Еще больше сообщений об одобренном кредите и бот, который поможет выпустить карту: финтех-дайджест

Дарья Мызникова
Выпуск #144
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Еще больше сообщений об одобренном кредите и бот, который поможет выпустить карту: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-приет, дорогой читатель!
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«ФинТех» лишили лицензии: Банк России приказом от 11 декабря 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «ФинТех».
- Forbes назвал пять ключевых тенденций развития банков и финтехов в 2021 году: малый бизнес, финтех в зарплатных проектах, финтех как услуга, модернизация и финансовое благополучие.
- «Тинькофф», «Сбер» и ВТБ наконец услышали проклятья, мольбы, мемы и просто мнения про их службы безопасности. Теперь банки решили запустить антифрод-решения для борьбы с мошенниками и подменой номеров.
- Банки уверенным шагом пошли в мессенджеры. И это не просто какой-то ботик Q&A, а полноценный сервис: «Альфа-банк» запустили бота Alfa Message, в котором реально за 10 секунд можно выпустить бесплатную карту с лимитом в 15 тыс. рублей, нужен только номер телефона. Толково!
- Что общего у нового Google Pay и Alipay, кто поможет Uber выйти на европейский рынок доставки еды, почему российские банки боятся цифрового рубля и как Netflix связан с кредитным рейтингом? Обо всем этом по ссылке.
- Неплохой материал от Markswebb об интерфейсах и схемах взаимодействия с клиентом в investtech-сервисах: инсайты, скриншоты и лучшие практики. А то как ни соберешься БС открыть в приложении, так каждый раз ощущаешь себя человеком, который начинает производство ядерного оружия, не меньше. Столько всякой инфы вываливают не тебя, что кошмар и ужас.
- Гендир компании «МультиКарта» Кирилл Свириденко у микрофона: «В России сектор процессинговых услуг продолжает динамично развиваться, охватывая новые технологии и кейсы. Одновременно с увеличением разнообразия функций процессоров растут и предъявляемые к ним технические требования».
- В Accenture считают, что «без сильной эмоциональной связи с банком потребители воспринимают финансовые услуги как товар массового спроса, а цена является для них основным конкурентным отличием».
- Подходите вы к банкомату, чтобы снять денежку, а вам прилетает СМС от банка, что вам, как самому уважаемому и любимому клиенту, предодобрен кредитный продукт. Совпадение? Нет. Это новая тактика!
- Генеральный директор финансового маркетплейса ВБЦ считает, что «до ковида» финтех развивался достаточно неспешно, с проверкой гипотез, тестированием каждой новой фичи, долгосрочным планированием и подведением ежеквартальных и ежегодных итогов. А сейчас, значит, взрывной рост получается?
- Робособаки теперь будут со значком Hyundai. Юнокорейский автогигант купил Boston Dynamics у SoftBank Group за $921 млн. Скоро они заполонят наши улицы, как это сделали Accent и Solaris
Быть цифровым — это не план на будущее, это безусловная необходимость! Видеоматериалы форума «Пульс цифровизации» кому?
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