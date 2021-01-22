«Рокетбанк» всё, будущее роботов и развитие криптоотрасли: финтех-дайджест

Алина Алещенко
Выпуск #147
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. В ней вы найдете публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за минувшую неделю.
«Рокетбанк» всё, будущее роботов и развитие криптоотрасли: финтех-дайджестАлина Алещенко
Финтех-привет, друзья! Давненько мы с вами не виделись!
- Несколько направлений развития финтеха, которые будут наиболее актуальны в ближайшие 12 месяцев, по версии ребят из Azoft: блокчейн, автоматизация, регтех, open banking, экосистемы, voicetech и т.д.
- Сумма переводов через СБП в 2020 году достигла отметки в 200 миллиардов рублей. Спрос реально большой, уже даже задумались о пересмотре лимита в 100 000!
- Простым языком про инфляцию и индекс потребительских цен хотите? Не ожидал такого вкусного проекта от Росстата! Куча интересных данных и цифр.
- Весьма любопытный материал о выборе выгодного накопительного счета (а такие еще есть разве?) от «Храни Деньги». В принципе, кто ищет, тот всегда найдет!
- «Рокетбанк» всё. А жаль. Спасибо всей команде, которая работала в этом проекте! Хотя, «Рокет умирает, но дело его живет!»
- Markswebb на линии: как лучшие практики мобильных банков «дружат» с безопасностью? Совместный проект с SafeTech — оценили, как UX и safety находят компромисс. Занятно очень!
- МТС Банк и TalkBank решили развивать банкинг в мессенджерах — речь идет о их совместном проекте MTS TalkBank — бот, который поможет пользователям выпускать банковские карты, управлять финансовыми услугами и другими сервисами экосистемы МТС в режиме диалога в мессенджерах — голосом или текстом.
- Кто тут самый главный по цифре? Согласно третьему рейтингу Digital Evolution Scorecard, Россия включена в список самых перспективных стран по уровню цифровизации экономики.
- Что ждет человечество в будущем? Митио Каку немножко приоткрывает завесу: новая эра космоса, расширение возможностей мозга, победа над раком.
У микрофона
- Директор по цифровому бизнесу и член правления «Альфа-банка» Иван Пятков рассказал о будущем роботов в банке, поиске «цифровых талантов», работе в «облаке» и о том, чем опасно строительство экосистем.
- Александр Мамасидиков (MinePlex) о том, в каком направлении будет идти процесс слияния криптоотрасли с традиционными финансами в России в 2021 году?
Крипто
- Что такое NFT-токены, как на них заработать (да ладно?) и можно ли на этом поднять реальных денег любому желающему? Спойлер: да, можно, но есть нюансы, и не один.
- В MINDSMITH провели семантический анализ публикаций 191 центрального банка мира на предмет того, какая доля центробанков интересуется блокчейном. Спойлер: 74% ЦБ мира интересует эта технология.
- Что там с налогами на крипту? Какой налог действует на сделки? Как подать налоговую декларацию и какая ответственность грозит за непредставление данных?
- О как! «Сбер» подал в ЦБ РФ заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственной криптовалюты. Планируется, что проект будет запущен весной.
Рисерч
- Исследование Oracle о банках и пользователях до 30 лет: банки должны полностью инвестировать в технологии, которые позволяют банкам быстро создавать и выводить на рынок новые продукты и представлять их клиентам в момент необходимости.
- Результаты опроса Gartner про искусственный интеллект: «средства искусственного интеллекта начинают оправдывать ожидания и приносить реальные преимущества бизнесу».
Спасибо за внимание и приходите через недельку, увидимся!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья
Материалы по теме
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма