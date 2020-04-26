Хакатоны и диджитоны: как развить инновационное мышление в компании

Почему важно внедрять внутренние стартапы в компании? Какими они могут или должны быть: глобальными с распространением на международную сеть филиалов или локальными мозговыми штурмами внутри команды?

Скорость принятия решений и внедрения инноваций — один из основных залогов успеха современной компании. Сегодняшний рынок, особенно если говорить о высоких технологиях, стремительно меняется. К такому ритму адаптируются не все и не сразу. Отчасти потому, что многие крупные корпорации развиваются эволюционно. То есть все изменения у них происходят плавно и требуют времени, которое в современных реалиях — непозволительная роскошь.

Все помнят классический кейс компании Nokia, которая не успела отреагировать на появление на рынке сенсорных смартфонов. Что произошло потом? Тоже помнят все. Поэтому те самые модные agile-технологии и процессы — нужны, и лучше быть на стороне того, кто эти тренды задает. А значит не стоит недооценивать R&D.

Один из работающих инструментов для реализации исследовательского потенциала компании — внутренний стартап. Разрабатывать новый продукт внутри организации определенно легче, чем просто создавать что-то с нуля. По крайней мере, здесь есть ресурсы корпорации, да и определенная подушка безопасности. В рамках большой организации запуск нового проекта — не настолько рискованное предприятие, и если все пойдет удачно, он привнесет в сложившиеся бизнес-процессы необходимую динамику.

Помимо динамики и появления нового продукта (в идеале), внутренний стартап — это еще и дополнительный способ мотивации сотрудников, возможность реализации их творческого потенциала. Совместить устоявшиеся процессы и новые идеи не всегда бывает просто. Зачастую из-за отсутствия соответствующей атмосферы в команде.

Но с этим можно работать. Так, например, Microsoft в свое время запустил проект Garage, в рамках которого художники и программисты после работы занимались творчеством — от 3D-печати и приложений до резьбы по дереву. В результате создавалась необходимая атмосфера поиска нового, а также рождались проекты, и некоторые из них оказывались довольно прибыльными. Пример довольно хрестоматийный, но вовсе необязательно быть Microsoft, чтобы создавать подобные творческие площадки. В конце концов, площадки могут быть и поменьше.

Хакатоны в Viber

Неотъемлемая часть генерации новой концепции — всем известный брейншторм. В сфере IT у него есть более практический вариант — хакатон. За названием скрывается состязание для айтишников, в рамках которого несколько команд в течение пары дней решают сложные прикладные задачи — разрабатывают, программируют и в итоге презентуют некий новый концепт/решение.

Несмотря на то что чаще всего отведенного времени недостаточно для создания полноценного продукта, готового запуску на рынок, хакатон может стать источником инновационных идей. К тому же, такие мероприятия успешно привлекают в компанию молодых IT-специалистов и повышают узнаваемость бренда. А если хакатон проводится внутри компании, то это еще и средство внутреннего HR. Объединить, вдохновить, развлечь — это все про него.

Viber активно практикует внутренние хакатоны. Основная цель — дать возможность сотрудникам повлиять на развитие продукта и внедрить новые функции, в том числе для международной аудитории.

Хакатоны проходят в три этапа. Сначала сотрудники собирают команду, с которой они будут реализовывать проект. Путем онлайн-голосования отбирается 15 лучших идей, и они участвуют в следующем этапе — офлайн-защите. Каждой команде даются две минуты на то, чтобы рассказать о своей задумке и убедить коллег проголосовать за нее. Таким образом, в финал попадают шесть проектов, которые и отправляются в разработку. В течение 48 часов над ними трудится команда и воплощает их в жизнь.

В прошлом году, например, сотрудники минского офиса Viber разработали на внутреннем хакатоне функцию голосования внутри чатов, а также функцию «создать стикер», представляющую собой встроенный редактор. Теперь эти опции доступны для пользователей мессенджера по всему миру.

