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«Рокетбанк» всё, будущее роботов и развитие криптоотрасли: финтех-дайджест

Колонки
Александр Попов
Александр Попов

Автор Telegram-канала FinVeritas

Алина Алещенко
Выпуск #147
 
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. В ней вы найдете публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за минувшую неделю.
«Рокетбанк» всё, будущее роботов и развитие криптоотрасли: финтех-дайджест

 

Финтех-привет, друзья! Давненько мы с вами не виделись!
 
  • Несколько направлений развития финтеха, которые будут наиболее актуальны в ближайшие 12 месяцев, по версии ребят из Azoft: блокчейн, автоматизация, регтех, open banking, экосистемы, voicetech и т.д.
  • Сумма переводов через СБП в 2020 году достигла отметки в 200 миллиардов рублей. Спрос реально большой, уже даже задумались о пересмотре лимита в 100 000!
  • Простым языком про инфляцию и индекс потребительских цен хотите? Не ожидал такого вкусного проекта от Росстата! Куча интересных данных и цифр.
  • Весьма любопытный материал о выборе выгодного накопительного счета (а такие еще есть разве?) от «Храни Деньги». В принципе, кто ищет, тот всегда найдет!
  • «Рокетбанк» всё. А жаль. Спасибо всей команде, которая работала в этом проекте! Хотя, «Рокет умирает, но дело его живет!»
  • Markswebb на линии: как лучшие практики мобильных банков «дружат» с безопасностью? Совместный проект с SafeTech — оценили, как UX и safety находят компромисс. Занятно очень!
  • МТС Банк и TalkBank решили развивать банкинг в мессенджерах — речь идет о их совместном проекте MTS TalkBank — бот, который поможет пользователям выпускать банковские карты, управлять финансовыми услугами и другими сервисами экосистемы МТС в режиме диалога в мессенджерах — голосом или текстом.
  • Кто тут самый главный по цифре? Согласно третьему рейтингу Digital Evolution Scorecard, Россия включена в список самых перспективных стран по уровню цифровизации экономики.
  • Что ждет человечество в будущем? Митио Каку немножко приоткрывает завесу: новая эра космоса, расширение возможностей мозга, победа над раком. 
 
У микрофона
 
  • Директор по цифровому бизнесу и член правления «Альфа-банка» Иван Пятков рассказал о будущем роботов в банке, поиске «цифровых талантов», работе в «облаке» и о том, чем опасно строительство экосистем.
  • Александр Мамасидиков (MinePlex) о том, в каком направлении будет идти процесс слияния криптоотрасли с традиционными финансами в России в 2021 году?
 
Крипто
 
  • Что такое NFT-токены, как на них заработать (да ладно?) и можно ли на этом поднять реальных денег любому желающему? Спойлер: да, можно, но есть нюансы, и не один.
  • В MINDSMITH провели семантический анализ публикаций 191 центрального банка мира на предмет того, какая доля центробанков интересуется блокчейном. Спойлер: 74% ЦБ мира интересует эта технология.
  • Что там с налогами на крипту? Какой налог действует на сделки? Как подать налоговую декларацию и какая ответственность грозит за непредставление данных? 
  • О как! «Сбер» подал в ЦБ РФ заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственной криптовалюты. Планируется, что проект будет запущен весной.
 
Рисерч
 
  • Исследование Oracle о банках и пользователях до 30 лет: банки должны полностью инвестировать в технологии, которые позволяют банкам быстро создавать и выводить на рынок новые продукты и представлять их клиентам в момент необходимости.
  • Результаты опроса Gartner про искусственный интеллект: «средства искусственного интеллекта начинают оправдывать ожидания и приносить реальные преимущества бизнесу».
 
Спасибо за внимание и приходите через недельку, увидимся!
 

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