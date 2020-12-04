Семейный банкинг в России и биткоин-бонусы от Visa: финтех-дайджест



Традиционный финтех-привет, читатель!

ЦБ задумал кардинально изменить подход к лицензированию финансовых институтов. Реформа будет всеобъемлющей, затронет практически всех участников рынка: банки, финтехи, страховые компании, НПФ.





Количество самозанятых россиян растет примерно на 5 тыс. человек в день. По данным ФНС, в системе уже зарегистрировано более 1,3 миллиона человек. Логично, что банкам такие темпы не дают покоя. Сервис работы с самозанятыми есть у «Тинькофф» и «Рокетбанка». Теперь и «Альфа-банк» такой запустил.





К слову об «Альфа-банке», можно как угодно относиться к Моргенштерну и тому, что он делает, но коллаборация с ним принесла банку, по его заявлениям, «десятки тысяч новых клиентов».





Что там с семейным банкингом в РФ? Что банки предлагают семьям сейчас, насколько эти предложения хороши и есть ли у семейного банкинга перспективы? Спойлер: как-то лично я сомневаюсь про перспективы.





Спойлер: как-то лично я сомневаюсь про перспективы. Accenture опросила топ-менеджеров банков по всему миру и узнала, в чем ключевые проблемы банкиров при инвестировании в платежные проекты.





ИИ на службе у банкиров: взыскание долгов, определение эмоций, выбор подхода к клиенту. Что дальше?





Bloomchain разбирается, как в условиях посткоронакризисной экономики чувствует себя финтех и удалось ли компаниям адаптироваться, использовать вынужденный переход в онлайн во время локдауна? И сразу вот этот материал прочтите: наиболее перспективное карьерное будущее ждет соискателей из числа ИТ-специалистов в финтехе.





Александр Магомедов из «Банка 131» (того самого, которому единственному за пять лет выдали лицензию) в гостях у Инвест Форсайта: «Оказалось, что транзакционный бизнес может генерировать доходы, хотя раньше считался низкомаржинальным. У клиентов есть потребности в более совершенных транзакционных сервисах, они готовы за них платить».





Visa в партнерстве с криптовалютным стартапом BlockFi запускают кредитную карту, которая будет возвращать бонусы в виде биткоинов, а не миль или классического кэшбека.





«Сбер» в январе 2021 года собирается открыть в Москве НИИЧАВО ИИИИ — Институт изучения искусственного интеллекта. В задачах: симбиоз фундаментальных исследований и их ориентация в прикладные направления. А еще банк собирается запустить пилот собственного токена — «СберКоин», читали?





ИИИИ — Институт изучения искусственного интеллекта. В задачах: симбиоз фундаментальных исследований и их ориентация в прикладные направления. А еще банк собирается запустить пилот собственного токена — «СберКоин», читали? Будьте бдительны! С 10 декабря «Тинькофф» вернет комиссию при переводах по номеру телефона на «Сбер»: комиссия составит 1,5%, но не менее 30 рублей. СБП это не касается. Хотя, конечно, настройка СБП в «Сбере» тот еще квест.

Спасибо за чтение и до следующей пятницы!