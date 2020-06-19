Колонки
Фиджитал-офис «Альфа-Банка», продажа «Совести» и разблокировка Telegram: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #124
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха – все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Фиджитал-офис «Альфа-Банка», продажа «Совести» и разблокировка Telegram: финтех-дайджестАлександр Попов
Жаркий летний финтех-привет всем!
- Если ЦБ сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медицинских учреждений на уровне 1%, то банки будут за это наказывать своих клиентов рублем: станут брать плату за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
- Сбербанк предоставил россиянам возможность проверить телефонные номера и сайты на принадлежность мошенникам — на сайте банка запущен специальный раздел «Ваша безопасность», где любой может проверить информацию, а также сообщить о мошеннических действиях. Правда, уже появились вопросы к работе этой формы и БД к ней привязанной.
- А еще на уходящей неделе в России вступил в силу закон об отмене банковского роуминга, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Пустячок, а приятно.
- Чего там у Nginx? Хорошая новость: дело закрыли. Плохая новость: разбирательства продолжатся в США. Говорят, что «под личиной высококлассных программистов скрывались непорядочные бизнесмены», которые похитили ценный Nginx у Rambler!
- В Бразильском WhatsApp запустили платежи внутри мессенджера. Неясно, почему не в Индии, но ок — Бразилия так Бразилия. Интересно, кто следующий?
- ABBYY выложили на GitHub свою библиотеку машинного обучения. Что это дает банкам и финтеху: смогут использовать современные алгоритмы классического и глубокого машинного обучения ABBYY в любых приложениях (десктоп, мобильные, облачные сервисы).
- Очень полезный материал «Храни Деньги!» про разные «плюшки» банков, о которых знают не все. Например, вы знали, что Tinkoff Black можно перевести на бесплатный тариф 6.2 простым сообщением в чате или по звонку оператору? Там еще много такого из разряда «пустячок, а приятно». Почитайте.
- Не прошло и N+1 лет, как Microsoft добавила в свой табличный процессор Excel функцию учета личных финансов — Money. Настораживает только вот это: you need to connect your financial accounts using a secure third-party plugin supported by Plaid. Ну, и неясно одно: зачем? Все же и так в кабинете банка видно, например.
- Visa и «Яндекс.Касса» запустили программу поддержки малого бизнеса — проект «Когда покупки значат больше», который по сути является маркетплейсом.
- А Mastercard и Xiaomi запустили в РФ Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Гаджет стоит 3 990 рублей. Банки-партнеры: «Райффайзенбанк», ВТБ, «Тинькофф», «Открытие», «Россельхозбанк», ПСБ, «Русский Стандарт», МКБ. Обещают, что скоро будет больше.
- Qiwi делятся опытом того, как они «смогли в крайне сжатые сроки перевести 3+ тысячи сотрудников на удаленную работу и теперь, когда мир медленно, но возвращается к «привычной» жизни, не спешат разрушать то, что построили за последние несколько месяцев». Ну, и сразу новость о том, что финтех-проект «Совесть», который был детищем Qiwi, теперь будет принадлежать «Совкомбанку».
- Интересный материал об эволюции баркодов. Стоит прочитать хотя бы ради того, чтобы узнать «что там в будущем нам ждать?». А ждать нам цветные 4D-коды от Apple, видимо.
- «Альфа-Банк» все-таки открыл свой первый фиджитал офис в Москве на Маросейке. Все по-взрослому: распознавание лиц, технологии и безбумажная среда.
Рисерч
- Кому World Retail Banking Report 2020? В основном там про влияние COVID-19 на скорость цифровизации в банках и ряд рекомендаций тем, кто в период пандемии мог ослабить свои позиции: снижать расходы, например.
- Согласно глобальному опросу, проведенному Deloitte с февраля по март 2020 года, 39% из 1 488 руководителей заявили, что их компании уже используют блокчейн.
Вишенка на торте
- Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Спасибо за чтение, приходите в следующую пятницу! Да, не забудьте поделиться дайджестом с друзьями и подписаться на канал в разблокированном Telegram.
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