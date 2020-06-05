Колонки
Проблемы с финансовой грамотностью и «развод» Сбербанка с «Яндексом»: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #123
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Проблемы с финансовой грамотностью и «развод» Сбербанка с «Яндексом»: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет всем в этом чате!
- Из-за пандемии спрос на карты так сильно упал? Или чего? Тут вот «Тинькофф» и «Промсвязьбанк» вводят карты-кошельки, которые можно получить по упрощенной схеме: просто вводишь номер телефона — и всё. Понятно, что с ограничениями, с последующей несколькоступенчатой идентификацией и т.д. Но вполне рабочая карта, даже с начальными лимитами.
- Пару слов (или не пару) о низкой финансовой грамотности населения и что с этим всем делать: научиться ответственно относиться к деньгам и избавиться от кредитов. Ах, если бы всё было так просто, дорогой Павел Гужиков. Но статья получилась полезная, спасибо.
- Отчёт BCG о том, как изменятся доходы банков в связи с пандемией COVID–19. Спойлер: поменяется как поведение потребителей, так и их спрос на банковские продукты — отказ от карт и наличных, сокращение отделений и т.д. Логично, ничего не скажешь. Вот тут по-русски, если что.
- Внезапно! «Яндекс» и Сбербанк готовы прекратить партнерство по двум совместным сервисам: «Яндекс» выкупит долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете», а Сбербанку отойдет «Яндекс.Деньги». Кстати, Сбербанк уже пристально смотрит в сторону Ozon’а.
- Пандемия, конечно, хорошо прошлась практически по всем отраслям экономики, и привлечение инвестиций здесь не исключение. Хотя даже несмотря на всеобщий карантин, инвестиции в стартапы все равно идут (пусть и в меньшем объеме). Татьяна Жаркова (АФТ) разбирает всё это на примере инвестиций в open banking: «Кризис заставил действовать быстро и решительно, а также менять стратегию и стиль ведения бизнеса».
- Сбербанк раскрыл популярные схемы мошенничества при онлайн-покупках: товары-приманки по низкой цене, якобы техсбой на сайте объявлений и фейковые службы доставки. Будьте бдительны!
- Пандемия пандемией, но, несмотря на ранее поданный запрос от АБР, ЦБ РФ не поддержал просьбу отложить введение запрета на пополнение наличными неидентифицированных электронных кошельков.
- «Газпромбанк» решил, что ему виднее, какое приложение может стоять на вашем смартфоне, а какое — нет? Например, если у вас установлен Team Viewer, то мобильное приложение «Газпромбанка» предложит удалить его, а иначе — отказано в запуске.
- Как Уоррен Баффет зарабатывает на инвестициях в дешевые акции? Его инвестиционный горизонт — бесконечность (нет). Зато он стабилен! Пусть всякие Zoom’ы c Amazon’ами наиграются, но через какое-то время деньги неизбежно потекут в тихую гавань Berkshire Hathaway, вот увидите!
- Олег Давыдов из Markswebb поделился пятью инсайтами о том, как банк может оцифровать индивидуальный подход к обслуживанию крупного корпоративного бизнеса: чат с персональным менеджером, расчёт индивидуальных условий, интеграция отраслевых ИТ-решений, управление продуктами и кастомизация интерфейсов.
Спасибо за чтение и приходите еще в следующую пятницу!
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