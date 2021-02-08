Топ значимых событий в индустрии Health-Tech в 2020 году

Специально для Rusbase Вадим Федотов, cооснователь и CEO health-tech компании bioniq , подготовил обзор самых перспективных направлений и событий в сфере health-tech по итогам 2020 года.

Искусственный интеллект, 3D-принтинг, персонализированные витаминные комплексы, носимые гаджеты и превентивная медицина — это лишь немногие сферы для развития health-tech сегодня.

Технологии активно проникают во все сферы человеческой жизни, и медицина не исключение. Индустрия медицинских стартапов переживает бум.

Пандемия 2020 особенно усилила тренд и движение в сторону решений для дистанционной медицины

Зарубежные сделки

Amwell

В сентябре 2020 года американская компания Amwell, которая специализируется на оказании телемедицинских услуг, вышла на IPO и получила оценку в $742 млн.

До этого она провела раунд для инвесторов, собрав $194 млн.

Google инвестировали в Amwell $100 млн. Компания заключила договор о партнерстве, согласно которому Google Cloud будет обеспечивать работу организации на своей платформе и предоставлять ей набор облачных сервисов.

Amwell оказывает пациентам помощь в рамках всего спектра здравоохранения — от первичной и неотложной помощи на дому до специализированных консультаций, таких как телепсихиатрия.

Число уникальных пользователей Amwell только в мае 2020 возросло на 1000%. Так сказался на росте платформы эффект пандемии.

За первые полгода в 2020 выручка компании выросла на 77% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 и достигла $122 млн.

Сегодня к сервису подключено более двух тыс. медучреждений, 36 тыс. работодателей, платформа работает с 55 программами медобслуживания.

Teladoc

В августе 2019 конкурент Amwell компания Teladoc приобрела health-tech стартап Livongo за $18,5 млрд.

Покупка вошла в мировой топ-5 сделок по слиянию и поглощению. Это не первый случай за последние несколько лет, когда Teladoc покупает конкурентов.

В январе прошлого года компания приобрела IT-сервис InTouch Health, который создает цифровые сервисы для медицинских учреждений.

Поглощение Teladoc крупнейших конкурентов из health-отрасли указывает на то, что компания может стать мировым лидером в области телемедицинских услуг.

На данный момент у компании 70 млн клиентов, а выручка за прошлый год составила более миллиарда долларов.

Blackstone Group

Blackstone Group, одна из крупнейших частных инвестиционных компаний в США, приобрела за $4,7 млрд контрольный пакет акций у организации Ancestry, предлагающей широкий спектр услуг, связанных с генеалогией.

Ancestry.com — это онлайн-платформа, объединяющая крупнейшую в мире базу генеалогических сведений и результатов ДНК-тестов.

Сервисы сайта Ancestry.com, работающего с 1996 года, насчитывают более трех млн подписчиков. Компания уже генерирует более $1 млрд в год.

В Blackstone Group пояснили, что. несмотря на покупку сайта, они не получат доступ к базе данных Ancestry, которая содержит 18 млн завершенных наборов ДНК.

Вопросы конфиденциальности и предоставления информационной безопасности клиентам играют важную роль в создании доверия и правильного имиджа компании.

Одна из основных задач Blackstone — способствовать выходу Ancestry на международные рынки.

В целом Blackstone Group известны тем, что они быстро реагирует на изменения в трендах и привычках потребителей.

Например, в этом году фонд инвестировал в производителя альтернативного молока Oatly AB, акционерами которого также являются известные медийные персоны, в том числе телеведущая Опра Уинфри, рэпер Джей Зи и актриса Натали Портман.

Change Healthcare

Важным событием на рынке health-tech стало и то, что компания Change Healthcare приобрела несколько стратегически важных активов: eRx Network за $213 млн и PDX за $208 млн.

Компания PDХ, основанная в 1985 году, предлагает технологические решения для оптимизации процессов аптек и клиник.

На момент сделки PDХ уже насчитывала в США более 10 тыс. точек среди своих клиентов — 60 аптечных сетей и 350 независимых аптек, которые использовали технологии компании.

eRx управляет сетью, которая объединяет около 59 тыс. аптек и обрабатывает более 1,5 млрд транзакций в год.

