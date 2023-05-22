GovTech — как бизнесу заработать на растущем тренде

Государство диджитализируется уже не первый год. Однако сейчас оно активно меняет IT-ландшафт — и на этом можно сыграть. Дмитрий Козлов, директор по развитию бизнеса в Embedika, проанализировал, как бизнес может встроиться в новую реальность и что это ему даст.

Что такое GovTech

Government Technology (GovTech) — технологии, которые помогают более удобно предоставлять государственные услуги населению и повышать эффективность органов власти и государственных институтов: больниц, школ, судов и других.

Последние несколько лет GovTech стремительно развивается:

в 2022 году, например, размер мирового рынка достиг $480,3 млрд;

а среднегодовой темп роста на ближайшие годы аналитики оценивают в 16,5% — в 2028 году объем рынка может составить почти $1,2 трлн.

Мировой GovTech включает множество направлений:

Госуслуги для граждан в важных сферах жизни

С их помощью можно искать работу, открывать ИП, записываться к врачу, голосовать на выборах, регистрировать рождение ребенка или заключение брака.

Управление на основе больших данных

Чиновники могут использовать результаты аналитики, чтобы эффективнее распределять бюджеты, вводить нужные сервисы. Еще на базе больших данных можно строить предиктивные модели — они помогут предсказать проблемы и потребности граждан.

Создание супераппов, бесшовно интегрирующих данные от различных ведомств

Это упростит взаимодействие между разными органами и уровнями власти, позволит хранить данные в одном месте, к которому у всех есть доступ, и снизит риск потери данных.

Повышение прозрачности и открытости государственной политики

Диджитализация экономит бюджеты, помогает бороться с коррупцией. Внедрение принципов agile и дизайн-мышления, быстрой разработки и тестирования прототипов в работу госорганов дает им возможность активнее реагировать на потребности граждан.

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Создание умных городов

Они повышают качество среды проживания граждан и позволяют решить большинство проблем онлайн в пару кликов.

Для достижения всех этих целей используют различные технологические решения: от повсеместного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и интернета вещей (IoT) до блокчейна и открытых программных интерфейсов (API).

Ключевая цель всех технологий в GovTech — разумно использовать государственные ресурсы, повышать вовлеченность граждан в жизнь города и государства и делать работу госсектора прозрачной и максимально эффективной.

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Государства и частные инвесторы готовы вкладывать деньги в отрасль. В Евросоюзе примерно 2,5% государственных расходов — 161 млрд евро — приходится на инвестиции в инновации и диджитал. И значительную часть этих средств потратят именно на госзакупки GovTech-решений.

Особенно интересны для диджитализации проекты в сферах:

общественной безопасности,

медицинского обслуживания,

управления городским транспортом,

развития электронного правительства.

GovTech в России

Россия в 2022 году вошла в число стран-лидеров по цифровизации государственных услуг, согласно индексу зрелости GovTech Международного банка реконструкции и развития. Правительство активно упрощает бюрократические процессы и внедряет технологии в госсектор:

задачи, которые не предполагают взаимодействия с людьми, автоматизируются, те, что требуют личного присутствия специалиста, обрастают сервисами и алгоритмами.

Это делает процесс легче для обеих сторон.

Флагманский GovTech-продукт для России — это, конечно, Госуслуги, которые объединяют сервисы самых разных ведомств и позволяют в пару кликов:

оплачивать штрафы,

проверять налоговую задолженность,

записываться в государственные инстанции.

В ноябре 2022 года количество зарегистрированных на портале пользователей превысило 100 млн человек.

Следующий по популярности диджитал-сервис в России — столичный mos.ru. Он, помимо перевода государственных сервисов в онлайн, активно работает с бизнесом:

Портал продвигает сделанные в Москве локальные бренды.

А еще через mos.ru предприниматели могут искать и арендовать пространства для своих мероприятий, землю и нежилую недвижимость у города.

С помощью технологий создается фундамент для развития бизнеса. Например, по заказу Министерства цифрового развития и Министерства экономического развития РФ был разработан Реестр обязательных требований к бизнесу. Это платформа, на которой предприниматель может легко найти нормативные акты, регулирующие его деятельность.

Представлены они в таком виде, чтобы было понятно неспециалисту: при поиске выделяются ключевые слова, сразу выдаются соответствующие коды ОКВЭД и название регулирующего органа.

На примере этого сервиса можно показать, как GovTech взаимодействует с бизнесом с двух сторон: с одной стороны, сам продукт помогает предпринимателям, с другой — для его разработки государство привлекает IT-компанию, которая получает хорошую возможность для заработка и развития своего бизнеса.

Кризис 2022 года и курс на импортозамещение сделал государство одним из главных заказчиков IT-решений. Еще в марте прошлого года президент запретил использовать иностранное ПО в «критической информационной инфраструктуре» РФ. По сути это означает, что все госорганы должны перейти на российские IT-сервисы.

Процесс перехода будет длиться до 2025 года, что открывает широкие возможности для отечественных разработчиков.

В каких IT-решениях нуждается российский GovTech

Сегодня многие российские IT-компании заинтересованы в том, чтобы встроиться в инфраструктуру создания и поддержания GovTech-решений.

Какими основными трендами отрасль характеризуется сегодня?

Услуги для пользователей

Большая возможность для бизнеса — это цифровизация услуг, оказываемых государством непосредственно гражданам, и всего, что располагается «около».

В 2022 российское правительство утвердило концепцию о предоставлении государственных услуг в режиме 24/7. К концу 2023 года большинство из них должно оказываться в электронном виде круглосуточно, без личного присутствия граждан.

