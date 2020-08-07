Колонки
Криптовалюта от Сбербанка и open banking для бельгийских монахов: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #129
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Криптовалюта от Сбербанка и open banking для бельгийских монахов: финтех-дайджестАлександр Попов
Жаркий летний финтех-привет, читатель!
- Сбербанк готовится выпускать свою криптовалюту. Цель: для расчетов за цифровые финансовые активы (ЦФА). Ждём остальных участников рынка?
- Visa и «Яндекс.Касса» запустили сервис по начислению зарплат на карты любых банков-партнёров Visa: можно перечислять деньги быстро и без оформления платёжных поручений. Комиссия 0,5%.
- И снова «Яндекс»! Техногигант превращается в банк? Иначе как объяснить, что они подали заявки на регистрацию 17 новых товарных знаков — все они так или иначе связаны с финансами.
- Каким вещам уделяют внимание самые успешные банки в эпоху постпандемии? Цифровое обслуживание, цифровые продажи, эффективное общение и трансформация физических отделений. Всё это (и ещё много всякого) можно найти в отчёте McKinsey.
- А теперь держите список из 25 стартапов, которые, вероятно, станут единорогами (достигнут оценки в $1 млрд), по мнению 300 венчурных инвесторов, Forbes и аналитиков TrueBridge Capital.
- Да, про стартапы! На vc.ru крайне любопытный материал о том, как создать аналог Product Hunt по принципу nocode. Хорошее начинание от Александра Олссена — «Стартотека» объединяет проекты русскоговорящих основателей. Добавляйтесь!
- Вы же уже знаете, что с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платёжной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными? Теперь нельзя анонимно положить денег на «Яндекс.Деньги», «QIWI-кошелёк», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные сервисы через платёжные терминалы и офисы операторов сотовой связи.
- Что там с законом о ЦФА по итогам? Разбираемся вместе с Татьяной Максименко из Garantex: можно владеть, но нельзя расплачиваться!
- Что задумал Revolut, какие три вопроса Klarna задает покупателям, кто решил сменить Африку на Европу и как используют банковские API бельгийские монахи? Всё это и ещё кое-что в обзоре APIBank.
- Помните тот случай с хакерами и Garmin? Компания в итоге заплатила выкуп за разблокировку. Теперь пришла очередь Canon: сообщают, что ресурсы компании находятся под атакой.
- Канадская Mobeewave теперь принадлежит Apple, а это значит, что у компании Тима Кука теперь есть технология, которая может сделать из iPhone платёжный терминал. Звучит, конечно, громко, но всё к этому идет.
Спасибо за чтение и приходите в следующую пятницу!
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