Change Healthcare — технологическая компания, которая является создателем и владельцем сервисов, связанных со сферой здравоохранения.

Она работает с несколькими платформами и оптимизирует взаимодействие между пациентами, аптеками, больницами и исследовательскими лабораториями.

Вероятно, что Change Healthcare приобрела вышеупомянутые активы в том числе и для того, чтобы занять лидирующие позиции в рамках дистрибуции вакцин в Америке.

Вопрос массовой вакцинации волнует сейчас весь мир, а такие прогрессивные компании как Change Healthcare начали создавать почву для эффективной работы для себя заранее.

Bayer AG

Немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer AG выкупила 70% акций стартапа по подбору персонализированных витаминов Care/of.

Данная сделка установила рыночную стоимость компании Care/of в размере $225 млн. В 2018 году она оценивалась в $156 млн.

Проект Care/of основан в 2016 году. Он занимается продажей подписок на персонализированные наборы витаминов и биоактивных не лекарственных веществ на основе анкетных данных.

Российские сделки

В отечественном health-tech крупнейшим событием в 2020 году стало появление цифровой платформы для биохакинга, разработанная компаниями bioniq и «Медси».

Главная функциональность этого решения — системный мониторинг состояния здоровья населения страны.

«Медси» проинвестировала в проект 500 млн рублей, четверть от его полной рыночной стоимости. Научно-исследовательские изыскания bioniq в сфере медицины легли в основу концепта платформы.

На основе анализа нескольких десятков биохимических показателей крови, генетических вариантов и микробиома каждому человеку предлагается персонализированные решения.

Это и консультации с врачами, и программа тренировок, и рацион питания, и комплекс микроэлементов и витаминов, соответствующий индивидуальным потребностям организма.

«Байоник-Медси» уже представлена в 1100 городах по всей России. Платформа сотрудничает со страховыми компаниями, предоставляющими организациям возможность мониторинга состояния здоровья своих сотрудников.

Также активно развивает телемедицинский сервис SmartMed, где врачи могут проводить онлайн-консультации для пациентов и общаться с коллегами.

COVID-19

Нельзя не упомянуть и об одном из самых перспективных направлений в разработке вакцин — РНК-вакцины.

Пандемия COVID-19 навсегда изменила эту отрасль. Это первый случай в истории, когда препарат на базе мРНК был одобрен регулятором для использования в клинической практике, за пределами клинических испытаний.

Введение в организм синтетических мРНК заставляет его самостоятельно производить необходимый белок не только для стимуляции иммунного ответа, но и, к примеру, для лечения врожденных дефицитов.

Поэтому сразу несколько компаний сейчас работают над разработкой мРНК-вакцин для целого ряда заболеваний.

Новая технология может стать долгожданным прорывом в борьбе с раком и ВИЧ, а нуклеиновая природа препаратов упрощает процесс их производства: на одном и том же оборудовании можно синтезировать мРНК для борьбы с разными заболеваниями.

Лично я заметил потенциал рынка health-tech ещё в 2018 году, когда занимался инвестициями и детально изучал различные сектора экономики.

Уже на тот момент данная индустрия росла двузначными темпами. Условия пандемии коронавируса создали благоприятную среду для стабильного роста этой отрасли: количество сделок, их объемы и бесспорный интерес со стороны публики и инвесторов являются тому доказательством.

Миллениалы изменили свои потребительские привычки. К примеру, вместо расходов на путешествия они предпочитают инвестировать в свое физическое и ментальное здоровье.

Население планеты стареет. К 2050 году каждый пятый житель планеты будет старше 65 лет, а значит, будет расти спрос на услуги и товары, связанные с поддержанием здоровья.

Мир становится более цифровизированным — все больше людей получают доступ к гаджетам и интернету. Все эти факторы способствуют укреплению сектора диджитал-медицины.

Уверен, что в ближайшие 10 лет мы станем очевидцами еще многих интересных событий, сделок и технологических ноу-хау в этой индустрии.

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