоимущим семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
- Защита прав животных: в России несколько благотворительных организаций, которые занимаются защитой прав животных, включая «Всероссийскую организацию защиты животных» и «Лайка Фонд». Они проводят программы по спасению и восстановлению здоровья животных, пропаганде ответственного обращения с животными и борьбе с жестокостью по отношению к животным.
Чтобы найти подробную информацию о благотворительных программах, используйте следующие ресурсы:
- Официальные сайты благотворительных организаций, ищите информацию о программах и возможностях участия.
- Российские благотворительные платформы, такие как «Добро.ру» или «Милосердие».
- Контакты государственных учреждений и местных офисов правительства могут дать информацию о местных благотворительных программах и организациях.
- Поддерживайте отношения с благотворительными организациями и после мероприятия
Это могут быть уведомления о результатах кампании, приглашение на другие события.
Культурный партнер
Обычно заинтересован в продвижении и поддержке искусства, культуры и образования.
- Изучите, что интересует потенциального партнера: зачастую это «культурные» мероприятия, которые соответствуют их ценностям и миссии.
- Предоставьте детальную информацию, особенно план мероприятия, цели и задачи, ЦА и возможных партнеров. Важно соответствовать ценностям и целям партнера, ему важно не просто спонсировать мероприятие, но быть с ним «на одной культурной волне».
- Предложите взаимную выгоду. Культурные спонсоры заинтересованы в продвижении своей миссии и ценностей, предложите им возможность получить дополнительную экспозицию и позиционирование бренда в контексте мероприятия.
Государственные спонсоры
Запомните: у них жесткие требования и процедуры и большая конкуренция на получение финансирования.
Алгоритм будет такой:
- Скрупулезно изучите требования и процедуры перед подачей заявки на госфинансирование.
- Подготовьте подробное предложение по требованиям гранта. Часто это детальное описание проекта, программы, бюджета и даже вариантов размещения участников из других регионов.
- Соблюдайте сроки. Они всегда строгие и указаны на сайте.
- Следите за отчетностью: в указанный срок отчитайтесь, как использовались полученные средства.
- Используйте все свои связи. В зависимости от программы финансирования, государственные спонсоры могут требовать рекомендации и гарантии от сторонних организаций.
Информационный партнер
Предоставляет информационную поддержку мероприятию, например, публикации на своем сайте, в социальных сетях или в рассылке электронных писем.
- Определите свои потребности в информационной поддержке. Это может быть распространение информации о мероприятии в социальных сетях, написание пресс-релизов, размещение баннеров на сайтах или рассылка электронных писем.
- Ищите потенциальных партнеров. Это будут либо компании работающие с вами в одном профессиональном поле, либо имеющие смежную аудиторию с вашей ЦА.
- Обеспечение состоявшемуся спонсору доступа к информации о мероприятии и необходимым материалам для создания контента. Регулярно общайтесь с информационным партнером и оповещайте его о новостях и изменениях.
Медиаспонсоры
Как правило, это издания, телеканалы, радиостанции, интернет-порталы и другие медиакомпании, которые требуют своего подхода:
- Выберите правильных медиапартнеров: тех, кто имеет тематическую связь с мероприятием, чтобы получить максимальный охват ЦА.
- Предложите выгоду. Например, эксклюзивное интервью с главными участниками мероприятия.
- Составьте план сотрудничества: сроки и площадки для размещения, частоту публикации материалов, как будете измерять эффективность сотрудничества.
- Поддерживайте отношения: обеспечивайте их регулярной информацией о ходе подготовки мероприятия, предоставляйте интересный контент для использования в СМИ, новости мероприятия.
Многие СМИ могут выступать как медиаспонсорами, так и информационными партнерами. Не путайте медиа- и информационных партнеров. Медиапартнер предоставляет рекламные площади в СМИ и получает эксклюзивные права на использование логотипа мероприятия или другой рекламной информации.
Информационный партнер предоставляет информационную поддержку мероприятию, но не рекламную площадь. Он может опубликовать статью о мероприятии на своем сайте или в электронной рассылке, предоставить медиаконтакты.
Красные флаги для спонсора
- Целевая аудитория не соответствует бренду
Например, производитель алкогольных напитков и спортивное мероприятие.
- Финансовые запросы несоразмерны возможностям
Не стоит просить огромные деньги, предлагая только разместить логотип на баннерах, предлагайте комплексные решения, адаптированные под конкретного партнера.
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- Отсутствие пакетных предложений
Если у вас только одно ценовое решение для партнеров, они скорее всего откажутся. Возможности у спонсоров разные, может быть уже спланирован бюджет. Если есть выбор, спонсору проще лавировать.
- Отдача от инвестиций
Если вы не можете продемонстрировать выгоды своего мероприятия, какие результаты для маркетинга партнера оно принесет, у вас мало шансов на получение спонсорской помощи.
С кем не стоит иметь дело?
- Компании, не связанные с вашей тематикой. Такое сотрудничество может показаться странным для вашей ЦА и не принести желаемого результата.
- Компании с плохой репутацией. Если компания имеет отрицательный общественный имидж, то сотрудничество с ней может нанести вред вашему мероприятию.
- Компании, не заинтересованные в вашем успехе, — не лучший спонсор для вас.
- Компании с противоположными взглядами. Если ваше мероприятие имеет ярко выраженную политическую или социальную направленность, стоит быть осторожными при работе с компаниями, которые не поддерживают ваши взгляды или не согласны с вашей политикой.
- Компании, не готовые подписывать договор. Вероятно, это ненадежный партнер.
Фото на обложке: Unsplash
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