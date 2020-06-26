Офисы-капсулы и офисы-аквариумы: как подготовить пространство к возвращению сотрудников

G5 Architects занимается проектированием и дизайном офисов, коворкингов, шоурумов. Генеральный директор компании Алексей Хоменок рассказывает, как вернуть сотрудников с удаленки, не навредить их здоровью и при этом не разориться на капитальном ремонте.

Сейчас главная боль наших клиентов — как сделать так, чтобы бизнес выполнил все предписания по безопасности, а люди смогли продуктивно работать в комфортных условиях.





Поэтапное возвращение

Один из вариантов — поэтапный перевод сотрудников в офис. Некоторые профессии не просто позволяют, но даже приветствуют удаленную работу — сотрудникам нужен только ноутбук и программы для связи.

В этих случаях возвращение в офис можно растянуть, а кого-то не возвращать вовсе. Это позволит свободнее разместить сотрудников.

Такой подход выбирает не только микробизнес, который хочет сэкономить на содержании офиса, но и мировые гиганты. Например, представители Facebook рассказали об изменении политики компании в отношении удаленной работы. За время ограничений они поняли, что могут организовать продуктивную работу сотрудников вне офиса. Это открывает простор для рекрутинга из городов, где нет офисов компании. После карантина с удаленки вернутся лишь 25% сотрудников.

Можно рассмотреть вариант посменной работы сотрудников в офисе в разные дни или даже недели. Это обеспечит максимально свободную рассадку с дистанцированием мест.







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Обеспечение дистанции

Даже если в офис вернутся не все сотрудники, они все равно будут не только сидеть на рабочем месте, но и использовать к офисную технику, конференц-залы, зоны отдыха, пользоваться санузлами. Поэтому стоит подумать о том, как обеспечить соблюдение дистанции. Для этого нужно изменить конфигурацию рассадки.

Если вы воспользуетесь советом о поэтапном возвращении в офис, у вас освободится часть рабочих мест, и можно будет без проблем пересадить сотрудника за стол соседа, в переговорную комнату или конференц-зал.

Если посменная работа невозможна, либо это смены по несколько часов, стоит предусмотреть нефиксированные рабочие места. Для личных вещей можно использовать шкафы-локеры: сотрудник в любой момент сможет занять свободное место на расстоянии от других.

Стоит отказаться от совещаний и конференций в закрытых помещениях, если они не позволяют сотрудникам сохранять дистанцию.



Офисы-капсулы и офисы-аквариумы

Больше всего трудностей будет у владельцев офисов формата open space. Но тут можно использовать легкие прозрачные перегородки, например, из оргстекла, чтобы снизить контакты между сотрудниками.

В этом случае стоит учитывать особенности материалов: перегородки будут поглощать часть освещения, и, возможно, придется задуматься о модернизации осветительных систем, чтобы не нарушать нормы по количеству люменов.

Я советую обращать внимание на качество светодиодов (как правило, высокое качество освещения дают более дорогие диоды, которые не мерцают и не влияют на зрение), температуру света (для рабочих мест нужны светильники с дневным светом) и его направленность (использовать рассеиватели для мягкого освещения).



Уборка и дезинфекция

Рекомендации Роспотребнадзора для работодателей включают регулярную уборку помещений, запас дезинфицирующих средств минимум на пять дней, по возможности — обеззараживание воздуха.

Важно помнить, что недостаточно мыть полы и протирать горизонтальные поверхности. В офисе много поверхностей, которых касаются люди — это и ручки дверей, и выключатели, и офисные приборы. Их тоже нужно дезинфицировать.

Более прогрессивный шаг — разработка и внедрение технических решений, которые послужат и после снятия ограничений. Это не только системы очистки и обеззараживания воздуха, но и бесконтактные технологии. Автоматические двери, диспенсеры, смывы и смесители, которые не требуют касания, — более гигиеничны и соответствуют тенденциям оформления офисов.







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Новые реалии

Посткарантинные изменения заставят многих руководителей пересмотреть свои взгляды на традиционные офисы. Дело даже не в том, что маски, градусники и санитайзеры могут стать постоянным атрибутом офисов, а в том, что столкнутся две парадигмы: увеличение личного пространства для каждого сотрудника влечет за собой увеличение арендной платы.

На рынке офисной недвижимости можно ожидать роста активности: часть компаний будут расширять пространства, а другая часть — отказываться от долгосрочной аренды.

Удаленная работа и долгий выход из нее меняют привычки и предпочтения сотрудников — многие хотели бы продолжать хотя бы частично работать в удаленном режиме. Не все готовы вернуться к постоянному сидению в офисе, на какое-то время останется страх заразиться вирусом от коллег.





Что изменится в офисах после карантина

Если вторая волна ограничений все-таки произойдет, можно ожидать «возвращения в моду» офисов кабинетного типа, которых до этого вытеснил open space. В них гораздо проще обеспечить дистанцирование сотрудников.

Нас ждут «умные» здания, где вызывать лифт и открывать дверь можно бесконтактно (через сенсоры или приложение на смартфоне). Из-за кризиса и снижения доходов небольшие и более гибкие компании откажутся от долгосрочной аренды в пользу коворкингов и смарт-офисов, где сроки аренды можно варьировать.

В офисах, кроме увеличения пространства на каждого сотрудника, появятся зоны отдыха, в которых можно будет переключиться и повысить продуктивность. Санитайзеры, бесконтактные термометры и средства индивидуальной защиты станут обязательными.







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Как достичь максимума

Чтобы вернуть сотрудников в офис без проблем:

Продумайте сменный режим работы, желательно в разные дни или даже недели, чтобы снизить загрузку рабочих мест и посещаемость мест общего пользования;

Избавьтесь от фиксированных рабочих мест, продумайте пути перемещения сотрудников по офису с соблюдением дистанции;

Используйте прозрачные перегородки для открытых пространств, не забывая про качество освещения;

Соблюдайте рекомендации по обработке поверхностей и внедряйте технические средства, которые упростят соблюдение гигиены;

Критическим взглядом оцените офис, найдите зоны риска и обратите внимание на тенденции — возможно, пора что-то менять.



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