6 юридических вопросов, которые нужно решить перед запуском стартапа

По словам Андрея Бодиловского, управляющего партнера юридической компании Bodilovskiy&Bart , история многих стартапов заканчивается из-за юридических вопросов, неучтенных в начале пути. Юрист рассказал, что важно сделать перед запуском стартапа, чтобы в итоге заниматься бизнесом, а не судебными тяжбами.

Обязанности партнеров

Большинство стартапов не строят в одиночку. Как правило, объединяются двое или больше людей, вдохновленных одной целью. Они условно распределяют полномочия между собой. Но бизнес — это не только продажи, но сложные юридические взаимоотношения между всеми участниками процесса.

На определенном этапе устное делегирование перестает работать. Ответственность, которую закрепили только устно, размывается. В итоге споры между партнерами возникают у 91% предпринимателей, по данным «ВКонтакте для бизнеса» и ResearсhMe. К сожалению, многие из них перерастают в споры о разделе бизнеса.

Чтобы обезопасить себя от подобных проблем в будущем, еще на старте проговорите со своим партнером следующее:

Какой вклад привносит каждый из основателей (пишет код, делает сайт, ведет блог)? К чему вы стремитесь (привлечь клиентов, доделать продукт, выйти на самоокупаемость, найти инвесторов)? Кто и как принимает решения в компании (например, с кем сотрудничать, кого нанимать, когда брать взаймы)? Как покрывать расходы в случае кассовых разрывов? Кто и сколько получает в случае успеха? И что мы будем подразумевать под успехом? Кто принимает решение о долевом участии, покупке акций, найме сотрудников и в других сферах компании?

Эти и другие моменты можно зафиксировать в Term sheet — соглашении о намерении. Это самый простой документ, позволяющий на первоначальном этапе договориться по принципиальным вопросам.

Однако, в случае спора между партнерами он не будет иметь весомой силы в суде. Другими словами, это просто джентльменский договор, который вам позволит сказать только «Эй, мы же договаривались!».

В моей практике был случай, ярко иллюстрирующий такую ситуацию. Физлицо и компания заключили соглашение о намерениях, в котором зафиксировали, что оно собирается выкупить долю в компании. При этом компания была обязана не продавать долю никому, кроме этого гражданина (период эксклюзивности).

Но компания нарушила обещание и продала долю другому человеку. В этом случае суды встали на сторону компании, так как договор нельзя было квалифицировать как предварительный из-за отсутствия существенных условий: название компании, стоимость доли, условие о сроке заключения основного договора. Поэтому, чтобы обезопасить себя, лучше обратиться к профессионалам в корпоративном праве и составить необходимый договор.

Ключевые активы

Для начала четко определите, что приносит вам выручку: интеллектуальная собственность, недвижимость или человеческие ресурсы? Это и является вашим активом, и, значит, вам необходимо обеспечить ему юридическую броню.

Например, если это недвижимость, ее нужно зарегистрировать в государственных реестрах, так как право собственности возникает после регистрации. Если это патент и вы собираетесь выходить на зарубежные рынки, нужна дополнительная защита, так как патент действует только на территории той страны, где вы его зарегистрировали. При этом его текст доступен для ознакомления всем желающим.

Наглядный пример судебного разбирательства по интеллектуальным правам: гражданин изобрел узел для сжигания твердого топлива в топочных узлах котлов отопления. Он начал продавать эти котлы через интернет. Изобретение не зарегистрировал.

Один из заказчиков котлов зарегистрировал изобретение гражданина на себя и сам начал их продавать, а гражданину через суд запретили их продавать. Он пытался оспорить регистрацию патента, но ничего не вышло, так как он не смог доказать, что был первым, кто изобрел указанный узел.

Консультация с опытным юристом о том, как защитить свои активы, поможет в будущем сэкономить деньги на борьбе с конкурентами, надзорными органами, патентными троллями и в других ситуациях.

Форма ведения бизнеса

Начинающие предприниматели выбирают организационно-правовую форму ведения бизнеса исходя из простоты и дешевизны. Чаще всего это ООО или ИП на упрощенной системе налогообложения.

Но в случае регистрации ИП невозможно коллективное управление бизнесом. А при возникновении конфликта ИП останется единственным владельцем, который имеет право влиять на рабочие процессы, а его партнеры юридически ни на что влиять не могут.

