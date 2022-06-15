Что происходит с рынком садовой мебели и как избежать дефицита сырья в этой сфере в кризис?

О том, как в сложившихся реалиях сохранить широкий ассортимент без потери качества, рассказывает Игорь Чепенко, генеральный директор компании «Удачная мебель».

Садовая мебель — ниша с сезонным спросом. Пока производители ищут новые логистические пути и активно выстраивают стратегию по выходу из кризиса, российский потребитель уже готовится к дачному сезону.

Стратегия реагирования на кризис

Наша компания специализируется на изготовлении садовых качелей, беседок и раскладных кроватей на металлическом каркасе. Особенности такого сезонного бизнеса требуют определенный цикл планирования.

Основной спрос на продукцию длится всего несколько месяцев — с мая по июль. И чтобы получить прибыль с производства, необходимо запускать линии еще в сентябре, чтобы к апрелю было готово 60-70% годового запаса изделий к отгрузке.

Эта стратегия нам очень помогла, и кризис не застал нас врасплох. Пока другие в панике собирали остатки со складов и связывались с поставщиками, мы спокойно отгружали продукцию в торговые сети.

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Кроме экономического кризиса, есть множество ситуаций, которые могут негативно сказаться на продажах в нашей сфере. Например, погодные условия напрямую влияют на потребительские предпочтения и величину спроса.

В затяжную весну и холодное лето дачники не заинтересованы в покупке садового инвентаря — в таком случае мы разрабатываем антикризисную стратегию.

Роль российского сырья

Сегодня для полноценного производства у нас имеется все необходимое сырье. Сложности возникли только с тканью: из-за нехватки, подорожания перевозочных контейнеров в 6-7 раз и в целом трудности логистики приходится ждать поставок из Китая 5-6 месяцев.

В остальном мы заранее обезопасили себя от проблем с поставками и выстроили работу с 3-5 российскими производителями на каждое сырьевое направление: пружины, метизы, часть тканей, наполнители.

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На 50-55% наша мебель состоит из стальных труб российского производства. Их изготавливает наша материнская компания. Древесные плиты, мебельные щиты, ДСП делают из сырья Кавказа, Закавказья и Сибири — эти составляющие используем для производства складных кроватей.

Такие наполнители, как пенополиуретан, холкон, холлофайбер, на 80% делаются из российского сырья. На внутреннем рынке можно найти хорошие аналоги лакокрасочных материалов. Если возникают сложности с логистикой у одного поставщика, мы переходим на работу с другими дилерами.

Как найти дефицитный материал?

Все просто: мы берем плановое упреждение с поставщиками. Например, в апреле мы заказываем базовые объемы сырья уже на будущий год, при этом не оплачиваем всю продукцию полностью. Поставщики предоставляют рассрочку по платежам.

Если необходимы материалы с принтами, то белая полиэфирная основа для этой ткани уже может быть сделана и лежать на складах нашего поставщика. Так мы сглаживаем пульсации в логистике и в производстве самих тканей.

Китай — лидирующий производитель тканей outdoor. Дизайнерские материалы с принтами, тентовые составляющие, метизы с цинковым покрытием и другие комплектующие мы закупаем у них.

Взаимодействие с китайскими партнерами строится достаточно надежно. В этом деле важно иметь устойчивого представителя. Если такого нет, то должны быть российские партнеры, которые имеют прочные связи с местными производителями.

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Одно из наших условий работы — поездка по заводам, с которыми мы сотрудничаем. Мы с коллегами ездили в Китай на 10 дней, где посетили практически все производства и посмотрели не только процесс изготовления продукции, но и условия хранения на складах.

После этого, конечно, возникают уверенность и более теплые взаимоотношения с подрядчиками.

Тентовые и дизайнерские материалы мы ищем на выставках в Китае, Пакистане, Италии, Испании и Польше: лично отбираем необходимые ткани по плотности, активности принта, водонепроницаемости, защите от ультрафиолета и другим параметрам. Наша компания не может позволить себе делать некачественную продукцию.

Проблемы с поставками сырья

Мы делим все комплектующие для производства нашей продукции на две большие группы. В первой группе собрано сырье, с которым нет никаких проблем — это стальные трубы и наполнители. В связи с тем, что они производятся в России, у нас нет сложностей с поставками, и их всегда можно найти.

