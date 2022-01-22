Как превратить сферу ЖКХ в прибыльный бизнес

Основатель онлайн-платформы Doma.ai и «Лиги ЖКХ» Илья Сотонин рассуждает об «автоматизации хаоса» и о том, какими должны быть современные управляющие компании.

ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) — сфера услуг, в которой есть две традиционные стороны: клиенты (жители дома) и бизнес (управляющие компании и ТСЖ). Парадоксально, но эта внешне классическая клиентская сфера зачастую не приносит ни ожидаемого уровня сервиса, ни прибыли.

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой огромный, но традиционно консервативный рынок, находящийся на значительно более низкой стадии цифровизации, чем другие сферы. Его размеры — 5,4 трлн рублей в год или 5,5 % ВВП.

Рынок же управляющих компаний оценивается в 1 трлн рублей в год. При таких вводных очевидно, что отрасль должна представлять интерес для бизнеса. В то же время часть потенциальных игроков отпадает из-за сложностей сферы и непонимания точек роста. В этой статье я расскажу, какие задачи стоят перед отраслью и как можно сделать так, чтобы ЖКХ зарабатывал.

Задача №1. Неэффективная модель рынка

Проблема

Традиционно в России деньги за коммунальные ресурсы — воду, электричество, тепло — проходят через управляющие компании. Добиться 100% собираемости оплаты от жителей невозможно, а поставщику необходимо отдать полную сумму.

Самое очевидное решение — компенсировать недостачу за счет статьи «Содержание жилья». Но это снизит общий бюджет на обслуживание дома и прибыть УК. В худшем случае компания будет копить долги за ресурсы.

Решение

Перевод домов на прямые договоры с подрядчиками, когда у каждого собственника есть отдельные договоры с «Водоканалом» на воду и канализацию, с производителем электричества, с поставщиком тепла, на вывоз мусора и непосредственно с управляющей компанией.

В этом случае УК получает деньги только за те работы, которые выполняет и за которые может отвечать: техническое обслуживание инженерных систем, уборка и уход за двором, управление, охрана.

Конечно, в этом случае появляется неудобство для жителя: ему приходится оплачивать не одну, а 5-6 квитанций, и тратить на это больше времени. Но это неудобство возможно будет устранить IT-сервисами, которые позволят в мобильном приложении объединить все квитанции и оплатить их одним кликом и одной суммой, а дальше будет происходить расщепление, и платеж разделится на несколько платежей в сторону всех контрагентов.

Сейчас игроки рынка цифровизации работают над созданием подобных решений, но пока ни у одной из компаний еще нет готового сервиса.

Задача №2. Сложности со сменой УК

Проблема

Жители многоквартирного дома хотят поменять старую управляющую компанию на более прогрессивного нового игрока рынка ЖКХ. Для этого им нужно пройти несколько сложных шагов:

найти замену текущей УК;

просчитать тариф и набор услуг, что непросто, так как размер тарифа устанавливается мэрией и может быть одинаков для старых панелек и современных новостроек;

провести собрание по смене УК и созданию ТСЖ, чему может препятствовать предыдущий управленец.

Решение

Победить эту проблему возможно с помощью цифровизации: распространение системы онлайн-голосования на надежных независимых платформах, которые старым управляющим компаниям невозможно будет подкупить, чтобы фальсифицировать результаты собраний. Да и для жителей проголосовать онлайн будет куда проще.

Задача №3. Общая консервативность отрасли

Проблема

Консервативность отрасли ЖКХ прежде всего проявляется в организации внутренних бизнес-процессов. Многие специалисты до сих пор ведут делопроизводство в бумажном варианте, а если и приходится работать в таблицах Excel, то сотрудники не всегда умеют обращаться с компьютером.

Ручная обработка данных замедляет реагирование на обращения и увеличивает шанс ошибки в цифрах платежных документов, в адресах, в номере заявки.

Решение

Обязательная модернизация устаревших методов и принципов работы и автоматизация важнейших внутренних процессов — учета, фиксирования заявки, отслеживания платежей и счетов. На сегодняшний день в России уже существует несколько решений, позволяющих отладить бизнес-процессы УК и даже настроить их с нуля.

Цифровизация ЖКХ поможет сделать рынок привлекательным для управляющих компаний. Как только люди поймут, что создать УК не сложнее, чем открыть автосервис или кофейню, а маржинальность этого бизнеса не уступает им, на рынке появятся новые игроки.

Задача №4. Неправильное восприятие цифровизации

Проблема

Управляющая компания стремится внедрить в свою работу современные инструменты и технологии. При этом неправильно расставляет приоритеты — начинает с создания или покупки мобильного приложения для жителей. Это важный инструмент, но далеко не первостепенный.

Решение

Автоматизация должна решать конкретные проблемы управляющей компании, сделать ее эффективнее и за счет этого заработать больше денег или сэкономить без потери, а лучше с ростом качества услуг.

Поэтому стоит сначала оценить возможные затраты и решить, что выгоднее сделать своими силами, а что отдать на аутсорсинг. Например, для УК до 500 тысяч содержание собственной диспетчерской неподъемно.

Дешевле и эффективнее с точки зрения качества сервиса заказ цифрового контакт-центра, в котором используются все новые технологии: чат-боты, обработка звонков роботами, очередь звонков и правильное распределение задач между исполнителями.

За счет цифровых продуктов по страхованию ответственности управляющей компании можно снизить риски потери денег. Например, ущерб от затопления по вине УК покрывается из ее доходов. Страхование помогает сократить подобные затраты.

Задача №5. Неэффективное для УК приложение пользователей

Проблема

Внутренние бизнес-процессы отлажены. Теперь можно перейти к приложению для жителей. Но в большинстве случаев внедрение такого приложения приводит к тому, что жители просто начинают отправлять огромное количество жалоб.

Решение

В первую очередь, быстро и эффективно собирать оплату. Через приложение все квитанции можно оплатить в один клик, а функция напоминания в нужный момент не даст забыть о том, что пора вносить деньги. Кроме того, использование услуги по автоматизации сбора задолженности и формирование привычки платить вовремя, позволяет собрать с жителей деньги гораздо быстрее, а значит — заплатить сотрудникам и подрядчикам.

Есть и другая очевидная экономическая польза. Жители сейчас сдают показания счетчиков на бумажках в почтовый ящик в подъезде. Эти бумажки нужно привезти в офис УК, расшифровать, вручную занести в биллинговую программу для выставления квитанций.

Каждый этап стоит денег — оплаты работы сотрудников УК. При этом остается высокий риск ошибки. Передача показаний через приложение и автоматическая интеграция с биллингом устраняет человеческий фактор, делает процесс гораздо быстрее, дешевле и эффективнее для УК.

Поэтому, разрабатывая или покупая готовое приложение пользователя, прежде всего нужно отдать предпочтение тем вариантам, которые позволяют решать бизнес-задачи управляющей компании.

Чек-лист принципов прибыльной УК