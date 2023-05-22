GovTech — как бизнесу заработать на растущем тренде

Государство диджитализируется уже не первый год. Однако сейчас оно активно меняет IT-ландшафт — и на этом можно сыграть. Дмитрий Козлов, директор по развитию бизнеса в Embedika, проанализировал, как бизнес может встроиться в новую реальность и что это ему даст.
Что такое GovTech
Government Technology (GovTech) — технологии, которые помогают более удобно предоставлять государственные услуги населению и повышать эффективность органов власти и государственных институтов: больниц, школ, судов и других.
Последние несколько лет GovTech стремительно развивается:
- в 2022 году, например, размер мирового рынка достиг $480,3 млрд;
- а среднегодовой темп роста на ближайшие годы аналитики оценивают в 16,5% — в 2028 году объем рынка может составить почти $1,2 трлн.
Мировой GovTech включает множество направлений:
- Госуслуги для граждан в важных сферах жизни
С их помощью можно искать работу, открывать ИП, записываться к врачу, голосовать на выборах, регистрировать рождение ребенка или заключение брака.
- Управление на основе больших данных
Чиновники могут использовать результаты аналитики, чтобы эффективнее распределять бюджеты, вводить нужные сервисы. Еще на базе больших данных можно строить предиктивные модели — они помогут предсказать проблемы и потребности граждан.
- Создание супераппов, бесшовно интегрирующих данные от различных ведомств
Это упростит взаимодействие между разными органами и уровнями власти, позволит хранить данные в одном месте, к которому у всех есть доступ, и снизит риск потери данных.
- Повышение прозрачности и открытости государственной политики
Диджитализация экономит бюджеты, помогает бороться с коррупцией. Внедрение принципов agile и дизайн-мышления, быстрой разработки и тестирования прототипов в работу госорганов дает им возможность активнее реагировать на потребности граждан.
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- Создание умных городов
Они повышают качество среды проживания граждан и позволяют решить большинство проблем онлайн в пару кликов.
Для достижения всех этих целей используют различные технологические решения: от повсеместного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и интернета вещей (IoT) до блокчейна и открытых программных интерфейсов (API).
Ключевая цель всех технологий в GovTech — разумно использовать государственные ресурсы, повышать вовлеченность граждан в жизнь города и государства и делать работу госсектора прозрачной и максимально эффективной.
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Государства и частные инвесторы готовы вкладывать деньги в отрасль. В Евросоюзе примерно 2,5% государственных расходов — 161 млрд евро — приходится на инвестиции в инновации и диджитал. И значительную часть этих средств потратят именно на госзакупки GovTech-решений.
Особенно интересны для диджитализации проекты в сферах:
- общественной безопасности,
- медицинского обслуживания,
- управления городским транспортом,
- развития электронного правительства.
GovTech в России
Россия в 2022 году вошла в число стран-лидеров по цифровизации государственных услуг, согласно индексу зрелости GovTech Международного банка реконструкции и развития. Правительство активно упрощает бюрократические процессы и внедряет технологии в госсектор:
- задачи, которые не предполагают взаимодействия с людьми, автоматизируются,
- те, что требуют личного присутствия специалиста, обрастают сервисами и алгоритмами.
Это делает процесс легче для обеих сторон.
Флагманский GovTech-продукт для России — это, конечно, Госуслуги, которые объединяют сервисы самых разных ведомств и позволяют в пару кликов:
- оплачивать штрафы,
- проверять налоговую задолженность,
- записываться в государственные инстанции.
В ноябре 2022 года количество зарегистрированных на портале пользователей превысило 100 млн человек.
Следующий по популярности диджитал-сервис в России — столичный mos.ru. Он, помимо перевода государственных сервисов в онлайн, активно работает с бизнесом:
- Портал продвигает сделанные в Москве локальные бренды.
- А еще через mos.ru предприниматели могут искать и арендовать пространства для своих мероприятий, землю и нежилую недвижимость у города.
С помощью технологий создается фундамент для развития бизнеса. Например, по заказу Министерства цифрового развития и Министерства экономического развития РФ был разработан Реестр обязательных требований к бизнесу. Это платформа, на которой предприниматель может легко найти нормативные акты, регулирующие его деятельность.
Представлены они в таком виде, чтобы было понятно неспециалисту: при поиске выделяются ключевые слова, сразу выдаются соответствующие коды ОКВЭД и название регулирующего органа.
На примере этого сервиса можно показать, как GovTech взаимодействует с бизнесом с двух сторон: с одной стороны, сам продукт помогает предпринимателям, с другой — для его разработки государство привлекает IT-компанию, которая получает хорошую возможность для заработка и развития своего бизнеса.
Кризис 2022 года и курс на импортозамещение сделал государство одним из главных заказчиков IT-решений. Еще в марте прошлого года президент запретил использовать иностранное ПО в «критической информационной инфраструктуре» РФ. По сути это означает, что все госорганы должны перейти на российские IT-сервисы.
Процесс перехода будет длиться до 2025 года, что открывает широкие возможности для отечественных разработчиков.
В каких IT-решениях нуждается российский GovTech
Сегодня многие российские IT-компании заинтересованы в том, чтобы встроиться в инфраструктуру создания и поддержания GovTech-решений.
Какими основными трендами отрасль характеризуется сегодня?
Услуги для пользователей
Большая возможность для бизнеса — это цифровизация услуг, оказываемых государством непосредственно гражданам, и всего, что располагается «около».
