4 идеи для организации корпоративного обучения

По словам Татьяны Меньшовой, начальника управления обучения и развития персонала «ПСБ» , традиционные форматы обучения сотрудников сегодня практически не работают. В банке провели большую работу с руководителями и рядовыми работниками, выяснили их потребности и на основе этого выстроили эффективную систему корпоративного обучения. Разбираемся, какие инструменты им в этом помогли.

Использовать визуально привлекательные и лаконичные форматы

Учить, используя традиционный подход, больше не только не эффективно, но и попросту невозможно. Не воспринимает наш мозг информацию в традиционных форматах. Даже представители поколения Х больше не читают текст и не слушают лекцию целиком. Необходимо использовать визуально привлекательные и наглядные, а главное — лаконичные форматы. Приведу несколько кейсов, как мы делаем это в банке.

Короткие видеоролики

Уверенная работа в Excel — это навык, который нужен практически любому современному человеку, особенно сотруднику банка. Мы самостоятельно разработали и записали короткие видеоролики (буквально на одну-две минуты) по работе в программе.

Из них можно узнать основные принципы работы с инструментом, а также полезные приемы и комбинации горячих клавиш. Чтобы упростить поиск нужного ролика в огромном каталоге обучающих курсов и программ, мы добавили теги под каждое видео.

В наших ближайших планах — создать серию аналогичных обучающих видео для освоения PowerPoint, внутренних банковских программ по работе с документооборотом и кредитным калькулятором, а также запустить ряд роликов для продвинутых пользователей Excel.

Симуляционные курсы

По сути, это аналог тестовой среды какой-либо банковской системы, где расписан весь путь сотрудника как пользователя этой системы для решения определенной задачи. Такие курсы обычно состоят из трех частей: в первой сотрудник смотрит видеоролик с комментариями и пояснениями.

Во второй — совершает все необходимые операции с подсказками и пояснениями действий. Третья часть — это контрольный этап, где сотрудник должен выполнить весь перечень операций самостоятельно, без подсказок, имея лишь вводные данные.

Подкасты

Очень удобен для пользователя и формат подкастов: можно выполнять задание на экране под аудиоинструкцию. Для тех, у кого нет доступа к наушникам или колонкам, предусмотрены субтитры. Мы получаем отличные отклики от коллег по этому продукту.

Памятки к пройденным курсам

Еще одним отличным приемом для быстрого и легкого усвоения материалов являются памятки к пройденным курсам в формате инфографики. Памятка — это саммари самого главного в изученном материале. Достаточно одного взгляда на картинки, и запускаются подсознательные процессы воспроизведения всего изученного. Такая вот шпаргалка для взрослых.

Чат-бот

Одним из стратегических направлений нашего банка является цифровизация и автоматизация процессов, поэтому проект «Цифровой наставник» в качестве поддержки после обучения по новому продукту пришелся многим по душе.

Для его реализации был выбран формат чат-бота. Там можно:

найти всю изученную информацию по новому продукту;

получить подсказку, как отработать то или иное возражение клиента при продаже нового продукта;

протестировать себя на знание информации;

найти ответ на свой вопрос, включая различные процедурные операции (например, как закрыть карту и т.п.).

Участники пилота отметили следующие преимущества цифрового помощника: вся информация собрана в одном месте и хорошо структурирована, дружественный интерфейс системы, в котором удобно работать. В наших планах — создание чат-бот для адаптации новых сотрудников.

Искать новые коммуникационные каналы

Мы уже достаточно давно живем в плотном информационном шуме, в котором сложно отличить важное от несущественного, расслышать и уж тем более усвоить нужные знания. Что же делать? Искать новые коммуникационные каналы и интересную форму подачи.

В нашем случае такими находками стали:

1. Еженедельное утреннее информационно-образовательное онлайн-шоу «Подзарядка» с привлечением внешних экспертов.

Это тридцатиминутная программа в прямом эфире (при желании ее можно посмотреть и в записи) на специально созданном для проекта лендинге, в рамках которой мы коротко рассказываем о главных новостях обучения и развития в банке, но самое важное — приглашаем лучших спикеров и тренеров России, чтобы обсудить наиболее актуальные и полезные темы, связанные с обучением и развитием, для повышения личной и профессиональной эффективности.

Проект запущен в сентябре 2020 года. За это время программу посмотрели более четырех тыс. уникальных пользователей-сотрудников в прямом эфире и более двух тыс. — в записи. Это около 40% от общего числа персонала банка.

2. Командные онлайн-поединки «Лига переговорщиков».

У каждого сотрудника есть возможность продемонстрировать и прокачать свои навыки оратора. В весенних играх приняли участие 52 команды.

Чтобы попасть на проект, нужно было собрать команду из трех человек и подать заявку в формате творческого задания. Чтобы иметь шанс на победу, необходимо пройти этапы обязательного обучения (тренинг), самостоятельной работы (они направляются участникам внутренними тренерами) и отборочные игры. Финал состоялся в студии с прямой трансляцией на весь банк. Победители получили ценные призы.

