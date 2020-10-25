Колонки
Тренды программ лояльности и социальный рейтинг: финтех-дайджест
Колонки
Светлана Зыкова
Выпуск #138
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Тренды программ лояльности и социальный рейтинг: финтех-дайджестАлександр Попов
Всем финтех-привет!
- Просто оставлю это здесь: уровень лояльности россиян к банкам приблизился к нулю. Осень, вот все к нулю и стремится?
- «Почта России» займется развитием финансовых технологий и выделит их в отдельное направление бизнеса, которое возглавит Алена Бочарова. «Почта России» теперь сумеет в финтех, как думаете?
- «Снижение стоимости трансакций и объема нагрузки на банки, расширение трансграничных платежей, а также уменьшение зависимости от доллара и подверженности санкциям», — вы только что прочли плюсы цифрового рубля по мнению
Минфина. Собственно, на фоне массового выхода материалов про цифровой рубль сильно рекомендую почитать еще и этот материал от БО. Но если вам и этого мало, то вот мнение Ассоциации электронных денег, а вот взгляд от Татьяны Жарковой из АФТ.
- События 2020 года явно показали, что экономически активное взрослое население (а не только пенсионеры и школьники/студенты) достаточно остро нуждается в актуальных финансовых знаниях. Что дает бизнесу забота о финансовой грамотности и благополучии сотрудников?
- О современных тенденциях, типах и примерах программ лояльности. Всем причастным будет любопытно почитать, думаю. И банкирам тоже, разумеется.
- Поговорим про социальный рейтинг? Ведь, если верить «Лаборатории Касперского», «каждый пятый в мире сталкивался с последствиями социальных рейтингов». Какие риски таит такое будущее? Да и какое оно, будущее соцрейтингов?
- Совокупность цифровых данных, персонифицирующих субъекта, — это важная информация, которая может служить определенным целям. Собственно, речь о цифровых правах граждан и их перспективах. Что нас ждет в ближайшем будущем?
- Имеет ли родина стартапа влияние на его международный потенциал? Оказывается, имеет, и не малое. В зависимости от страны, в которой рождается стартап, компанию ждут очень разные перспективы.
- Денис Иванов из Digital Horizon — о планах и направлениях фонда, инвестициях, финтехе, проектах: «Мы собираемся увеличить объем средств под управлением, расширить команду на ключевых рынках и, конечно, провести новые сделки».
Events
- Skolkovo и РСХБ на фоне рекордов по урожаю пшеницы разыскивают стартапы от финтеха до агротеха для участия в аксселерационной программе. Со всей России, с готовыми инновационными решениями в финтехе, в управлении внутрибанковскими процессами или в сервисах для агробизнеса. Лучшие стартапы смогут «запилотироваться» в банке и продолжить сотрудничество на коммерческих условиях.
- ЦДП и Агентство инноваций Москвы проводят очередное стартап-кафе. На этот раз тема — фудтех. Собирают экспертов и представителей лучших фудтех-стартапов. Состав жюри впечатляет: Кирилл Родин, Наталья Яковлева, Иван Мельник, Михаил Рейдер и еще масса очень уважаемых и влиятельных профессионалов рынка.
Рисерч
- Анализ изобретений, инвестиций и проектов, связанных с технологией блокчейн, в 234 крупнейших финансовых организациях по всему миру. Глобальные и региональные тренды развития финансовых организаций через анализ 515 проектов, 367 патентов, 88 инвестиционных сделок и вот это вот все…
- Хороший отчет Adjust и Apptopia — «Мобильный отчет по финансовой вертикали 2020»: обо всем, что имеет отношение к эффективности мобильных приложений: от количества установок до данных об удержании, а также информации о том, как пандемия COVID-19 ускорила распространение финансовых приложений.
Спасибо за чтение и приходите через неделю, по традиции. Да, не забудьте поделиться дайджестом с друзьями и коллегами!
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