В 2022 российское правительство утвердило концепцию о предоставлении государственных услуг в режиме 24/7. К концу 2023 года большинство из них должно оказываться в электронном виде круглосуточно, без личного присутствия граждан.
Чтобы это работало, нужно решить много IT-задач — как минимум цифровизировать все возможные этапы подачи документов и рассмотрения заявок, которые сейчас еще производятся человеком. Это возможность для компаний, например, разрабатывающих программы распознавания текста.
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Для бесшовной работы разных сервисов на Госуслугах нужна хорошая координация между ведомствами. В России с этим существуют проблемы: в частности, из-за сложностей с межведомственной коммуникацией страдает процесс импортозамещения — бизнесу просто сложно пользоваться теми бюрократическими процедурами, которые созданы для них.
Задача для IT-компаний в этой сфере — стать посредником, который сможет привести данные разных государственных органов к «общему знаменателю» и создать системы, удобные для использования всеми сторонами.
Например, в проекте «Цифровое правительство» Сингапура власти страны вместе с бизнесом планируют создать такие сервисы и платформы:
- GoBusiness Licensing Portal — это платформа, где можно подать заявку на получение лицензии или сертификацию продукции.
- Business Grants Portal — платформа для подачи заявки на гранты для бизнеса.
- HDB Resale Portal — платформа купли-продажи недвижимости.
- SG Technology Stack — это центр, где будет собрано общее ПО и вся IT-инфраструктура, которые различные министерства и ведомства смогут затем использовать для создания своих сервисов.
Аналитика больших данных и предиктивные модели
Более 200 государственных органов — министерств и ведомств — в мире имеют в своем составе отделы, занимающиеся поведенческой аналитикой. Они собирают данные, на основе которых:
- улучшают те сервисы для граждан, которые уже есть;
- создают услуги, спрос на которые еще даже не появился — делается это на основе предиктивных моделей.
Не всегда аналитики госструктуры обладают достаточной экспертизой для такой работы. Особенно это касается предиктивных моделей: используя большие данные, искусственный интеллект на базе машинного обучения пытается предсказывать будущие тренды и, соответственно, нужды граждан.
Например, в 2017 году эксперты из Университета Джонса Хопкинса создали прогноз развития пандемии нового коронавируса SPARS-CoV. Ситуация, которую они рассматривали, была гипотетической — но в итоге описанное очень напоминало реальное развитие событий при начале пандемии в 2020 году.
Возможно, если бы на базе этой модели государственные органы США заранее создали дистанционные услуги для заболевших новым инфекционным заболеванием, можно было бы уменьшить число жертв Covid-19.
Компании, которые занимаются аналитикой:
- могут использовать открытые данные и проактивно предлагать государству сделать сервисы, которые кажутся необходимыми в будущем4
- либо, напротив, можно сразу приходить в профильное министерство и предлагать совместную работу с их закрытой информацией, чтобы вместе формулировать гипотезы и проверять их на данных.
Для этого в 2022 году Минцифры РФ запустило проект Госдата.хаб, который будет содержать обезличенные данные государственных органов — это показывает желание государства работать в этом направлении.
Безопасность
В 2022 году российский госсектор испытал беспрецедентное давление — количество кибератак выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом. Поэтому можно рассчитывать, что госструктуры в ближайшие годы увеличат бюджет на свою информационную безопасность.
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Ожидается рост спроса на эффективные DLP-системы, которые обнаруживают и предотвращают утечку конфиденциальных данных. А также системы обнаружения (IDS) и предотвращения (IPS) вторжений, мониторинг сети и поведенческую аналитику для выявления аномальных действий пользователей и быстрого реагирования на возможные угрозы.
Однако спектр применения GovTech в сфере безопасности не ограничивается кибербезопасностью и включается в себя множество решений: от системы распознавания лиц и дронов для мониторинга территорий до выявления связей между членами преступных группировок.
Один из самых известных проектов в сфере национальной безопасности в мире — Palantir Gotham: эта система от IT-компании Palantir Technologies, ориентированная на государственные спецслужбы, выявляет взаимосвязи между различными событиями.
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Для нее нет незначительных данных, она анализирует все факты: где люди арендуют квартиру, на каком автомобиле ездят, в каком банкомате снимают деньги, кому звонят и где совершают покупки.
Вспомогательные услуги в сфере GovTech
Помимо того, чтобы самостоятельно разрабатывать платформы и сервисы для целей государства, бизнес может участвовать и во вспомогательных функциях.
- Например, важным игроком при создании GovTech-проектов становится инновационный брокер
В его роли может выступать как компания, так и площадка — например, та, на которой размещаются госзаказы. Предприниматели из IT-компаний могут такую платформу разработать, поделиться экспертизой либо предоставить собственную площадку.
- Еще для развития GovTech нужно обучать государственных служащих инновационным методам работы
Лаборатория инноваций в госзакупках в США — консультант по разработке и внедрению инновационных методов госзакупок — с 2015 года провела вебинары на эту тему более чем для 10 тыс. человек. В Сингапуре к концу 2023 года планируют обучить Data Science около 20 тыс. сотрудников госсектора. Создание специальных курсов, например, по Data Science в госуслугах — возможная ниша для развития бизнеса сегодня.
В целом IT-компании сегодня получают широкие возможности как непосредственно для создания инновационных GovTech-решений, так и для консультирования органов власти в этой сфере. Развитие рынка GovTech в перспективе способствует повышению эффективности государственного управления и улучшению качества жизни граждан в целом.
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
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