Колонки
Лучшие приложения в Slack: возможно, первый русскоязычный обзор от человека, прочитавшего все описания
Колонки
Ольга Лисина
Сооснователь IT-компании «Доктор на работе» Станислав Сажин изучил описания всех приложений в Slack (а их там сотни!) и выбрал те, которые рекомендует установить своей команде. Получившимся списком он поделился у себя в Facebook, а мы делимся с вами с разрешения автора.
Лучшие приложения в Slack: возможно, первый русскоязычный обзор от человека, прочитавшего все описанияСтанислав Сажин
Приложения в Slack на всю компанию
- https://slack.com/services/B9SUU808Z — Google Drive
- https://slack.com/services/B9THBJJ74 — Google Meet
- https://www.getclockwise.com/slack-sync — обновление статуса из календаря (возможно, работает лучше, чем Google Calendar)
- https://slack.com/apps/A4ZM70S93-parabol — отправка резюме встречи всем участникам прямо в Slack
- https://slack.com/apps/A0F81496D-email — письмо на почту приходит в канал Slack
- https://doodle.com/content/doodle-bot — голосование за время для встречи
- https://slack.com/apps/A0XRA2LCB-snippetsbot — итоги недели от каждого сотрудника и план на следующую
- nikabot.com — итоги дня от каждого сотрудника
- https://slack.com/apps/AE79QUZF0-voice-message — аудиосообщения
Приложения в Slack для HR
- https://www.pep.ai/ — регулярные опросы сотрудников
- https://karmabot.chat/ — более продвинутая альтернатива, чтобы сказать спасибо коллеге
- https://www.polly.ai/ и https://simplepoll.rocks/ — опросы в простом дизайне
- https://sparklybot.com/ — «тиндер» для Slack
- https://slack.com/apps/A1VDEKJFQ-icebreakers — анкетирование для «тиндера»
- https://www.attendancebot.com/ — отслеживание отпусков и отгулов
- https://raidboss.io/ — челленджи для членов команды
- https://www.donut.com/ — выглядит как мощная мотивационная система
- https://slack.com/apps/AV29ZN5HV-welcobot — добавляет новичков в каналы в соответствии с их должностью
- https://slack.com/apps/AT3JPSYJU-forms — сложные опросы прямо в Slack
- https://slack.com/apps/A4QLJE5AS-daily-fire — слушаем музыку вместо работы
- cakeday.team — напоминает всем о днях рождения
- https://slack.com/apps/A04QBQ5TA-count-it — спортивные соревнования
- https://slack.com/apps/A02SJHZQ9-health-hero — еще спортивные соревнования
- https://husky.gigalixirapp.com/how_it_works — помогаем команде лучше узнать, кто чем занимается
Приложения в Slack для разработки
- https://slack.com/apps/A0ZP4FD0B-obie — удобные ответы на вопросы, заданные обычным языком, типа «какой адрес офиса» или «какой пароль от нашего аккаунта в trello»
- https://slack.com/apps/ADZHDM3L1-jira-server — Jira для сервера
- https://slack.com/apps/A0Z9RG265-jira-integration — альтернативный способ добавить Jira в Slack
- https://slack.com/apps/A0F7XDUAZ-incoming-webhooks — отправка сообщений в Slack от внешних сервисов
- https://slack.com/apps/AC6M092SD-toast — работа с GitHub
- https://slack.com/apps/A3S6N33JA-kiwi — добавляем Tableau в Slack
- https://slack.com/apps/A0MEQBTD3-appfollow-review-updates-monitor — отслеживаем мобильные приложения
- https://slack.com/app-pages/salesforce — соединить Salesforce со Slack
Приложения в Slack для креатива
- zeplin.io — удобно для работы над дизайн-макетами
- https://slack.com/apps/AAALLM8KZ-canva — Canva
Приложения в Slack для маркетинга
- https://www.freshworks.com/platform/technology-alliances/slack/ — обработка жалоб от пользователей
- https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360001280448 — еще одна обработка жалоб от пользователей
- https://standuply.com/ — ничего не понятно, но завораживает
- https://slack.com/apps/AA42VQN5U-google-analytics-insights — добавляем статистику из GA
- https://slack.com/apps/A0VN4GMBL-reviewbot — отзывы на приложения из магазинов
- https://mailclark.ai/ — почта падает в Slack
Приложение в Slack для продвижения
- https://slack.com/apps/AKNJVAQHK-morecom-bot — упоминания бренда в сети
Фото на обложке: Shutterstock / Tada Images
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