«Рокетбанк» всё, будущее роботов и развитие криптоотрасли: финтех-дайджест

У микрофона

Крипто

Рисерч

Исследование Oracle о банках и пользователях до 30 лет: банки должны полностью инвестировать в технологии, которые позволяют банкам быстро создавать и выводить на рынок новые продукты и представлять их клиентам в момент необходимости.

Результаты опроса Gartner про искусственный интеллект: «средства искусственного интеллекта начинают оправдывать ожидания и приносить реальные преимущества бизнесу».

Спасибо за внимание и приходите через недельку, увидимся!