Если вы хотите получить полноценное партнерство, больше подойдет ООО, в котором можно зарегистрироваться в качестве участника, чтобы гарантированно обладать правом на получение прибыли и влиять на процессы, происходящие в компании.

С финансовой точки зрения тоже есть над чем подумать. Какую форму упрощенной системы налогообложения выбрать: с доходов или с разницы доходов и расходов? Как планируете распределять прибыль? Если хотите получать дивиденды, то в ООО придется заплатить 13% НДФЛ. У ИП такого налога нет. Чтобы выбрать верную стратегию, необходимо просчитать финансовую модель бизнеса.

Охраноспособность бренда

Под брендом в данном случае мы подразумеваем название, логотип, цветовую палитру и шрифт и их совокупность. Многие предприниматели зачастую выбирают название и логотип компании по принципу «мне нравится», не проверяя юридическую состоятельность своего выбора.

Бизнес тормозится — это мешает позиционированию в диджитал-среде, выходу на зарубежные рынки, вынуждает выплачивать большие штрафы за плагиат или кражу интеллектуальной собственности.

На первоначальном этапе нужно проводить проверку бренда, в этом может помочь юрист или патентовед. Затем следует зарегистрировать бренд. Для этого подается заявка в Роспатент.

Ведомство проводит формальную экспертизу — правильно ли сформирована заявка — и экспертизу по существу — можно ли зарегистрировать заявленное обозначение. В том числе проверяют, нет ли в вашем бренде элементов, на которые уже распространяются чьи-то права.

Я рекомендую регистрировать бренд как можно раньше. Во-первых, с каждым днем их количество растет, а значит, растет вероятность, что ваш бренд будет похож на чей-то еще. Во-вторых, если ваш продукт уже вышел на рынок, то его просто могут скопировать, зарегистрировать раньше вас и требовать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак.

Яркий пример — история с интернет-магазином «Мистер Джинс». У конкурентов было название «Мастерджинс», т.е обозначения другое, но сходное с «Мистер Джинс» до степени смешения (т.е. очень похожи друг на друга). В результате первому интернет-магазину запретили использовать собственное название.

Второй пример: салону маникюра «Золотая пилка» запретили использовать собственное название, потому что конкуренты зарегистрировали товарный знак «ПИLКИ», который суд также счел сходным.

Договор о работе с клиентами

Это ваш главный документ, по нему компания будет получать выручку. Нужно убедиться, что он:

описывает именно то, что вы делаете для клиента;

позволяет вам требовать оплату, даже если клиент уклоняется от подписания закрывающих документов;

разграничивает и ограничивает вашу ответственность там, где это необходимо.

Здесь, к сожалению, не существует универсальных шаблонов, любой договор должен дорабатываться под тот бизнес, для которого он будет работать.

Так, например, компании «Налогия» и «Спортмастер» понесли убытки, когда договоры, размещенные на их сайтах, были признаны не соответствующими законам о персональных данных и о защите прав потребителей. В договоре «Спортмастера» было указано, что подарочная карта не подлежит возврату, что прямо противоречит положениям закона. Компании оштрафовали по ч. 2 ст. 14.8 КоАП.

Оформление сотрудников

Фонд оплаты труда — как правило, одна из самых больших расходных статей. Принимая на работу сотрудника, работодатель вправе заключить с ним как трудовой, так и гражданско-правовой договор (ГПД).

С точки зрения налогов последний для работодателя проще и выгоднее. Но оформлять постоянных сотрудников на ГПД рискованно из-за возможности переквалификации судом этих отношений в трудовые. А это влечет доначисление налогов, взыскание штрафов, а также выплаты в пользу сотрудника (отпускные, простой и прочее).

Так, например, в 2015 году закрылся клининговый сервис Homejoy, который работал по модели Uber и Airbnb, то есть связывал клиентов с клинерами, с которыми работал как с независимыми подрядчиками.

Сотрудники пожаловались, что не входят в штат, хотя выполняют указания менеджмента. Это привело к четырем судебным искам, на которые компании пришлось потратить много денег. Именно эти судебные процессы основательница сервиса Адора Чунг назвала ключевой сложностью и главной причиной закрытия.

Фото на обложке: Robyn Mackenzie/shutterstock.com