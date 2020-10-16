Колонки
Инсайты из Индии и цифровой рубль: финтех-дайджест
Колонки
Дарья Дунайцева
Выпуск #137
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Инсайты из Индии и цифровой рубль: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет, читатель!
- ЦБ РФ объявил о запуске процесса общественных консультаций для оценки возможностей и перспектив выпуска цифрового рубля. И об эту новость уже сломано немало копий.
- Почитайте про главные идеи нобелевских лауреатов по экономике 2020 года Роберта Уилсона и Пола Милгрома: если вы купили бриллиант, это означает, что все остальные оценили его ниже, чем вы, так что вы, скорее всего, переплатили и можете даже понести убытки.
- Думаете, что от самоизоляции и перехода на онлайн-покупки выиграли только онлайн-ритейлеры и сервисы для удаленной работы? А вот и нет! Финтех-стартапы, обрабатывающие платежи, предоставляющие рассрочку или помогающие пользователям торговать на бирже, тоже сделали своих владельцев миллиардерами!
- Если у банка-участника платежной системы «Мир» за месяц «уведут» денег клиентов больше, чем на 1 миллион рублей, к банку будут применять штрафные санкции! С 1 ноября. Такие дела.
- В НАФИ провели исследование и узнали, что, несмотря на то, что большинство россиян предпочитают платить бесконтактной картой, по QR-коду оплачивать покупки тоже немало желающих. Аж 84%!
- Индия — один из самых богатых источников инсайтов для развития любых финтех-решений, не так ли? Так вот, Markswebb собрали удачные примеры их финтех-рынка: кошельки, экосистемы, мобильные приложения, инвестиции.
- «Традиционным банкам необходимо стать AI First. Это позволит им конкурировать с необанками и технологическими компаниями», — отчет McKinsey «Reimagining customer engagement for the AI bank of the future». На русском тут.
- Хорошая новость из Казахстана: Kaspi.kz разместилась на Лондонской фондовой бирже LSE. Компании удалось привлечь порядка $1 млрд. Рыночная капитализация после IPO составила $6,5 млрд. Однако!
- В ходе исследования Ромира и BCG были проанализированы данные о потребительских расходах более чем в сорока товарных категориях. Знаете как выглядят пять «самых любимых брендов за время пандемии COVID-19»? «Пятёрочка», «Сбер», YouTube, «Магнит» и «ВКонтакте».
- Любопытный материал о том, как компании из различных отраслей реагируют на изменения рынка и какие диджитал-тренды появились в связи с пандемией.
- Вы же не хуже меня знаете, что стартап «из гаража» не может в одночасье стать миллиардным бизнесом. Это сказки. А как оно все происходит на самом деле? Павел Морозов (Skolkovo Ventures) знает ответ!
Спасибо за чтение, приходите в следующую пятницу и берегите себя и близких.
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