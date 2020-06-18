Сооснователь IT-компании «Доктор на работе» Станислав Сажин изучил описания всех приложений в Slack (а их там сотни!) и выбрал те, которые рекомендует установить своей команде. Получившимся списком он поделился у себя в Facebook, а мы делимся с вами с разрешения автора.

Лучшие приложения в Slack: возможно, первый русскоязычный обзор от человека, прочитавшего все описания