Бесплатное пополнение карт «Мир» в любых банкоматах и выставка NFT: финтех-дайджест

Финтех-привет, читатель!

А вы знали, что карты «Мир» можно бесплатно пополнять в банкоматах любых банков? Банкиры не афишируют эту фишку, потому что за операции в чужих банкоматах им приходится платить НСПК!

MasterCard подводит итоги пандемии: Какой оказалась «новая норма», как изменились платежные привычки и какие из них останутся с нами в будущем?

Государственный Эрмитаж в 2021 году проведет выставку произведений искусства, выполненных в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Зачем маркетплейсам собственный банкинг? В большом-большом материале расскажет Сергей Ярмолинский – эксперт, пользователь VC. Часть 1, часть 2, часть 3.

Татьяна Бакальчук (Wildberries) рассказала, что ее компания ведет переговоры с несколькими банками, чтобы в перспективе создать совместный финтех-продукт.

Управляющий партнер инвестиционной компании Digital Horizon Алан Ваксман считает, что идея клиентоориентированного банка тускнеет, и финансовым организациям нужно пересмотреть концепцию развития своего бизнеса. Почему же?

McKinsey выпустили отчет об использовании ИИ в банках. Если кратко, то «Банкам необходимы технологии ИИ для кредитования, а также привлечения и обслуживания клиентов».

Некоторые банки в РФ начали отказываться от собственных банкоматов в пользу их аренды у более крупных игроков. А что, так можно было? А как же риски всякие – взлом, ПО нехорошее и тд?

Если у вас есть стартапчик, который разрабатывает что-то про ИИ или для ИИ, то у меня для вас отличные новости – правительство будет поддерживать стартапы и небольшие IT-компании, занимающиеся технологиями искусственного интеллекта.

Что можно сделать с голосовыми данными из соцсетей и кому они нужны? Ну, к примеру, обучить нейросеточку для распознавания и синтеза речи или научить распознавать эмоции по голосу…

«Примерно через десять лет пластиковые платежные карты могут исчезнуть с рынка в России», – гендиректор VISA в РФ Михаил Бернер.

Соцсеть для торговли собой. Без шуток! Особенно зайдет всяким любителям попродвигать личный бренд – смогут с этого, в теории, поиметь дополнительные денежные средства. Взлетит или нет, пока не очень ясно, но намек на будущее соцсетей уже виден.

Чуть больше трети россиян доверяет отечественному ПО. К таким выводам пришли эксперты ESET по результатам своего опроса. Российскому софту в основном доверяют люди старшего поколения.

С 30 марта PayPal разрешил покупателям в США использовать криптовалюту при оплате в онлайн-магазинах по всему миру.

VISA таки провела свою первую ктиптовалютную транзакцию. Переводили стейблкоин USDC с использованием блокчейна Ethereum. Участвовали Anchorage, Crypto.com и сама VISA.

Полезное для стартапов. Какие фонды недавно появились на рынке и во что готовы вкладывать: EdTech, FinTech, MedTech, страхование и многое другое. Читаем!

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