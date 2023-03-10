Как изменились подходы к HR-бренду в 2023 году?

Ранее на тему работы с HR-брендом в компании проводился прямой эфир RB.Talks . В этой рубрике каждую неделю в VK и Telegram мы обсуждаем актуальные для бизнеса темы с профильными экспертами.

2022 год внес свои корректировки во все сферы жизни, в том числе повлиял на работу с сотрудниками и понимание HR-бренда в целом. О том, что изменилось в этой сфере и как теперь продвигать бренд работодателя на рынке, рассказывает лидер HR-бренда в «Точке» Татьяна Корнаущенко.

Справка: Направление HR-бренда появилось в «Точке» не так давно — около двух лет назад. До этого компания тоже прокачивала бренд работодателя, но делала это больше интуитивно. Теперь у нас выстроен более системный подход к HR-бренду, а главными амбассадорами компании стали ее сотрудники, которые и привлекают более 40% новых специалистов на работу в банк.

Как изменились ли подходы к продвижению HR-бренда

В прошлом году стало очевидно, что HR-бренд — это не только красивые офисы и бесплатные чай с печеньем, это опора человека, его уверенность в завтрашнем дне. Особенно в нестабильное время.

если раньше под HR-брендом понималось «балование» сотрудниками разными плюшками, то сейчас это уже про взрослые партнерские отношения между человеком и его работой, где есть поддержка, совместное развитие и цели.

HR-бренд открывает перед маркетологами сразу несколько территорий: забота о моральном и физическом здоровье сотрудников, их развитии, заинтересованность и сопричастность к тому, что происходит в компании и ее результатам.

На что теперь стоит делать акцент в вакансиях

Возможность работать из любой точки мира. В 2020 году, когда мир накрыла пандемия коронавируса, удаленная работала превратилась из привилегии в обязательное условие. За время карантина к новым условиям успели адаптироваться как работодатели, так и сами сотрудники: совещания можно проводить в Zoom, а срочные задачи обсуждать в чатах.

До 2020 года в нашей компании удаленная работа была возможна, но это требовало отдельных согласований, поэтому такая опция не была популярна в компании. Но во время разгара пандемии все сотрудники перешли на удаленку. И ничего не рухнуло, люди не стали «забивать» на работу или пропадать. Нам удалось выстроить все процессы так, чтобы команды работали эффективно, даже если все сотрудники работают из разных точек мира.

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Топ-5 ошибок при построении HR-бренда

Сейчас work anywhere стал одной из корпоративных идей. Под эту опцию выросла инфраструктура поддержки внутри нашей компании. Даже корпоративы мы проводим так, чтобы в нем могли участвовать ребята, работающие в разных уголках планеты — они проходят в Zoom в развлекательном формате с играми и разными байками.

Быть сопричастным чему-то важному. Последний год был периодом неопределенности и турбулентности. А в условиях постоянно меняющейся реальности крайне важно чувствовать почву под ногами. Мы понимаем, что работа может стать для человека опорой даже в самые непростые времена. Поэтому сейчас стоит уделять больше внимания тому, какие вызовы и цели стоят перед командой.

Всем нравится быть причастными к чему-то новому, важному и глобальному. Посвящайте своих сотрудников в глобальные планы компании, объясняйте, как они могут повлиять на достижение планов. Так у людей будет понимание, ради чего они работают и какой вклад вносят в развитие компании.

Честный подход. Я всегда выступаю за честность: описание условий работы, корпоративной культуры и задач, которые будет решать кандидат.

если в вакансии и на собеседовании вы пообещаете соискателю одни условия задачи, а по факту он будет выполнять еще 100 обязанностей, то скорее всего, он не задержится в вашей компании. А когда уволится, то будет транслировать всем своим знакомым мнение о том, что работать в вашей команде не стоит.

Какие приемы в продвижении HR-бренда больше не работают на рынке

Писать на собственном карьерном сайте или странице хорошие отзывы о компании, когда на условном DreamJob низкий рейтинг и негативные комментарии от бывших сотрудников. Работные отзовики собирают много трафика, и не работать с ними глупо. Кандидат не дурак и знает о существовании таких сервисов, поэтому важно контролировать и анализировать оценки компании на таких сайтах. Публиковать материалы на одну и ту же тему во все каналы или эксплуатировать одну тему слишком долго. Например, статья на Pikabu и статья в корпоративном блоге — это разные форматы (например, для одной площадки актуальный кейсы, а для другой — истории из жизни сотрудников), темы и, соответственно, аудитории. Пользователям просто не интересно читать одно и тоже от бренда из раза в раз на разных площадках. Ситуация, когда HR-бренд подчиняется HR-отделу, а не маркетингу. На мой взгляд, это огромная ошибка. HR не может оценить действий в маркетинге, так как рекрутер должен видеть результат, участвовать в постановке целей. Рекрутер является заказчиком для отдела HR-бренда. Но именно маркетологи работают над позиционированием компании в медиа. Несовпадение ценностей, указанных в вакансии и в реальности. Речь о том, когда tone of voice компании и ее миссии не совпадают. В этом случае компания рискует потерять нового сотрудника в первые полгода его работы, так как он очень быстро поймет, что его обманули и ожидания не сошлись с реальностью. Отсутствие исследований рынка соискателей. Без исследований работать невозможно, иначе в команде сложится ситуация «мое мнение против твоего мнения». Чем больше подтвержденных данных у вас есть, тем вам будет проще договориться внутри и вы перестанете тратить время на споры.

Мы в компании регулярно проводим такие исследования. И благодаря этому мы можем отследить момент, когда позиционирование бренда, построенное несколько лет назад, перестало работать и его пора менять.

Например, в прошлом году мы провели большое качественное исследование на тему работы в нашем банке. Респондентами были сотрудники компании. В итоге благодаря этому исследованию мы узнали, что «Точка» мало выносит экспертизу, которая есть у команд, вовне. Поэтому теперь мы взяли курс на то, чтобы как можно больше подсвечивать успехи наших ребят в медиа.

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Советы компаниям, которые только начинают работать над продвижением HR-бренда

Чтобы хорошо ориентироваться на рынке труда, важно смотреть не только на кейсы в сфере найма, но и на решения в целом для крупных брендов — российских и зарубежных в смежных отраслях. Насмотренность, как в любом проекте, решает многое.

Важно работать не только на внешнюю, но и на внутреннюю аудиторию. Это поможет вырастить адвокатов бренда внутри компании. К нам по рекомендациям приходит 46% сотрудников, мы привлекаем близких по духу людей: им легче адаптироваться, легче влиться в компанию, а работа с друзьями или одногруппниками по-настоящему сплачивает. Взращивайте амбассадоров бренда внутри компании. Именно они в дальнейшем будут рекомендовать вас и рассказывать о своей работе как о «вау-опыте».

Рассказывайте о всех фишках компании на внешнюю аудиторию. Даже то, что вам может казаться мелким и незначительным, для кого-то станет решающим моментом при выборе нового места работы. Например, у вас нет дресс-кода или свободный график работы — расскажите об этом. Из таких деталей в том числе и складывается образ работодателя на рынке.

Транслируйте в мир месседж, который действительно близок компании. Вы лидеры рынка? Или вы замечаете результат каждого сотрудника и цените его вклад? Вы слышите идеи сотрудников и воплощаете их в жизнь? У вас сильное комьюнити в том или ином направлении? Вы готовы обучать и вкладываться в развитие? Важно находить своих людей, чтобы не петлять в круговороте найма.

Фото на обложке: Shutterstock / Roman Samborskyi