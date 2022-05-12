Личный опыт: как потерять 5500 евро на релокации и не релоцироваться

Александр Беренов, CEO и основатель Inspector Cloud, поделился историей о том, как попытался релоцировать бизнес с помощью услуг подрядчика, и своими выводами из этого кейса.

Цель этого текста — сократить поток денег людям, которые, по большому счету, ничего не делают, кроме того как паразитируют на предпринимателях, строящих международный бизнес.

Так как этот феномен шире конкретного человека, в карман которого перекочевали мои деньги, я не буду называть имен.

В Европе какое-то время назад стали играть в стартапы и запускать short track для получения ВНЖ. Тут я высказываю свое мнение, но это изначально было похоже на «Сколково», то есть для бизнесменов польза есть, а в масштабах экономики эффект небольшой (дисклеймер: я не перепроверял цифры).

Соответственно, мы отсмотрели пару вариантов и вышли на стартап-визы в Прибалтике. Недалеко, неплохие места, в которых я бывал, плюс наши инвесторы туда переехали.

Выбрали человека, который больше всех пиарился на этом и чаще всего стоял рядом с уважаемыми людьми, и заплатили ему за авторизацию стартапа в местном агентстве инноваций, открытие компании, получение ВНЖ.

Что по факту: оказалось, что авторизация стартапа — это одно письмо от подрядчика, которого мы наняли, из разряда «посмотрите стартап Х, в приложении финмодель и презентация». Уполномоченное агентство смотрит, есть ли в полуторамиллионной стране подобное, и если нет, то дает добро.

Это все. Прямо вся работа, которая была сделана.

Далее тебе дается доступ в Notion, и ты сам разбираешься, что делать дальше. Собираешь справки, что-то апостилируешь. Пакет документов у тебя никто не проверяет. Есть вопрос? Иди в Notion.

Под Новый год добрая тетушка из консульства завернула мои документы в первый раз. Не понравился апостиль на справке. Заказал еще одну справку, а новая запись нашлась только в марте. И потом начался треш.

Я, как ответственный человек, залез в Notion за день до подачи документов и увидел, что моя справка из банка не подходит. Банк попал под санкции. Нужно было за день собрать на счете 1,5 млн рублей или эквивалент в долларах (а их со счета уже нельзя было снять). При том, что курс уже удвоился, нести в банк деньги в тот момент казалось безумием.

Кредит для справки мне с моей идеальной кредитной историей не дали. Пришлось собирать рубли. Ладно, сделали. Консультант не унывает: «все ок», «готовь документы».

В день Х со справкой на 1,5 млн рублей (открыл счет за вечер и собрал на нем заветную сумму), справкой об отсутствии судимости с апостилем (МВД забыли поставить апостиль, и пришлось оплачивать его в частной конторе), с женой на финальном месяце беременности мы приехали в консульство и подались. Оплатили сбор вроде бы в 400 евро.

В телеграм-канале консультанта было много оптимизма: все будет нормально, народ получает ВНЖ. Потом это резко пропало, потому что начали рассматривать закон о закрытии стартап-виз для русских паспортов.

Мне пришел ожидаемый уже отказ, и я постучался в кассу за возвратом денег. Знакомые сразу сказали, что человек ничего не будет возвращать, как по факту и вышло. 5500 евро за одно письмо и за Notion.

Сейчас он же говорит, что гиды по релокации — ерунда, и зовет к себе за ВНЖ в другие страны.

Справедливости ради, мне предложили вариант с blue card, НО: в ту же страну, где похоже за русский паспорт будут бить по лицу и через того же человека с Notion — я отказался.

Мои выводы из всей истории:

Бизнес на соотечественниках — это отдельная тема. Я уже забыл, что за границей нужно работать с местными. Выйдет дешевле и качественнее. Нужно было делать возврат, когда в первый раз отправили читать Notion вместо реальной помощи. Полную оплату нужно проводить только после получения результата.

На самом деле, кто хочет релоцироваться: берите информацию из открытых источников, находите тех, кто уже переехал, и просто повторяйте за ними. Заплатите госпошлину, сделайте апостиль и все.

Цены от «помогаек» неадекватны реальной работе. Мой кейс — это 5500 евро за пересылку по почте моей же презентации. Больше всего таких консультантов раздражает, что есть бесплатные гайды, так как они такие же гайды продают за деньги.

Фото на обложке: Shutterstock / Kutlayev Dmitry