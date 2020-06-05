Выпуск #123

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Проблемы с финансовой грамотностью и «развод» Сбербанка с «Яндексом»: финтех-дайджест