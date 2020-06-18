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Лучшие приложения в Slack: возможно, первый русскоязычный обзор от человека, прочитавшего все описания

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Станислав Сажин
Станислав Сажин

Основатель «Доктор на работе»

Ольга Лисина

Сооснователь IT-компании «Доктор на работе» Станислав Сажин изучил описания всех приложений в Slack (а их там сотни!) и выбрал те, которые рекомендует установить своей команде. Получившимся списком он поделился у себя в Facebook, а мы делимся с вами с разрешения автора. 

Лучшие приложения в Slack: возможно, первый русскоязычный обзор от человека, прочитавшего все описания

Приложения в Slack на всю компанию


Приложения в Slack для HR


Приложения в Slack для разработки


Приложения в Slack для креатива


Приложения в Slack для маркетинга


Приложение в Slack для продвижения

Фото на обложке: Shutterstock / Tada Images

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