Использовать инструменты для персонального развития сотрудников и руководителей

Чтобы задавать вектор дальнейшего развития сотрудников и руководителей, мы применяем следующие инструменты:

1. Автоматизированная система построения персонифицированных треков обучения на учебном портале банка.

Сейчас мы проводим ее тестовый запуск. В зависимости от совокупности факторов (пройденное обучение, специфика работы, занимаемая должность) программа будет предлагать сотруднику релевантные и дополняющие уже полученные знания курсы и программы. В основе системы лежит алгоритм, аналогичный тому, который используют стриминговые сервисы.

2. Проект «Карта знаний».

С его помощью руководители и сотрудники могут быстро сверить пул имеющихся навыков и компетенций с необходимыми для дальнейшего роста. Это позволяет оперативно и эффективно сформировать кастомизированную программу обучения для каждого сотрудника.

При этом вы получаете максимально прозрачную и справедливую систему для планирования своего дальнейшего развития, горизонтальной или вертикальной карьеры, так как благодаря наглядной персонифицированной карте легко понять, насколько ваши амбиции отвечают ожиданиям компании и что вам необходимо сделать, чтобы привести их в соответствие.

3. Программа развития руководителей.

Ее целью было задать вектор личного и управленческого развития менеджеров банка. Мы хотели создать стандарт, который можно массово тиражировать, но при этом не потерять индивидуальность каждого управленца и подчеркнуть ценность набора личностных качеств, приводящих к успеху.

Этого удалось достичь благодаря последовательному и взаимосвязанному использованию таких этапов, как диагностика, обратная связь, индивидуальный план развития. Мы долго думали, какой принцип положить в основу оценки и развития руководителей, что будет максимально ценно для них.

В результате пришли к тому, что поскольку в повседневной деятельности они сталкиваются с типовым набором проблем и вызовов, то необходимо помочь им в решении их конкретных задач, своих для каждого грейда, не «зачесывать под одну гребенку» руководителей разных уровней.

Мы провели анализ и обозначили эти проблемы. Для каждого управленческого уровня этот набор оказался уникальным. Исследование качеств и способностей каждого руководителя, которые помогают справляться с вызовами на каждом управленческом уровне, и стали фокусом внимания на этапе диагностики. В результате после опроса почти три тыс. руководителей, для более чем 60% из них были составлены индивидуальные планы развития, и в совокупности проведено более 270 тренингов.

Создать условия для нетворкинга

Несмотря на массовый переход в онлайн, который благодаря социальным сетям случился еще до пандемии, человек как существо социальное хочет общаться вживую и делать это именно с теми, кто ему интересен, полезен, приятен, причем в соответствующих комфортных условиях.

Яркий пример, подтверждающий актуальность этой идеи, — клуб «Вектор развития» для топ-менеджеров «ПСБ». Сообщество создавалось для актуализации знаний, полезных для руководителей высокого уровня, создания обогащенной среды для расширения горизонтов мышления и особых условий для внутреннего нетворкинга.

Клуб стартовал в офлайн-формате в 2019 году. Это были мероприятия с периодичностью раз в месяц по субботам на целый день. Места, в которых проходили встречи, позволяли обеспечить комфортные условия не только для учебного процесса, но и для отдыха и общения.

Для мотивации принять участие в собрании наших искушенных руководителей мы выбирали лучших спикеров России, у которых есть собственный авторский подход к теме. Перед основной частью мероприятия мы всегда уделяли около часа интеллектуальной разминке, где участники могли узнать или сделать что-то новое, с чем, скорее всего, они еще не соприкасались в своей жизни.

Это мог быть мастер-класс по каллиграфии или по ароматерапии, коучинговая сессия «Шкала состояний», лекция по эмоциональным аспектам творчества Ван Гога и прочее. А уютные интерьеры выбранных площадок и совместные обеды создавали неформальную и теплую атмосферу, в которой можно было не только быстро обсудить давно назревшие рабочие вопросы, но и просто лучше узнать друг друга.

На данный момент состоялось уже 22 заседания клуба, в которых приняли участие около 150 человек. Более 75% участников, посетивших клуб хотя бы раз, стали его постоянными членами. В период пандемии, когда собрания были перенесены в онлайн-формат, количество его участников возросло на 20%.

Поскольку мы задумывали общение в клубе только вживую, для нас стало сюрпризом, что люди не только не покинули его, когда встречи были перенесены в онлайн, но даже стали посещать еще активнее. Получается, что в период, когда и без того перенасыщенное информационное пространство с каждым днем охлаждало интерес людей к онлайн-мероприятиям, мы получили обратный эффект.

Поговорив с членами клуба, мы сделали вывод, что это стало возможно благодаря высокому уровню полезности и подачи контента, созданной организаторами атмосфере доверия, а также большей временной доступности для участия.

Фото на обложке: Pressmaster/shutterstock.com