Чтобы это работало, нужно решить много IT-задач — как минимум цифровизировать все возможные этапы подачи документов и рассмотрения заявок, которые сейчас еще производятся человеком. Это возможность для компаний, например, разрабатывающих программы распознавания текста.

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Для бесшовной работы разных сервисов на Госуслугах нужна хорошая координация между ведомствами. В России с этим существуют проблемы: в частности, из-за сложностей с межведомственной коммуникацией страдает процесс импортозамещения — бизнесу просто сложно пользоваться теми бюрократическими процедурами, которые созданы для них.

Задача для IT-компаний в этой сфере — стать посредником, который сможет привести данные разных государственных органов к «общему знаменателю» и создать системы, удобные для использования всеми сторонами.

Например, в проекте «Цифровое правительство» Сингапура власти страны вместе с бизнесом планируют создать такие сервисы и платформы:

GoBusiness Licensing Portal — это платформа, где можно подать заявку на получение лицензии или сертификацию продукции.

— это платформа, где можно подать заявку на получение лицензии или сертификацию продукции. Business Grants Portal — платформа для подачи заявки на гранты для бизнеса.

— платформа для подачи заявки на гранты для бизнеса. HDB Resale Portal — платформа купли-продажи недвижимости.

— платформа купли-продажи недвижимости. SG Technology Stack — это центр, где будет собрано общее ПО и вся IT-инфраструктура, которые различные министерства и ведомства смогут затем использовать для создания своих сервисов.

Аналитика больших данных и предиктивные модели

Более 200 государственных органов — министерств и ведомств — в мире имеют в своем составе отделы, занимающиеся поведенческой аналитикой. Они собирают данные, на основе которых:

улучшают те сервисы для граждан, которые уже есть;

создают услуги, спрос на которые еще даже не появился — делается это на основе предиктивных моделей.

Не всегда аналитики госструктуры обладают достаточной экспертизой для такой работы. Особенно это касается предиктивных моделей: используя большие данные, искусственный интеллект на базе машинного обучения пытается предсказывать будущие тренды и, соответственно, нужды граждан.

Например, в 2017 году эксперты из Университета Джонса Хопкинса создали прогноз развития пандемии нового коронавируса SPARS-CoV. Ситуация, которую они рассматривали, была гипотетической — но в итоге описанное очень напоминало реальное развитие событий при начале пандемии в 2020 году.

Возможно, если бы на базе этой модели государственные органы США заранее создали дистанционные услуги для заболевших новым инфекционным заболеванием, можно было бы уменьшить число жертв Covid-19.

Компании, которые занимаются аналитикой:

могут использовать открытые данные и проактивно предлагать государству сделать сервисы, которые кажутся необходимыми в будущем4

либо, напротив, можно сразу приходить в профильное министерство и предлагать совместную работу с их закрытой информацией, чтобы вместе формулировать гипотезы и проверять их на данных.

Для этого в 2022 году Минцифры РФ запустило проект Госдата.хаб, который будет содержать обезличенные данные государственных органов — это показывает желание государства работать в этом направлении.

Безопасность

В 2022 году российский госсектор испытал беспрецедентное давление — количество кибератак выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом. Поэтому можно рассчитывать, что госструктуры в ближайшие годы увеличат бюджет на свою информационную безопасность.

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Ожидается рост спроса на эффективные DLP-системы, которые обнаруживают и предотвращают утечку конфиденциальных данных. А также системы обнаружения (IDS) и предотвращения (IPS) вторжений, мониторинг сети и поведенческую аналитику для выявления аномальных действий пользователей и быстрого реагирования на возможные угрозы.

Однако спектр применения GovTech в сфере безопасности не ограничивается кибербезопасностью и включается в себя множество решений: от системы распознавания лиц и дронов для мониторинга территорий до выявления связей между членами преступных группировок.

Один из самых известных проектов в сфере национальной безопасности в мире — Palantir Gotham: эта система от IT-компании Palantir Technologies, ориентированная на государственные спецслужбы, выявляет взаимосвязи между различными событиями.

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Для нее нет незначительных данных, она анализирует все факты: где люди арендуют квартиру, на каком автомобиле ездят, в каком банкомате снимают деньги, кому звонят и где совершают покупки.

Вспомогательные услуги в сфере GovTech

Помимо того, чтобы самостоятельно разрабатывать платформы и сервисы для целей государства, бизнес может участвовать и во вспомогательных функциях.

Например, важным игроком при создании GovTech-проектов становится инновационный брокер

В его роли может выступать как компания, так и площадка — например, та, на которой размещаются госзаказы. Предприниматели из IT-компаний могут такую платформу разработать, поделиться экспертизой либо предоставить собственную площадку.

Еще для развития GovTech нужно обучать государственных служащих инновационным методам работы

Лаборатория инноваций в госзакупках в США — консультант по разработке и внедрению инновационных методов госзакупок — с 2015 года провела вебинары на эту тему более чем для 10 тыс. человек. В Сингапуре к концу 2023 года планируют обучить Data Science около 20 тыс. сотрудников госсектора. Создание специальных курсов, например, по Data Science в госуслугах — возможная ниша для развития бизнеса сегодня.

В целом IT-компании сегодня получают широкие возможности как непосредственно для создания инновационных GovTech-решений, так и для консультирования органов власти в этой сфере. Развитие рынка GovTech в перспективе способствует повышению эффективности государственного управления и улучшению качества жизни граждан в целом.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney