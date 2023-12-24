Как построить карьеру в эпоху дефицита кадров

Активнее всего компании ищут линейных руководителей. Как использовать ситуацию для быстрого карьерного роста, рассказал партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.

Сегодня на рынке труда сложилась уникальная ситуация: по данным hh.ru на ноябрь 2023 года, количество активных вакансий за год выросло на 45%, а число активных резюме — всего на 1%. Теперь не соискатели борются за место, а работодатели — за сотрудников.

Где искать возможности

Число вакансий выросло феноменально. Рост отмечают не только по отношению к «провальному» 2022 году — по сравнению с ноябрем 2021-го вакансий на 23% больше.

Индекс hh.ru, где отражено отношение числа резюме к количеству вакансий, начиная с июня 2023 года находится на минимуме за последние два года и составляет 3,5% (показатель 2–3,9% говорит о дефиците кадров и преобладании рынка соискателя).

Наиболее сильный дефицит — в сферах с массовым наймом (розничная торговля, рабочий персонал, медицинские работники и фармацевты). Однако в продажах и обслуживании клиентов тоже острая нехватка кадров.

Отношение активных резюме к вакансиям здесь 2,6%, что говорит о минимальной конкуренции за место. За год в сфере продаж и обслуживания клиентов количество вакансий выросло на 46%, а резюме уменьшилось на 13%.

В IT-сфере индекс hh.ru показывает нормальное соотношение вакансий к резюме — 7,4%. Но и здесь динамика удручающая: вакансий стало на 26% больше, а резюме — на 4% меньше.

Конкуренция за вакансии падает: если раньше компании выбирали среди нескольких сильных кандидатов, то сейчас им приходится бороться за одного, получившего оффер сразу от нескольких работодателей. Вырос спрос на HR-специалистов: количество вакансий за год «взлетело» на 86%, а количество резюме увеличилось лишь на 2%.

Намного проще сделать карьеру в продажах и обслуживании клиентов, IT и HR: в этих сферах можно быстро вырасти из начальных позиций в линейных руководителей.

Рынок работодателя, когда количество резюме существенно превышает число вакансий, наблюдается в PR и маркетинге, высшем менеджменте, искусстве и развлечениях, консалтинге и инвестициях. Здесь на легкое продвижение по службе можно не рассчитывать.

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Делать карьеру стало проще

По моим наблюдениям, подкрепленными мнениями коллег по рынку, больше всего проблем компании испытывают с наймом линейных менеджеров. Найти подходящего кандидата на позицию руководителя отдела продаж или тимлида сложно.

Все чаще должность линейного руководителя получает человек, который еще пару лет назад вряд ли мог на нее претендовать — из-за отсутствия должных компетенций и опыта.

Слабый линейный руководитель порождает массу проблем: он набирает в команду безынициативных людей с еще меньшим уровнем компетенций, чтобы избежать рисков смещения с должности. Такая модель, как правило, характерна для корпораций и крупных компаний. И она наносит непоправимый вред бизнесу.

Сегодня работодатели фокусируются не на привлечении кандидатов с рынка, а на взращивании профессионального среднего менеджерского звена из действующих сотрудников. Именно здесь — зона роста для молодых специалистов. Тот голубой океан, о котором никто не мог мечтать несколько лет назад.

Какие навыки необходимы будущему руководителю

Чтобы взять максимум из окна возможностей, стоит развивать навыки, необходимые любому руководителю. Пять классических функций управления сформулировал Анри Файоль более 100 лет назад — и они не теряют актуальности. Это планирование, организация, контроль, мотивация и координация. Я бы добавил шестую функцию, важную в современных реалиях, — развитие сотрудников.

Навыки в рамках этих функций лучше развивать на практике. Например, изучив базовые механики постановки целей, нужно научиться планировать свой год — сейчас самое время. Разделите свою жизнь на сегменты (работа/карьера, семья, здоровье, развитие и т.д.), напишите планы по каждому из них и декомпозируйте по месяцам.

Навыки планирования важно применять и на рабочем месте. Менеджер по продажам должен научиться правильно планировать свою работу для выполнения KPI — составлять план действий на месяц, неделю, день.

Для развития организационных навыков проведите образовательное или спортивное мероприятие для своего отдела или соберите друзей в поход. Работая в крупной компании менеджером по ключевым клиентам, я инициировал занятия по английскому языку: нашел преподавателя и договорился с ним, составил график с учетом пожеланий всех участников, организовал оплату — полностью выстроил процесс от идеи до реализации. Привлекая помощников к организации, можно заодно прокачать навык координации.

