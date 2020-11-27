Секреты цифровой трансформации и прием, который поможет копить деньги: финтех-дайджест



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Алексей Петров из APIBank в интервью Bloomchain: «Цифровая трансформация — не просто перевести бухгалтерию на электронный документооборот. Это подумать о всем цикле — от производства до конечного потребителя».





Мария Шевченко из Qiwi рассказывает о том, какие технологии способствуют усилению прозрачности в финансовом секторе и что ждет индустрию после пандемии. Спойлер: максимальная прозрачность и тотальный open banking :)





В 2021 году Google планирует запустить на территории США программу полноценного электронного банковского счета. Называться все будет Plex Accounts. Задумка очень интересная. Будем следить!





Что такое ISA и какие возможности в нем видит финтех-индустрия? В Digital Horizon знают!





Почему финансирование трейдеров должно перейти на блокчейн? Сергей Чертищев предлагает свой взгляд на проблемы, к которым мы все пришли в результате их (трейдеров) громких банкротств.





В Accenture считают, что пандемия ускорила переход на цифровые платежи, причем такими темпами, которые невозможно было спрогнозировать. Она изменила способ покупки и оплаты товаров потребителями, теперь они отдают предпочтение удобству.





Пять основных правил, соблюдение которых позволит бизнесу получить от диджитализации максимальную отдачу: проблемные места, доверие профессионалам, гибкие решения, гибридные команды, улучшение бизнеса, а не IT.





Помните, в том году ЦБ хотел сделать систему анализа компьютеров и смартфонов клиентов-юрлиц для выявления сомнительных операций? Короче, отбой, не будет системы.





Эксперт прогнозирует, что скоро число участников банковского рынка может сократиться еще на 35 наименований. Кто же нас покинет?





Markswebb представили результаты своего рейтинга Business Internet Banking Rank 2020. Если коротко, то: «Точка», «Дело Банк», «Альфа-Банк», «СберБизнес» и «Ак Барс Банк».





Исследование «Выберу.ру» — лучшие дебетовые карты Visa с функцией «кэшбэк» в октябре 2020. Проанализировано 368 предложений из продуктовых линеек российских банков, входящих в первую сотню по активам.





На заметку всем проедателям бюджетов: обучение финансовой грамотности практически не влияет на финансовое поведение, люди продолжают принимать «неправильные» финансовые решения.





Как копить деньги? Как вариант, обратиться к немецкому математику Карлу Гауссу и его правилу Гаусса. Штука в том, что если сложить все числа от 1 до 100, то получится 5050. Теперь берем копилку, рисуем график и кладем в копилку на регулярной основе эквивалент чисел с графика, но в деньгах...





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