Секреты цифровой трансформации и прием, который поможет копить деньги: финтех-дайджест

Дарья Мызникова
Выпуск #142
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Секреты цифровой трансформации и прием, который поможет копить деньги: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет, читатель!
- Алексей Петров из APIBank в интервью Bloomchain: «Цифровая трансформация — не просто перевести бухгалтерию на электронный документооборот. Это подумать о всем цикле — от производства до конечного потребителя».
- Мария Шевченко из Qiwi рассказывает о том, какие технологии способствуют усилению прозрачности в финансовом секторе и что ждет индустрию после пандемии. Спойлер: максимальная прозрачность и тотальный open banking :)
- В 2021 году Google планирует запустить на территории США программу полноценного электронного банковского счета. Называться все будет Plex Accounts. Задумка очень интересная. Будем следить!
- Что такое ISA и какие возможности в нем видит финтех-индустрия? В Digital Horizon знают!
- Почему финансирование трейдеров должно перейти на блокчейн? Сергей Чертищев предлагает свой взгляд на проблемы, к которым мы все пришли в результате их (трейдеров) громких банкротств.
- В Accenture считают, что пандемия ускорила переход на цифровые платежи, причем такими темпами, которые невозможно было спрогнозировать. Она изменила способ покупки и оплаты товаров потребителями, теперь они отдают предпочтение удобству.
- Пять основных правил, соблюдение которых позволит бизнесу получить от диджитализации максимальную отдачу: проблемные места, доверие профессионалам, гибкие решения, гибридные команды, улучшение бизнеса, а не IT.
- Помните, в том году ЦБ хотел сделать систему анализа компьютеров и смартфонов клиентов-юрлиц для выявления сомнительных операций? Короче, отбой, не будет системы.
- Эксперт прогнозирует, что скоро число участников банковского рынка может сократиться еще на 35 наименований. Кто же нас покинет?
- Markswebb представили результаты своего рейтинга Business Internet Banking Rank 2020. Если коротко, то: «Точка», «Дело Банк», «Альфа-Банк», «СберБизнес» и «Ак Барс Банк».
- Исследование «Выберу.ру» — лучшие дебетовые карты Visa с функцией «кэшбэк» в октябре 2020. Проанализировано 368 предложений из продуктовых линеек российских банков, входящих в первую сотню по активам.
- На заметку всем проедателям бюджетов: обучение финансовой грамотности практически не влияет на финансовое поведение, люди продолжают принимать «неправильные» финансовые решения.
- Как копить деньги? Как вариант, обратиться к немецкому математику Карлу Гауссу и его правилу Гаусса. Штука в том, что если сложить все числа от 1 до 100, то получится 5050. Теперь берем копилку, рисуем график и кладем в копилку на регулярной основе эквивалент чисел с графика, но в деньгах...
Спасибо за чтение и приходите через недельку!
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