Вдохновлять людей на достижение целей — ключевой навык руководителя. Стоит поработать над ним заранее, заряжая коллег энергией. Для этого нужно осваивать навыки коммуникации, совершенствовать эмпатию, находиться в ресурсном состоянии — только так можно мотивировать людей и драйвить команду.

Навык контроля предполагает прежде всего работу с отчетами. И здесь важно развивать в себе привычку к систематическому контролю: проблема многих руководителей в том, что они просматривают отчеты время от времени, нерегулярно.

Для развития навыка контроля стоит научиться контролировать себя — реализацию своих планов и поставленных KPI.

Чтобы развивать других, важно совершенствоваться самому: уметь адекватно оценить свои навыки, определять собственные точки роста и составлять план действий по их развитию. А главное — реализовывать задуманное.

Например, можно составить план своего развития как руководителя. Мой совет: возьмите две из перечисленных функций и сосредоточьтесь на них в течение следующего года. Работать над собой сразу по всем направлениям — слишком сложно и ресурсозатратно.

Кроме этого, можно стать наставником для школьника или студента — помогать ему определиться с целями и составить план по их достижению, давать рекомендации о том, как развивать необходимые для него качества и умения.

Откуда брать знания

Книги

Базовые знания можно почерпнуть из бизнес-литературы. Но практика всегда лучше теории, поэтому не стоит учиться только по книгам. Вот мой топ-7 полезных для руководителя книг:

Элияху Голдратт — «Цель. Процесс непрерывного совершенствования»;

Рэй Далио — «Принципы»;

Каплан — «Сбалансированная система показателей»;

Максим Батырев — «45 татуировок менеджера»;

Питер Друкер — «Практика менеджмента»;

Джим Коллинз — «От хорошего к великому»;

Ицхак Адизес — «Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что из этого следует», «Стили менеджмента — эффективные и неэффективные» и другие книги автора.

Курсы

Обычно это пустая трата времени и денег. Покупка курса дает иллюзию, что, заплатив деньги, ты уже получил знания. Но это не так. В крупных компаниях такие курсы есть в базе знаний.

Но, как правило, внутренние и коммерческие образовательные продукты не дают прикладных знаний — они предлагают направления, в которых затем нужно развиваться самостоятельно. Составить план можно быстрее и дешевле — с помощью ChatGPT и интернет-ресурсов. Вся информация, которую предлагают на курсах, есть в открытом доступе.

СМИ и блоги

В интернете много статей о современных трендах в менеджменте и навыках руководителей, историй успешных людей и советов экспертов. Главное — выбирать ресурсы, заслуживающие доверия. Например, раздел «Карьера» на RB.ru или блоги известных предпринимателей, топ-менеджеров, бизнес-коучей.

ChatGPT

Новый источник знаний, который помогает составить план обучения и выдает релевантную информацию по любой теме. Например, сейчас я изучаю бренд-маркетинг, в том числе с использованием ChatGPT.

Один из моих запросов: «Напиши мне ключевые положения о бренд-маркетинге, которые помогут освоить нишу». И нейросеть составила список. Затем я попросил дать перечень рекомендуемой литературы и необходимых действий по каждому пункту. Получилось очень полезно.

Наставник

Эффективный способ чему-то научиться — попросить помощи у того, кто это делает хорошо. Можно обратиться к знакомым или коллегам за советом или просьбой стать наставником. Моим первым наставником стал мой дядя, который уже был успешным предпринимателем, когда я заканчивал вуз.

Тогда мне было сложно определиться с будущей жизнью, вместе мы определили мои цели и составили план действий по их достижению. Подробнее о том, как наставник помогает делать карьеру, я писал в прошлой статье.

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Резюме

Большинство компаний (65%), опрошенных hh.ru, согласны, что дефицит человеческих ресурсов — фундаментальная проблема рынка труда. Это вызов для работодателей, но невероятные возможности карьерного и профессионального роста для молодых специалистов.

Больше всего не хватает опытных специалистов и линейных руководителей. Найти достойного кандидата все сложнее, поэтому компании будут выращивать средний менеджмент из собственных сотрудников.

Сегодня проще сделать карьеру в продажах и обслуживании клиентов, IT и HR — в этих сферах растет количество вакансий при уменьшении числа резюме.

Чтобы в будущем занять руководящую должность, нужно прокачать навыки в шести направлениях: планирование, организация, координация, мотивация, контроль и развитие сотрудников.

Лучше всего это делать на практике: не с помощью книг и курсов, а оттачивая навыки при выполнении рабочих задач и в личной жизни.

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