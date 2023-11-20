Как написать качественную статью и выйти в топ: ориентируемся на новейшие тренды

Александр Шестаков, руководитель платформы линкбилдинга LinksSape , нашел 7 подобных трендов и рассказывает, как их можно использовать для продвижения сайтов в ближайшем будущем.

В 2023 году форматы потребления контента пользователями интернета изменились, что отмечают российские и зарубежные специалисты. Наметился ряд тенденций, которые заметно влияют на управление вниманием аудитории и привлечение потенциальных клиентов.

Содержание:

Тенденция 1. Рост контента, создаваемого искусственным интеллектом

Хотя представители Google заявили, что созданный искусственным интеллектом контент, предназначенный для манипулирования результатами поиска, — это спам, компания также считает, что надлежащее использование нейросетей для поддержки контента не противоречит ее принципам.

Согласно исследованию Reuters, в январе 2023 года число активных пользователей одного только ChatGPT достигло 100 миллионов в месяц.

Существуют и другие платформы ИИ, которые предоставляют аналогичные услуги чат-ботов и возможность писать тексты, полностью оптимизированные для SEO-продвижения сайта.

Тенденция 2. Повышение значимости коротких видеороликов

Клиповое мышление — так называют тенденцию к сокращению потребляемого контента на фоне перенасыщенного инфополя.

Из-за бесконечного информационного потока сознание потребителей накладывает жесткие фильтры на получаемую информацию, а время концентрации внимания сокращается до нескольких секунд.

Это стало причиной создания новых видеоформатов в наиболее популярных социальных сетях. YouTube и другие платформы запустили короткие видео, чтобы конкурировать с TikTok.

Подобные ролики — отличный способ повысить узнаваемость бренда и привлечь большую аудиторию.

В отличие от традиционных длинных видеоклипов, короткие имеют больше шансов стать вирусными в социальных сетях и даже породить новый тренд или явление.

Тенденция 3. Развитие инфлюенс-маркетинга

Несмотря на заявления, что инфлюенс-маркетинг как таковой утратил актуальность, на самом деле, это направление успешно развивается, просто в несколько ином виде.

Сегодня многие бренды сотрудничают с создателями онлайн-контента разного формата, который привлекает подписчиков на их платформу.

Так, еще осенью 2022 года YouTube объявил, что будет делить 45% доходов от рекламы в коротких видео формата Shorts с ее создателями.

Очевидно, что возобновившаяся конкуренция между социальными сетями и их эволюция повысили ценность отдельных авторов и создали новые возможности для заработка. Доказательством этого также является устойчивость подкастинга.

Тенденция 4. Сохранение позиций подкастинга

Отношение к подкастам в среде маркетологов неоднозначное. Как и публикации в TikTok, подкастинг лучше подходит для личного брендинга и широкомасштабного воздействия на потребителей.

С 2019 года аудитория подкастов выросла почти на 30% и продолжает оставаться ценным инструментом для отдельных создателей контента и партнерских отношений с брендами.

Подкастинг подходит не каждому бренду, но он может быть полезен инфлюенсерам, руководителям и создателям контента, с которыми сотрудничает компания.

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Тенденция 5. Повышенный спрос на личный опыт

На фоне роста востребованности ИИ несколько парадоксально выглядит более высокая востребованность создателей контента, обладающих личным опытом. Люди склонны обращаться за советом и мнением к тем, кому они доверяют.

Поэтому заработать доверие аудитории посредством интеллектуального лидерства и личного бренда сейчас важнее, чем когда-либо.

Личный опыт учитывается в алгоритмах «Яндекса» и Google, для его отслеживания были модифицированы существующие алгоритмы.

Так, E-A-T Google превратился в E-E-A-T — дополнительная E обозначает именно опыт. Более личный и прочувствованный контент способен привлечь больше внимания.

Тенденция 6. Большая востребованность данных

Несмотря на существенную роль в продвижении, подкасты и короткие видеоролики не имеют большого смысла для маркетинга значительной части компаний. Куда важнее было бы сосредоточиться на целевом контенте, который основан на сборе данных вашей аудитории и конкурентов.

Благодаря машинному обучению собирать информацию стало гораздо проще. Теперь есть возможность аккумулировать ее, анализировать причины превосходства или, наоборот, слабости других ресурсов.

За счет этого можно выводить свои рекламные кампании на новый уровень эффективности и создавать наиболее результативные маркетинговые стратегии.