Ко второй группе мы относим материалы, с которыми могут быть трудности с поставками, либо с качеством или количеством изделий. Например, ткани и метизы.

Полугодичный цикл поставок сырья из Китая и Европы

К группе проблемного сырья мы относим ткани, которые импортируются из Китая и Европы. Сегодня китайские поставки это полугодичной цикл как минимум, то есть от заказа до получения материала проходит шесть месяцев.

Решение №1. Мы делаем своевременные рамочные заказы ткани. Прогнозируем, какие дизайны и цвета будут использоваться, и производим базовую закупку сырья в Китае. Тем самым мы занимаем будущее время на заводе для изготовления этих тканей.

Решение №2. Если мы должны получить ткани с принтом, то заказ делится на два этапа. Первый — изготавливается белая тканевая основа. Далее на нее наносится тот дизайн, который нам необходим.

Эти белые материалы мы держим до последнего, пока не будет решено, какая цветовая гамма и рисунки будут использоваться. Применение таких бесцветных тканей позволило сократить сроки получения материалов до трех месяцев, то есть в два раза.

Отсутствие метизов

Помимо этого, из Китая осуществляются поставки метизов — это болты, гайки, шайбы, саморезы и др. Мы изготавливаем из труб металлический каркас, осуществляем пошив комплектов подушек, отливаем пластмассовые изделия, но если у нас нет в наличии болтиков для сборки, то мы не сможем получить полноценное готовое изделие для отгрузки.

Решение. Было решено сделать закупку годовой программы метизов. Держать большие и не полностью упакованные коробки с изделиями всегда дороже, чем закупить метизы на год вперед. Такая стратегия обеспечила равномерное производство и сборку изделий для наших сетей в период кризиса без лишних проблем.

Многие недооценивают влияние последней коробочки с маленькими деталями, из-за которой около тысячи штук практически готовых изделий могут лежать на складе «мертвым грузом».

Прогнозируемые трудности в нашем бизнесе

Мы обезопасили сырьевые направления, локализовав большинство из них, однако некоторые трудности все же могут возникнуть. Для нанесения дизайнов и принтов на белую основу мы используем специальную порошковую краску. При термической обработке и нанесении на металл вещество приобретает необходимый цвет.

AkzoNobel — краска от голландской компании, предприятие которой расположено в Подмосковье. Мы уже долгое время с ними работаем, но из-за событий, которые происходят в мире, теоретически возможно все.

Таким образом, мы можем лишиться очень хорошей, качественной, укрылистой краски и вынуждены будем переходить на более простые, а они менее эстетичны. Нами были испробованы ярославские порошковые краски, а также турецкий аналог.

Все они уступают по качеству нашему сегодняшнему партнеру. Поэтому если мы лишимся этого поставщика, качество нашей продукции может сильно пострадать.

Несмотря на внезапный кризис, наша компания смогла выработать особую стратегию действий, которая позволила сохранить прочные позиции на рынке.

Заранее закуплено все необходимое сырье. Благодаря такому подходу мы своевременно запустили линии производства, чтобы к моменту отгрузки было готово 60-70% годового запаса изделий.

Наша компания локализовала производство, выстроив работу с 3-5 российскими производителями на каждое сырьевое направление: пружины, метизы, часть тканей, наполнители. Это позволило избежать проблем с поставками важных комплектующих.

С китайскими подрядчиками по ткани берется плановое упреждение. Мы заранее заказываем базовые объемы сырья уже на будущий год, при этом не оплачиваем всю продукцию полностью. Этот подход позволил сгладить пульсации как в логистике, так и в производстве самих тканей.

С китайскими подрядчиками мы взаимодействуем через наших российских партнеров, которые имеют устойчивые отношения с местными производителями. Перед тем, как начать работу, мы посещаем их производство и оцениваем уровень качества работы.

Несмотря на политический кризис в мире, мы стараемся поддерживать доброжелательные отношения с иностранными подрядчиками для того, чтобы продолжать сотрудничество и не лишать наших клиентов качественной продукции.

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