Digiton в Beeline

Три года я проработала в группе VEON (бренды «Билайн» и «Киевстар» в СНГ) директором по цифровым технологиям региона Евразия, где одной из моих задач было евангелизировать digital-культуру компании. Толчком послужила организованная мной поездка для директоров и руководителей цифровой трансформации семи наших телеком-операторов в Кремниевую долину, где мы встречались с Google, Facebook, Microsoft, Twitter, Uber и другими компаниями, чтобы узнать, как у них внутри развивают инновации.

По возвращении в Москву мы запустили инициативу Digiton, которая была подхвачена всеми компаниями группы. В нашем регионе это выглядело так: каждый из семи операторов объявлял внутренний конкурс стартапов, на который подавались локальные команды со своими решениями. Проект, победивший на месте, отправлялся на региональный конкурс Евразии, а впоследствии — на международный с участием команд из Италии, Бангладеша, Алжира и так далее.

В первый год команды приезжали на финал с уже заранее подготовленными проектами, по сути это был конкурс идей. В следующем году мы усложнили задачу — у нас были билеты с реальными болевыми точками, с которыми сталкивались руководители разных направлений, и команды должны были провести исследование аудитории (в соцсетях, по телефону, на улице), сформировать видение продукта, бизнес-модель, маркетинговый план, UX/UI.

На третий год все было как на настоящем хакатоне: команды формировались путем жребия прямо на месте, вытаскивали билеты, в каждой команде присутствовал UX-дизайнер и программист. Все команды проходили тот же путь, что и в предыдущем году, но результатом должен быть стать реальный кликабельный MVP-проект, созданный за 48 часов. Главный приз — поездка выигравшей команды на крутую tech-конференцию в Европу и, конечно, реализация проекта в компании.

Мы всегда выбирали для «Диджитона» интересные небанальные локации, например, озеро Севан в Армении или озеро Иссык-Куль в Башкирии, так что это еще был своего рода тимбилдинг для самых креативных сотрудников.

По мнению коллег, это был один из самых ярких и воодушевляющих проектов группы VEON. Многие поверили, что ригидный классический телеком может меняться в сторону диджитализации и инноваций. У людей горели глаза, и им хотелось двигаться дальше и развивать новые проекты в компании. Как итог, сотрудники стали предлагать и запускать больше полезных цифровых проектов, которые либо снижали издержки, либо помогали компании зарабатывать больше.

Как достичь максимума и сделать хакатон реально работающим инструментом

Постараться учесть каждую деталь. Организация хакатона — процесс не из легких. Надо подумать о подготовке участников, логистике, кейтеринге, организации рабочих мест — если вы будете проводить хакатон в офлайне. Если это ваш первый хакатон, не стоит рассчитывать только на собственные силы — лучше обратиться к тем, кто имеет опыт проведения подобных мероприятий. Если подавляющее большинство ваших сотрудников участвуют в хакатоне впервые, то вам могут понадобиться менторы — опытные внутренние сотрудники (например, из IT и маркетинга компании), а также внешний консультант с опытом проведения подобных мероприятий, которые будут помогать командам в случае возникновения трудностей. Внутренний маркетинг хакатона — едва ли не самое важное. Нужно сделать максимум, чтобы заинтересовать людей. Подойдут любые работающие средства продвижения: письма от СЕО, призывы в виде статей на внутреннем портале и в группах, плакаты в офисах, тематические мероприятия за 1–2 недели до мероприятия. Нужно подумать, как замотивировать участников, но не делать ставку на дорогие призы. Здесь важно общение, обсуждение совместных проектов, поэтому и призы должны быть командные, которые будут способствовать совместному досугу. Никаких дорогостоящих девайсов — это могут быть обучающие мероприятия, конференции, онлайн-курсы, книги. Лучшим призом является реальный коммитмент компании инвестировать в создание проекта по выигравшей идее — это очень мотивирует. Не стоит недооценивать комфорт. Хакатон — мероприятие непрерывное и долгое, поэтому стола и стульев недостаточно. Могут пригодиться бинбэги и даже полноценные спальные мешки. Участник должен иметь возможность восстановить силы, если хакатон имеет долгосрочный характер. Или, если средства позволяют, можно вывозить команды на природу, в интересные локации, совмещая это с тимбилдингом.

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