Тенденция 7. Повышенная роль пользовательского опыта

Современные технологии обеспечивают большую взаимосвязь между всеми платформами. Появляется возможность создавать бесшовные воронки продаж и именно пользовательский опыт получают первостепенное значение.

Например, расширились возможности покупать продукты прямо во встроенных видео или в блогах и возросло количество подобных покупок. Подобные инновации упрощают конверсию. Также в эту систему можно интегрировать различные лид-магниты, такие как инфографика.

Внедрение актуальных трендов в контент сайта — ответственная задача, требующая от SEO-специалиста повышенного внимания к деталям. Ведь в погоне за трендами многие оптимизаторы пренебрегают базовыми принципами продвижения сайтов и не достигают своих целей по выводу сайта в топ поисковой выдачи.

Поэтому мы подготовили чек-лист оптимизации контента в соответствии с озвученными трендами.

Чек-лист для создания трендового контента

Руководствуйтесь строгой иерархией в работе. Сначала оптимизируйте информацию, которая попадет в сниппет поисковой выдачи, а затем проработайте каждую страницу, двигаясь сверху вниз, начиная с заголовка и мета-описания.

1. Составьте портрет читателя

Потратьте время, чтобы по-настоящему понять потребности вашего рынка и аудитории в контенте. Цель состоит в том, чтобы ваш контент повышал ценность и решал проблемы читателя на многие годы вперед. Например, для цифрового маркетинга такими темами будут: советы по написанию контента, основы SEO и так далее.

Проанализируйте целевую аудиторию и создайте образ покупателя. Далее — проработайте целевую семантику и контент, ориентированные на этот образ.

Изучите путь клиента к совершению покупки и подумайте, по каким ключевым словам он будет искать решение его запроса, и какие призывы к действию привлекут его к вашему контенту.

2. Займитесь поиском ключевых слов (проработкой семантики)

Наибольший объем данных, который можно использовать в SEO, мы получаем в результате исследования ключевых слов — это важный шаг в создании оптимизированного контента.

К сожалению, многие компании малого и среднего бизнеса по-прежнему отказываются проводить какие-либо исследования семантики перед тем, как приступать к продвижению. Если вы пренебрегаете исследованием ключевых слов, вы не сможете добиться успеха в результатах поиска.

Старайтесь ориентироваться не только на ключевые слова с большим объемом трафика. В зависимости от рентабельности инвестиций в услугу или продукт, добавляйте в семантическое ядро ключи, которые дают порядка 10–20 целевых посетителей в месяц.

Вы также должны обратить внимание на популярные ключевые слова, часто связанные с новейшими продуктами, доступными на рынке — таким как голосовой поиск или нейросети.

Если вы будете следовать трендовым ключевым словам и создадите авторитетный контент раньше конкурентов, то сможете обойти их в выдаче.

Внимательно следите за эффективностью ключевых слов с помощью сервисов аналитики, например, Semrush.

Если оптимизированный контент не дает желаемого эффекта через полтора-два месяца, требуется досконально разобраться в произошедшем.

Иногда для исправления ситуации достаточно поменять заголовок, в других же случаях может потребоваться переделать вообще весь контент целиком. По этой же причине важно регулярно проверять и обновлять старые тексты.

3. Продумайте теги заголовка страницы и создайте «цепляющий» заголовок

Теги заголовков остаются для поисковых систем одним из самых сильных сигналов, объясняющих, о чем рассказывает страница. Они должны не только привлекать аудиторию, но и соответствовать требованиям SEO, поэтому целевое ключевое слово должно быть включено в заголовок. Лучше всего располагать его как можно ближе к началу заголовка.

Старайтесь использовать короткие заголовки. Обычно нет смысла делать их длиннее 60 символов, поскольку тот же Google при формировании сниппета обрезает заголовки до этой длины. Можно ограничиваться и 40-50 символами, но это существенно сложнее.

Также есть мнение, что включать в заголовки точные числовые показатели, например «15 рецептов блюд из топинамбура», выгодно, поскольку такие сниппеты получают на треть больше кликов. То же касается и использования круглых скобок.

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4. Уделите внимание метаописаниям

Оформите метатеги. Хотя поисковые системы рекомендуют придерживаться нормы в 150–160 символов, старайтесь делать метаописания (метатег Description) короче. Многие пользователи заходят в интернет с мобильных устройств — можно получить больше кликов, если ограничиться 120-130 знаками.

