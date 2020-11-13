Биткоин вместо золота и лимит на наличные в магазинах: финтех-дайджест



Финтех-привет, читатель!

ЦБ рекомендует установить лимит снятия наличных на кассах магазинов: за один раз снять можно до 5 тысяч рублей и только при совершении покупки, месячный лимит равен 30 тыс. рублей.





Банки готовятся к запуску в «песочнице» проекта по открытию счетов по видеосвязи. В отделение ходить не надо. Всего «в куличики» играют 18 банков: Сбербанк, «Райффайзенбанк», «Тинькофф», ПСБ, «Открытие», «Совкомбанк», Qiwi, «БКС Банк», «Делобанк», «Зенит».





Децентрализованная платформа финансирования поставщиков Factorin привлекла внимание ВТО. Ребята попали в их ежегодный отчет Blockchain and DLT in Trade — и это очень круто! Молодцы.





«Райффайзенбанк» запустил цифровой сервис, который позволяет работодателям подключать сотрудников к зарплатному проекту в индивидуальном порядке. Хорошая идея! Приходишь на новую работу, а тебе прям в welcome-письме все детально рассказывают и ссылка сразу готова для изучения тарифов и прочего.





Рейтинг поставщиков ИТ в финансовый сектор от Cnews кому? «Темп роста выручки крупнейших поставщиков ИТ в финсектор в 2019 году сохранился на уровне предыдущего года, а совокупный оборот участников исследования впервые превысил 200 млрд рублей».





Под запуск нового мобильного приложения, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов решил поведать о том, как ВТБ себе карму правил: «Сейчас ВТБ Онлайн — это уже не то приложение, о котором все говорят, вспоминая 2010 год. Это приложение, зарекомендовавшее себя за последние полгода и заставившее конкурентов не просто поволноваться, но и подвинуться».





Подборка лидеров финтех-индустрии из Европы от SDK.Finance. В ней собраны основатели компаний, венчурных фондов, топ-менеджеры и консультанты, к мнению которых стоит прислушаться. Полезно!





Длинные деньги захватывают мир. Вот и «Тинькофф» включил у себя опции подписок — теперь еще более прогнозируемая выручка банкстерам. Все начинается от 199 рублей в месяц...





А вот кому шесть топовых трендов в сфере мобильных финансовых услуг, «которые постепенно внедряют передовые банки России и которые должны улучшить жизнь пользователей».





Экономика уже плотно подсела на иглу цифровизации. Хорошо это или плохо — время покажет, но вот как в таких условиях и с течением времени может измениться денежная система? Что будет с бумагой? Ну и сразу читайте еще и мнение Елены Аминовой из Orange’n’Square.





С мест сообщают, что инвесторы начали смотреть на биткоин как на альтернативу золоту. К таким выводам пришли аналитики JPMorgan.





Рисерч

Новый отчет Sensor Tower — The state of Fintech Apps. О том, как сочетание инноваций в мобильном банкинге и изменения в поведении потребителей, вызванные COVID-19, привели к значительному росту финтех приложений в 2020.





«Ростелеком» представил ежегодный мониторинг глобальных трендов цифровизации, подготовленный с использованием ИИ. Исследование подтвердило лидерство ИИ (лол!) среди трендов цифровизации — эта технология занимает первое место в общем рейтинге второй год подряд, к слову.





Что вы знаете про финтех-песочницу Англии? К примеру, знаете ли вы, что стартапы, участвующие в программе, получают на 15% больше денег и шансов привлечь инвестиции у них тоже больше? Детальнее в документе по ссылке.



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