Добавляйте в метаописание формулировку проблемы и ее решения — побуждайте аудиторию к действию. Всегда используйте целевые ключевые слова, они имеют косвенное значение при ранжировании в выдаче.

Хотя Google использует метаописания примерно в 30% случаев и обычно сам автоматически заполняет их, по-прежнему рекомендуется предоставлять уникальные метаописания для каждой страницы сайта.

5. Работайте с заголовками второго и третьего уровня

Теги заголовков — подтемы, которые разбивают текст и формируют структуру. Они особенно эффективны в статьях-списках, где каждый пункт является общей темой следующего раздела. Эти теги — первое, что обычно читают посетители, а Google часто использует их в качестве маркеров фрагмента.

Всегда помещайте основное ключевое слово хотя бы в одном теге заголовка и ключевые слова с высокой ценностью в остальных. Добавляйте их естественным образом, чтобы они не воспринимались как попытка обмануть поисковых роботов.

Также лучше ограничиться 6 словами при написании заголовка, не стоит делать их слишком длинными.

6. Перелинковка: оптимизируйте внутренние ссылки

Внутренняя перелинковка очень важна для хорошего SEO. Так, существуют кейсы, когда только за счет правильной простановки подобных ссылок удалось добиться значительного роста трафика.

Эти ссылки посылают поисковым системам убедительные сигналы о релевантности другой страницы вашего сайта и о том, какую ценность вы придаете этой странице. Используйте их там, где читатель естественным образом захочет перейти на другую страницу, чтобы узнать больше.

7. Составьте анкорный план

Помещайте в анкорный текст целевое ключевое слово страницы, на которую ссылается. Так вы отправите поисковым системам и пользователям сигнал о том, что по вашему мнению является ценной информацией, которая поддерживает содержание текущей страницы.

8. Оптимизируйте изображения

Каждое изображение должно иметь уникальный заголовок и альтернативный текст, включающий целевое ключевое слово. Последнее имеет решающее значение, поскольку, по данным Google, люди ежедневно ищут более миллиарда изображений.

Если эти изображения содержат замещающий текст, который соответствует ключевому слову поискового запроса, вы быстро обнаружите дополнительный приток трафика.

Используйте подписи везде, где это возможно. Добавление подписей к изображениям увеличивает время пребывания на странице. Применяйте курсив, чтобы отличать текст подписи от основного содержимого статьи.

9. Проработайте сам контент: напишите статью и внедрите ключевые слова

Не стоит писать длинные предложения и абзацы. Люди, просматривая контент, игнорируют все, что кажется трудным для чтения, особенно — на мобильных устройствах. Используйте целевое ключевое слово и связанные ключевые слова естественным образом во всем контенте.

Поисковые системы склонны считать, что качественный ответ должен быть достаточно объемным. Для страниц основной категории и продукта следует ориентироваться на минимум из 500 слов, а для блогов — на 1200. Если же речь идет об информационных статьях, они должны включать порядка 1500-2000 слов.

Используйте выделение жирным, чтобы подчеркнуть наиболее важные моменты в тексте — поисковики могут обратить на них внимание.

10. Научитесь эффективно использовать ИИ, но помните, что важна вычитка

Существует несколько способов использования того же ChatGPT для улучшения рабочего процесса: например, в качестве поисковой системы для проведения исследований или для оптимизации HTML вашего сайта.

Важно не злоупотреблять применением нейросети, чтобы она не заменяла весь процесс написания контента. Если публиковать тексты, целиком сгенерированные ИИ, это может быть расценено как спам.

Однако создавать небольшие блоки текста с его помощью можно и даже нужно — главное, не забывайте проводить фактчекинг и дорабатывать их под свой стиль.

Кроме того, ИИ может эффективно редактировать метаописания и теги, например, сокращать их или приводить в соответствие с требованиями поисковика. Также он может размещать в тексте недостающие ключевики.

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Вывод

Сегодняшние тренды в SEO не столько ограничивают специалистов в том, как им работать над контентом, как, наоборот, предлагают довольно много различных методов вывода сайтов в топ выдачи без каких-либо манипуляций с информацией на странице.

Не следует опасаться использовать вспомогательные инструменты, например, нейросети. Главное — не полагать наивно, что они выполнят за вас всю работу.

В остальном же в лице ИИ современный оптимизатор получил очень удобного и надежного помощника в подготовке контента.

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